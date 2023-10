EQS-News: USU im Gartner® Market Guide for Software Asset Management Tools 2023 gelistet (deutsch)

USU im Gartner® Market Guide for Software Asset Management Tools 2023 gelistet

^

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Marktbericht

USU im Gartner® Market Guide for Software Asset Management Tools 2023

gelistet

10.10.2023 / 09:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Kosteneffizienz weiterhin im Fokus von Initiativen für Software Asset

Management (SAM)

Möglingen, 10. Oktober 2023.

Das Forschungsunternehmen Gartner® hat den "Market Guide for Software Asset

Management Tools 2023" veröffentlicht, in dem USU als einer der führenden

Anbieter gelistet ist. Der Bericht bietet einen umfassenden Leitfaden für

Vorstände und andere Führungskräfte in den Bereichen Beschaffung, Einkauf

und Lieferantenmanagement. Gartner definiert vier relevante Kategorien, in

denen der Markt für SAM-Tools diversifiziert ist.

* Traditionelle SAM-Tools untersuchen die Nutzung von unbefristeten

Softwarelizenzen für Herausgeber wie IBM, Microsoft und Oracle auf

lokalen Infrastrukturen und Cloud-Plattformen und steuern diese.

* SAM-Tools für SAP unterstützen im Standard das Lizenzmanagement für ECC-

und S/4HANA-Codes, Engine-Metriken und für die indirekte Nutzung.

* SAM-Tools für Ingenieur- und Spezialsoftware messen die Nutzung über

mehrere Lizenzanbieter hinweg, identifizieren unnötige Mehrkosten und

etablieren Richtlinien, um Softwareausgaben zu optimieren.

* SAM-Tools für SaaS nutzen mehrere Methoden, um SaaS-Anwendungen zu

erkennen, Nutzungsdaten bereitzustellen, die Daten mit Berechtigungen

abzugleichen und die SaaS-Ausgaben zu optimieren.

USU Software Asset Management ist einer der wenigen SAM-Tool-Anbieter, die

alle Kategorien abdecken.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht

* In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und angesichts des

Fachkräftemangels suchen Unternehmen proaktiv nach effizienten Wegen, um

unnötige Mehrkosten bei ihren IT-Ausgaben zu reduzieren.

* Silo-Funktionen und SAM-Tools, die nur unvollständige Informationen

liefern, behindern die Kostenkontrolle und bringen SAM-Teams und ihre

Anwendungen in Gefahr, ins Abseits zu geraten.

* Unternehmen, die SAM-Tools als "Allheilmittel" betrachten, verstehen

nicht wirklich die Komplexität von SAM als Kombination von Tools,

hochqualifizierten Ressourcen und effektiven Prozessen.

* Laut Gartner werden Unternehmen, die SAM und FinOps zu einer zentralen

Managementfunktion zusammenführen, zukünftig bis zu 60% weniger Ausgaben

durch unnötige Software- und Cloud-Investitionen verzeichnen.

Olaf Diehl, Director of Product Management bei USU, kommentiert: "Ich glaube

an eine Zukunft, in der ein Software Asset Management System nicht nur

IT-Transparenz, Compliance oder Kosteneinsparungen bietet. Es wird

verbesserte Entscheidungsunterstützung auf Basis von KI-gesteuerten,

qualitativ hochwertigen Daten liefern, um Organisationen bei gezielten

Investitionen zu unterstützen. Darüber hinaus können diese Entscheidungen

automatisiert werden, um Prozesse zu optimieren und den Gesamtwert für das

Unternehmen zu steigern."

Der Gartner-Report "Market Guide for Software Asset Management Tools",

veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von den Analysten Jaswant Kalay, Ciaran

Hudson und Yolanda Harris, ist verfügbar unter www.usu.com.

USU wird ihr Service- und Lösungsportfolio für Software Asset Management

u.a. auf der internationalen Fachkonferenz The Gartner IT Symposium/Xpo(TM) am

6.-9. November 2023 in Barcelona vorstellen.

Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com

Gartner disclaimer

Gartner, Market Guide for Software Asset Management Tools, 3. Oktober 2023.

Gartner® ist ein eingetragenes Warenzeichen und Service Marke von Gartner,

Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international

und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine in seinen Publikationen dargestellten Anbieter,

Produkte oder Dienstleistungen. Gartner rät Technologieanwendern auch nicht,

nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen

auszuwählen. Gartner-Research-Publikationen geben die Meinungen der

Gartner-Research-Organisation wieder und sollten nicht als

Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen

oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab -

einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung

genannter Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen für einen bestimmten

Zweck.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und

Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der

digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere

Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren -

mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten

bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der

Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 351

E-mail: falk.sorge@usu.com

---------------------------------------------------------------------------

10.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: USU Software AG

Spitalhof

71696 Möglingen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7141 4867-0

Fax: +49 (0)7141 4867-200

E-Mail: info@usu-software.de

Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1744927

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1744927 10.10.2023 CET/CEST

°