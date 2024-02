EQS-News: Vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2023 im Rahmen der Prognose: EBITDA von 54,1 Mio. EUR - PATRIZIA schlägt sechste Dividendenerhöhung in Folge vor (deutsch)

Vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2023 im Rahmen der Prognose: EBITDA von 54,1 Mio. EUR - PATRIZIA schlägt sechste Dividendenerhöhung in Folge vor

Vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2023 im Rahmen der Prognose: EBITDA

von 54,1 Mio. EUR - PATRIZIA schlägt sechste Dividendenerhöhung in Folge vor

28.02.2024 / 17:38 CET/CEST

* PATRIZIA bleibt ein aktiver Marktteilnehmer für Kunden in den Bereichen

Infrastruktur und Immobilien und investiert Kapital im Einklang mit

strategischen Megatrends

* AUM in Höhe von 57,3 Mrd. EUR durch organisches Wachstum unterstützt,

was den marktgetriebenen Bewertungsdruck teilweise ausglich -

Gesamtrückgang von 3,2% ggü. Vorjahr bestätigt Widerstandsfähigkeit der

Plattform

* EBITDA von 54,1 Mio. EUR (-31,5% ggü. Vorjahr) durch anspruchsvolles

Marktumfeld, Reorganisationsaufwand und sonstige Erträge erheblich

beeinflusst

* Neue Dividendenpolitik: PATRIZIA schlägt vor, die Dividende je Aktie

(DPS) um 3,0% ggü. Vorjahr auf 0,34 EUR zu erhöhen und strebt an, den

Aktionären trotz vorübergehend niedriger Jahresüberschüsse eine stetig

wachsende Dividende zu bieten - gestützt auf einer starken Bilanz und

einem operativen Cashflow von 73,8 Mio. EUR im GJ 2023

* Verfügbare Konzernliquidität von 291,0 Mio. EUR sowie starke für

Investments zur Verfügung stehende Eigenkapitalausstattung der PATRIZIA

Fonds ("firepower") von 3,4 Mrd. EUR bieten weiteres Wachstumspotenzial,

sobald sich Investitionsmöglichkeiten ergeben

* PATRIZIA bleibt für das GJ 2024 vorsichtig optimistisch mit einer

EBITDA-Prognose von 30,0 - 60,0 Mio. EUR und AUM in einer Bandbreite von

54,0 - 60,0 Mrd. EUR

Augsburg, 28. Februar 2024. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real

Assets, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das GJ 2023

veröffentlicht. Das Unternehmen hat seine Investmentplattform erfolgreich

diversifiziert und weiteres organisches Wachstum der Assets under Management

(AUM) erzielt, indem es für seine Kunden strategische Investitionen in

hochattraktiven Marktsektoren getätigt hat. Diese werden von den großen

Megatrends des Wandels unterstützt, die Volkswirtschaften und Gesellschaften

auf der ganzen Welt prägen. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren wuchsen

weiterhin strategiekonform, während die Transaktionsgebühren und

leistungsabhängigen Gebühren durch das anspruchsvolle Marktumfeld und die

vorübergehend gedämpfte Investitionstätigkeit der Kunden beeinträchtigt

wurden.

Plattform zeigt relative Widerstandsfähigkeit in herausforderndem

Marktumfeld

PATRIZIA blieb ein aktiver Nettokäufer am Markt, wobei die für Kunden

unterzeichneten Investitionen die Verkäufe und Kapitalrückflüsse an Kunden

mehr als ausgleichen konnten. Dennoch führte der marktbedingte

Bewertungsdruck auf Real Assets zu einem Rückgang der AUM gegenüber dem

Vorjahr. Der Gesamtrückgang der AUM von 3,2% bestätigt die

Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld. Der

Verschuldungsgrad der verwalteten Fonds blieb mit einem durchschnittlichen

LTV von 30,8% niedrig.

Positive Investmentaktivität im Einklang mit den Megatrends, mit einem

diversifizierten Produktangebot

Die Investitionstätigkeit für nationale und internationale Kunden

unterstützte die erfolgreiche geografische und produktbezogene

Diversifizierung der PATRIZIA im Jahr 2023. Mehr als ein Fünftel des im

Bereich Real Assets eingesetzten Kapitals floss in die Digitalisierung von

Gemeinschaften und Smart-City-Lösungen durch neue Glasfasernetze und

Breitbandbetreiber, während 20% in den Bereich Wohnen investiert wurden,

wozu auch größere Ankäufe von bezahlbarem und nachhaltigem Mietwohnungsbau

gehörten. Etwa 10% des Kapitals wurde in die globale Energiewende durch

Investitionen in die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen, die

Energieverteilung und erneuerbare Energien investiert, und fast 10% wurden

für Immobilien- und Infrastruktur-Fremdkapitalinvestments bereitgestellt.

Die Investitionstätigkeit konzentrierte sich auf die europäischen

Kernmärkte, die USA und APAC.

EBITDA durch anspruchsvolles Marktumfeld und Reorganisation belastet, aber

kontinuierliches Wachstum der wiederkehrenden Gebühren

Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 312,4 Mio. EUR (-3,8% ggü.

Vorjahr), wobei die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren (251,1 Mio. EUR,

+4,2% ggü. Vorjahr) den größten Beitrag zum Wachstum der Gebühreneinnahmen

insgesamt im GJ 2023 leisteten. Das anspruchsvolle Marktumfeld führte im

Berichtsjahr zu einer vorübergehend gedämpften Kundenaktivität, was sich

insbesondere auf die Transaktionsgebühren (14,7 Mio. EUR, -34,6% ggü.

Vorjahr) und auch auf die leistungsabhängigen Gebühren (46,6 Mio. EUR,

-23,8% ggü. Vorjahr) auswirkte. Netto-Erträge aus Verkäufen des

Eigenbestands und Co-Investments trugen im GJ 2023 6,7 Mio. EUR bei (+54,9%

ggü. Vorjahr).

Die Aufwandsposten stiegen in einem inflationären Umfeld auf 293,6 Mio. EUR

(+4,7% ggü. Vorjahr), was auch durch erhöhte Reorganisationsaufwendungen von

16,3 Mio. EUR (+63,9% ggü. Vorjahr) beeinflusst wurde.

Gleichzeitig stützten sonstige Erträge das EBITDA mit 28,5 Mio. EUR (-5,9%

ggü. Vorjahr) im GJ 2023, einschließlich positiver Einmaleffekte aus der

Auflösung von Verbindlichkeiten aus Earn-Out-Vereinbarungen (7,4 Mio. EUR)

und Mehrwertsteuererstattungen (4,6 Mio. EUR).

Infolgedessen belief sich das EBITDA auf 54,1 Mio. EUR ( -31,5% ggü.

Vorjahr). Ohne Berücksichtigung des Reorganisationsergebnisses lag das

Ergebnis für das GJ 2023 auf EBITDAR-Ebene somit bei 69,9 Mio. EUR und damit

am oberen Ende der jüngsten EBITDA-Prognosebandbreite von 50,0 - 70,0 Mio.

EUR, unterstützt durch die bereits genannten sonstigen Erträge.

Die Differenz zwischen dem EBITDA und dem auf die Gesellschafter des

Mutterunternehmens entfallenden Konzernjahresüberschusses ist in erster

Linie auf Abschreibungen und Wertminderungen in Höhe von -50,5 Mio. EUR

zurückzuführen (+16,5% ggü. Vorjahreswert von -43,4 Mio. EUR). Die

M&A-bedingte Amortisierung von Fondsverwalterverträgen und Lizenzen belief

sich im GJ 2023 auf 17,0 Mio. EUR. Darüber hinaus belastete eine

marktbedingte Wertminderung auf konsolidierte Seed Investments/Warehousing

Immobilienbestände in Höhe von 16,9 Mio. EUR die Ergebnisse des GJ 2023.

Beide Posten hatten jedoch keinen Einfluss auf die Generierung des

operativen Cashflows im GJ 2023.

Solide Bilanz, Liquidität und zur Verfügung stehendes Kapital

Mit einer Netto-Eigenkapitalquote von 69,0% und einer verfügbaren Liquidität

von 291,0 Mio. EUR verfügt PATRIZIA weiterhin über eine solide Bilanz. Hinzu

kommt ein für Investitionen zur Verfügung stehendes Kapital ("firepower") in

den verwalteten Fonds in Höhe von 3,4 Mrd. EUR. Diese starke Position ist

ein Wettbewerbsvorteil in einem unsicheren Marktumfeld und bietet

finanziellen Spielraum sowohl für Investitionen für Kunden als auch für

strategische Investitionen der PATRIZIA, wenn sich am Markt attraktive

Chancen ergeben.

Kapitalmanagement und neue Dividendenpolitik

Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird den Aktionären auf Basis des

Vorschlags der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für das GJ

2023 eine Dividende je Aktie von 0,34 EUR vorschlagen. Dies ist die sechste

Dividendenerhöhung in Folge, was einem Wachstum von 3,0% ggü. Vorjahr

entspricht. Trotz des vorübergehend niedrigeren auf die Gesellschafter des

Mutterunternehmens entfallenden Konzernjahresüberschusses, der ggü. Vorjahr

um 20,8% auf 5,8 Mio. EUR gesunken ist, ermöglichen der weiterhin solide

operative Cashflow (73,8 Mio. EUR im GJ 2023) und die starke Bilanz der

PATRIZIA die Fortsetzung der steigenden Dividendenzahlungen an die

Aktionäre.

PATRIZIA hat darüber hinaus ihre Dividendenpolitik zu Beginn des

Geschäftsjahres 2024 angepasst. Das Unternehmen ist entschlossen, seinen

Aktionären über Marktzyklen hinweg stetig wachsende Dividenden zu bieten,

gestützt durch eine starke Bilanz und finanzielle Flexibilität. Langfristig

strebt PATRIZIA an, mehr als 50% des auf die Gesellschafter entfallenden

Konzernjahresüberschusses in Form von Dividenden auszuschütten. Die

Anwendung dieser Dividendenpolitik für zukünftige Jahre ist abhängig von der

Bilanzstärke, der Profitabilität, der verfügbaren Liquidität und dem

generellen Markumfeld.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024

PATRIZIA geht mit einer vorsichtigen Zuversicht in das Jahr 2024. Das

aktuelle makroökonomische Umfeld bleibt für die meisten Kunden des Konzerns

eine Herausforderung, insbesondere im Immobilienbereich. Es wird erwartet,

dass sich die Investitionstätigkeit der Kunden erst im Laufe des GJ 2024

beleben wird, vorausgesetzt, dass sich die Zinsvolatilität normalisiert und

die Aktivität auf den Transaktionsmärkten zunimmt, sobald sich potenzielle

Käufer und Verkäufer nach der Veränderung des Zinsniveaus auf ein neues

Preisniveau einigen. Es wird erwartet, dass der Bewertungsdruck auf

Immobilien bis ins Geschäftsjahr 2024 anhalten wird, was zu einer breiteren

Bandbreite für die Prognose der AUM für das Geschäftsjahr 2024 führt.

Dennoch erwartet PATRIZIA aufgrund ihrer globalen Plattform und ihres breit

gefächerten Produktangebots, dass mit ihren attraktiven Immobilien- und

Infrastruktur-Fondsprodukten erneut erfolgreich Marktchancen für ihre

institutionellen, semiprofessionellen und privaten Anleger genutzt werden

können.

Auf dieser Basis erwartet PATRIZIA für das Geschäftsjahr 2024 AUM in einer

Bandbreite von 54,0 - 60,0 Mrd. EUR. Das EBITDA wird in einer Bandbreite

zwischen 30,0 - 60,0 Mio. EUR erwartet, was - basierend auf der Erwartung

eines geringeren Beitrags aus leistungsabhängigen Gebühren und geringeren

sonstigen betrieblichen Erträgen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 - eine

weitere Verbesserung der Ertragslage widerspiegeln sollte.

Anmerkungen des Managements

Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, sagt: "Obwohl der Markt im vergangenen

Jahr herausfordernd war, haben wir weiterhin viel Kapital in attraktive

Sektoren investiert, die durch langfristige Marktveränderungen gestützt

werden. Außerdem haben wir unsere globale Real-Assets-Plattform erfolgreich

diversifiziert. Auch wenn wir davon ausgehen, dass das Marktumfeld

anspruchsvoll bleibt, sind wir vorsichtig optimistisch, dass eine

Stabilisierung der Zinssätze und der Inflation dazu beitragen wird, die

Investitionstätigkeit im Jahresverlauf langsam wiederzubeleben. Zudem sind

wir zuversichtlich, dass die kontinuierliche Verbesserung unserer

Ertragsqualität in Verbindung mit höherer Kosteneffizienz und einem

erweiterten Produktangebot in den Bereichen Infrastruktur und Immobilien

unsere Investmentplattform noch widerstandsfähiger gegen künftige

Marktturbulenzen machen wird."

Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE, ergänzt: "PATRIZIA hat in einem sehr

schwierigen Umfeld organisches Wachstum bei den AUM und den wiederkehrenden

Verwaltungsgebühren verzeichnet. Das zeigt, wie widerstandsfähig unsere

Plattform ist. Der allgemeine Bewertungsdruck und die marktbedingte Schwäche

bei Transaktions- und leistungsabhängigen Gebühren forderten jedoch ihren

Tribut und haben sich negativ auf unsere Profitabilität ausgewirkt. Wir

haben Maßnahmen ergriffen und sind die Kosteneffizienz im Jahr 2023 weiter

angegangen, um besser auf eine längere und unruhige Markterholung

vorbereitet zu sein. Gleichzeitig sind wir dank unserer starken Bilanz in

der Lage, gemeinsam mit unseren Kunden Marktchancen zu nutzen. Unsere

Netto-Eigenkapitalquote von 69% und die verfügbare Liquidität von fast 300

Mio. EUR verschaffen uns finanzielle Flexibilität. Das ist im aktuellen

Marktumfeld mehr denn je von Vorteil."

Link zur Präsentation zu den vorläufigen Finanzergebnissen:

https://ir.patrizia.ag/de/

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in

Immobilien- und Infrastruktur-anlagen für institutionelle,

semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen

von ca. 57 Mrd. EUR und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten

weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in

enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge

schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA

Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als

600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung,

Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die

Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation

Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PATRIZIA SE

Fuggerstraße 26

86150 Augsburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000

Fax: +49 (0)821 - 509 10-999

E-Mail: investor.relations@patrizia.ag

Internet: www.patrizia.ag

ISIN: DE000PAT1AG3

WKN: PAT1AG

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

