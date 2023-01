EQS-News: Wienerberger AG: Wienerberger setzt unternehmensweit auf zukunftsorientiertes und nachhaltiges Energiemanagement (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Wienerberger AG: Wienerberger setzt unternehmensweit auf zukunftsorientiertes und nachhaltiges Energiemanagement

^

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

Wienerberger AG: Wienerberger setzt unternehmensweit auf

zukunftsorientiertes und nachhaltiges Energiemanagement

11.01.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Wienerberger setzt unternehmensweit auf zukunftsorientiertes und

nachhaltiges Energiemanagement

* Wienerberger bietet zukunftsweisende Anwendungen und Systemlösungen, um

Emissionen zu senken und Ressourcen einzusparen

* Innovative Lösungen für Neubau und Renovierung fördern

Netto-Null-Emissions-Gebäude und unterstützen Dekarbonisierung im

Wohnbau

* Umstellung auf emissionsarme Energiequellen: Erneuerbare Energieträger

machen bereits mehr als die Hälfte des elektrischen Energieverbrauchs

aus

Wien, 11. Jänner 2023 - Der Kampf gegen die Klimakrise ist eine der größten

Herausforderungen unserer Zeit. Als Impulsgeber für modernes Bauen und

nachhaltiges Wohnen arbeitet Wienerberger an modernen, innovativen

Systemlösungen, um Emissionen zu senken und Ressourcen einzusparen.

Wienerberger verfolgt mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie seit Jahren einen

konsequenten Weg und hat sich ambitionierte Ziele zur Dekarbonisierung und

Reduzierung der CO-Emissionen gesetzt. Dazu hat sich das Unternehmen in den

letzten zehn Jahren auch strategisch völlig neu positioniert und zu einem

Komplettanbieter für energieeffiziente und zukunftsorientierte, nachhaltige

Sanierungs-, Neubau- und Wassermanagementlösungen entwickelt.

Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Unser

langfristiges Ziel ist es, den European Green Deal umzusetzen: Bis

spätestens 2050 streben wir bei Wienerberger an, klimaneutral zu sein und

verfolgen dazu in unserem Nachhaltigkeitsprogramm eine klare Strategie. Dazu

setzen wir auf mehr Energieeffizienz bei Produktion und Transport und vor

allem im Sinne unserer Kunden auf ein innovatives und nachhaltiges Portfolio

und neue, zukunftsorientierte Technologien."

Wienerberger hat sich dazu auch ehrgeizige kurzfristige Ziele gesetzt, alle

unternehmerischen Aktivitäten unterliegen klar definierten und

ambitionierten ESG-Kriterien, um etwa bis 2023 die CO-Emissionen um 15 % zu

reduzieren und neue Produkte vollständig recycel- oder wiederverwendbar zu

produzieren. Ein Schlüssel dazu ist sowohl ein nachhaltiges

Energiemanagement als auch der Einsatz erneuerbarer Energien.

Gebäude müssen energieeffizient werden

Der größte Hebel für das Energiemanagement ist der Gebäudesektor, in Summe

entfallen 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der Treibhausgasemissionen auf

Gebäude. Das umfasst vor allem deren Bau, Nutzung, Renovierung und Abriss.

Allein durch die Renovierung bestehender Objekte wäre es bereits möglich,

den Gesamtenergieverbrauch in der EU um bis zu 6 % und die CO-Emissionen um

rund 5 % zu verringern. Darüber hinaus sind auch bei Neubauten intelligente

Lösungen und energieeffiziente Materialien erforderlich. Wienerberger bietet

hier Systemlösungen für Neubau und Renovierung, um

Netto-Null-Emissions-Gebäude zu fördern und so die Dekarbonisierung im

Wohnbau voranzutreiben. Die vielfältigen Maßnahmen reichen von nachhaltigen

Produkten für die Gebäudehülle sowie In-House-Energieerzeugung über

energiesparende Heiz- und Kühllösungen bis hin zu Solarpaneelen und

Wärmepumpen. Dazu zählen etwa mit Dämmstoff verfüllte Ziegel, neue

Fassadenziegel-Formate für die mehrschalige Außenwand oder eine

energiesparende Aufsparrendämmung für das Steildach. Durch ihre geringe

Wärmeleitfähigkeit senken diese Produkte und Systeme den Energieverbrauch

deutlich.

Klimafreundliche Ziegel produzieren

Ein weiterer Hebel zur Energiereduktion ist die Produktion, denn

insbesondere das Trocknen und Brennen von Ziegeln ist ein energieintensiver

Prozess. Wienerberger macht diesen kontinuierlich klimafreundlicher - etwa

durch die Wärmepumpentechnologie zur Verbesserung der Energieeffizienz bei

der Trocknung oder den Einsatz hocheffizienter, neuartiger Ofentechnologie

auf Basis von Ökostrom. Am Produktionsstandort Kortemark von Wienerberger in

Belgien kommt Letztere bereits für die Herstellung klimaneutraler

Ziegelriemchen zum Einsatz.

Auch am Standort in Uttendorf in Österreich wird aktuell in einem mit

Ökostrom betriebenen Hocheffizienzofen die Produktion von Porotherm Ziegeln

mit einem um 90 % geringeren CO-Fußabdruck getestet. Darüber hinaus setzt

Wienerberger weitere Maßnahmen, etwa zur Materialreduktion und

Energierückgewinnung. Einerseits um Ziegeln mit geringerer Masse und damit

weniger Energieverbrauch bei gleichbleibenden Produktanforderungen zu

produzieren und andererseits, um etwa aus den Ziegeltrocknungsanlagen dank

einer innovativen Kompressionswärmepumpe Energie zurückzugewinnen. Das

bringt große Vorteile für das Klima, die Kosten und den Transport.

Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch

Wienerberger treibt auch unternehmensweit die Umstellung auf emissionsarme

Energiequellen für eine CO-neutrale Produktion voran. Aktuell nutzt das

Unternehmen je nach Standort eingekauften oder selbst produzierten Ökostrom

aus Sonnen- und Windkraft sowie Biogas. Erneuerbare Energieträger machen

damit bereits mehr als die Hälfte des elektrischen Energieverbrauchs des

Unternehmens aus.

Flexible Rohrlösungen von Pipelife

Gleichzeitig sieht die EU-Kommission vor, dass die Produktion von grünem

Wasserstoff in Europa vorangetrieben wird - bis 2030 sind 20 Megatonnen pro

Jahr geplant. Dazu braucht es auch eine paneuropäische Infrastruktur, um die

vorhandenen Erdgasinfrastruktur umzurüsten und eine dezidierte

Wasserstoff-Transportinfrastruktur aufzubauen. Die Wienerberger Tochter

Pipelife bietet hier innovative Rohrlösungen für den Transport von

Wasserstoff bis zu den Endverbrauchern: im Hochdruckbereich mittels

flexibler Plastikverbund-Rohrsysteme und anschließend in Leitungen mit

niedrigerem Druck mittels Polyethylen-Rohren.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten

Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist

der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei

Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei

Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen

(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke

Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit

der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein

führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut.

Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im

Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von

671 Mio. EUR.

Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

---------------------------------------------------------------------------

11.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wienerberger AG

Wienerbergerplatz 1

1100 Wien

Österreich

Telefon: +43 1 60 192-0

Fax: +43 1 60 192-10159

E-Mail: office@wienerberger.com

Internet: www.wienerberger.com

ISIN: AT0000831706

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

EQS News ID: 1531983

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1531983 11.01.2023 CET/CEST

°