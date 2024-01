EQS-News: Tests zur Krebsfrüherkennung: Ein einfacher Bluttest hat das Potenzial, die Krebsdiagnose zu revolutionieren (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Tests zur Krebsfrüherkennung: Ein einfacher Bluttest hat das Potenzial, die Krebsdiagnose zu revolutionieren

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update

Tests zur Krebsfrüherkennung: Ein einfacher Bluttest hat das Potenzial, die

Krebsdiagnose zu revolutionieren

31.01.2024 / 10:02 CET/CEST

* Bluttests zur Krebsfrüherkennung (Multi-Cancer Early Detection, MCED)

haben das Potenzial, die Früherkennung einiger Krebsarten zu verbessern

und Überlebensraten zu erhöhen

* MCED-Tests könnten die Behandlungskosten für Krebserkrankungen im

Spätstadium senken; weitere praxisnahe Studien sind erforderlich, um

ihre Wirksamkeit und Anwendbarkeit in der breiten Bevölkerung zu

validieren

* Bedenken bezüglich MCEDs bestehen im Hinblick auf ihre Eignung zur

Erkennung von Frühstadien und spezifischen Entstehungsorten des Krebses

* Im Bericht des Swiss Re Institute wird die Effizienz von acht MCED-Tests

in verschiedenen Entwicklungsstadien untersucht, die sich hinsichtlich

ihrer Eignung, bestimmte Krebsarten zu erkennen, erheblich voneinander

unterscheiden

Zürich, 31. Januar 2024 - Bluttests zur Krebsfrüherkennung (Multi-Cancer

Early Detection Blood Tests, MCEDs) versprechen zukünftig mittels eines

einzigen Bluttests ein umfassendes Screening einer Reihe von Krebsarten

liefern zu können. Diese Art von minimalinvasiven Tests wäre eine Revolution

in der Krebsfrüherkennung und hat das Potenzial, die Überlebensraten zu

erhöhen und die wirtschaftliche Belastung durch Behandlungen im Spätstadium

zu verringern. MCEDs befinden sich jedoch noch im Anfangsstadium der

Entwicklung. Im neuen Bericht des Swiss Re Institute «Multi-Cancer Early

Detection: cancer screening beyond today's boundaries» werden die

zukünftigen Risiken und Chancen für Patienten und Versicherer untersucht.

Natalie Kelly, Head of Global L&H Underwriting, Claims & R&D von Swiss Re,

sagt: «MCEDs lassen uns hoffen, Krebserkrankungen schon in den frühesten

Stadien erkennen zu können, die Überlebensraten zu erhöhen und die Kosten zu

senken, indem komplizierte Behandlungen im Spätstadium vermieden werden.

Angesichts des frühen Stadiums ihrer Entwicklung müssen wir jedoch ihr

Potenzial, ihre Risiken und Auswirkungen auf Versicherer sorgfältig prüfen.»

Dank Früherkennung Leben retten und Behandlungskosten senken

MCED-Bluttests sind eine Art Flüssigbiopsie, mit der Krebs-Biomarker in

einer einzigen Blutprobe nachgewiesen werden können. Mit diesen

minimalinvasiven Bluttests können Krebserkrankungen in einem früheren

Stadium erkannt werden, möglicherweise noch bevor Patientinnen und Patienten

Symptome zeigen.

Forschungsergebnisse zeigen, dass eine frühzeitige Diagnose die

5-Jahres-Überlebensraten bei einigen Krebsarten um 15-25% verbessern kann,

wenn diese vor ihrer Ausbreitung in andere Körperbereiche erkannt werden.[1]

Eine frühere Erkennung hat auch das Potenzial, die Kosten der

Krebsbehandlung zu senken. Cancer Research UK kam zu dem Schluss, dass die

Behandlung bestimmter Krebsarten in den Stadien 3 und 4 den National Health

Service fast zweieinhalb Mal so viel kostet wie die Behandlung von

Krebsarten in den Stadien 1 und 2.[2]

Bedenken aufgrund fehlender klinischer Daten und womöglich ungenauer

Testergebnisse

Das Potenzial zur Erhöhung der Überlebensraten ist vielversprechend, aber

das Swiss Re Institute warnt dennoch zur Vorsicht. Obwohl statistische

Modelle auf deutliche theoretische Verbesserungen der Überlebensraten und

Kosteneinsparungen hindeuten, gibt es in diesem frühen Entwicklungsstadium

noch keine finalen Studien zum Nachweis dieses Potenzials unter

Alltagsbedingungen. Darüber hinaus erfordern MCED-Tests derzeit eine

klinische Validierung durch konventionelle Diagnosemethoden, bevor eine

Behandlung eingeleitet werden kann. Es besteht auch das Risiko, dass

Patientinnen und Patienten, die ungenaue Testergebnisse erhalten, emotional

belastet werden.

Um diese Bedenken besser zu verstehen, hat das Swiss Re Institute in seinem

Bericht die Effizienz von acht MCED-Tests in verschiedenen

Entwicklungsstadien untersucht, von denen sich einige in klinischen Studien

befinden. Swiss Re stellte fest, dass es bei der aktuellen Generation von

MCED-Tests signifikante Unterschiede in der Genauigkeit gibt, bestimmte

Krebsarten frühzeitig und spezifisch zu erkennen, wenn Behandlungsoptionen

am wirksamsten sind. Angesichts der fortschreitenden medizinischen

Innovation deutet alles darauf hin, dass MCED-Tests, womöglich als

ergänzendes Instrument zu den bestehenden Früherkennungs- und

Diagnoseverfahren, innerhalb des nächsten Jahrzehnts in grösserem Umfang

eingesetzt werden können.

Für Versicherer untersucht der Bericht des Swiss Re Institute die

Auswirkungen und die Folgen einer breiten Einführung von MCED-Tests für

Versicherungsprodukte, insbesondere für Lebensversicherungen, Versicherungen

schwerer Erkrankungen und Krankenversicherungen. Er zeigt auf, dass

Versicherer mögliche Auswirkungen von MCED-Tests auf die Risikotarifierung,

Preisgestaltung, Schadensregulierung, und auf die Produktgestaltung und

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu berücksichtigen haben.

So erhalten Sie diese Studie:

Sie können die Studie «Multi-Cancer Early Detection: cancer screening beyond

today's boundaries» hier herunterladen.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des

Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie

antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,

von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re

Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und

Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und

Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo

sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80

Geschäftsstellen weltweit tätig.

Haftungsausschluss

Obwohl alle hier genannten Informationen aus zuverlässigen Quellen stammen,

übernimmt Swiss Re keine Verantwortung für die Richtigkeit oder

Vollständigkeit dieser Informationen oder zukunftsgerichteter Aussagen. Die

Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschliesslich zu

Informationszwecken und sind, insbesondere in Bezug auf laufende oder

künftige Streitigkeiten, in keiner Weise als Ausdruck der Position von Swiss

Re zu verstehen. Swiss Re haftet in keinem Fall für Vermögens- oder

Folgeschäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Informationen

entstehen, und die Leser werden daher dringend gebeten, sich nicht zu sehr

auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Swiss Re ist nicht

verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

Ereignisse oder Ähnlichem öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren.

[1] Projected Reductions in Absolute Cancer-Related Deaths from Diagnosing

Cancers Before Metastasis, 2006-2015 - PubMed (nih.gov)

[2] Saving lives and averting costs? The case for earlier diagnosis just got

stronger - Cancer Research UK - Cancer News

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41

(0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re

zuzugreifen.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet.

Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen

nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der

Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht

direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen.

Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's

website.

Ende der Medienmitteilungen

°