EQS-News: Vierzehnte Akquisition im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet einen Vertrag zur Übernahme von Palmia Oy von der Stadt Helsinki (deutsch)

* Weitere Stärkung der Präsenz in Finnland nach dem kürzlich erfolgten

Verkauf der Nordec Group Oyj

* Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Goods & Services

* Umsatz von EUR 104 Mio. im Jahr 2021

* Anbieter von umfassenden Gebäudedienstleistungen, z. B. in den Bereichen

Lebensmittel/Restaurants, Reinigung, Immobilien und Sicherheit

München, 14. Dezember 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)

hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Palmia Oy von der Stadt Helsinki

unterzeichnet. Das Unternehmen wird als neues finnisches Plattforminvestment

das Segment Goods & Services stärken. Der Abschluss der Transaktion wird für

das erste Quartal 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der

Genehmigung durch die finnische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde.

Palmia Oy bietet Lebensmittel-, Immobilien-, Reinigungs- und

Sicherheitsdienstleistungen in 12 verschiedenen Gemeinden in Südfinnland an.

Das Unternehmen wurde 2015 von der Stadt Helsinki gegründet und

erwirtschaftete im Jahr 2021 mit ca. 2.100 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR

104 Mio. Für das Jahr 2022 wird ein Umsatz von ca. EUR 120 Mio. erwartet.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 2.400 Mitarbeiter.

Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: "Mit dieser

Transaktion baut Mutares seine erfolgreiche Präsenz in Finnland weiter aus.

Wir freuen uns sehr, Palmia Oy in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen und

werden mit unserem Team und dem Management alles daransetzen, um bei Palmia

Oy den Erfolg, den wir mit der Nordec Group Oyj hatten, zu wiederholen. Hier

ist es uns gelungen, das offizielle ROIC-Ziel von Mutares von 7-10x zu

übertreffen. Unser erfolgreicher Track-Record macht deutlich, dass derartige

Erfolge reproduzierbar sind. Daran arbeiten wir ab sofort auch bei Palmia

Oy."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien

mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die

ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer

Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das

Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon

ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut

werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus

Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden

aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.

Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der

Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.

Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller

stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA

werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem

Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

°