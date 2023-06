EQS-News: Verlängerung der Meldefrist für Taiwan Presidential Hackathon International Track 2023 bis zum 16. Juni bietet talentierten Köpfen ein größeres Zeitfenster zur Präsentation ihrer Kreativität (deutsch)

Verlängerung der Meldefrist für Taiwan Presidential Hackathon International Track 2023 bis zum 16. Juni bietet talentierten Köpfen ein größeres Zeitfenster zur Präsentation ihrer Kreativität

TAIPEH, TAIWAN - Media OutReach - 12. Juni 2023 - Der am 19.

April 2023 gestartete Taiwan Presidential Hackathon International

Track steht unter dem Motto "Free the Future: Open, Digital, and

Green". Diese Veranstaltung lenkt das Augenmerk auf Demokratie,

digitalen Wandel und Netto-Null-Ziele und lädt Spitzenhacker dazu

ein, gemeinschaftlich weltweite Gesellschaftsfragen anzusprechen,

die Lebensqualität zu verbessern und Neuerungen bei der Regierung

anzustoßen.

Als Reaktion auf das erhebliche Interesse an dieser Veranstaltung

und um eine größere internationale Beteiligung in Form von

Technologie und Kreativität anzuziehen, hat sich Taiwan

entschlossen, die Meldefrist bis zum 16. Juni um 17:00 Uhr zu

verlängern. Es wird erwartet, dass diese Maßnahme dazu beiträgt,

eine diverse und dynamische grenz- und disziplinübergreifende

Zusammenarbeit zu fördern. Zudem können Teilnehmer die als

"Taiwan Employment Gold Card" bezeichnete Arbeits- und

Aufenthaltserlaubnis im Rahmen der "Digital Field"-Initiative,

die in diesem Jahr durch das Ministerium für digitale

Angelegenheiten eingeführt wurde, erhalten. Die Teilnahme am

Taiwan Presidential Hackathon International Track könnte als

Nachweis beruflicher Kompetenz dienen und möglicherweise

Arbeitschancen in unserer florierenden digitalen Industrie

eröffnen.

Über den Wettbewerb hinaus bietet der Taiwan Presidential

Hackathon International Track interessante Workshops und

Networking-Aktivitäten. Die Teilnehmer können Einblicke in die

aktuellsten Technologietrends erhalten und praktische Erfahrungen

durch personalisierte Coaching-Sitzungen mit Branchenfachleuten

gewinnen. Zudem werden sie auch die Gelegenheit zu Gesprächen und

gegenseitigem Austausch mit Spitzenhackern und potenziellen

Partnern bekommen, was für unschätzbare Lernerfahrungen,

Kooperationsgelegenheiten und die mögliche Umsetzung von

Projekten förderlich ist.

Der Taiwan Presidential Hackathon International Track ist eine

angesehene Plattform für Hacker, die nach Gelegenheiten und

Herausforderungen suchen. Die Veranstaltung bietet eine Bühne, um

die eigenen technischen Talente und innovatives Denken zu

präsentieren, sowie eine Drehscheibe zur Förderung der

internationalen Zusammenarbeit und des Austauschs. Falls Sie

davon träumen, mit erstklassigen Hackern aus der ganzen Welt

zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine intelligentere,

erfolgreichere Zukunft zu gestalten, sollten Sie diese Chance

nicht verpassen - nehmen Sie am Taiwan Presidential Hackathon

International Track teil.

Taiwan lädt die weltweite Gemeinschaft ein, sich bis zum 16. Juni

für die Veranstaltung anzumelden. Reichen Sie Vorschläge über die

offizielle Website ein und registrieren Sie sich dort. Weitere

Einzelheiten finden Sie unter https://gov.tw/cYQ.

Falls Sie daran interessiert sind, ein Partner zu werden, und

einen Veranstaltungsort, Technologie oder andere Ressourcen

anbieten können, füllen Sie das Online-Formular unter

https://s.moda.gov.tw/Bn1iPE4e4Jn1 aus und ein Mitglied unseres

Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Um zusätzliche

Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie Frau Chang unter

katie@mail.tca.org.tw.

Hashtag: #TaipeiComputerAssociation

News Source: Media OutReach

12.06.2023 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt

durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

