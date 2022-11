EQS-News: Vantage Towers AG: Robustes Konzernumsatzwachstum von 6 % im ersten Halbjahr und weitere Fortschritte beim Bau neuer Makrostandorte im zweiten Quartal (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Vantage Towers":

Vantage Towers AG: Robustes Konzernumsatzwachstum von 6 % im ersten Halbjahr und weitere Fortschritte beim Bau neuer Makrostandorte im zweiten Quartal

EQS-News: Vantage Towers AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Vantage Towers AG: Robustes Konzernumsatzwachstum von 6 % im ersten Halbjahr

und weitere Fortschritte beim Bau neuer Makrostandorte im zweiten Quartal

14.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Vantage Towers AG: Halbjahresergebnisse GJ23

14. November 2022

Robustes Konzernumsatzwachstum von 6 % im ersten Halbjahr und weitere

Fortschritte beim Bau neuer Makrostandorte im zweiten Quartal

* Vodafone gründet Gemeinschaftsunternehmen mit GIP und KKR, das die

81,7%-ige Beteiligung von Vodafone an Vantage Towers halten wird. Das

Gemeinschaftsunternehmen wird ein freiwilliges Übernahmeangebot für

ausstehende Vantage Towers-Aktien zum Preis von 32,00 EUR je Aktie

durchführen.

* Die erfolgreiche Kommerzialisierung unserer Funktürme setzt sich fort:

* Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 erreichten wir mit 710

Netto-Neuvermietungen eine Vermietungsquote von 1,45x. Damit haben wir

unser mittelfristiges Ziel einer Vermietungsquote von >1,50x mehr als

zur Hälfte (im Vergleich zu 1,39x im März 2021) erreicht.

* Durch Indoor-Coverage-Lösungen, schnelles Breitband-Internet und

Glasfaservereinbarungen haben wir zusätzliche Umsatzpotenziale

erschlossen.

* Mehr als 400 neue Makrostandorte wurden im H1 GJ23 errichtet (H1 GJ22:

190 und H2 GJ22: 320), trotz eines schwierigen operativen Umfelds. In H1

GJ23, wurden 260 neue Makrostandorte in Deutschland erbaut. Im zweiten

Quartal konnten wir mit 260 neuen Standorten einen Anstieg gegenüber dem

ersten Quartal verzeichnen (140 neue Standorte). Das Programm für den

Neubau von Makrostandorten (Built to suit; "BTS") erfordert von uns

weiterhin ein engmaschiges Management und direkte Maßnahmen, um die

Produktion zu beschleunigen und die Kosten zu managen.

* Unser Ground Lease Buyout-Programm ("GLBO") nimmt überall in Europa

weiter Fahrt auf. Seit Beginn des Programms wurden mehr als 860 Verträge

unterzeichnet und mehr als 640 weitere Zusagen gemacht. Insgesamt

verzeichnen wir somit einen Anstieg auf über 1.500 Verträge.

* Erreichung unserer Finanzkennzahlen:

* Der Konzernumsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) belief sich im H1 23 auf

523,6 Mio. EUR, was einen Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorjahr

darstellt. Zurückzuführen war dies hauptsächlich auf

Inflationsausgleichsklauseln in Verträgen, den Zuwachs an

Mietverhältnissen und sonstige kostenpflichtige Dienstleistungen für

Mobilfunknetzbetreiber (MNOs).

* Im H1 GJ23 belief sich das bereinigte EBITDAaL auf 272,7 Mio. EUR (+1,8 %

ggü. Vj.) mit einer Marge von 52,1 %. Hierin spiegeln sich die

Investitionskosten im GJ23 wider, mit denen das BTS-Programm und der

Rollout des Netzes von 1&1 schneller vorangetrieben werden sollen, bevor

entsprechende Umsatzbeiträge ab dem GJ24 erzielt werden.

* Der RFCF (Recurring Free Cash Flow) in Höhe von 220,2 Mio. EUR für das H1

GJ23 stellt eine gute Konversion des bereinigten EBITDAaL (80,7 %) dar

und verdeutlicht eine Normalisierung des Working Capitals und der

Steuerzahlungen im Verhältnis zum H1 GJ22. Damit wurde eine starke

Grundlage geschaffen, um die RFCF-Prognose für das GJ23 zu erreichen.

* Wir bestätigen die Prognose für das GJ23: Umsatzumsatzwachstum (ohne

Durchleitungseinnahmen) von 3,0 - 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr;

bereinigtes EBITDAaL von 550 - 570 Mio. EUR und RFCF von 405 - 425 Mio. EUR.

Konsolidierte H1 GJ22 H1 GJ23

Finanzergebnisse (ungeprüft) (ungeprüft)

im Überblick (in

Mio. EUR)

Konzernumsatz 499,2 533,3

Operativer 257,3 282,5

Gewinn

Gewinn vor 219,4 244,2

Steuern

Cashflow aus 440,5 413,2

laufender

Geschäftstätig-

keit

Entwicklung der H1 GJ22 H1 GJ23 Verän-

Finanzergebnisse (ungeprüft) (ungeprüft) de-

(in Mio. rung

EUR)[1][1] 1.

#_ftn1

Konzernumsatz 494,1 523,6 6,0 %

ohne

Durchleitungsein-

nahmen

Bereinigtes 427,4 443,8 3,8 %

EBITDA

Bereinigts 267,7 272,7 1,8 %

EBITDAaL

Wiederkehrender 284,4 220,2

Free Cashflow

Vivek Badrinath, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Vantage Towers AG,

erklärt:

Wir blicken auf eine solide Entwicklung im ersten Halbjahr zurück - mit

einem Konzernumsatzwachstum von 6,0 %, zu dem Inflationsanpassungsklauseln

in Verträgen, der Zuwachs an Mietverhältnissen sowie kostenpflichtige

Dienstleistungen für Mobilfunkbetreiber beigetragen haben. Unser Programm

für den Neubau von Makrostandorten hat mit einer guten Entwicklung in

Deutschland weiter Fahrt aufgenommen. In der zweiten Jahreshälfte werden wir

das BTS-Programm und den Rollout des Netzes von 1&1 durch weitere

Investitionen vorantreiben - Produktion und Inbetriebnahme stehen hierbei im

Mittelpunkt. Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, unsere Prognose für das

laufende Geschäftsjahr sowie unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen und

sind überzeugt, dass das neue Gemeinschaftsunternehmen Vantage Towers

ermöglicht, seine Position als eines der führenden Turmunternehmen in Europa

weiter auszubauen.

ir@vantagetowers.com media@vantagetowers.com

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Kontinuierliche Dynamik in allen Unternehmensbereichen

Hun- DE ES GR Sonstige Konsolidiert[1][2]

der- europäi- 1. #_ftn2

tpr- sche

oze- Märkte

nti-

ge

Be-

tei-

li-

gun-

gen

30. H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 GJ22 H1 H1 GJ22 H1

Sep- GJ- GJ- GJ- GJ- GJ- GJ- GJ- GJ-

tem- 22 23 22 23 22 23 23 23

ber

202-

2

Ma- 19- 19- 8,- 8,- 4,- 4,- 12,8T 13- 45,6T 45-

kro- ,4- ,6- 6T 5T 8T 9T ,0- ,9-

sta- T T T T

nd-

or-

te

Ver- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,40x 1,- 1,42x 1,-

mie- 22- 24- 75- 81- 66- 70- 43- 45-

tun- x x x x x x x x

gs-

quo-

te

Im H1 GJ23 haben wir uns weiterhin auf unsere wesentlichen

Schwerpunktbereiche konzentriert: unser BTS-Programm weiter voranzutreiben,

den Rollout des Netzes von 1&1, und das GLBO-Effizienzprogramm sowie die

weitere Kommerzialisierung unseres Geschäfts.

* Durch den Ausbau unserer Marktpräsenz sind im Q2 GJ23 knapp 370 neue

Netto-Mietverhältnisse hinzugekommen. Insgesamt gewannen wir netto 710

neue Mietverhältnisse im H1 GJ23 dazu - und erzielten somit eine

Vermietungsquote von 1,45x (H1 GJ22: 1,42x). Hiervon waren 200 [3]

vorher noch nicht zugesagte Nettozugänge im H1 GJ23, sodass wir unser

mittelfristiges Vermietungsziel von >1,50x mehr als zur Hälfte

(verglichen mit 1,39x im März 2021 beim Börsengang) erreicht haben.

* Den digitalen Wandel in Europa vorantreiben: Das konsolidierte Portfolio

von Vantage Towers wuchs in unseren acht europäischen Märkten insgesamt

auf 45.900 Makrostandorte. Im H1 GJ23 kamen zusätzlich über 400 neue

Makrostandorte hinzu. Nach insgesamt 140 neuen Makrostandorten im ersten

Quartal des Geschäftsjahres stieg die Zahl neu gebauter Standorte im

zweiten Quartal auf 260. Auch wenn das BTS-Programm weiter Fahrt

aufnahm, müssen wir nach wie vor Herausforderungen bei der Errichtung

von Standorten bewältigen und erwarten, dass diese im GJ23 anhalten

werden. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, unsere BTS-Produktion

durch direkte Maßnahmen in den Bereichen Prozesse und Abläufe,

Lieferanten und Beschaffung, Steuerung und Kontrolle sowie Organisation

und Governance weiter zu optimieren.

* Die steigende Anzahl von neu errichteten Makrostandorten wurde durch

Stilllegung von Standorten - insbesondere aufgrund der Vereinbarung zur

gemeinsamen Nutzung aktiver Infrastruktur unseres Hauptmieters in

Spanien und Portugal - zum Teil neutralisiert. Diese Art der

Stilllegungen erhöht die Effizienz unseres Standortporfolios während

unsere Umsatzerlöse durch unseren Portfoliogebührenmechanismus erhalten

bleiben.

* Effizienzprogramm: Unser Programm zur Optimierung von Grundstücksmieten

durch Kauf oder den Erwerb langfristiger Nutzungsrechte (GLBO) macht

kontinuierliche Fortschritte. Im Q2 GJ23 kamen über 220 Verträge hinzu -

seit Beginn des Programms sind es inzwischen insgesamt mehr als 1.500

Verträge über all unsere europäischen Märkte hinweg. Hiervon sind mehr

als 860 Verträge unterzeichnet und wir haben darüber hinaus mehr als 640

Zusagen erhalten.

* Mehr Tempo für ein nachhaltig vernetztes Europa: Wir haben unseren

Kundenstamm in unseren Märkten in Europa weiter ausgebaut. In

Griechenland unterzeichneten wir beispielsweise eine neue Vereinbarung

mit dem Unternehmen Nowhere Networks, das weltweit schnelle

Kommunikationslösungen für Schiffe anbietet. Hierbei sollen

Richtantennen auf unseren Funktürmen High-Speed-Breitband-Internet auf

Schiffen ermöglichen. In Deutschland schlossen wir eine Vereinbarung mit

McKay Brothers, einem Betreiber von Funknetzen mit niedrigen

Latenzzeiten. Hierbei geht es um die Bereitstellung verbesserter

Netzwerke für den Hochfrequenzhandel an Börsen. In Spanien gelangten wir

zu neuen Co-Location-Vereinbarungen mit Adamo, einem Anbieter von

Glasfaserdiensten, den wir beim Ausbau von Glasfasernetzen, vor allem in

ländlichen Regionen, unterstützen werden.

* Mehr Dynamik bei Indoor-Coverage-Lösungen: In Rumänien schlossen wir

eine neue Vereinbarung über die Weitervermietung an unseren bestehenden

DAS (Distributed Antenna System)-Standorten. In Spanien gelangten wir zu

einer Vereinbarung mit der Universitätsklinik La Paz, in deren Rahmen

eine Lösung für die Mobilfunkabdeckung in den Innenräumen der Klinik mit

mehreren Betreibern untersucht und vorgeschlagen werden soll. In Ungarn

unterzeichneten wir eine Vereinbarung über die Bereitstellung von

DAS-Lösungen im nationalen Leichtathletikstadion in Budapest, das für

die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 gebaut wurde.

* Ausbau unseres Produktportfolios durch neue Partnerschaften: Neben

unseren bestehenden Glasfaser Partnerschaften mit Vodafone in Portugal

und Deutschland, Lyntia in Spanien sowie 1&1 Versatel in Deutschland

haben wir einen weiteren Vertrag für den Glasfaservertrieb mit

VDI-Channel (einem Unternehmen der Grupo Amper) unterzeichnet, um unsere

Kompetenzen in Spanien auszubauen.

Konzernfinanzergebnisse im Überblick

Aufschlüsselung der Umsatzerlöse (in H1 GJ22 H1 GJ23 Verän-

Mio. EUR) (ungeprüft) (ungeprüft) derung

Umsatzerlöse aus Makrostandorten 456,7 474,6 3,9 %

Sonstige Mieterlöse 22,2 21,3

Umsatzerlöse aus 15,1 27,7

Energiebereitstellung und andere

Umsatzerlöse

Konzernumsatzerlöse (ohne 494,1 523,6 6,0 %

Durchleitungseinnahmen)

Umsatzerlöse aus weiterbelasteten 5,1 9,7

Investitionsausgaben

Konzernumsatzerlöse 499,2 533,3 6,8 %

Die Konuzernumsatzerlöse (ohne Durchleitungseinnahmen) stiegen im H1 GJ23 um

6,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies war vor allem auf Umsatzerlöse aus

Makrostandorten sowie auf Umsatzerlöse aus Energiebereitstellung und andere

Umsatzerlöse zurückzuführen. Die Umsatzerlöse aus Makrostandorten erhöhten

sich im H1 GJ23 um 3,9 % gegenüber dem Vorjahr, wobei sie im Q2 (+4,5 %)

schneller als im Q1 (+3,4 %) zulegten. Der Grund sind unsere vertraglich

vereinbarten Inflationsausgleichsklauseln und neue Mietverträge. Wie bereits

zu einem früheren Zeitpunkt erklärt, sind mehr als 95 % unserer Umsatzerlöse

inflationsgebunden.

Die Umsatzerlöse aus Energiebereitstellung und andere Umsatzerlöse stiegen

im H1 GJ23 von 15,1 Mio. EUR auf 27,7 Mio. EUR. Den größten Beitrag hierzu

leisteten vor allem sonstige kostenpflichtige Dienste für

Mobilfunknetzbetreiber.

Darüber hinaus haben unsere Nicht-Vodafone-Umsatzerlöse weiter zugenommen

und stiegen im H1 GJ23 um 11,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 102,1 Mio. EUR (H1

GJ22: 91,5 Mio. EUR).

Umsatzerlöse nach Segment (ohne H1 GJ22 H1 GJ23 Verän-

Durchleitungseinnahmen) in Mio. EUR (ungeprüft) (ungeprüft) derung

Deutschland 240,6 254,1 5,6 %

Spanien 83,4 91,8 10,0 %

Griechenland 65,4 70,1 7,1 %

Sonstige europäische Märkte 104,6 107,7 3,0 %

Konzernumsatzerlöse (ohne 494,1 523,6 6,0 %

Durchleitungseinnahmen)

Im H1 GJ23 verzeichneten wir ein beständiges Umsatzwachstum in allen Märkten

aufgrund vertraglich vereinbarter Inflationsanpassungsklauseln, neuer

Mietverträge und sonstiger kostenpflichtiger Dienstleistungen für MNOs.

Darüber hinaus kam es zu Umsatzzuwächsen in Deutschland infolge von

Verträgen mit anderen Kunden als Mobilfunknetzbetreibern und zusätzliche

Umsätze in Spanien durch die Active-Sharing-Vereinbarung sowie nicht

wiederkehrende Umsatzerlöse aus der Energiebereitstellung (wie bereits im Q1

bekannt gegeben).

Das bereinigte EBITDA stieg von 427,4 Mio. EUR um 3,8 % auf 443,8 Mio. EUR,

wobei die bereinigte EBITDA-Marge auf 83,2 % sank (H1 GJ22: 85,6 %). Hierin

schlagen der Umsatzmix und ein Anstieg in nicht leasingbezogene betriebliche

Aufwendungen zu Buche. Wie bereits zuvor angekündigt, werden wir im GJ23

voraussichtlich 10 - 15 Mio. EUR in unser Kerngeschäft investieren, um das

BTS-Programm schneller auszubauen, den Zugang von 1&1 zu unseren bestehenden

Standorten zu erleichtern und unsere Support-Teams zu verstärken, bevor

entsprechende Umsatzbeiträge ab dem GJ24 erzielt werden. Im H1 GJ23 erhöhte

sich das bereinigte EBITDAaL um 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr mit einer

entsprechenden Marge von 52,1 %. Unsere Aufwendungen für Grundstücksmieten

stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,4 % auf 161,3 Mio. EUR. Zurückzuführen war

dies auf den Zuwachs bei Makrostandorten und Mietverhältnissen sowie auf

Inflationsausgleichsklauseln. Zum Teil kompensiert wurde dies durch

Einsparungen im Rahmen unseres GLBO-Programms.

Der wiederkehrende operative Free Cashflow (OpFCF) stieg im Jahresvergleich

von 288,6 Mio. EUR um 2,8 % auf 296,8 Mio. EUR. Der wiederkehrende Free Cashflow

(RFCF) belief sich im H1 GJ23 auf 220,2 Mio. EUR. Dies stellt eine gute

Konversion des bereinigten EBITDAaL (80,7 %) dar und spiegelt eine

Normalisierung des Working Capitals und Steuerzahlungen im Verhältnis zum H1

GJ22 wider. Unsere Prognose für den RFCF im GJ23 liegt unverändert bei 405 -

425 Mio. EUR

Die Nettoverschuldung stieg im H1 GJ23 auf 2.047,9 Mio. EUR (GJ22: 1.895,9

Mio. EUR). Dies ist vor allem auf die im August gezahlte Dividende von 319

Mio. EUR zurückzuführen, die durch Dividenden von verbundenen Unternehmen und

gemeinschaftlich geführten Joint Ventures ausgeglichen wurde.

Verbundene Unternehmen und Joint Ventures von Vantage Towers

30. September 2022 in Mio. EUR INWIT(i,ii) C-

o-

r-

n-

e-

r-

s-

t-

o-

n-

e-

(-

i-

i-

i-

)

Verbundene Unternehmen und Beteiligung Beteiligung B- Beteiligung

gemeinschaftlich geführtes Joint von 100 % von 33,2 % e- von 50 %

Venture (Ungeprüft) (Ungeprüft) t- (Ungeprüft)

e-

i-

l-

i-

g-

u-

n-

g

v-

o-

n

1-

0-

0

%

(-

U-

n-

g-

e-

p-

r-

ü-

f-

t-

)

Umsatzerlöse 417,7 138,7 2- 114,5

2-

8-

,-

9

Bereinigtes EBITDA 379,8 126,1 1- 73,6

4-

7-

,-

3

Bereinigtes EBITDAaL 282,8 93,9 6- 31,4

2-

,-

8

Wiederkehrender Free Cashflow 227,7 75,6

(RFCF)(iv)

(i) INWIT wird nach der Beendigung

der Aktionärsvereinbarung mit Daphne

3 im August 2022 nun als verbundenes

Unternehmen eingestuft. (ii) Die

Ergebnisse von INWIT entstammen der

INWIT Q2 Financial Results Investor

Presentation auf

[1]www.inwit.it/en/investors/presenta

tions-and-webcasts und beziehen sich

auf das Halbjahr, das am 30. Juni

2022 endete. (iii) Die Umsatzerlöse

von Cornerstone beinhalten

Durchleitungseinnahmen, die sich aus

der Rückerstattung von an die Mieter

umgelegten Grundsteuern auf

gewerblich genutzte Immobilien

zusammensetzen. (iv) Der RFCF von

Cornerstone wird in unserem

Halbjahresfinanzbericht im Dezember

2022 veröffentlicht. 1.

http://www.inwit.it/en/investors/pre

sentations-and-webcasts

Die Entwicklung der beiden Unternehmen entspricht unseren Erwartungen.

INWIT erzielte solide Finanzergebnisse und bestätigte seine Ziele für das

aktuelle Geschäftsjahr. Zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. Juni 2022

kamen bei INWIT 1.200 neue Mieter und mehr als 170 neue Standorte hinzu.

Damit erhöhte sich die Vermietungsquote auf 2,1x bei insgesamt 23.000

Standorten. Das Programm von INWIT für vertragliche Nachverhandlungen und

Grunderwerb setzte sich mit weiteren 650 Verträgen fort.

Zwischen dem 1. April 2022 und dem 30. September 2022 erzielte Cornerstone

Umsatzerlöse von insgesamt 228,9 Mio. EUR, getrieben durch einen Zuwachs von

neuen Standorten und Mietverhältnissen.

Unsere Konzernprognose

Wir bestätigen unsere Prognose für das GJ23 und unsere mittelfristigen Ziele

Kennzahl Progno- Mittelfristige Ziele[1][4] 1.

se für #_ftn4

GJ23

Vermietungsquote - >1,50x

Konzernumsatzerlöse 3,0 CAGR im mittleren einstelligen

(ohne %-5,0 % Bereich

Durchleitungseinnahmen) ggü.

Vj.

Ber. EBITDAaL 550-570 Marge im hohen

Mio. EUR 50-Prozent-Bereich (basierend

auf Konzernumsatzerlösen (ohne

Durchleitungseinnahmen))

Wiederkehrender Free 405-425 CAGR im mittleren bis hohen

Cashflow (RFCF) Mio. EUR einstelligen Bereich

Nettofinanzverschuldung - Kann für Wachstumsinvestitionen

zu bereinigtes EBITDAaL überschritten werden

Nettofinanzverschuldung - Verschuldungspotenzial > 1 Mrd.

EUR[1][5] 1. #_ftn5

Wir bestätigen die unveränderten Aussichten im GJ23 für die

Konzernumsatzerlöse (ohne Durchleitungseinnahmen), das bereinigte EBITDAaL

und den RFCF sowie unsere mittelfristigen Ziele. Diese werden durch das

BTS-Programm, die starke Dynamik des Mieterwachstums und die Fortschritte im

GLBO-Programm gestützt.

ANLAGE

Vantage Towers - konsolidiert in Mio. H1 GJ22 H1 GJ23

EUR (Ungeprüft) (Ungeprüft)

Konzernumsatzerlöse (ohne 494,1 523,6

Durchleitungseinnahmen)

Umsatzerlöse aus weiterbelasteten 5,1 9,7

Investitionsausgaben

Konzernumsatzerlöse 499,2 533,3

Instandhaltungsaufwand (20,1) (21,3)

Personalaufwand (19,5) (28,3)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (32,2) (39,9)

Ber. EBITDA 427,4 443,8

Marge 85,6 % 83,2 %

Umsatzerlöse aus weiterbelasteten (5,1) (9,7)

Investitionsausgaben

Aufwendungen für Grundstücksmiete (154,5) (161,3)

Ber. EBITDAaL 267,7 272,7

Marge 54,2 % 52,1 %

Vantage Towers - konsolidiert in Mio. H1 GJ22 H1 GJ23

EUR (Ungeprüft) (Ungeprüft)

Ber. EBITDA 427,4 443,8

Umsatzerlöse aus weiterbelasteten (5,1) (9,7)

Investitionsausgaben

Zahlungswirksame Mietkosten (120,8) (126,6)

Instandhaltungsinvestitionen (12,9) (10,6)

Wiederkehrender operativer Free 288,6 296,8

Cashflow

Veränderung des operativen Working 11,0 (33,2)

Capitals

Gezahlte Steuern (14,7) (40,3)

Gezahlte Zinsen (0,5) (3,1)

Wiederkehrender Free Cashflow (RFCF) 284,4 220,2

Nicht-IFRS-Kennzahlen - Ungeprüft

Die Gruppe verwendet Finanz- und andere Kennzahlen und Anpassungen auf

konsolidierter Basis ("Nicht-IFRS-Kennzahlen") die nicht gemäß IFRS, den

deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder anderen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Rechnungslegung verlangt oder ausgewiesen werden.

Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen auf konsolidierter Basis sollten nicht als

Alternative zu den in Einklang mit IFRS ermittelten Finanzergebnissen oder

anderen Erfolgsindikatoren des Konzerns betrachtet werden. Sie gelten nicht

als Alternative zum Ergebnis nach Steuern oder zum Jahresüberschuss als

Indikatoren der Ertragskraft oder der Rentabilität des Konzerns oder als

Alternativen zu den Cashflows aus laufender, Investitions- oder

Finanzierungstätigkeit als Hinweis für die Konzernliquidität. Die von der

Gruppe definierten Non-IFRS-Kennzahlen sind gegebenenfalls nicht mit ähnlich

bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar, da die Gruppe

diese Kennzahlen anders berechnet. Auch wenn die Geschäftsleitung die

Nicht-IFRS-Kennzahlen zur Beurteilung der laufenden operativen Entwicklung

und Liquidität heranzieht und diese Kennzahlen grundsätzlich von Anlegern

verwendet werden, haben sie doch als Analysetool nur eine bedingte

Aussagekraft, da sie nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse von

Konzernergebnissen oder Zahlungsströmen nach IFRS gelten können.

Definitionen

Ke- Definition Bedeutung der Verwendung

nn-

za-

hl

Be- bezeichnet den operativen Gewinn vor Die Geschäftsführung

re- planmäßigen Abschreibungen auf zieht das bereinigte

in- leasingbezogene Nutzungsrechte, EBITDA zur Beurteilung

ig- Sachanlagen und immaterielle und zum Vergleich der

te- Vermögenswerte sowie zugrunde liegenden

s Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Profitabilität der

EB- Anlagevermögen, Anteil am Ergebnis Gesellschaft vor

IT- von nach der Equity-Methode Belastungen durch

DA bilanzierten verbundenen Unternehmen Investitionen,

und Gemeinschaftsunternehmen, und Kapitalstruktur, Steuern

ohne Berücksichtigung von und Mietverhältnisse

Wertminderungsaufwendungen, heran. Die Messgröße

Restrukturierungskosten aus wird als Referenzpunkt

separaten Restrukturierungsvorhaben, für eine

sonstige betriebliche Erträge und branchenübergreifende

Aufwendungen sowie bedeutende Bewertung herangezogen.

Posten, die nach Ansicht der

Geschäftsleitung nicht die zugrunde

liegende Entwicklung des Konzerns

widerspiegeln.

Be- bezeichnet das bereinigte EBITDA Die Geschäftsführung

re- abzüglich der Umsatzerlöse aus zieht das bereinigte

in- weiterbelasteten EBITDAaL als Messgröße

ig- Investitionsausgaben sowie nach für die zugrunde

te- planmäßigen Abschreibungen auf liegende Profitabilität

s Nutzungsrechte aus zur Unterstützung der

EB- Grundstücksmietverhältnissen und Investitionsausgaben und

IT- nach Abzug von Zinsen auf der Kapitalstruktur der

DA- Mietverbindlichkeiten. Umsatzerlöse Gesellschaft nach

aL aus weiterbelasteten Leasingaufwendungen

Investitionsausgaben spiegeln die heran, die für Vantage

direkte Weiterbelastung von Towers und seine

Investitionsausgaben im Zusammenhang Mitbewerber einen

mit der Modernisierung bestehender erheblichen Kostenfaktor

Standorte an Vodafone wider. darstellen. Die

Messgröße wird auch als

Referenzpunkt für

Bewertungszwecke im

gesamten

Telekommunikationssektor

verwendet.

Be- bezeichnet den Quotienten aus dem Als wichtigste Messgröße

re- bereinigten EBITDAaL und den für die Profitabilität

in- Konzernumsatzerlösen ohne und zur Beurteilung der

ig- Umsatzerlöse aus weiterbelasteten Effizienz des Geschäfts

te Investitionsausgaben. von Vantage Towers zieht

EB- die Geschäftsführung die

IT- bereinigte

DA- EBITDAaL-Marge heran.

aL-

-M-

ar-

ge

Wi- bezeichnet das bereinigte EBITDAaL Die Geschäftsführung

ed- zuzüglich betrieblicher verwendet den

er- Aufwendungen, die nicht in bar wiederkehrenden

ke- beglichen werden, Abschreibung auf operativen Free Cashflow

hr- leasingbezogene Nutzungsrechte und als Messgröße für den

en- Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten, zugrunde liegenden

de- abzüglich der zahlungswirksamen Cashflow, der für die

r Mietkosten und Investitionsausgaben Investitionsausgaben und

op- für Instandhaltung. Die die Kapitalstruktur der

er- Investitionsausgaben für Gesellschaft zur

at- Instandhaltung sind definiert als Verfügung steht.

iv- Investitionsausgaben, die zur

er Aufrechterhaltung und Fortführung

Fr- des Betriebs des bestehenden

ee Funkturmnetzes und anderer passiver

Ca- Infrastruktur erforderlich sind,

sh- ohne Investitionsausgaben für neue

fl- Standorte oder Wachstumsinitiativen

ow ("Investitionsausgaben für

Instandhaltung").

Wi- bezeichnet den wiederkehrenden Die Geschäftsleitung

ed- operativen Free Cashflow abzüglich verwendet den

er- gezahlter Steuern und gezahlter wiederkehrenden Free

ke- Zinsen, bereinigt um Veränderungen Cashflow zur Bewertung

hr- des operativen Working Capitals. und zum Vergleich des

en- für Aktionäre

de- verfügbaren Cashflows,

r der ausgeschüttet oder

Fr- im Rahmen einer

ee Wachstumsinitiative in

Ca- Vantage Towers

sh- reinvestiert werden

fl- könnte, sowie als

ow Referenzpunkt für eine

branchenübergreifende

Bewertung.

Ca- ist definiert als der Quotient aus Die Geschäftsführung

sh dem wiederkehrenden Free Cashflow zieht die Cash

Co- und dem bereinigten EBITDAaL. Conversion zur Bewertung

nv- und zum Vergleich der

er- Kapitalintensität und

si- der Effizienz von

on Vantage Towers heran.

Ne- ist definiert als die Summe aus Die Geschäftsführung

tt- langfristigen Ausleihungen, zieht die

of- kurzfristigen Ausleihungen, Nettofinanzverschuldung

in- Ausleihungen von Unternehmen der zur Bewertung der

an- Vodafone-Gruppe und Kapitalstruktur von

zv- Marktwertanpassungen, abzüglich der Vantage Towers heran,

er- Zahlungsmittel und ohne Berücksichtigung

sc- Zahlungsmitteläquivalente, der der Auswirkungen von

hu- kurzfristigen Finanzinvestitionen Mietverbindlichkeiten,

ld- und ohne Mietverbindlichkeiten. die im Hinblick auf die

un- Finanzverschuldung

g typischerweise

verschiedene Arten von

Rechten beinhalten und

von den

Bilanzierungsrichtlinien

des Unternehmens

beeinflusst werden

können.

Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen

Bereinigtes EBITDA

Die nachstehende Tabelle enthält die Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahl

"bereinigtes EBITDA" auf konsolidierter Basis auf das Ergebnis vor Steuern

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die angegebenen Zeiträume.

in Mio. EUR H1 H1

GJ22 GJ23

Ergebnis vor Steuern 219,4 244,2

Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten 26,9 27,3

Nettofinanzaufwendungen 7,3 10,9

Sonstige nicht-operative Aufwendungen 3,7 0,1

Operativer Gewinn 257,3 282,5

Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode (19,9) (37,9)

bilanzierten verbundenen Unternehmen und

Gemeinschaftsunternehmen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 4,5 8,7

Abschreibungen auf Sachanlagen 57,6 54,6

Abschreibung auf leasingbezogene Nutzungsrechte an 127,6 134,0

Grundstücken

Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0,3 0,2

Einmaleffekte und sonstige Posten - 1,6

Bereinigtes EBITDA 427,4 443,8

Bereinigtes EBITDAaL

Die nachstehende Tabelle enthält die Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahl

"bereinigtes EBITDAaL" auf konsolidierter Basis auf das Ergebnis vor Steuern

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die angegebenen Zeiträume.

in Mio. EUR H1 H1

GJ22 GJ23

Ergebnis vor Steuern 219,4 244,2

Nettofinanzaufwendungen 7,3 10,9

Sonstige nicht-operative Aufwendungen 3,7 0,1

Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode (19,9) (37,9)

bilanzierten verbundenen Unternehmen und

Gemeinschaftsunternehmen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 4,5 8,7

Abschreibungen auf Sachanlagen 57,6 54,6

Umsatzerlöse aus weiterbelasteten (5,1) (9,7)

Investitionsausgaben

Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0,3 0,2

Einmaleffekte und sonstige Posten - 1,6

Bereinigtes EBITDAaL 267,7 272,7

Wiederkehrender operativer Free Cashflow und wiederkehrender Free Cashflow

Die nachstehende Tabelle enthält die Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen

"wiederkehrender operativer Free Cashflow" und "wiederkehrender Free

Cashflow" auf das bereinigte EBITDA für die angegebenen Zeiträume.

in Mio. EUR H1 GJ22 H1 GJ23

Bereinigtes EBITDA 427,4 443,8

Umsatzerlöse aus weiterbelasteten (5,1) (9,7)

Investitionsausgaben

Zahlungswirksame Mietkosten (120,8) (126,6)

Instandhaltungsinvestitionen (12,9) (10,6)

Wiederkehrender operativer Free Cashflow 288,6 296,8

Gezahlte Steuern, netto (14,7) (40,3)

Gezahlte Zinsen (ohne Zinszahlungen auf (0,5) (3,1)

Leasingverbindlichkeiten)

Veränderungen im operativen Working Capital 11,0 (33,2)

Wiederkehrender Free Cashflow 284,4 220,2

Nettofinanzverschuldung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berechnung der Nicht-IFRS-Kennzahl

"Nettofinanzverschuldung" auf Basis der Konzernbilanz zum 31. März 2022 und

30. September 2022.

in Mio. EUR 31. März 30. September

2022 2022

Anleihen (2.189,5) (2.194,7)

Zahlungsmittel und 21,7 3,3

Zahlungsmitteläquivalente

Bareinlagen bei nahestehenden 272,3 144,0

Unternehmen und Personen

Derivative Finanzinstrumente (0,5) (0,5)

(mark-to-market)

Nettofinanzverschuldung (1.895,9) (2.047,9)

Glossar

"Aktive bezeichnet die Kundengeräte, die zum Empfangen und Senden

Sende- von Mobilfunksignalen verwendet werden.

einrich-

tungen"

"BTS" steht für "built-to-suit" und bezeichnet neue Bauprojekte

nach Kundenvorgaben sowie damit verbundene vertraglich

vereinbarte Dienstleistungen.

"Unter- Vantage Towers AG

nehmen"

"Vanta- bezeichnet das europäische Funkturminfrastrukturgeschäft in

ge Deutschland, Spanien, Griechenland, Portugal, Rumänien, der

Towers Tschechischen Republik, Ungarn und Irland, an dem Vantage

Gruppe" Towers eine Mehrheitsbeteiligung hält.

"Corner- Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited

stone"

"DAS" Verteilte Antennenanlage (Distributed Antennae System)

"GJ22" Zum 31. März 2022 geendetes Geschäftsjahr Zum 31. März 2023

"GJ23" endendes Geschäftsjahr Zum 31. März 2024 endendes

"GJ24" Geschäftsjahr

"GLBO-P- Programm zum Erwerb von Grundstücken ("Ground Lease Buy Out

rogram- Programme")

m"

"H1 Zum 30. September 2021 geendetes, erstes Halbjahr

GJ22"

"H2 Zum 31. März 2022 endendes, zweites Halbjahr

GJ22"

"H1 Zum 30. September 2022 endendes, erstes Halbjahr

GJ23"

"INWIT" Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

"Makro- bezeichnet die physische Infrastruktur, die entweder

stand- bodennah ("Ground Based Tower", GBT) oder auf dem Dach eines

orte" Gebäudes ("Rooftop Tower", RTT) installiert ist und an die

Kommunikationsanlagen zur Einrichtung einer Zelle in einem

Mobilfunknetz angebracht werden, einschließlich Streetworks

und auf Dauer angelegte, mobile Standorte.

"Inves- bezeichnet die Investitionsausgaben, die zur

titions- Aufrechterhaltung und Fortführung des Betriebs des

ausga- bestehenden Funkturmnetzes und anderer passiver

ben für Infrastruktur erforderlich sind, ohne Investitionsausgaben

Instand- für neue Standorte oder Wachstumsinitiativen.

hal-

tung"

"Passi- eine aus einer Reihe von verschiedenen Elementen bestehende

ve und sich an einem Standort befindliche Anlage zur

Infra- Unterstützung der aktiven Sendeeinrichtungen. Zum 30. Juni

struk- 2022 geendetes, erstes Quartal. Zum 30. September 2022

tur" endendes, zweites Quartal.

"Q1

GJ23"

"Q2

GJ23"

"Stand- bezeichnet die passive Infrastruktur, an der die aktiven

ort" Sendeeinrichtungen angebracht sind, sowie der zugehörige

physische Standort.

Haftungshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking

statements)'' im Hinblick auf die Finanz- und Ertragslage, Liquidität,

Geschäftsaussichten, Wachstum und Strategien von Vantage Towers.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf

Ziele, Vorgaben, Strategien, Prognosen und Wachstumsaussichten,

einschließlich der Angaben für das zum 31. März 2023 endende Geschäftsjahr,

mittelfristige Ziele, neue Standorterrichtungen, Mietziele und in Aussicht

stehende Vermietungen, das Working Capital, die Kapitalstruktur und

Dividendenpolitik von Vantage Towers, zukünftige Pläne, Ereignisse oder

Leistungen, Wirtschaftsaussichten und Branchentrends.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der

Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",

"können", "sollen", "möglicherweise", "erwarten", "beabsichtigten", oder

"vorbereiten" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen

Varianten) zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer Art nach

vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da

sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der

Zukunft eintreten könnten oder auch nicht. Es gibt eine Reihe von Faktoren,

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen

erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen aufgeführten oder

darin implizierten abweichen. Sämtliche, später vorgenommene schriftliche

oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die Vantage Towers, einem

Mitglied der Vantage Towers Gruppe oder in ihrem Namen handelnden Personen

zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben

genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die

in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen tatsächlich

eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser

Bekanntmachung abgegeben. Vorbehaltlich der gesetzlichen Vorschriften

beabsichtigt es Vantage Towers nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, und Vantage Towers übernimmt keine dahingehende

Verpflichtung.

Verweise auf Vantage Towers beziehen sich auf die Vantage Towers AG und

Verweise auf die Vantage Towers Gruppe beziehen sich auf die Vantage Towers

AG und ihre Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben.

Rundungen

Aufgrund von Rundungen summieren sich die angegebenen Zahlen möglicherweise

nicht genau zu den angegebenen Summen, und die Prozentsätze geben

möglicherweise nicht genau die absoluten Zahlen wieder.

[1] Die in dieser Mitteilung dargestellten Nicht-IFRS-Kennzahlen werden auf

den Seiten 6 bis 9 definiert; auch Überleitungen sind dort angegeben.

[2] "Konsolidiert" bezieht sich auf unsere Berichtssegmente Deutschland,

Spanien, Griechenland und sonstige europäische Märkte, an denen wir eine

Mehrheitsbeteiligung haben.

[3] "Nicht zugesagt" bezieht sich auf Mietverträge, die im November 2020 zum

Zeitpunkt des Capital Market Days noch nicht zugesagt waren.

[4] Mittelfristige Ziele der konsolidierten Gruppe; ohne INWIT und

Cornerstone.

[5] Unter der Annahme, dass wir in organische oder anorganische Chancen

investieren können, bis zu einem Verschuldungsgrad von 5,5x

Nettofinanzverschuldung / bereinigtes EBITDAaL, um das

Investment-Grade-Rating zu erhalten.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vantage Towers AG

Prinzenallee 11-13

40549 Düsseldorf

Deutschland

E-Mail: lietin.wu@vantagetowers.com

Internet: https://www.vantagetowers.com/

ISIN: DE000A3H3LL2

WKN: A3H3LL

Indizes: MDAX, TecDAX, FTSE Global Equities Mid-Cap, STOXX

Europe 600

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

