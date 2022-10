EQS-News: UniDevice AG: Positiver Q3 Verlauf und positive Prognose für Q4 2022 (deutsch)

UniDevice AG: Positiver Q3 Verlauf und positive Prognose für Q4 2022

Investor News, 24.10.2022

UniDevice AG

Mittelstraße 7

12529 Schönefeld

Tel.: (030) 63415600

info@unidevice.de

Ergebnis drittes Quartal 2022 und Ausblick Jahresergebnis

Schönefeld, den 24.10.2022 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt das

Ergebnis für das dritte Quartal 2022 bekannt.

Der Quartalsbericht zum 30.09.2022 wurde auf der Webseite der Gesellschaft

veröffentlicht.

Das internationale B2B-Brokerage für Kommunikations- und

Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones

führender Hersteller wie Apple und Samsung verlief erfolgreich im dritten

Quartal 2022.

Q1: Umsatz 74,44 Mio. EUR Verlust -0,43 Mio. EUR

Q2: Umsatz 100,28 Mio. EUR Gewinn 1,37 Mio. EUR

H1: Umsatz 174,72 Mio. EUR Gewinn 0,94 Mio. EUR

Q3: Umsatz 141,90 Mio. EUR Gewinn 1,29 Mio. EUR

9M: Umsatz 316,62 Mio. EUR Gewinn 2,23 Mio. EUR

Der positive Verlauf im dritten Quartal (wie im zweiten Quartal) ist

wesentlich auf die Abschwächung des Euro im Vergleich zum USD

zurückzuführen. Der Einkauf in der Eurozone und der Verkauf von Geräten in

USD-Zonen läuft gut.

"Die neuen iPhone 14 Modelle werden von den Kunden interessanterweise in

höherem Maße als bei Vorgängermodellen in den teureren Varianten Plus und

Pro Max gekauft. Dieser veränderte Absatzmix ist dem Umsatz und der Marge

zuträglich.

Für den Geschäftsverlauf im vierten Quartal sind wir optimistisch gestimmt.

Wir erwarten im Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz und

Jahresüberschuss über dem bisher höchsten Niveau 2020 (Umsatz: 404,81 Mio.

EUR, Jahresüberschuss: 3,51 Mio. EUR). Den Jahresumsatz 2022 erwarten wir in

einer Spanne 420-430 Mio. EUR und den Jahresüberschuss in einer Spanne

3,52-3,60 Mio. EUR;" so Dr. Christian Pahl (CEO).

Über die UniDevice AG

Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist mit der PPA International AG, ein

internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik

mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple

und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig.

In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in

Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert.

Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler.

Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden

wesentlich niedriger als bei einem Großhändler.

Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit

einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten.

