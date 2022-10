EQS-News: Unterzeichnung eines MoU zur Gründung des «Bavarian AM Cluster» (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "OC Oerlikon":

München, Deutschland und Pfäffikon SZ, Schweiz - 12. Oktober 2022 -

Vertreter von sieben Unternehmen sowie der Technischen Universität München

(TUM) trafen sich auf der Münchner Konferenz AMTC zur Unterzeichnung eines

Memorandum of Understanding mit dem Ziel, das «Bavarian AM Cluster» (BAMC)

zu gründen.

Vertreter der Unternehmen AUDI AG, EOS, GE Additive, Linde, MTU Aero

Engines, Oerlikon und Siemens sowie der TUM haben sich darauf verständigt,

das «Bavarian AM Cluster» (BAMC) im kommenden Frühjahr als gemeinnützigen

Verein zu gründen. Zweck soll eine staatlich geförderte, enge konsortiale

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der Universität sein, um technische

und wirtschaftliche Hürden auf dem Weg zur Industrialisierung der additiven

Fertigung zu meistern. Mit der additiven Fertigungstechnologie, auch als

3D-Druck bezeichnet, lassen sich Metallbauteile in einem "Schicht für

Schicht"-Fertigungsprozess herstellen. Dank der Möglichkeit, deutlich

leichtere Strukturen bei gleicher Funktion unter Einsatz von weniger

Rohmaterial zu schaffen und Produktion auch dezentral aufzubauen, kann die

additive Fertigung einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit von

Industrieprodukten leisten.

Die Mitglieder des Clusters beschließen Forschungsschwerpunkte und

-projekte, die gemeinsam oder im Rahmen von Forschungsaufträgen mit der TUM

umgesetzt werden. Neben der Initiierung neuer integrativer Forschungs- und

Entwicklungsansätze sollen dabei auch Partnerschaften mit weiteren

Wirtschaftsunternehmen und akademischen Partnern angestrebt, innovative

Ausbildungs- und Fortbildungskonzepte entwickelt und Leuchtturmprojekte zur

Demonstration des Nutzens der Additiven Fertigung angestoßen werden.

Einzigartig an dieser Kooperation ist die unmittelbare Nähe aller Partner

und Institutionen zueinander, denn die Räume des Vereins werden sich am

Campus Garching im selben Gebäude befinden, wie die der relevanten

Lehrstühle der TUM sowie die des TUM-Oerlikon AM Institute. "Mit dem

Bavarian AM Cluster stellt sich die Industrie in Bayern klar auf die Zukunft

ein erklärt Prof. Michael Süß, Verwaltungsratspräsident von Oerlikon. «Neben

dem Kongressformat AMTC und dem im Februar zwischen Oerlikon und der TUM

gegründeten AM Institut ist das die dritte Initiative für die

gemeinschaftliche Zusammenarbeit zur Industrialisierung von AM, die wir aus

der Taufe heben. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Cluster einen

entscheidenden Schritt hin zu einer vollständigen Integration von Additive

Manufacturing in den industriellen Prozess vollziehen." Prof. Thomas

Hofmann, Präsident der TUM ergänzt: "Mit dem AM Cluster bauen wir die

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der additiven Fertigung

hier in München weiter aus und behaupten damit die bayerische

Spitzenstellung in diesem Technologiefeld. "

In dem Gebäude am TUM Campus Garching wird auf insgesamt rund 10.000

Quadratmetern Lehre, Forschung und Entwicklung betrieben und direkt in die

Fertigung wirtschaftlich attraktiver, technologischer Spitzenprodukte

übertragen. Das Besondere dabei: Universität und Unternehmen forschen hier

gemeinsam unter einem Dach. Das bedeutet höchste Effizienz durch

gegenseitige Bereitstellung der hochmodernen Forschungs-Infrastruktur und

einen schnellen Erkenntnisaustausch entlang der Wertschöpfungskette und über

alle Reifegrade hinweg. Derzeit finden letzte Baumaßnahmen statt, damit als

erstes der Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Additiven Fertigung (Prof.

Mayr), die Professur für Laserbasierte Additive Fertigung (Prof. Wudy), das

TUM-Oerlikon-AM Institute, Siemens und Oerlikon zeitnah das Gebäude beziehen

können. Geplant ist die Aufnahme des Forschungsbetriebs noch im Winter, die

Vereinsgründung soll im Frühjahr 2023 stattfinden.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den

Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive

Fertigung. Ihre Lösungen und umfassenden Services, ergänzt durch moderne

Werkstoffe, verbessern und optimieren die Leistung und Funktion, das Design

und die Nachhaltigkeit der Produkte und Fertigungsprozesse der Kunden in

wichtigen Industriezweigen. Seit Jahrzehnten ist Oerlikon

Technologie-Pionier. Alle Entwicklungen und Aktivitäten haben ihren Ursprung

in der Leidenschaft, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu

erreichen und eine nachhaltige Welt zu fördern. Mit Hauptsitz in Pfäffikon,

Schweiz, betreibt der Konzern sein Geschäft in zwei Divisionen: Surface

Solutions und Polymer Processing Solutions. Der Konzern ist mit über 12 000

Mitarbeitenden an 202 Standorten in 37 Ländern präsent und erzielte 2021

einen Umsatz von CHF 2,65 Mrd.

Die Gründungsmitglieder des Bavarian AM Cluster

AUDI AG

Der Audi Konzern ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen

und Motorrädern im Premium- und Luxussegment. Die Marken Audi, Ducati,

Lamborghini und Bentley produzieren Automobile und Motorräder an 21

Standorten in 13 Ländern. Audi und seine Partner sind weltweit in mehr als

100 Märkten präsent. 2021 hat der Audi Konzern rund 1,681 Millionen

Automobile der Marke Audi, 8.405 Sportwagen der Marke Lamborghini und 59.447

Motorräder der Marke Ducati an Kund_innen ausgeliefert.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die AUDI AG bei einem Umsatz von EUR53,1 Mrd.

ein Operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von EUR5,5 Mrd. Weltweit arbeiten

mehr als 89.000 Menschen für den Audi Konzern, davon rund 58.000 in

Deutschland. Mit ihren attraktiven Marken sowie neuen Modellen, innovativen

Mobilitätsangeboten und wegweisenden Services setzt das Unternehmen den Weg

zum Anbieter nachhaltiger, individueller Premiummobilität konsequent fort.

https://www.audi-mediacenter.com/de

EOS

EOS bietet nachhaltige Produktionslösungen auf Basis des industriellen

3D-Drucks für Hersteller weltweit an. Auf dem Weg in die Zukunft der

Fertigung verbindet das 1989 gegründete, unabhängige Unternehmen effiziente

Produktion mit richtungsweisenden Innovationen und nachhaltigen Praktiken.

Auf Basis seiner plattformgesteuerten, digitalen Systeme und seines

ganzheitlichen Werkstoff-, Prozess- und Dienstleistungsportfolios

verpflichtet sich EOS, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und

gleichzeitig verantwortungsvoll für den Planeten zu handeln.

https://www.eos.info

GE Additive

GE Additive - part of GE (NYSE: GE) is a world leader in metal additive

design and manufacturing, a pioneering process that has the power and

potential to transform businesses. Through our integrated offering of

additive experts, advanced machines, and quality powders, we empower our

customers to build innovative new products. Products that solve

manufacturing challenges, improve business outcomes, and help change the

world for the better. GE Additive includes additive machine brands Concept

Laser and Arcam EBM, along with additive powder supplier AP&C. Press

Releases | GE Additive

Linde

Linde is a leading global industrial gases and engineering company with 2021

sales of $31 billion (EUR26 billion). We live our mission of making our world

more productive every day by providing high-quality solutions, technologies

and services which are making our customers more successful and helping to

sustain and protect our planet.

The company serves a variety of end markets including chemicals & energy,

food & beverage, electronics, healthcare, manufacturing, metals and mining.

Linde's industrial gases are used in countless applications, from

life-saving oxygen for hospitals to high-purity & specialty gases for

electronics manufacturing, hydrogen for clean fuels and much more. Linde

also delivers state-of-the-art gas processing solutions to support customer

expansion, efficiency improvements and emissions reductions. www.linde.com

MTU Aero Engines

Die MTU Aero Engines AG ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die

Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen,

Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und

Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine

Schlüsselrolle mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von

Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile

kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im

Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 3 der

weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die

Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem

militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast

alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit;

Unternehmenssitz ist München. www.mtu.de

Siemens AG

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus

auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit.

Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente

Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine

fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine

Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die

Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine

Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit

den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher

Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem

weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der

Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine

Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der

weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im

Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der

Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach

Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen

weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter www.siemens.com

Technische Universität München TUM

Die Technische Universität München (TUM) ist mit mehr als 600 Professorinnen

und Professoren, 48.000 Studierenden sowie 11.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern eine der forschungsstärksten Technischen Universitäten Europas.

Ihre Schwerpunkte sind die Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften,

Lebenswissenschaften und Medizin, verknüpft mit den Wirtschafts- und

Sozialwissenschaften. Die TUM handelt als unternehmerische Universität, die

Talente fördert und Mehrwert für die Gesellschaft schafft. Dabei profitiert

sie von starken Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft. Weltweit ist sie

mit dem Campus TUM Asia in Singapur sowie Verbindungsbüros in Brüssel,

Mumbai, Peking, San Francisco und São Paulo vertreten. An der TUM haben

Nobelpreisträger und Erfinder wie Rudolf Diesel, Carl von Linde und Rudolf

Mößbauer geforscht. 2006, 2012 und 2019 wurde sie als Exzellenzuniversität

ausgezeichnet. In internationalen Rankings gehört sie regelmäßig zu den

besten Universitäten Deutschlands. www.tum.de

