EQS-News: Wechsel in der Geschäftsleitung der Comet Group (deutsch)

Wechsel in der Geschäftsleitung der Comet Group

Comet Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wechsel in der Geschäftsleitung der Comet Group

23.11.2022 / 06:30 CET/CEST

Michael Kammerer, Leiter der Division Plasma Control Technologies, wird nach

15 Jahren bei der Firma per Ende 2022 in den Ruhestand gehen. Die Ernennung

eines neuen Presidents von PCT wird derzeit evaluiert. Bis zur offiziellen

Regelung der Nachfolge wird der Stellvertreter von Michael Kammerer, Markus

Pfeiffer, VP Controlling & Strategic Development und Mitglied der

PCT-Geschäftsleitung seit 2014, das Amt des President ad interim übernehmen.

«Unter der Führung von Michael Kammerer hat sich Plasma Control Technologies

zur umsatz- und ergebnisstärksten Division der Comet Gruppe entwickelt», so

Heinz Kundert, Präsident des Verwaltungsrats. «Michael Kammerer formte ein

kompetentes globales Team, das gemeinsam mit unseren Kunden

Spitzentechnologien für die Herstellung von Mikrochips vorantreibt. Wir

danken Michael herzlich für seinen grossen Beitrag zum Erfolg von Comet, und

wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute.»

«Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sich mir bei Comet eröffneten,

und werde die Zusammenarbeit mit meinem grossartigen Team vermissen. Ich

freue mich aber auch, nun meine persönlichen Projekte angehen zu können», so

Michael Kammerer, President PCT. «Mein Team ist bestens aufgestellt, um den

eingeschlagenen Erfolgspfad fortzusetzen.»

Kontakt

Media Investors / Financial Analysts

Ines Najorka Ulrich Steiner

VP Group Communications VP Investor Relations &

Communications

T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95

[1]ines.najorka@comet.ch 1. [1]ulrich.steiner@comet.ch 1.

mailto:ines.najorka@comet.ch mailto:ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

2. März 2023 Jahresergebnis 2022

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer

Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie.

Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig

effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen

kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie

sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren

Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten

vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 500

davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland,

Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene

Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.

Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Comet Holding AG

Herrengasse 10

3175 Flamatt

Schweiz

Telefon: +41 31 744 90 00

E-Mail: info@comet.tech

Internet: www.comet.tech

ISIN: CH0360826991

Valorennummer: 36082699

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1494149

1494149 23.11.2022 CET/CEST

