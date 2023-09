Veröffentlichung des "2023 China Perfume Industry White Paper'



SHANGHAI, CHINA - Media OutReach - 26. September 2023 - Am 6.

September wurde in Shanghai das gemeinsam von der Eternal Group

und Kantar China ausgearbeitete "2023 China Perfume Industry

White Paper" (auch White Paper 4.0 genannt) erfolgreich

veröffentlicht.

Das Weißbuch 4.0 hält inhaltlich an den Grundsätzen in puncto

Strenge, Präzision und Objektivität fest und setzt damit die

Tradition früherer Whitepapers für die Parfümindustrie fort. Es

wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Fachleuten aus der

weltweiten Parfümindustrie und Markenführern erstellt.

Bei der Veranstaltung zur Veröffentlichung des "China Perfume

Industry White Paper 2023" waren über 600 Gäste anwesend,

darunter Branchenfachleute, Geschäftspartner, Medienvertreter und

erfahrene Parfüm-Liebhaber aus dem In- und Ausland. Darüberhinaus

verfolgten fast 30.000 Menschen die Veranstaltung online.

Unter den Anwesenden waren Jean Madar, COB & CEO von Inter

Parfums Inc., Karim LISI, VP von Business Development for Fine

Fragrances in the Asia-Pacific Region, Symrise, Lana Glazman,

Global Head of Consumer Insights bei dsm-firmenich, Olivier

Viejo, VP of Fine Fragrance APAC bei dsm-firmenich, und Zhaoran

Meng, Gründer von DOCUMENTS.

Die Teilnehmer waren bei der offiziellen Veröffentlichung des

White Paper 4.0 anwesend, das sich eingehend mit den Trends auf

dem chinesischen Parfümmarkt befasst und Einblicke in die Chancen

auf dem chinesischen Parfümmarkt gewährt.

"Als führender Konzern für Full-Channel-Markenmanagement in der

chinesischen Schönheitsindustrie fördern wir eine erfolgreiche

Entwicklung der chinesischen Parfümindustrie. Seit der ersten

Veröffentlichung eines "China Perfume Industry White Paper" im

Jahr 2020 hat jede Veröffentlichung breite Aufmerksamkeit in der

Branche erhalten. Unsere jährliche Veranstaltung anlässlich der

Veröffentlichung ist zu einem echten Branchenevent geworden",

sagte Chole Lam, Senior VP der Eternal Group.

Das "China Perfume Industry White Paper 2023" liefert ebenfalls

wieder zuverlässige Daten und umfassende Marktanalysen für die

Parfümindustrie. Es zeigt neue Chancen und Trends auf dem

chinesischen Parfümmarkt auf, indem es umfassende Referenzen und

Einblicke in die Innovation und Entwicklung der Parfümindustrie

bietet.

Die Eternal Group freut sich auf die Zusammenarbeit mit noch mehr

Fachleuten aus der Branche, um gemeinsam die Entwicklung des

chinesischen Parfümmarktes zu unterstützen.

Über die Eternal Group

Die S.A.R. Eternal Group wurde 1980 in Hong Kong gegründet und

ist ein führendes Unternehmen für Omni-Channel-Markenmanagement

in der chinesischen Schönheitsindustrie.

Mit ihrem intuitiven Gespür für Marketingstrategien und ihren

bahnbrechenden Geschäftsstrategien hat die Eternal Group in den

letzten 43 Jahren den Trend und Lifestyle in China erfolgreich an

einer internationalen Vision ausgerichtet. Mit seinem breit

gefächerten Markenportfolio ist das Unternehmen ständig daran

interessiert, die Vorteile von umfassenden Markenlösungen sowohl

im Online- als auch im Offline-Bereich zu stärken.

°