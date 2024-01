EQS-News: Westwing Group SE Trading Update: Westwing setzt profitables Wachstum im Q4 2023 fort und bestätigt die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 (deutsch)

Westwing Group SE Trading Update: Westwing setzt profitables Wachstum im Q4 2023 fort und bestätigt die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Westwing Group SE Trading Update: Westwing setzt profitables Wachstum im Q4

2023 fort und bestätigt die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr

2023

29.01.2024 / 19:43 CET/CEST

Westwing Group SE Trading Update: Westwing setzt profitables Wachstum im Q4

2023 fort und bestätigt die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr

2023

* Westwing meldet für das vierte Quartal 2023 ein GMV von EUR 147 Mio.,

was einem Anstieg von +4% gegenüber Vorjahr entspricht.

* Das Wachstum der aktiven Kunden gegenüber Vorquartal setzte sich im

vierten Quartal 2023 fort.

* Das GMV für das Geschäftsjahr 2023 erreicht mit EUR 481 Mio. das

Vorjahresniveau (+0% gegenüber Vorjahr); die Umsatzentwicklung im

Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich sehr leicht unter der

GMV-Entwicklung liegen.

* Das Management erwartet, dass das bereinigte EBITDA in der oberen Hälfte

der aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von EUR +13 Mio.

bis EUR +19 Mio. liegt.

* Westwing erzielte im vierten Quartal 2023 und im Geschäftsjahr 2023

einen positiven Free Cashflow, was zu einem Anstieg der Nettoliquidität

im Vergleich zum Vorjahr führte.

* Der Anteil der margenstarken Westwing Collection erhöhte sich auch im

vierten Quartal 2023 gegenüber Vorjahr; für das Gesamtjahr 2023 bedeutet

dies eine Verbesserung um +6 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr auf 47% des

GMV.

München, 29. Januar 2024 // Westwing Group SE ("Westwing" oder "das

Unternehmen"), Europas Nr. 1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt vorläufige

und ungeprüfte Informationen in Bezug auf das vierte Quartal und das

Geschäftsjahr 2023 bekannt.

Auf der Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Ergebnisse erzielte Westwing im

vierten Quartal 2023 mit einem Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 147 Mio. (Q4

2022: EUR 142 Mio.) das zweite Wachstumsquartal in Folge. Das GMV konnte

gegenüber dem Vorjahresquartal um +4% gesteigert werden. Dieses Wachstum

basiert unter anderem auf einer wachsenden Anzahl aktiver Kunden, die zum

zweiten Mal in Folge im Vergleich zum Vorquartal angestiegen ist. Dies

bestätigt die Attraktivität der Marke Westwing und ihrer Produkte.

Trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfeldes im Jahr 2023 ist es

Westwing gelungen, das GMV-Niveau des Vorjahres in Höhe von EUR 481 Mio. im

Geschäftsjahr 2023 zu halten. Es wird erwartet, dass die Umsatzentwicklung

sehr leicht unter der GMV-Entwicklung liegen wird. Dementsprechend wird ein

Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 in der oberen Hälfte der prognostizierten

Spanne von EUR 390 Mio. bis EUR 440 Mio. erwartet.

In Bezug auf die Profitabilität erwartet Westwing im vierten Quartal 2023

ein positives bereinigtes EBITDA. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das

Unternehmen ein bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte der aktualisierten

Prognose (aktualisierte Prognose für das bereinigte EBITDA für das

Geschäftsjahr 2023: EUR +13 Mio. bis EUR +19 Mio.). Westwing erfüllt damit

seine zuvor kommunizierte Erwartungshaltung, im Geschäftsjahr 2023 ein

positives bereinigtes EBITDA ausweisen sowie in der zweiten Jahreshälfte

2023 zu Wachstum zurückkehren zu können. Darüber hinaus erzielte das

Unternehmen im vierten Quartal 2023 einen positiven Free Cashflow, was zu

einem insgesamt positiven Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2023 sowie zu

einem Anstieg der Nettoliquidität im Vergleich zum Vorjahr führte.

Im Einklang mit der Unternehmensstrategie, die Westwing Collection als

Kernelement der nächsten Wachstumsphase zu verankern, erreichte die Westwing

Collection im Geschäftsjahr 2023 einen Anteil von 47% am GMV des

Unternehmens (GJ 2022: 41%). Dies bedeutet einen Anstieg um 6 Prozentpunkte

im Vergleich zum Vorjahr, basierend auf starken Verbesserungen in jedem

einzelnen Quartal des Jahres 2023. Dies unterstreicht den großen Fortschritt

des Unternehmens in Richtung des strategischen Ziels, den Anteil der

Westwing Collection auf 50% des Konzern-GMV auszubauen. Die Verbesserungen

basieren auf Sortimentserweiterungen sowie einer höheren Sichtbarkeit der

Westwing Collection in allen Kanälen.

In Bezug auf die Markenentwicklung der Marke Westwing war das Geschäftsjahr

2023 und insbesondere das vierte Quartal 2023 sehr erfolgreich. In der

zweiten Jahreshälfte 2023 startete Westwing seine neue Markenkampagne "Live

Beautiful". Diese umfasste eine neu gestaltete hochwertige Corporate

Identity, ansprechende Außenwerbung und Kollaborationen mit sehr gefragten

Influencern. So kooperierte Westwing im vierten Quartal 2023 sehr

erfolgreich mit dem Fußballspieler Lukas Podolski, dem Schauspieler Jaime

Lorente, bekannt durch seine Rollen in "Haus des Geldes" und "Élite", und

der TikTok-Persönlichkeit Lena Mantler. Durch diese Kooperationen generierte

das Unternehmen mehr als 15 Millionen Impressionen in den sozialen Medien

und konnte erfolgreich neue Kundensegmente erreichen.

Westwing wird seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023

einschließlich des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2024 am 28. März 2024

veröffentlichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von

Westwing unter https://ir.westwing.com.

Weitere Q4 Q4 Delta FY FY Delta

Leistungsindikatoren 2023 2022 23 vs. 2023 2022 23 vs.

22 22

Anteil Westwing Collection 47% 44% +3%P 47% 41% +6%P

(in %)

Bruttowarenvolumen (GMV) 147 142 +4% 481 481 +0%

(in EUR Mio.)

Bestellungen, insgesamt (in 939 951 -1% 2.851 3.128 -9%

Tausend)

Durchschnittlicher 157 149 +5% 169 154 +10%

Warenkorb (in EUR)

Aktive Kunden (in Tausend) 1.275 1.320 -3% 1.275 1.320 -3%

Anzahl der Bestellungen pro 2,2 2,4 -6% 2,2 2,4 -6%

aktivem Kunden in den

letzten 12 Monaten

Durchschnittliches GMV pro 377 364 +4% 377 364 +4%

aktivem Kunden in den

letzten 12 Monaten (in EUR)

Anteil der Site-Visits über 82% 80% +2%P 80% 80% 0%P

mobile Endgeräte

Alle Zahlen sind ungeprüft.

Über Westwing

Westwing ist Europas Nr.1 im Beautiful Living e-Commerce mit einem Umsatz

von 431 Millionen Euro im Jahr 2022 in 11 Ländern. Der Premium One-Stop-Shop

für Designliebhaber bietet ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem

kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und den besten

Designmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club Sales,

Offline-Store, B2B-Services und Westwing Studio. Das Team besteht aus 1.900

Experten, die zusammen an dem gemeinsamen Ziel arbeiten: "Excite people to

create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011

gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ging im Oktober 2018 an die

Frankfurter Börse.

Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen

darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer

Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken

und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten

Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir

übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und

nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von

Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus

makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten

Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und

Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien /

Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder

Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder

Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus.

Kontakt

Westwing Group SE

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de

