EQS-News: Therma Bright investiert in die entwicklung neuartiger behandlungen für COVID-19, asthma und chronisch obstruktive lungenerkrankung (COPD) (deutsch)

Therma Bright investiert in die entwicklung neuartiger behandlungen für

COVID-19, asthma und chronisch obstruktive lungenerkrankung (COPD)

02.12.2022 / 23:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 2. Dezember 2022) - Therma

Bright Inc. (TSXV: THRM) (OTCQB: TBRIF) ("Therma" oder das "Unternehmen"),

Entwickler eines intelligenten AcuVid(TM) COVID-19

Antigen-Speichel-Schnelltests und anderer fortschrittlicher Diagnose- und

Medizingerätetechnologien, freut sich, den Abschluss einer

Übernahmevereinbarung bekannt zu geben. Dabei geht es um einen Anteilserwerb

an einer neuartigen Technologie für den Einsatz inhalierter Statine zur

Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma, chronisch obstruktiver

Lungenerkrankung ("COPD") und akuter entzündlicher Lungenerkrankungen,

einschließlich durch COVID-19 verursachte Erkrankungen und anderweitig

verursachte akute Atemnotsyndrome (ARDS).

Therma hat mit 2740162 Ontario Inc., firmierend als August Therapeutics

("August") und Ketiko Bio Corp ("Ketiko") (zusammen die "Verkäufer") jeweils

eine Vereinbarung über den Erwerb einer 25%igen Beteiligung an InStatin,

Inc. sowie an InVixa Inc. abgeschlossen. Außerdem wurde eine Option zum

Erwerb zusätzlicher Anteile an Instatin und InVixa erworben, wie unten

beschrieben. Therma Bright hat zugestimmt, für diese Anteile an InStatin und

InVixa 55.000.000 Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,136364 $ pro

Aktie für eine Gesamtgegenleistung von 7.500.000,00 $ an die Verkäufer

auszugeben. Die oben genannte Option gibt Therma außerdem das Recht, bis zu

50 % von InStatin und 80 % von InVixa zu erwerben, wenn die Arzneimittel des

jeweiligen Unternehmens bis zum Ende der klinischen Phase-1-Studien und

letztlich zur behördlichen Zulassung weiterentwickelt werden. Die dafür zu

erwarteten Kosten belaufen sich auf 5 Mio. US$. Darüber hinaus erwirbt das

Unternehmen das Recht, je ein Mitglied in die Vorstände von InStatin und

InVixa zu berufen, wenn zukünftig bestimmte Finanzierungsmeilensteine

erreicht werden.

Im Zusammenhang mit der Akquisition zahlt das Unternehmen eine

Vermittlungsprovision von 4.400.000 Aktien seines Grundkapitals an einen

unabhängigen Vermittler für seine Unterstützung bei der Beschaffung der

Transaktion.

Statine werden seit über 35 Jahren klinisch zur Behandlung eines hohen

Cholesterinspiegels eingesetzt und schützen Patient*innen vor Herzinfarkten

und Schlaganfällen. Bei der Anwendung von "inhalierten Statinen" zur

Behandlung akuter und chronischer respiratorischer Entzündungsmechanismen im

Zusammenhang mit Asthma, COVID-19 und anderen Atemwegserkrankungen wurden in

innovativer Laborforschung durch eine Forschungsgruppe an der University of

California Davis (UCD) School of Medicine vielversprechende Ergebnisse

erzielt.

Zur Technologie der inhalativen Verabreichung von Statinen wurden bereits

mehrere Patente angemeldet. Die Gruppe an der UCD wird von Dr. Amir A. Zeki

geleitet, der auch als Forschungsleiter des Reversible Obstructive Airway

Disease (ROAD)TM Center und Co-Direktor der UC Davis Asthma Network (UCAN)TM

Clinic fungiert. Dr. Zeki ist Lungenspezialist und klinischer Forscher am

UCD. Seit über 14 Jahren beschäftigt er sich mit dem Einsatz von Statinen

zur Behandlung von Lungenerkrankungen. Seine präklinische Forschung hat das

vielversprechende Potenzial von Statinen bei der Behandlung einer Vielzahl

von Lungenerkrankungen gezeigt, auch über Asthma, COPD und COVID-19 hinaus.

Dr. Zeki teilte mit: "Die Statin-Medikamente sind eine einzigartige Klasse

kleiner Moleküle, die Lipide und verwandte Stoffwechselwege modulieren. Sie

beeinflussen Mechanismen in den Bereichen Entzündungen, Zellproliferation

und -migration, Integrität der Zellwand, Gewebeumbau und Lungenfunktion und

zeigen dabei vorteilhafte physiologische Wirkungen. Wenn sie über den

Inhalationsweg verabreicht werden, gelangen die Statine gezielt an den Ort

der Krankheitsaktivität, was eine bessere therapeutische Wirkung hat. Wir

sind optimistisch, dass Statine die nächste neuartige Klasse inhalativer

Therapeutika sein könnten."

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine*r von zehn COVID-19-Patient*innen

innerhalb von sechs Monaten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus stirbt.

Das Office for National Statistics berichtete, dass drei von zehn

COVID-19-Patient*innen nach Atembeschwerden und COVID-bedingtem akutem

Atemnotsyndrom erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Herr Rob Fia, CEO von Therma Bright, kommentierte: "Diese Vereinbarung

schafft Synergien im innovativen COVID-Diagnosetestportfolio von Therma

Bright, weil sie weitere Therapeutika zur Behandlung von COVID-19 und den

dazugehörigen Komplikationen hinzufügt. Das Unternehmen ist sehr stolz

darauf, diese Beteiligung an zwei vielversprechenden Unternehmen

ausgehandelt zu haben und mit dem Prozess zur Einleitung klinischer Studien

der Phase 1 zu beginnen. Außerdem freuen wir uns darauf, das Potenzial, das

diese Statinbehandlungen bei chronischen Lungenerkrankungen wie Asthma und

COPD bieten, einzulösen."

Der strategische Ansatz, zugelassene Arzneimittel für andere

Behandlungszwecke einzusetzen, um den Zeitrahmen für die

Arzneimittelentwicklung zu verkürzen und bereits geleistete Forschungs-,

Entwicklungs- und klinische Arbeit anderer Unternehmen zu nutzen, bietet

zahlreiche Vorteile und verkürzt den Weg zur behördlichen Zulassung und zur

Bereitstellung neuartiger Lösungen für Patient*innen.

Es wird erwartet, dass 2023 ein formeller Dialog mit der FDA aufgenommen

wird, um die erforderlichen klinischen Studien für eine FDA-Zulassung zu

erörtern und zu vereinbaren.

Über InVixa

Das Unternehmen entwickelt inhalative Statine zur Vorbeugung und Behandlung

von akuten Lungenerkrankungen, die durch COVID-19 verursacht werden. Das

Unternehmen ist vollständig auf die Entwicklung neuartiger

Inhalationstherapien zur Behandlung von COVID-19-Pneumonie und akutem

Atemnotsyndrom (ARDS) spezialisiert.

Über InStatin

InStatin entwickelt neuartige Therapien mit inhalativen Statinen zur

Behandlung und zum Management von Patient*innen mit chronischen

Lungenerkrankungen wie Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung

("COPD").

Über Dr. Amir A. Zeki

Dr. Zeki ist Experte für Lungen- und Intensivmedizin an der University of

California, Davis (in Nordkalifornien). Er verfügt über umfassende klinische

Erfahrung bei der Behandlung eines breiten Spektrums von Lungenerkrankungen

und verfügt über Fachkenntnisse in Asthma und COPD. Dr. Zeki hat überdies

mehr als 14 Jahre mit der Erforschung des Mevalonat-Weges in Zellen und der

therapeutischen Wirkungen von auf diesem Wege wirkenden Statin-Medikamenten

verbracht. Er hat insbesondere innovative inhalative Statinformulierungen im

vorklinischen Umfeld an der UC Davis entwickelt und eingesetzt. Dr. Zeki und

das wissenschaftliche Team wenden diese Erfahrung und Expertise nun an, um

eine neuartige Inhalationstherapie für Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD,

ARDS und COVID-19-assoziierte Lungenerkrankungen zu entwickeln.

Über Therma Bright Inc.

Therma Bright, Entwickler des intelligenten AcuVid(TM) COVID-19

Antigen-Speichel-Schnelltests, ist ein fortschrittliches Unternehmen für

medizinische Diagnostik und Gerätetechnologie. Sein Fokus liegt auf

hochwertigen, innovativen Lösungen zu einigen der wichtigsten aktuellen

medizinischen und gesundheitlichen Herausforderungen für Verbraucher*innen

und medizinisches Fachpersonal. Die erste bahnbrechende proprietäre

Technologie des Unternehmens bietet effektive, nicht-invasive und

schmerzfreie Hautpflege. Therma Bright erhielt von der FDA einen

Medizinproduktstatus der Klasse II für seine Plattformtechnologie, die zur

Linderung von Schmerzen, Juckreiz und Entzündungen bei einer Vielzahl von

Insektenbissen oder -stichen indiziert ist. Das Unternehmen erhielt 1997 von

der US-amerikanischen FDA die Zulassung für die oben genannten Ansprüche.

Therma Bright Inc. wird auf dem TSXV (TSXV: THRM) (OTCQB: TBRIF) (FSE: JNX)

gehandelt. Besuchen Sie: www.thermabright.com.

Therma Bright Inc.

Rob Fia, CEO

rfia@thermabright.com

Folgen Sie uns auf Twitter

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete"

Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, wie

die Entwicklung und Vermarktung eines COVID-19-Schnelltests und verwandter

Instrumente, wie in der Pressemitteilung beschrieben. Alle diese Aussagen

bergen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von

denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt

oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen

Risiken und Unsicherheiten verbunden, sollten nicht als Garantien für

zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht

unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder

nicht. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von

Faktoren und Risiken wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen darauf beruhen, was die Geschäftsführung des Unternehmens zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für vernünftige Annahmen hält, kann das

Unternehmen den Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse

diesen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen werden. Die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht

oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden

Wertpapiervorschriften erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie

dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden nicht nach

dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten

oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder eine Ausnahme

von dieser Registrierung liegt vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots

dar, noch soll es zu einem Verkauf der Wertpapiere in einem Staat kommen, in

dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf

rechtswidrig wäre.

