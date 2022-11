EQS-News: Vorstandswechsel bei der FORTEC Elektronik AG (deutsch)

Vorstandswechsel bei der FORTEC Elektronik AG

10.11.2022 / 08:00 CET/CEST

Vorstandswechsel bei der FORTEC Elektronik AG

Die FORTEC Elektronik AG hat den Prozess zur Nachbesetzung der

Vorstandsposition von Herrn Bernhard Staller (62), der aus Altersgründen zum

30. Juni 2023 ausscheiden wird, erfolgreich abgeschlossen.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Ulrich Ermel (38) zum 1. März 2023 in den

Vorstand (COO) für die Dauer von 3 Jahren berufen. Der studierte

Elektrotechniker (FH) und Diplomingenieur war zuvor in verschiedenen

Leitungsfunktionen in der Elektronikindustrie in Deutschland sowie beratend

im Ausland tätig. Ulrich Ermel verfügt über ein breites Spektrum an

Managementkompetenzen, Führungsqualitäten und nachweislicher Expertisen in

den Bereichen Stromversorgungen und Embedded. Aktuell ist er als

Vize-Präsident B2B-Vertrieb für die Region Europa bei einem führenden

Distributor für Elektronik tätig.

Christoph Schubert, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FORTEC Elektronik AG:

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Ulrich Ermel für FORTEC zu

gewinnen. Er zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Fachkenntnis in beiden

Segmenten der FORTEC und einen ausgeprägten Sinn für Innovationen aus.

Insbesondere seine jahrelangen Erfahrungen im B2B-Bereich, speziell in den

Bereichen Vertrieb und Marketing, und sein weltweites Netzwerk in der

Elektroindustrie werden für unser Unternehmen eine Bereicherung darstellen,

um unseren eingeschlagenen, erfolgreichen Weg weiter fortzuführen. Ulrich

Ermel kann dabei auf die herausragende Arbeit seines Vorgängers aufbauen.

Daran schließt sich mein Dank an Bernhard Staller an, der für FORTEC in den

vergangenen Jahren in führender Position mit Herzblut und Fachwissen

gearbeitet hat."

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG: "Ich freue

mich, dass wir mit Herrn Ermel einen idealen Kandidaten aus der Branche

gefunden haben, der dafür prädestiniert ist, uns beim Ausbau unserer

Digitalisierungsstrategie weiter nach vorne zu bringen. Bei meinem

Vorstandskollegen Bernhard Staller möchte ich mich ausdrücklich für die

erfolgreiche stets vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit bedanken.

Durch unsere gemeinsam getroffenen Entscheidungen konnten wir das Wachstum

von FORTEC beschleunigen und unsere Position im High-Tech-Produktbereich

ausbauen. Für seinen baldigen Ruhestand wünsche ich ihm persönlich alles

Gute".

Bernhard Staller übernahm nach dem Verkauf seiner profitablen Unternehmen an

die FORTEC 2017 im Vorstand die Verantwortung für die Bereiche Display

Technology & Embedded. Als COO verantwortete er ein umfangreiches

Kompetenzspektrum von der Distribution über die Produktion bis hin zur

Entwicklung von Komplettlösungen. Seit Juli 2020 zeichnete der diplomierte

Ingenieur zudem als Vorstand für die erfolgreiche Distribution von

Stromversorgungen verantwortlich.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibt Bernhard Staller

nach dem Eintritt von Ulrich Ermel vorerst weiter im Unternehmen. Nach der

Übergabe der Geschäfte an Ulrich Ermel wird Bernhard Staller spätestens zum

30. Juni 2023 aus dem Vorstand ausscheiden. Der Vorstand der FORTEC

Elektronik AG setzt sich somit ab dem 1. März 2023 aus der

Vorstandsvorsitzenden Sandra Maile und den Vorstandsmitgliedern Bernhard

Staller und Ulrich Ermel zusammen.

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE 0005774103, WKN: 577410) mit Sitz

in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von

Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays

gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische

Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Zum 1. April 2020 wurde

das operative Geschäft an zwei Tochtergesellschaften verpachtet. Die FORTEC

AG ist nun als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die

Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig.

Die FORTEC AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, UK und

in den USA.

°