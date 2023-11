EQS-News: Wechsel im Vorstand der Constantin Film AG (deutsch)

Wechsel im Vorstand der Constantin Film AG

^

23.11.2023 / 15:20 CET/CEST

Wechsel im Vorstand der Constantin Film AG

Pratteln, 23. November 2023

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, einer 100%

-igen Tochtergesellschaft der Highlight Communications AG, an der die

Highlight Event and Entertainment AG wiederum 52.56% hält, lässt seinen

Vertrag planmässig und auf eigenen Wunsch zum 29. Februar 2024 auslaufen und

wird ab dem 1. März 2024 als Produzent für die Constantin Film arbeiten. Der

Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Wunsch entsprochen.

Der Aufsichtsrat der Constantin Film beruft den bisherigen stellvertretenden

Vorstandsvorsitzenden, Oliver Berben, zum 1. März 2024 zum Vorsitzenden des

Vorstandes. Des Weiteren hat Hanns Beese (Vorstand Finanzen) vorzeitig

seinen Vertrag langfristig verlängert.

Damit setzt die Constantin Film auf Kontinuität und Stabilität in der

Führung.

Martin Moszkowicz gehört zu den bedeutendsten Produzentenpersönlichkeiten

Deutschlands. Unter seiner Ägide hat Constantin Film bemerkenswerte Erfolge

erlebt und sich als führendes Medienunternehmen im In- und Ausland

etabliert.

"Wir sind Martin Moszkowicz sehr dankbar für seine langjährige,

professionelle und loyale Führung und Zusammenarbeit. Unter seiner Leitung

entwickelte sich die Constantin Film nachhaltig zu einem der erfolgreichsten

unabhängigen Film- und Fernsehproduktionsunternehmen Europas", erklärt

Bernhard Burgener, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der

Highlight Event und Entertainment AG/Highlight Communications AG sowie

Aufsichtsratsvorsitzender der Constantin Film "Wir wünschen ihm das

Allerbeste für seine Zukunft und freuen uns sehr, dass er der Constantin

Film auch weiter als Produzent verbunden bleiben wird. Wir sind sicher, mit

Oliver Berben den idealen Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden gefunden zu

haben und sind fest davon überzeugt, dass er die erfolgreiche Geschichte der

Constantin Film fortführen und weiterentwickeln wird. Wir wünschen ihm in

seiner neuen Funktion weiterhin alles Gute und viel Erfolg."

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "In den

letzten 30 Jahren hatte ich das Privileg, die Stellung der Constantin Film

zu einem der führenden Akteure in der internationalen Filmindustrie weiter

auszubauen. Diese Zeit war geprägt von Begeisterung, Hingabe, kreativer

Entdeckung und großen Erfolgen. Mein Dank geht an alle, die dabei

mitgeholfen haben. Mit jedem Film, mit jeder Serie, die wir produziert

haben, haben wir versucht unsere gemeinsame Vision und Leidenschaft

umzusetzen. Wir haben es lange geplant - jetzt ist die Zeit gekommen für

Jüngere. Während ich mich auf meine Rolle als Produzent für die Constantin

Film freue, bin ich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich bin

voller Zuversicht, dass das Unternehmen mit meinem bisherigen Stellvertreter

und Nachfolger Oliver Berben an der Spitze weiterhin das Publikum begeistern

wird. Ihm und den Mitarbeitenden der Constantin Film wünsche ich alles

Gute."

Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film:

"Mein Dank gilt Bernhard Burgener und dem Aufsichtsrat für das grosse

Vertrauen den Vorstandsvorsitz der Constantin Film zu übernehmen. Es ist für

mich eine grossartige Möglichkeit, ein so visionäres und kreatives

Unternehmen im Sinne von Bernd Eichinger und Martin Moszkowicz fortzuführen

und gleichzeitig eigene Akzente setzen zu dürfen. Gemeinsam mit meinen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freue ich mich auf die Herausforderung der

weltweiten Entwicklungen der Branche einzugehen; neue Chancen zu ergreifen,

um unser Publikum mit innovativen Ideen und großen Geschichten zu

begeistern."

Martin Moszkowicz ist seit 1990 im Führungsteam der Gesellschaft, seit 1.

Januar 2014 Vorstandsvorsitzender und verantwortet neben der

Unternehmensführung und -strategie unter anderem die Bereiche Produktion

Film, Weltvertrieb, Filmeinkauf, Marketing & Presse sowie

Unternehmenskommunikation und Recht. Als Produzent, Executive Producer,

Co-Produzent hat Martin Moszkowicz zahlreiche national und international

erfolgreiche Spielfilme und Fernsehproduktionen verantwortet und war an über

300 Produktionen beteiligt. Während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender

entstanden u.a. so erfolgreiche Filme wie "Monster Hunter", "Fack Ju Göhte

1-3", "Das Perfekte Geheimnis", "Der Vorname", "Der Nachname", "Der Fall

Collini", die "Resident Evil"- und "Eberhofer"-Reihe und erst jüngst die

Nibelungenverfilmung "Hagen" sowie "Those About to Die".

In der Zeit seines Vorstandsvorsitzes wurde die Constantin Film insgesamt

zwölfmal mit dem Branchentiger der FFA für die erfolgreichste Produktions-

und Verleihfirma ausgezeichnet. Martin Moszkowicz wurde für seine Leistungen

vielfach geehrt, darunter mit dem "Career Achievement in Film Award" der

Cinemacon und dem "Variety's Achievement in International Film Award". Er

ist Mitglied des Gesamtvorstandes der Allianz Deutscher Produzenten. Er

engagiert sich seit vielen Jahren für den Filmnachwuchs und leitet seit 2019

als Professor die Abteilung V (Produktion und Medienwirtschaft) der

Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München.

Oliver Berben ist seit Januar 2021 stellvertretender Vorstandsvorsitzender

der Constantin Film AG und leitet den Bereich TV, Entertainment & Digitale

Medien. Zuvor zeichnete er in der Constantin Film Produktion GmbH als

Geschäftsführer verantwortlich. 1996 gründete Oliver Berben die MOOVIE GmbH

in Berlin, welche drei Jahre später zur Tochtergesellschaft der Constantin

Film AG wurde.

Insgesamt produzierte Oliver Berben über 200 Fernseh- und Kinofilme sowie

Serien. Zu seinen Projekten gehören u.a. "Die Protokollantin" (2018),

"Parfum" (2018), "Gott von Ferdinand von Schirach" (2020), "Das Unwort"

(2020), "Ferdinand von Schirach: Feinde" (2021), "Wir Kinder vom Bahnhof

Zoo" (2021), "Ferdinand von Schirach - Glauben" (2021), "Eldorado KaDeWe -

Jetzt ist unsere Zeit" (2021), "Der Palast" (2022), "Die Wannseekonferenz"

(2022) sowie der weltweite Netflixerfolg "Dear Child" (2023). Aktuell

produziert er die Nibelungenverfilmung "Hagen" und "Those About To Die".

Für weitere Informationen:

Highlight Event und Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

www.hlee.ch

