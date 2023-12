EQS-News: The Platform Group erwirbt c. 7,6% an Mister Spex SE (deutsch)

The Platform Group erwirbt c. 7,6% an Mister Spex SE

The Platform Group erwirbt c. 7,6% an Mister Spex SE

The Platform Group erwirbt c. 7,6% an Mister Spex SE

Düsseldorf, 22. Dezember 2023, The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1,

"TPG") hat im Zuge eines Aktientauschs 2.656.000 Aktien an der Mister Spex

SE, Berlin (ISIN DE000A3CSAE2), erworben. Dies entspricht einem Anteil von

ca. 7,6% an der Gesellschaft.

Die entsprechenden Stimmrechtsmitteilungen werden mit Vollzug der

Sachkapitalerhöhung, die durch Ausübung des genehmigten Kapitals der The

Platform Group AG erfolgt, veröffentlicht. Der Vollzug wird für Januar 2024

erwartet.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene

Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl

B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel,

Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe

hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden

über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023

wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20

Mio. Euro gerechnet.

Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

