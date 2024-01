EQS-News: WashTec AG: Strategische Veränderungen in der Region Asien/Pazifik - Neuaufstellung im chinesischen Markt (deutsch)

WashTec AG: Strategische Veränderungen in der Region Asien/Pazifik - Neuaufstellung im chinesischen Markt

WashTec AG: Strategische Veränderungen in der Region Asien/Pazifik -

Neuaufstellung im chinesischen Markt

11.01.2024

WashTec AG: Strategische Veränderungen in der Region Asien/Pazifik -

Neuaufstellung im chinesischen Markt

Augsburg, 11. Januar 2024 - Die WashTec AG hat eine strategische

Neuausrichtung der WashTec Gruppe in der Region Asien/Pazifik beschlossen.

Infolgedessen wird die Mehrheit der WashTec Car Cleaning Equipment

(Shanghai) Co., Ltd. ("die Gesellschaft") an das bisherige Management

verkauft werden. Zukünftig wird der chinesische Markt ab dem 1. Januar 2024

durch ein chinesisch-deutsches Joint Venture als Händlermarkt erschlossen.

Damit ist sichergestellt, dass WashTec mit der neuen Aufstellung seine

starke lokale Kundenbetreuung weiter fortsetzen und schneller auf lokale

Kundenwünsche im chinesischen Markt reagieren kann.

Um diese Strategie umzusetzen, freut sich WashTec bekannt zu geben, dass ein

lokales Management Buyout ("MBO") erfolgreich vereinbart wurde. Herr Simon

Huang, General Manager und Herr Gary Sun, COO der Gesellschaft, werden ihre

Führungsaufgaben weiterhin wahrnehmen. Sie werden als

Mehrheitsgesellschafter zusammen mit anderen wichtigen Lieferanten und

Joint-Venture-Vertriebspartnern als Minderheitsgesellschafter die

bestmögliche zukünftige Marktposition der WashTec-Gruppe in China

sicherstellen. Die WashTec-Gruppe wird mit einem Anteil von 10% in der

Gesellschaft vertreten bleiben.

"Wir sind froh, unsere chinesische Gesellschaft in die Hände unseres lokalen

Managements zu geben. Mit Herrn Huang und Herrn Sun verbindet uns eine lange

und vertrauensvolle Beziehung. Wir sind sicher, dass WashTec mit diesem

lokalen Fokus seine Position auf dem chinesischen Markt durch ein starkes

lokales Management stärken wird, während WashTec selbst sich voll und ganz

auf seinen Kernmarkt Europa und den wachsenden nordamerikanischen Markt

konzentrieren kann", so Dr. Ralf Koeppe, CEO der WashTec AG.

Die MBO-Option stellt sicher, dass WashTec seine langjährigen und guten

persönlichen Beziehungen zu seinen vielen Kunden aufrechterhalten und weiter

ausbauen kann und ein weiterhin gutes Serviceniveau für alle auf dem

chinesischen Markt installierten WashTec-Waschanlagen bietet.

Das Unternehmen wird weiterhin Marketing-, Vertriebs- und

Produktentwicklungsunterstützung von der WashTec-Gruppe erhalten, aber auch

mehr Freiraum für eigene lokale Entwicklungsprojekte haben.

Simon Huang, General Manager der WashTec Car Cleaning Equipment (Shanghai)

Co., Ltd. sagte: "Ich bin sehr erfreut, dass wir die lokale Produktion im

WashTec-Werk in Shanghai fortsetzen und ausbauen können und gleichzeitig

weiterhin Zugang zum kompletten Produktportfolio und der Kompetenz der

WashTec-Gruppe im Bereich der Autowäsche zu haben. Wir freuen uns über das

Vertrauen, das uns der WashTec-Vorstand entgegenbringt, und über die vielen

Möglichkeiten, die vor uns liegen. Wir sehen, dass die nachhaltige

automatische Autowäsche in China eine große Zukunft hat. Bereits auf der

Beijing Aftermarket Show im Februar 2024 freuen wir uns darauf, einen neuen

Easy Conveyor vorzustellen, der mit starker Unterstützung der WashTec-Gruppe

vor Ort entwickelt und produziert wird."

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg ist der weltweit führende Anbieter

von innovativen Lösungen für die Autowäsche. WashTec beschäftigt weltweit

rund 1.800 Mitarbeiter und verfügt über Tochtergesellschaften in den Märkten

Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. Darüber hinaus ist WashTec in rund 80

Ländern über unabhängige Händler vertreten.

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135

Sprache: Deutsch

Unternehmen: WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)821 55 84-0

Fax: +49 (0)821 55 84-1135

E-Mail: washtec@washtec.de

Internet: www.washtec.de

ISIN: DE0007507501

WKN: 750750

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1812487

Ende der Mitteilung EQS News-Service

