EQS-News: Tearlach Resources teilt Update zum Gabriel-Projekt in Nevada und Absage der Finanzierung durch vermittelte Privatplatzierung mit (deutsch)

Tearlach Resources teilt Update zum Gabriel-Projekt in Nevada und Absage der Finanzierung durch vermittelte Privatplatzierung mit

06.03.2023

Vancouver (British Columbia), den 6. März 2023 - Tearlach Resources Limited

("Tearlach" oder das "Unternehmen") (TSXV: TEA; OTC: TELHF; FRANKFURT: V44)

gibt die Durchteufung von mächtigen Zonen mit Tonschichten in Zwillings- und

Step-Out-Bohrlöchern mit einer gesamten Bohrlochtiefe von bis zu 140 m (460

Fuß) bekannt, in denen sich die Lithium-mineralisierung befindet, sowie die

Bohraktivitäten in einem erweiterten Gebiet von 5 km x 3,2 km, das zuvor von

Black Rock Silver Corp (TSXV: BRC) beim Gabriel-Projekt in Tonopah (Nevada)

entdeckt wurde. Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass es die am 2. März

2023 angekündigte Finanzierung durch eine vermittelte Privatplatzierung

nicht fortsetzen wird.

Update zu den Bohraktivitäten:

* Das Projekt des Unternehmens liegt in der Nähe eines der größten

bekannten Lithium-vorkommen** in Amerika, das im Besitz der American

Battery Technology Company (OTC: ABML) ist, die vor Kurzem darüber

berichtet hat. Außerdem befindet sich das Projekt auch in unmittelbarer

Nachbarschaft zum TLC-Projekt von American Lithium Corp.

*

https://americanbatterytechnology.com/press-release/one-of-the-largest-known-lithium-deposits-in-us-identified-at-american-battery-technology-company-tonopah-flats-property-inferred-resource-estimated-through-s-k-1300-compliant-study/

* Es wurden 6 Kernbohrlöcher abgeschlossen, von denen bei zwei (2) gerade

mit Hochdruck die Laboranalyse durchgeführt wird. Der Bohrkern für fünf

(5) der Löcher wurde gerade an die Einrichtung von ALS-Laboratory in

Reno (Nevada) geschickt, und die Ergebnisse der Untersuchungen stehen

noch aus.

* Vier (4) der sechs (6) Bohrlöcher stellen Zwillingsbohrlöcher der

ursprünglichen Löcher von Black Rock Silver dar.

* Bei den verbleibenden zwei (2) Bohrlöchern handelt es sich um

Step-Out-Bohrungen in den aussichtsreichsten Bereichen der Liegenschaft.

* Alle Bohrlöcher haben kartierbare Tonschichten durchteuft.

* Die Bohraktivitäten beim Programm mit 19 Bohrlöchern sind weiter

fortgeschritten als erwartet, da die Bohrkerngewinnung und die Rate of

Penetration (ROP) höher als vorhergesagt sind.

Anmerkung 1: ** Eine Mineralisierung auf dem angrenzenden oder nahe

gelegenen Grundstück bedeutet nicht notwendigerweise eine Mineralisierung

auf der Gabriel-Liegenschaft.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=95f7d441762d3205c621936496c05c4a

Abbildung 1: Bohrkern vom Bohrloch GAB 008, der Ton in einem Bereich zeigt,

in dem Black Rock zuvor die Mineralisierung bestätigt hatte.

Morgan Lekstrom, CEO of Tearlach, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Das

Unternehmen ist der Ansicht, dass es im besten Interesse unserer Aktionäre

ist, die am 2. März 2023 angekündigte Finanzierung nicht fortzusetzen.

Unsere derzeitige Finanzlage erlaubt es uns, die bestehenden

Arbeitsprogramme aufgrund der Kostensenkung und der Steigerung der

Bohrgeschwindigkeit, die unser erstklassiges Geologie- und Bohrteam

ermöglicht hat, abzuschließen. Dies ist ein bedeutender Schritt für

Tearlach, um zu einem wichtigen Akteur auf dem Lithiummarkt in den USA und

in Kanada zu werden." Er fügte noch hinzu: "Der Tonopah-Lithiumgürtel findet

weltweit immer mehr Beachtung, da beide Nachbarn unserer Liegenschaft,

American Lithium Corp. und American Battery Technology, zwei der größten

Vorkommen in den Vereinigten Staaten nachgewiesen haben.** Erste Bohrungen

beim Gabriel-Projekt deuten auf ein erhebliches Mineralisierungspotenzial

hin. Das schiere Größenpotenzial in dieser Region und die kürzlich

festgestellte Größe der Ressourcen im Tonopah-Gebiet zwischen American

Lithium und ABML, an die wir angrenzen, bedeutet, dass sich dies zum größten

und wichtigsten Lithiumzentrum in Amerika entwickelt.** Unsere Fähigkeit,

unsere Aktivitäten in so kurzer Zeit durchzuführen und die Bohrprogramme zu

beschleunigen, macht dies zu einem idealen Zeitpunkt, die Arbeiten auf der

Grundlage der ursprünglichen Entdeckung von BRC fortzusetzen."

Qualifizierte Person:

David Flint, CPG beim AIPG (American Institute of Professional Geologists),

Direktor des Tearlach-Tochterunternehmens Pan Am Lithium (Nevada) Corp. und

eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für

die Offenlegung von Mineralprojekten -, hat die wissenschaftlichen und

technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Tearlach

Tearlach, Mitglied der TSX Venture 50-Rangliste, ist ein kanadisches

Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der

Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hat ein Joint

Venture-Abkommen mit Blackrock Silver für das Gabriel-Projekt in Tonopah,

Nevada abgeschlossen, das an die TLC-Lagerstätte von American Lithium

angrenzt, und führt intensive Explorationsarbeiten auf den bereits erbohrten

Lithiumzielen durch. Tearlach verfügt über eine Option, eine 100-prozentige

Beteiligung an der Savant-Liegenschaft, einem Grundstück mit Gold-Silber und

Kupfer-Vorkommen im Explorationsstadium in Nordwest-Ontario, gegen Zahlung

einer NSR [Net Smelter Royalty]-Lizenzgebühr von 1,5 % zu erwerben. Tearlach

hält eine Beteiligung am Projekt Final Frontier, das den Claim-Block Pakwan

/ Margot Lake umfasst und direkt an die Flaggschiff-Lagerstätten Spark und

Pak von Frontier Lithium sowie an die Grundstücke Wesley, Harth und Ferland

angrenzt, die sich alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada)

befinden. Das Wesley-Grundstück grenzt an das Projekt Root Lake von Green

Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt

wird. Auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts

Wesley liegt, wurden ebenfalls Pegmatit-Gesteinsgänge gefunden. Tearlach

hält auch Beteiligungen an den Liegenschaften Fliszar, Muscovite Ridge und

Rose North in der Region James Bay in Quebec, wobei jedes Grundstück

Pegmatit aufweist. Tearlach besitzt des Weiteren auch Anteile am

"Shelby-Projekt" in der Region James Bay in Quebec, das an Windsome

Resources und Patriot Battery Metals angrenzt. Das Hauptziel von Tearlach

ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und

-erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Um weitere

Informationen über das Unternehmen zu erhalten, kontaktieren Sie uns unter

info@tearlach.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.tearlach.ca für

aktuelle Informationen zu den Projekten und zugehörige

Hintergrundinformationen.

TSX Venture 50 ist eine Rangliste der Top-Performer in jedem der 5

Industriezweige bei der TSX Venture Exchange während des letzten Jahres.

IM NAMEN DES VORSTANDS,TEARLACH RESOURCES LIMITED

Morgan Lekstrom

Chief Executive Officer

Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8

Tel.: 604-688-5007

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen"

bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle

hierin enthaltenen Aussagen und Informationen, die keine rein historischen

Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und beinhalten

Aussagen hinsichtlich Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen

auf die Zukunft, einschließlich u.a., dass: Untersuchungsergebnisse

ausstehen; das Unternehmen über ausreichend Barmittel verfügt, um seine

aktuellen Explorationsprogramme durchzuführen; das Unternehmen eine wichtige

Rolle im Lithiumsektor in Kanada und den USA spielen wird und die ersten

Bohrergebnisse beim Gabriel-Projekt ein erhebliches

Mineralisierungspotenzial nahelegen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung

ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen über künftige

Entwicklungen und andere Faktoren widerspiegeln, welche die Geschäftsführung

für angemessen und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür

abgeben, dass sich diese Erwartungen als richtig herausstellen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden üblicherweise durch Begriffe wie

"glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "könnte",

"sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Variationen dieser

Begriffe und Formulierungen und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet, die

sich naturgemäß auf künftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die

stattfinden bzw. erzielt werden können, könnten oder werden. Bei der Abgabe

dieser zukunftsgerichteten Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung hat

das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich

u.a. der Fähigkeit des Unternehmens, bestehende und vorgeschlagene

Aktivitäten zu finanzieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Solche Risiken und andere

Faktoren beinhalten die Unfähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf künftig

Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen aufzunehmen,

ungünstige Marktbedingungen oder andere Faktoren, die außerhalb der

Kontrolle des Unternehmens liegen. Andere Faktoren können sich ebenfalls

negativ auf die künftigen Ergebnisse oder die Performance des Unternehmens

auswirken, einschließlich allgemeiner Wirtschafts-, Markt- oder

geschäftlicher Bedingungen, künftiger Lithiumpreise, Änderungen auf den

Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Lithium, Änderungen bei Gesetzen,

Vorschriften und Regelungen für die Bergbaubranche sowie Risiken und

Unwägbarkeiten, die eingehender in den Jahres- und Quartalsberichten der

Geschäftsführung und in anderen Einreichungen des Unternehmens bei den

Börsenaufsichtsbehörden in Kanada unter dem Unternehmensprofil bei

www.sedar.com hinterlegt werden. Die Leser werden gewarnt, dass

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für künftige Leistungen oder

Ereignisse darstellen, und werden somit aufgefordert, sich aufgrund der

damit verbundenen Unwägbarkeiten nicht in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung

abgegeben, und sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das

Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung oder die Gründe, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den

Prognosen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen könnten, zu

aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

1575923 06.03.2023 CET/CEST

