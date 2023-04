EQS-News: Traction Uranium ernennt den angesehenen Uranexplorationsgeologen Ken Wheatley zum Vorsitzenden des technischen Ausschusses (deutsch)

Traction Uranium ernennt den angesehenen Uranexplorationsgeologen Ken Wheatley zum Vorsitzenden des technischen Ausschusses

^

Emittent / Herausgeber: MIC Market Information & Content Publishing GmbH /

Schlagwort(e): Bohrergebnis/Personalie

Traction Uranium ernennt den angesehenen Uranexplorationsgeologen Ken

Wheatley zum Vorsitzenden des technischen Ausschusses

18.04.2023 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Traction Uranium ernennt den angesehenen Uranexplorationsgeologen Ken

Wheatley zum Vorsitzenden des technischen Ausschusses

Herr Wheatley kann auf eine Reihe von Mineralentdeckungen verweisen,

darunter acht Uranlagerstätten, von denen vier zu produzierenden Minen im

Athabasca Basin in Saskatchewan ausgebaut wurden, sowie die Uranvorkommen BV

und P-Patch bei Key Lake

Die Traction Uranium Corp. (ISIN: CA89239Q1081 ; WKN: A3C8HQ), ein

Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung

von Prospektionsgebieten in Kanada - einschließlich seiner drei Uranprojekte

in der weltbekannten Athabasca-Region - gerichtet ist, freut sich bekannt zu

geben, dass Ken Wheatley, P.Geo., M.Sc., zum Vorsitzenden des technischen

Ausschusses des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Wheatley ist ein bei der Association of Professional Engineers and

Geoscientists in Saskatchewan eingetragener Geowissenschaftler (P.Geo.).

Herr Wheatley verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der

Uranexploration in Kanada; seine Laufbahn in diesem Bereich begann in den

1980er-Jahren bei Amok Ltd. und Uranerz Exploration and Mining Ltd., wo er

die Uranvorkommen BV und P-Patch bei Key Lake entdeckte. Anschließend

wechselte er zu Areva Resources Canada Inc. (jetzt Orano), wo er das

Explorations-Team bei der Entdeckung und Abgrenzung der Lagerstätte Midwest

A leitete. Zuletzt war Herr Wheatley Vice President of Exploration bei Forum

Energy Metals Corp., das unter anderem die Projekte Key Lake Road betreibt.

In dieser Funktion entdeckte er die Uranvorkommen Opie, Barney und Otis West

im Nordwesten des Athabasca-Beckens.

Herr Wheatley kann auf eine Reihe von Mineralentdeckungen verweisen,

darunter acht Uranlagerstätten, von denen vier zu produzierenden Minen im

Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan ausgebaut wurden.

Herr Wheatley erwarb 1980 einen H.B.Sc. an der Laurentian University und

1985 einen M.Sc. an der University of Saskatchewan.

Lester Esteban, Chief Executive Officer, erklärte:

"Wir freuen uns sehr, Ken als Vorsitzenden unseres technischen Ausschusses

an Bord zu haben, dem auch Dr. Boen Tan und Dr. Yuanming Pan angehören.

Zusammengenommen verfügt unser Team über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der

Uranexploration im Athabasca-Becken sowie über beeindruckende Erfolge bei

früheren Entdeckungen. Sowohl Ken als auch Boen haben im Gebiet Key Lake, in

dem sich unser Projekt Key Lake South befindet, Uranentdeckungen gemacht und

sind mit diesem Gebiet bestens vertraut. Ken leitet seit über 30 Jahren

Explorationsprogramme in leitenden Positionen. Als erfahrener Vortragsredner

und Autor mehrerer Publikationen ist sein Wissen über die Uranexploration

und das Athabasca-Becken außergewöhnlich, und ich bin dankbar, ihn in

unserem Ausschuss zu begrüßen, wo er unser Team leiten wird."

Über Traction Uranium Corp.

Die Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und

Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter

anderem über drei Uran-Vorzeigeprojekte in der weltbekannten Region

Athabasca.

Das Uranprojekt "Key Lake South" liegt rund sechs Kilometer südwestlich der

Uranmühle "Key Lake" sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen

Uranverarbeitungsanlagen und Straßentransportverbindungen im Norden der

Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt am

südöstlichen Rand des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens,

das die größten und hochgradigsten Uranlagerstätten und -bergbaubetriebe der

Welt beherbergt. Die jüngste Entdeckung der Lagerstätten "Triple R" und

"Arrow" hat gezeigt, dass hier weiteres Potenzial für hochgradige

Uranvorkommen in den Randzonen des Beckens besteht.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das

besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ

orientierte Anleger. Die vorliegende Besprechung von Traction Uranium Corp.

darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung

gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität der

Ersteller beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt

"Offenlegung

von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur Vermeidung

von Interessenkonflikten"). Die in den jeweiligen Publikationen von

Anleger-Metriken angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind,

soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten

Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Rechtliche Hinweise

Art der Information: Marketingmitteilung

Verbreiter: MIC Market Information & Content Publishing GmbH, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 107943 und

eingetragen in der Liste der der institutsunabhängigen Ersteller und/oder

Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de) geführt wird

und zuständige Aufsichtsbehörde ist.

Ersteller der Marketingmitteilung: MIC Market Information & Content

Publishing GmbH

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: MIC Market Information & Content Publishing GmbH stellt die

Wertpapieranalyse allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen

und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung.

Ausgeschlossene Adressaten: Die auf Anleger-Metriken veröffentlichten

Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente

sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben,

bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt

werden.

Informationsquellen: Informationsquellen der MIC Market Information &

Content Publishing GmbH sind Angaben und Informationen des Emittenten, in-

und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste,

Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und

Veröffentlichungen im Internet.

Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Anlageurteile werden

mit größtmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen

Zeitpunkt erkennbar relevanten Faktoren erstellt.

Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur

Vermeidung von Interessenkonflikten

Die MIC Market Information & Content Publishing GmbH erhält von der Traction

Uranium Corp. für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe

Vergütung.

Anleger-Metriken und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden von Traction

Uranium Corp. bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden

Analyse beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch die Emittentin kann die

Unabhängigkeit der Analyse nicht sichergestellt werden. Dies begründet laut

Gesetz auf Seiten der Anleger-Metriken bzw. des verantwortlichen Redakteurs

einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von

Anleger-Metriken, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen

verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung

womöglich Aktien der Traction Uranium Corp., welche im Rahmen dieser

Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und

der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem

Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden

Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere

hinzuzukaufen. Anleger-Metriken handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und

aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante

Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens halten können. Dies begründet

laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich

hinweisen. Weder Anleger-Metriken noch der verantwortliche Redakteur sind an

den beschriebenen möglichen Veräußerungs/Kaufaktivitäten beteiligt. Auf

entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie

Dritter hat Anleger-Metriken auch keinen Einfluss.

Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch

MIC Market Information & Content Publishing GmbH sind verpflichtet,

Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in

irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Ersteller der Analyse genauso

wie MIC Market Information & Content Publishing GmbH als Ersteller,

besitzen/halten weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends &

family) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die

Vergütung des/der Ersteller/s der Mitteilung weder direkt an finanzielle

Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren

gekoppelt.

Weder die MIC Market Information & Content Publishing GmbH noch ein mit ihr

verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person

(noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor

Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in

Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von

0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten

überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5%

des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die

Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen

Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,

war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den

Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine

Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang

I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der

vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine

Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung

gegeben war.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,

kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen

Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Traction Uranium Corp. in der höchsten

denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf.

noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was

gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des

Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch

notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen

können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den

nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting

drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen,

die Anleger-Metriken auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern

veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten

Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für

vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die

aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die

eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos

ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden

sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen

Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von

politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des

eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die

Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei

SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte

schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten

sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen

Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Anleger-Metriken

enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt

wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,

Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und

Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch

anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Anleger-Metriken nicht

haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen

oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht

beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust

geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die

aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu

verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zu Traction Uranium Corp. geäußerten

Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete

Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten

durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen

Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine

Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich

eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von

Anleger-Metriken verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports

Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service von Anleger-Metriken darf deshalb keinesfalls als persönliche

oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die

aufgrund der bei Anleger-Metriken abgebildeten oder bestellten Informationen

Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln

vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen,

Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des

Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen

ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte

auf eigenes Risiko nutzt und Anleger-Metriken keine Haftung übernimmt.

Anleger-Metriken behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien,

welche auf Anleger-Metriken bereitgestellt werden, ohne Ankündigung

abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Anleger-Metriken

schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus.

Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so

wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art,

weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt

auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen

bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Die auf den Webseiten von Anleger-Metriken veröffentlichten Empfehlungen,

Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen ausnahmslos werbliche

Zwecke und werden von Dritten oder den jeweiligen Unternehmen beauftragt und

bezahlt. Aus diesem Grund sind die Analysen keine unabhängigen

Researchstudien.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der Gesellschaft, des

Analysten oder weiterer Experten und des Managements tatsächlich eintreten.

Die Wertentwicklung der Aktie der Traction Uranium Corp. ist damit ungewiss.

Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des

Totalverlustes. Deshalb dient Traction Uranium Corp.. nur der dynamischen

Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die

technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die

segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern

und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien der Traction

Uranium Corp. grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich

ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Einschätzung

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Analyst ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Analyst erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der

zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der

Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MIC Market Information & Content Publishing GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 49b

51379 Leverkusen

Deutschland

EQS News ID: 1610739

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

°