EQS-News: The Chedi Andermatt wird erstes Hotel von ASMALLWORLD DISCOVERY (deutsch)

The Chedi Andermatt wird erstes Hotel von ASMALLWORLD DISCOVERY

^

ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

The Chedi Andermatt wird erstes Hotel von ASMALLWORLD DISCOVERY

23.01.2023 / 17:45 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Press release

The Chedi Andermatt wird erstes Hotel von ASMALLWORLD DISCOVERY

Zürich, 23.01.2023 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass das

renommierte The Chedi Andermatt als erstes Hotel in die neu lancierte

Soft-Brand ASMALLWORLD DISCOVERY aufgenommen wird, welche es unabhängigen

Hotels ermöglicht, Teil des GHA DISCOVERY Loyalty-Programmes mit über 21

Million Kunden zu werden. Das The Chedi Andermatt, welches mit diesem

Schritt auch gleich in die renommierte Ultratravel Collection aufgenommen

wird, ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 eine feste Grösse im Schweizer

Luxus-Segment und stellt somit ein vielversprechender Beginn von

ASMALLWORLDs Expansion in den Bereich der Hotel-Loyalitätsprogramme dar. Der

operative Start der Zusammenarbeit aus Kundensicht wird gegen Ende des

ersten Quartals erwartet.

Im Mai 2022 hatte ASMALLWORLD den Kauf einer Beteiligung von 10% an der

Global Hotel Alliance (GHA) bekanntgegeben und damit das Fundament für die

Expansion in das Geschäft der Hotel-Loyalität gelegt. GHA betreibt unter dem

Namen GHA DISCOVERY ein markenübergreifendes Loyalty-Programm welches 40

Hotelmarken und über 800 Hotels umfasst, für welche es mit über 21 Millionen

Kunden einen Jahresumsatz von mehr als USD 2 Milliarden generiert.

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen haben

ASMALLWORLD und GHA im vergangenen Jahr vereinbart, eine neue Soft-Brand mit

dem Namen ASMALLWORLD DISCOVERY zu lancieren, welche es unabhängigen Hotels

ermöglicht, sich der DISCOVERY-Plattform anzuschliessen, was bisher nur

Hotelketten mit mehreren Hotels vorbehalten war.

ASMALLWORLD DISCOVERY - in Partner für unabhängige Hotels

Die von ASMALLWORLD neu geschaffene Marke ASMALLWORLD DISCOVERY wird in

Kürze zu den 40 bestehenden GHA DISCOVERY Hotelmarken hinzukommen und damit

das Hotelportfolio von GHA DISCOVERY weiter ausbauen. Die neu geschaffene

Soft-Brand dient dabei als Dachmarke für unabhängige Hotels, die sich mit

Unterstützung von ASMALLWORLD der DISCOVERY Treueplattform anschliessen

möchten.

ASMALLWORLD fungiert dabei als Servicepartner für die Hotels und hilft ihnen

den Ertrag aus dem DISCOVERY-Netzwerk zu maximieren. Dabei stehen vor allem

drei Vorteile im Vordergrund: Erstens können unabhängige Hotels ihre

Reichweite durch den Anschluss an die globale GHA

DISCOVERY-Vertriebsplattform signifikant erweitern und vom Zugang zu mehr

als 21 Millionen bestehenden DISCOVERY-Kunden profitieren. Zweitens ist GHA

DISCOVERY ein kosteneffizienter Vertriebskanal, der es den Hotels

ermöglicht, ihre Abhängigkeit von Drittanbietern, insbesondere

Online-Reisebüros, zu verringern und somit ihre Margen zu verbessern.

Drittens können die Hotels ihren Kunden wertvolle Treuevorteile bieten,

darunter die einzigartigen DISCOVERY $, welche flexibel für die Bezahlung

von zukünftigen Hotelaufenthalten im ganzen DISCOVERY-Netzwerk eingesetzt

werden können.

The Chedi Andermatt - Schweizer Chic mit asiatischen Stilelementen

Das Chedi Andermatt liegt im Herzen der Schweizer Apen in Andermatt im

Kanton Uri und kombiniert den alpinen Chic der Schweiz perfekt mit

asiatischen Stilelementen, was in einem einzigartigen Luxuserlebnis für

anspruchsvolle Hotelgäste verschmilzt. Dies bestätigt auch die maximale

Fünf-Sterne-Bewertung im Forbes Travel Guide 2022. Das Chedi Andermatt

verfügt über 123 Zimmer und Suiten, fünf Restaurants und Bars, einen

Weinkeller und einen 2.400 Quadratmeter grossen Spa- und Wellnessbereich,

umgeben von erstklassigen Skipisten, Golfanlagen, sowie Rad- und

Wanderwegen.

ASMALLWORLD DISCOVERY erwartet Start aus Kundensicht gegen Ende des ersten

Quartals

Die Zusammenarbeit mit The Chedi Andermatt ist ein wichtiger Meilenstein für

die Anstrengungen von ASMALLWORLD sein neues Geschäft als Serviceanbieter

für unabhängige Hotels aufzubauen. Gleichzeitig befindet sich das

Unternehmen auch schon in Gesprächen mit anderen Hotels und ist

zuversichtlich, in den kommenden Monaten weitere Neuzugänge für das

Hotel-Portfolio von ASMALLWORLD DISCOVERY bekanntzugeben.

Die Entwicklung der Website von ASMALLWORLD DISCOVERY befindet sich

ebenfalls in der Endphase und die Seite wird voraussichtlich gegen Ende des

ersten Quartals online gehen. Zu diesem Zeitpunkt wird auch das Onboarding

mit The Chedi Andermatt abgeschlossen sein und Hotelgäste werden dann auch

die Vorteile von GHA DISCOVERY nutzen können. Gleichzeitig mit dem Beitritt

zu GHA DISCOVERY wird das Chedi Andermatt ebenfalls auch Teil der

renommierten Ultratravel Collection werden, einer Auszeichnung, welche

ausschliesslich für DISCOVERY-Hotels mit dem höchstem Servicestandard

vorbehalten ist.

"Wir freuen uns ausserordentlich, ASMALLWORLD DISCOVERY mit einem so

renommierten Hotel wie The Chedi Andermatt zu starten und wir werden alles

daransetzten, dass diese Partnerschaft für beide Seiten ein Erfolg wird.

Dieser Schritt bestätigt auch, dass wir für unabhängige Hotels ein

überzeugendes Produkt haben und wir erwarten, dass wir in naher Zukunft

weitere Zugänge für das ASMALLWORLD DISCOVERY Portfolio ankündigen können",

kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter

www.asmallworldag.com.

Über The Chedi Andermatt

Umgeben von der wundervollen Natur und ganzjährigen Schönheit der Schweizer

Alpen fügt sich The Chedi Andermatt elegant in die klassischen Ski-Chalets

von Andermatt ein, die das Bild dieses zeitlos charmanten Orts im Urserntal

prägen. Entworfen vom renommierten Architekten Jean-Michel Gathy von

Denniston Architects, verbindet sich im 2013 eröffneten

5-Sterne-Deluxe-Hotel der authentische alpine Chic der Schweiz perfekt mit

asiatischem Stil. Traditionelle Materialien wie warme Hölzer und Naturstein

schaffen eine intime und stilvolle Atmosphäre. Diese spiegelt sich in den

123 geräumigen Gästezimmern und Suiten ebenso wie in den hotelumfassenden

Einrichtungen wider. Dazu zählen: The Restaurant, The Japanese Restaurant,

The Chalet (nur in den Wintermonaten geöffnet), The Bar and Living Room, The

Lobby, The Courtyard, The Wine and Cigar Library sowie der 2.400

Quadratmeter grosse The Spa and Health Club. Mit dem Gourmet-Restaurant The

Japanese by The Chedi Andermatt auf 2.344 m ü. M. betreibt das Hotel das

höchstgelegene japanische Restaurant der Schweiz. Zudem sind The Japanese

Restaurant seit 2017 und The Japanese by The Chedi Andermatt seit 2021 je

mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. The Chedi Andermatt wurde 2022

wiederholt vom Forbes Travel Guide mit der Spitzenplatzierung ausgezeichnet

und zählt weiterhin zu den besten Hotels weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.thechediandermatt.com

Über Global Hotel Alliance (GHA)

Global Hotel Alliance (GHA) ist die grösste Allianz unabhängiger

Hotelketten, welch mit GHA DISCOVERY ein markenübergreifendes

Loyalty-Programm anbietet. Durch die Mitgliedschaft bei GHA erweitern

Hotelketten ihre globale Reichweite, steigern ihren Umsatz und verringern

ihre Abhängigkeit von Drittanbietern, während sie gleichzeitig ihre

Unabhängigkeit im Management und ihre individuelle Positionierung

beibehalten. GHA repräsentiert eine Gruppe von 40 Marken mit mehr als 800

Hotels in 100 Ländern und 21 Millionen Mitgliedern. Das preisgekrönte GHA

DISCOVERY-Programm generiert jährlich rund USD 2 Milliarden Umsatz und mehr

als acht Millionen Übernachtungen. Zu den Marken von GHA gehören Anantara,

Araiya, Avani, Campbell Gray, Capella, Corinthia, Discovery Destinations,

Divani, Doyle, Elewana, Fauchon, GLO, JA Resorts, Kempinski, Leela,

Lungarno, Marco Polo, Mysk, NH Hotels, NH Collection, nhow, Niccolo, Nikki

Beach, NUO, Oaks, Outrigger, Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, PARKROYAL,

Patina, The Residence by Cenizaro, Shaza, Sukhothai, Sun International,

Tivoli, Ultratravel Collection und Viceroy.

Weitere Informationen finden Sie unter www.globalhotelalliance.com.

Über GHA DISCOVERY

GHA DISCOVERY wurde 2010 ins Leben gerufen und ist das weltweit grösste

Loyalty-Programm für unabhängige Hotelketten. Es umfasst heute mehr als 800

Hotels und Resorts von 40 Marken und bietet seinen 21 Millionen Mitglieder

in allen Hotels umfassende Status- und Treuevorteile. Darüber hinaus kommen

sie in den Genuss von «Local Experiences», welche von den einzelnen Hotels

individuell zusammengestellt werden und nur GHA DISCOVERY-Mitgliedern

zugänglich sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ghadiscovery.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein

digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert,

besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um

Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere

Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu

profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000

ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen

Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events

in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum

ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf

die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in

den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte

Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern

hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern,

inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern

ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher

Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asw.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldprivate.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

Kontakt:

ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

Hinweis

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der

Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten",

"antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren",

"Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder

vergleichbarer Ausdrücke erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen

oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den

zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften

abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder

impliziert werden.

Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ASMALLWORLD AG

Seidengasse 20

8001 Zürich

Schweiz

ISIN: CH0404880129

Valorennummer: A2JE3W

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1541613

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1541613 23.01.2023 CET/CEST

°