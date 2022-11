EQS-News: Umzug in die Zukunft: Rock Capital Group vermietet weitere 2.100 Quadratmeter im HEADS in München-Aschheim an Crédit Agricole Leasing & Factoring (deutsch)

Umzug in die Zukunft: Rock Capital Group vermietet weitere 2.100 Quadratmeter im HEADS in München-Aschheim an Crédit Agricole Leasing & Factoring

New Work statt Old Office: Konzept des Immune Office und ganzheitlicher

Gesundheitsgedanke überzeugen Deutschlandniederlassung der international

tätigen Großbankengruppe / Neubau in Aschheim ab 2023 bezugsfertig

München (23.11.2022). Während Deutschland im Zuge von Inflation und der

Energiekrise eventuell in eine Rezession schlittert, gehen einige

Unternehmen bewusst einen Schritt nach vorn. Wenige Monate nach der

erfolgreichen Vermietung von ca. 8.500 Quadratmetern an den schwedischen

Hygiene- und Gesundheitskonzern und Tempo-Mutter Essity ist der Rock Capital

Group in Aschheim bei München ein weiterer spektakulärer Vermietungserfolg

gelungen. Ab Anfang des Jahres 2024 zieht die Deutschlandniederlassung der

Crédit Agricole Leasing & Factoring SA mit ca. 2.100 Quadratmeter Fläche in

den Neubau im HEADS ein. Bisher war das Unternehmen in Oberhaching ansässig.

Die Muttergesellschaft Crédit Agricole S.A. zählt mit über 140.000

Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von über 2.000 Mrd. Euro zu den größten

und wichtigsten Banken weltweit. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen

rund 1.600 Mitarbeiter an 32 Standorten. Die zukünftig im HEADS

niedergelassene Factoring- und Leasinggesellschaft ist eine der wesentlichen

Tochtergesellschaften der international tätigen Universalbank, zu der

weitere fünf Gesellschaften in Deutschland, unter anderem auch Amundi in

München, einer der weltweit führenden Vermögensverwalter oder die bekannte

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank in Frankfurt gehören.

Ausschlaggebend für den Umzug ins HEADS waren für Crédit Agricole neben dem

Hightech-Lüftungs- und Hygienestandard u.a. auch das Well-Being-Konzept des

viergeschossigen Komplexes mit seinen begrünten Atrien, Dachterrassen,

Yoga-Flächen, einer Paketstation und hauseigenem Restaurant. "Die

Attraktivität für Fachkräfte war für uns das entscheidende Kriterium", sagt

Niederlassungsleiter Jens Hoter. Auch die gute Anbindung mit S- und U-Bahn

macht den neuen Standort attraktiv. Der Umzug markiert für das Unternehmen

zudem den Eintritt in ein neues Zeitalter. Die Crédit Agricole Leasing &

Factoring SA - Niederlassung Deutschland ist im September 2022 aus dem

Merger der Eurofactor GmbH mit der in 2021 gegründeten Leasinggesellschaft

Crédit Agricole Leasing German Branch entstanden.

"Für uns ist der Umzug gerade in dieser herausfordernden Zeit ein Statement

- sowohl gegenüber unseren Kunden als auch gegenüber unseren aktuellen und

künftigen Mitarbeitenden. Die Besten der Branche gewinnen wir im war for

talents nicht nur durch spannende Job-Profile und Teamgeist, sondern durch

ein New-Work-Arbeitsumfeld, in dem sich jeder beruflich entfalten kann",

sagt Jens Hoter. "Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, brauchen wir eine

bessere Kommunikation, mehr Kreativität und mehr Innovationskraft. Nachdem

wir viele Office-Konzepte geprüft haben, haben wir uns für das HEADS

entschieden." Auf rund 2.100 Quadratmetern will der Leasing- und

Factoring-Spezialist Arbeitswelten schaffen, die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter inspirieren und Raum für visionäres Arbeiten eröffnen. Das

Unternehmen bietet Leasing- und Factoringleistungen aus einer Hand und ist

aus dem Mix von Unternehmensfinanzierungen mittelständischer Firmen und

Großunternehmen kaum mehr wegzudenken. Am künftigen Standort in

Aschheim-Dornach will die Crédit Agricole-Tochter das Geschäft in allen

Firmensegmenten weiter ausbauen.

Das HEADS ist zwar nur eine gute Viertelstunde Fahrt vom derzeitigen

Oberhachinger Standort entfernt, mit seinem Ansatz aber Office-Welten

voraus. "Mit dem HEADS haben wir eine mutige Blaupause entwickelt wie das

Arbeiten in der Zukunft aussehen kann. Unsere architektonische These lautet:

Je ansprechender Büroflächen gestaltet werden, desto zufriedener und

produktiver sind die Mitarbeiter. Im HEADS gibt es deshalb neben vielen

anderen Annehmlichkeiten offene Konferenzbereiche, Ruhezonen und moderne

Pausenflächen", erklärt Peter G. Neumann, geschäftsführender Gesellschafter

bei der Rock Capital Group anlässlich des erfolgreichen

Mietvertragsabschlusses. Für die Innenarchitektur wurde die weltweit tätige

renommierte Ippolito Fleitz Group verpflichtet.

Mit der Crédit Agricole-Tochtergesellschaft hat der Projektentwickler damit

kurz nach Fertigstellung des Rohbaus einen weiteren namhaften Mieter mit dem

Konzept des Immune Office überzeugt. "Die Denkleistung wird maßgeblich vom

Wohlbefinden beeinflusst. Das HEADS reduziert durch sein Hygienekonzept

einerseits die Gefahr einer Ansteckung, die in klassischen Büros seit der

Pandemie allgegenwärtig ist und dort die Produktivität mindern kann.

Vollends überzeugt hat uns jedoch die ganzheitliche Idee von Gesundheit. Das

Innendesign und das Wechselspiel aus Rückzug und Aktivität definieren das

Thema Aufenthaltsqualität im Büro neu", erklärt Jens Hoter.

Das Thema Gesundheit ist durch das Corona-Virus in den Fokus der Arbeitswelt

gerückt. Das bestätigt eine Befragung unter Gewerbeimmobilienmaklern, die

die Rock Capital Group durchgeführt hat. Demnach prognostizieren 89 Prozent

der Experten, dass die Gesundheit der Mitarbeiter bei künftigen

Gewerbeprojekten und Anmietungen im Mittelpunkt stehen wird. Mehr als die

Hälfte (58 Prozent) hinterfragen bei der Suche von Flächen das Thema

Luftqualität beziehungsweise Filtertechnik. "Für viele ist bei der Bürosuche

Health das neue New Work", sagt Christian Lealahabumrung, ebenfalls

geschäftsführender Gesellschafter bei der Rock Capital Group.

Neben harten Gesundheitsfaktoren wie Luftqualität entscheiden Design und

zusätzliche Angebote über Wohlbefinden und Gesundheit im Office. Kitas vor

Ort sind für knapp 72 Prozent ein Anmietkriterium. Dadurch reduziert sich

deutlich der Stress für Mitarbeiter, ihre Kinder in entfernten Einrichtungen

unterbringen zu müssen, so die Maklerbefragung. Selbst Themen wie

Paketstationen mit integrierten Kühlboxen für den Tageseinkauf (36 Prozent)

oder ein Wäscheservice (28 Prozent) zahlen auf die Work-Life-Balance ein,

weil sie den Alltag leichter machen und die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf erhöhen. Was gut für Körper und Geist ist, wirkt nach Meinung von

Vermietungsexperten positiv auf das Arbeitgeber-Image. 86 Prozent der

Befragten meinen, Firmen können bei aktuellen und künftigen Mitarbeitern

punkten, wenn sie die Gesundheit der Angestellten in den Fokus stellen.

Das international tätige Immobilienberatungsunternehmen JLL betreute den

Mietvertragsabschluss. Die Rock Capital Group wurde bei der

Vertragsabwicklung juristisch von WAGENSONNER Rechtsanwälten beraten.

Factsheet HEADS

* 41.800 m² Gesamtfläche

* Mieteinheiten ab 400 m²

* Vorreiter Hightech-Lüftungs- und Hygienekonzept für Bürogebäude

* Etagen: Erdgeschoss + 4 Obergeschosse + 1 Untergeschoss

* "Core & Shell Gold"-LEED-Zertifizierung

* "WiredScore Platinum"-Zertifizierung

* Bis zu 300 E-Ladestationen

* 780 PKW-Stellplätze (Tiefgarage, Parkhaus und Außenstellplätze)

* 102 Fahrradstellplätz

Pressekontakt

SCRIVO Public Relations

Oguzhan Acay

Lachnerstraße 33

D-80639 München

tel: +49 89 45 23 508 21

e-mail: Oguzhan.Acay@scrivo-pr.de

internet: https://scrivo-pr.de/

