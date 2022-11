EQS-News: TeamViewer AG: Q3/9M 2022: TeamViewer mit starker Profitabilität und gutem Wachstum; Jahresprognose bestätigt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

TeamViewer AG: Q3/9M 2022: TeamViewer mit starker Profitabilität und gutem

Wachstum; Jahresprognose bestätigt

02.11.2022 / 07:00 CET/CEST

GÖPPINGEN, DEUTSCHLAND, 2. November 2022

Q3/9M 2022: TeamViewer mit starker Profitabilität und gutem Wachstum;

Jahresprognose bestätigt

* Q3 Billings-Wachstum um 15% ggü. Vorjahr führt zu solidem 9M 2022

Billings-Ergebnis von 444,2 Mio. EUR (+13% ggü. Vorjahr)

* Starke Profitabilität mit 42% bereinigter EBITDA-Marge in Q3 2022 (+8pp

ggü. Vorjahr) und sehr positiver Entwicklung des Ergebnisses pro Aktie

(EPS)

* Q3 EMEA Billings-Wachstum um 13% ggü. Vorjahr unterstreicht hohe

Relevanz von TeamViewers Lösungen

* Q3 Enterprise-Billings um 47% ggü. Vorjahr auf 26,7 Mio. EUR gestiegen

bei gleichzeitig hoher Enterprise-NRR von 113%

* Finanzprofil optimiert: weiterer Abbau der Verschuldung auf Basis

starker Cash-Position; Cash Conversion von 105%

* Q3-Ergebnis entspricht weitgehend den Erwartungen; Prognose für

Gesamtjahr 2022 bestätigt

Oliver Steil, TeamViewer CEO

«Nach neun soliden Monaten sind wir auf gutem Weg, trotz makroökonomischer

Herausforderungen unsere Jahresprognose zu erreichen. TeamViewer zeigt sich

in diesem Umfeld weiterhin sehr widerstandsfähig, da unsere Lösungen den

Kunden dabei helfen, Effizienzsteigerungen zu realisieren. Das anhaltende

Upselling in höherwertige Kundensegmente unterstreicht die Qualität unseres

Produktportfolios. Darüber hinaus haben wir die Zusammenarbeit mit unseren

strategischen Tech-Partnern deutlich intensiviert.»

______

Michael Wilkens, TeamViewer CFO

«Dank des anhaltenden Erfolgs im SMB- und Enterprise-Geschäft haben wir

erneut solides Wachstum und eine hohe Profitabilität erzielt. Das ist -

insbesondere angesichts des schwierigen Umfelds - ein Beleg für die

Umsetzungsstärke von TeamViewer. Mit einer Schuldentilgung in Höhe von 286

Mio. EUR konnten wir unser Finanzprofil weiter optimieren und die

Auswirkungen steigender Zinsen deutlich reduzieren. Zusätzlich haben wir

unsere Nachhaltigkeitsbilanz mit einer Top-3-Position im renommierten

Sustainalytics ESG-Risiko-Rating gestärkt.»

Kennzahlen

Mio. EUR, falls nicht Q3 22 Q3 21 9M 22 9M 21

anders bezeichnet Vorjahr Vorjahr

Billings (non-IFRS) 144,6 125,8 +15% 444,2 393,9 +13%

+7%cc1 +8%cc1

Umsatzerlöse (IFRS) 143,4 127,7 +12% 415,4 368,8 +13%

NRR (LTM, %) 103% 96% +7pp 103% 96% +7pp

Abonnenten (TSD, 30. 619 618 +0% 619 618 +0%

Sep)2

Mitarbeiter (VZÄ, 30. 1.364 1.506 -9% 1.364 1.506 -9%

Sep)

Bereinigtes EBITDA 60,1 42,3 +42% 201,4 189,3 +6%

(non-IFRS)

Bereinigte 41,6 33,6 +8pp 45,3 48,1 -3pp

EBITDA-Marge (%)

EBITDA 46,0 31,4 +47% 134,3 113,8 +18%

EPS (EUR) 0,09 0,02 +397% 0,23 0,11 +112%

Levered Free Cash 48,5 32,5 +49% 98,6 89,8 +10%

Flow

Cash Conversion3 (%) 105 104 +1pp 73 79 -6pp

1 Währungsbereinigt

2 Bereinigt um Russland & Belarus (unbereinigt: 30. Sep 22: 624TSD, 30. Sep

21: 628TSD)

3 Levered Free Cash Flow geteilt durch EBITDA

Unternehmensentwicklung

Im dritten Quartal konzentrierte sich TeamViewer verstärkt auf seine

Kernprodukte für Remote Connectivity, mit denen Kunden Effizienz- und

Produktivitätssteigerungen erzielen können. Unter der Leitung des neuen CCO

Peter Turner hat TeamViewer eine Reihe von globalen Up- und

Cross-Selling-Kampagnen erfolgreich umgesetzt. Dabei sind, insbesondere vor

dem Hintergrund des herausfordernden makroökonomischen Umfelds, die starke

Kundenbindung und die hohe Kundenzufriedenheit klare Belege für die Qualität

des Produktportfolios von TeamViewer.

TeamViewer hat auch seine strategisch wichtigen Technologiepartnerschaften

weiter vorangetrieben. Gemeinsam mit SAP hat TeamViewer seine Lösungen auf

verschiedenen branchenspezifischen Events präsentiert. Diese Lösungen sind

nun auch in den SAP-Innovationszentren rund um den Globus zu

Demonstrationszwecken installiert. TeamViewers

Augmented-Reality-(AR)-Plattform Frontline ist jetzt auf dem Google Cloud

Marketplace verfügbar. Dies erleichtert den Beschaffungsprozess für

Google-Cloud-Kunden. Ein weiteres Partnerschaftsbeispiel ist die Einbettung

der Remote-Connectivity-Software von TeamViewer in die neuen Cloud-Services

des Datenbrillenanbieters RealWear, was die Konfiguration und Bereitstellung

von RealWear-Geräten aus der Ferne ermöglicht.

Kürzlich hat TeamViewer eine neue Partnerschaft mit Hyundai Motor bekannt

gegeben. Hierbei geht es um gemeinsame Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten rund um AR-basierte intelligente

Produktionsprozesse, digitale Unterstützung von Fabrik-Mitarbeitenden und

künstliche Intelligenz (KI) in der Automobilproduktion der Zukunft. Diese

Partnerschaft verdeutlicht die wachsende Präsenz von TeamViewer in der

APAC-Region sowie den Mehrwert des Produktportfolios für die

Automobilindustrie. Darüber hinaus stärkt sie TeamViewers Vorreiterrolle im

industriellen Metaverse.

Neben der Automobilbranche unterstützt TeamViewer zahlreiche Unternehmen aus

den unterschiedlichsten Branchen weltweit mit seinen Enterprise-Lösungen. So

nutzt beispielsweise GlobalFoundries, einer der global führenden

Halbleiterhersteller, TeamViewers AR-Plattform Frontline. Das Unternehmen

hat die Vision-Picking-Lösung in Europas größter Halbleiterfabrik

eingeführt. Der Einsatz im Lager führte zu einer 35-prozentigen

Zeitersparnis im Kommissionierungsprozess. Ein weiteres Beispiel ist die

britische multinationale Optikerkette Specsavers. Sie nutzt TeamViewers

Enterprise-Remote-Connectivity-Lösung Tensor, um ihren 32.500 Mitarbeitenden

in 2.300 Filialen in zehn Ländern leistungsstarken, sicheren und

datenschutzkonformen IT-Support zu bieten. Specsavers hat zudem auch die

AR-Lösung von TeamViewer in seinen britischen Filialen eingeführt, um die

Möglichkeiten des Remote-Supports weiter zu verbessern.

Während die Lösungen für Remote Connectivity und Support zu weniger

Reisetätigkeit und damit einem geringeren CO2-Fußabdruck in der Kundenbasis

von TeamViewer führen, setzt TeamViewer auch verstärkt auf seine eigenen

Nachhaltigkeits- und ESG-Maßnahmen. Dies spiegelt sich unter anderem in

einer weiteren Verbesserung des ESG-Risiko-Scores von Sustainalytics, einem

führenden unabhängigen Unternehmen für ESG-Research, Ratings und Daten,

wider. TeamViewer wird nun unter den Top-3 des Sustainalytics

ESG-Risiko-Ratings geführt, noch vor anderen großen Unternehmen der

Software-Branche.

Vor dem Hintergrund dieser operativen Entwicklungen verzeichnete TeamViewer

in Q3 2022 ein gutes Billings-Wachstum von 15% (7% währungsbereinigt) auf

144,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Mit diesem beschleunigten Wachstum

im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen stieg das 9M-Billings-Volumen

gegenüber dem Vorjahr um 13% (8% währungsbereinigt) auf 444,2 Mio EUR. Die

Umsatzerlöse stiegen um 12% auf 143,4 Mio. EUR in Q3 2022 und um 13% auf

415,4 Mio. EUR in 9M 2022. Bereinigt um beendete Kundenbeziehungen in

Russland und Weißrussland blieb der Kundenstamm stabil und belief sich zum

Ende von Q3 2022 auf 619TSD. Die Net Retention Rate ("NRR") von 103% für Q3

2022 ("LTM"; auf Basis der letzten zwölf Monate) gegenüber 96% für Q3 2021

LTM steht für eine hohe und wachsende Kundenzufriedenheit.

SMB- und Enterprise-Entwicklung

Billings nach Kundensegmenten

Mio. EUR Q3 22 Q3 21 währungs- 9M 22 9M 21 währungs-

Vor- berei- Vor- berei-

jahr nigt jahr nigt

SMB 117,9 107,6 +10% +2% 355,5 330,3 +8% +3%

Enterpri- 26,7 18,1 +47% +37% 88,7 63,6 +39% +33%

se

Billings 144,6 125,8 +15% +7% 444,2 393,9 +13% +8%

(non-IFR-

S)

Das SMB-Geschäft von TeamViewer verzeichnete im dritten Quartal ein

Billings-Wachstum von 10% (2% währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahr,

unterstützt durch die fortgesetzte Monetarisierungskampagne, Upselling und

Cross-Selling sowie den aktuellen USD-Wechselkurs. Trotz einer

Kundenabwanderungsrate von 14% (bereinigt um aufgegebenes Geschäft in

Russland und Weißrussland) blieb der SMB-Kundenstamm stabil bei 616TSD zum

Ende Q3 2022. Gleichzeitig nahm er mit einem fortgesetzten Trend zu Kunden

mit höheren Vertragswerten an Qualität zu. Insbesondere das oberste

Teilsegment der SMB-Kunden mit einem jährlichen Vertragswert ("ACV")

zwischen 1,5TSD EUR und 10TSD EUR verzeichnete im dritten Quartal (LTM) ein

deutliches Wachstum von 22% gegenüber dem Vorjahr.

Das Wachstum im Enterprise-Geschäft beschleunigte sich in Q3 2022 auf 47%

(37% währungsbereinigt) im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dies war vor

allem auf die Region EMEA und eine verbesserte Pipeline-Konvertierung

zurückzuführen. Gleichzeitig nahmen die Kunden trotz des unsicheren

makroökonomischen Umfelds höhere Lizenzvolumina in Anspruch. Die fokussierte

Upselling-Kampagne, bei der bestehenden SMB-Kunden Angebote zur Migration

auf die Tensor-Lizenz für Enterprise-Konnektivität gemacht werden, hat zu

zusätzlichen Vertragsabschlüssen mit jährlichen Vertragswerten über 10k EUR

geführt. Die Zahl der Enterprise-Kunden stieg im Jahresvergleich um 877 auf

3.296 zum Ende des dritten Quartals 2022. Die Enterprise-NRR stieg um 4pp

gegenüber dem Vorjahr auf 113% für Q3 2022 LTM.

Regionale Entwicklungen

Billings nach Regionen

Mio. EUR Q3 22 Q3 21 währungs- 9M 22 9M 21 währung-

Vor- bereinigt Vor- sberei-

jahr jahr nigt

EMEA 68,0 60,0 +13% +13% 230,9 210,6 +10% +9%

AMERICAS 58,5 49,6 +18% +1% 159,2 133,5 +19% +6%

APAC 18,1 16,1 +12% +7% 54,1 49,8 +9% +5%

Gesam- 144,6 125,8 +15% +7% 444,2 393,9 +13% +8%

t-Bil-

lings

Im Vergleich der Regionen hat sich in Q3 das Geschäft in EMEA mit einem

Billings-Wachstum von 13% gegenüber dem Vorjahr (sowohl berichtet als auch

währungsbereinigt) am besten entwickelt. Dies war primär auf die Relevanz

der TeamViewer-Lösungen und die gut ausgebaute und loyale Kundenbasis

zurückzuführen, was im Kontext des aktuellen makroökonomischen Umfelds

besonders wichtig ist.

In der AMERICAS-Region wurde das Billings-Wachstum von 18% hauptsächlich

durch den vorteilhaften USD-Wechselkurs getrieben. Währungsbereinigt stiegen

die Billings dort um leichte 1%. Dies lässt sich durch aktuell längere

Beschaffungszyklen im Kontext des rezessiven Marktumfelds erklären.

TeamViewer ist jedoch zuversichtlich, dass das Produktportfolio nach wie vor

einen hohen Kundennutzen aufweist und sich die IT-Investitionen der Kunden

für Automatisierung und Digitalisierung in der Region bald wieder

normalisieren werden.

In der Region APAC wurden Anzeichen eines Turnarounds unter der neuen

Leitung von Sojung Lee deutlich. Nachdem neue Strukturen etabliert wurden,

erreichte das regionale Team einen Billings-Zuwachs von 12% (7%

währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahresquartal. Infolge gelockerter

Corona-Maßnahmen in der Region konnten auch wieder mehr

Vertriebsveranstaltungen stattfinden, was dem Enterprise-Segment ebenfalls

Aufwind gab.

Ergebnisentwicklung

Während die Billings in Q3 um 15% gegenüber dem Vorjahr zunahmen, blieben

die laufenden Kosten nahezu stabil, was zu einem erheblichen Anstieg der

bereinigten EBITDA-Marge um 8 Prozentpunkte von 34% in Q3 2021 auf 42% in Q3

2022 führte.

Laufende Kosten (bereinigt um nicht-operative Effekte und Abschreibungen)

Mio. EUR Q3 22 Q3 21 ggü. 9M 22 9M 21 ggü.

Vorjahr Vorjahr

Umsatzkosten (10,3) (8,1) +28% (29,3) (28,2) +4%

Vertriebskos- (18,7) (17,6) +7% (56,3) (51,9) +9%

ten

Marketingkos- (30,7) (34,5) -11% (88,7) (61,5) +44%

ten

Forschungsund (12,3) (10,8) +14% (38,7) (31,1) +24%

Entwicklungs-

kosten

Verwaltungskos- (9,4) (8,4) +12% (21,9) (22,6) -3%

ten

Sonstiges1 (3,1) (4,2) -26% (7,9) (9,2) -14%

Gesamte (84,5) (83,5) +1% (242,8) (204,6) +19%

Umsatzund

operative

Kosten

¹ Inkl. sonstiger Erträge/Aufwendungen und Wertminderungsaufwand auf

Forderungen in Höhe von 3,7 Mio. EUR in Q3 22 und 4,4 Mio. EUR in Q3 21 /

9,2 Mio. EUR in 9M 22 und 12,3 Mio. EUR in 9M 21.

Die Umsatzkosten stiegen im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis (Q3

2021: Umgliederung von Inkassokosten zu Verwaltungskosten) im Einklang mit

den Billings. Der Anstieg der Vertriebskosten war in Q3 hauptsächlich

währungsbedingt, während die Aktivierung von Vertriebsboni einen positiven

Effekt hatte. In Q3 2022 sowie im Vorjahresquartal waren die Sponsorings

erstmalig auf vergleichbarer Basis in den Marketingkosten enthalten. Diese

sanken in Q3 im Wesentlichen aufgrund geringerer Werbeausgaben. Der Anstieg

der F&E- und Verwaltungskosten lässt sich primär auf geringere Boni im

Vorjahresquartal zurückführen. Hauptgrund für den starken Rückgang der

"sonstigen" operativen Kosten waren geringere Aufwendungen für

Forderungsausfälle. Dies hat mit einem höheren Anteil des

Enterprise-Geschäfts zu tun, welches sich durch ein strukturell besseres

Zahlungsverhalten auszeichnet.

Die beschriebene Kostenentwicklung führte zu einem starken Anstieg des

bereinigten EBITDA um 42% auf 60,1 Mio. EUR in Q3 2022.

Nach Bereinigung der nicht-operativen Q3-Effekte (IFRS-2- und andere Kosten)

von 12,9 Mio. EUR (stabil gegenüber dem Vorjahr) und der Veränderung

abgegrenzter Q3-Umsatzerlöse von 1,2 Mio. EUR ergibt sich ein

(unbereinigtes) EBITDA von 46,0 Mio. EUR, was einer Steigerung um 47% zum

Vorjahreszeitraum entspricht. Die nicht-operativen Effekte beinhalten in Q3

2022 einen Aufwand von 8,7 Mio. EUR aufgrund eines Jury-Urteils in einem

US-Patentrechtsstreit. TeamViewer wird nach dem endgültigen Urteil des

Gerichts alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Einlegung von

Berufung nutzen. Sinkende IFRS-2-Aufwendungen infolge der Erdienung von

Aktien hatten einen gegenläufigen, ausgleichenden Effekt.

Mit nur leicht steigenden Abschreibungen erhöhte sich das Q3-EBIT um 77% auf

32,4 Mio. EUR.

Der Nettogewinn stieg im Vorjahresvergleich um 347% auf 16,5 Mio. EUR in Q3

2022, was hauptsächlich auf die starke operative Performance und ein

verbessertes Finanzergebnis zurückgeht. Auf Neunmonatsbasis stieg der

Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 98% auf 42,9 Mio. EUR.

Die geringere Anzahl ausstehender Aktien nach Abschluss des Aktienrückkaufs

wirkt sich für die TeamViewer-Aktionäre zusätzlich wertsteigernd auf das

unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) aus. Auf Neunmonatsbasis stieg dieses

von 0,11 EUR um 112% auf 0,23 EUR.

Finanzlage

Weil die meisten Investitionen von TeamViewer in Innovationen und

Partnerschaften direkt in den operativen Kosten verbucht werden, waren die

Investitionsausgaben im dritten Quartal 2022 relativ gering und betrugen 3,2

Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als diese Ausgaben 3,7 Mio.

EUR ausmachten, entspricht dies einer Abnahme um 15%.

Der Levered Free Cash Flow ist durch die höhere Profitabilität signifikant,

auf 48,5 Mio. EUR in Q3 2022 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg um 49%

und führte zu einer hohen Cash Conversion von 81% in Bezug auf das

bereinigte EBITDA und 105% in Bezug auf das EBITDA.

Zahlungsmittel und -äquivalente betrugen am Ende von Q3 2022 89,0 Mio. EUR.

Die Abnahme um 461,6 Mio. EUR im Vergleich zum Jahresende 2021 lag

vornehmlich am Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Mio. EUR sowie

Schuldentilgungen in Höhe von 286,1 Mio. EUR, welche im dritten Quartal 2022

erfolgten. Gleichzeitig hatten Nettomittelzuflüsse einen positiven Effekt.

Das am 3. Februar 2022 begonnene Aktienrückkaufprogramm wurde am 26.

September 2022 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden

insgesamt 24.093.675 Aktien zurückgekauft. Am Ende von Q3 2022 betrug die

Anzahl ausstehender Aktien 176.977.256 (ohne 9.538.600 Aktien, die als

eigene Anteile gehalten werden). Die durchschnittliche Anzahl von Aktien,

die zur Berechnung des unverwässerten EPS in 9M 2022 (siehe oben) verwendet

wurde, betrug 187.465.171 (9M 2021: 200.053.612).

Die Schuldentilgung von netto 286,1 Mio. EUR im dritten Quartal 2022 führte

zu einem verbleibenden Schuldenvolumen von 600 Mio. EUR am Ende des dritten

Quartals 2022, davon 300 Mio. EUR Schuldscheindarlehen und 300 Mio. EUR

Bankkredite. Der Anteil der variabel verzinsten Schulden wurde dadurch

reduziert. Darüber hinaus verfügt TeamViewer über nicht in Anspruch

genommene Kreditlinien in Höhe von 350 Mio. EUR.

Der Nettoverschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten von 546,0 Mio. EUR

zum Ende des dritten Quartals 2022 im Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA

von 269,1 Mio. EUR) lag zum Ende des dritten Quartals 2022 bei 2,0x (31.

Dezember 2021: 1,3x).

Ausblick

Trotz des makroökonomischen Umfelds und der Entscheidung, sich aus Russland

und Belarus zurückzuziehen, erwartet TeamViewer nach wie vor für das

Gesamtjahr 2022 Billings in Höhe von ungefähr 630 Mio. EUR. Vor diesem

Hintergrund werden Umsatzerlöse weiterhin in einer Spanne zwischen 565-580

Mio. EUR erwartet. Auch der Ausblick auf die bereinigte EBITDA-Marge in

einer Bandbreite von 45%-47% für 2022 wird bestätigt.

Weitere Informationen

Diese Quartalsmitteilung und alle darin enthaltenen Informationen sind

ungeprüft.

Webcast

Oliver Steil (CEO) und Michael Wilkens (CFO) werden am 2. November 2022 um

9:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren über die

Ergebnisse sprechen. Der Audio-Webcast kann über

www.webcast-eqs.com/teamviewer20221102 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung

wird anschließend auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com

zur Verfügung stehen. Die begleitende Präsentation kann dort ebenfalls

heruntergeladen werden.

Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer

Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte

aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu

reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und

Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software

kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer rund 620.000 zahlende Kunden und

unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei,

geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu

digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden

Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden

Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich

TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten

und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das

Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit

der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer

global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund

1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2021 verzeichnete TeamViewer fakturierte

Umsätze (Billings) in Höhe von rund 548 Millionen Euro. Die TeamViewer AG

(TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere

Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Kontakt

Presse TeamViewer Investor Relations TeamViewer

Martina Dier Ursula Querette

Director, Communications Vice President Capital Markets

Telefon: +49 (0)7161 97200 10 Telefon: +49 (0)7161 60692 3512

E-Mail: press@teamviewer.com E-Mail: ir@teamviewer.com

Finanzkalender

Morgan Stanley European TMT Conference, Barcelona 16.-17. November

2022

Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, 18. Januar 2023

Frankfurt

Vorläufiges Q4 2022 Ergebnis 7. Februar 2023

Wichtiger Hinweis

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen

sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie

getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen

wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken

und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben

sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen

von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse

können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen,

unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen,

externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit

und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht

verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Alternative Leistungskennzahlen

Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen

(Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und bereinigtes

EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden.

TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die

Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet

werden und da das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein

tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von

TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen

dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten

Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als

Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die

Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie

nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und bereinigtes

EBITDA stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von

TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das

Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die

gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder

Finanzierungstätigkeit.

TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:

"Billings" stellen den Wert (netto) der fakturierten Güter und

Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet

werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen.

"Bereinigtes EBITDA" oder "Adjusted EBITDA" ist definiert als das operative

Ergebnis (EBIT) nach IFRS, zuzüglich Abschreibungen auf materielles und

immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame

Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um

bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte

Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende

Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten

Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die separat

dargestellt werden, um die grundlegende operative Entwicklung des

Unternehmens darzustellen.

"Bereinigte EBITDA-Marge" oder "Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das

bereinigte EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.

Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter

Dieses Dokument enthält ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net

Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB

oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich

sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer

stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu

Informationszwecken dar, da sie vom Management für die Überwachung,

Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden. Die

Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind

unter Umständen nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer

Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente

und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der

Betriebsergebnisse, Ertragslage oder Liquidität von TeamViewer betrachtet

werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden.

TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen

Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt:

"Levered free cash flow" (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der

operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für

Leasingverbindlichkeiten sowie für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten

bezahlte Zinsen.

Der "Netto-Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten

(definiert als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen

Finanzverbindlichkeiten abzüglich von Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten) des Konzerns ins Verhältnis zum bereinigten

EBITDA (der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode).

Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als wiederkehrende

Billings im Betrachtungszeitraum der letzten zwölf Monate (inkl.

Abonnement-Verlängerungen, Up- und Cross-Selling Aktivitäten), die den

beibehaltenen Abonnenten aus der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode

zugeordnet werden, geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings aller

Abonnenten der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode.

"Retained Billings" sind wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- &

Cross-Sell) an Bestandsabonnenten, die im vorangegangenen 12-Monats-Zeitraum

bereits Abonnenten waren.

"New Billings" sind wiederkehrende Billings, die Neu-Abonnenten zuzurechnen

sind.

"Non-Recurring Billings" sind nicht wiederkehrende Billings, wie z. B.

professionelle Dienstleistungen und Hardwareverkäufe.

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

In TEUR Q3 2022 Q3 2021 9M 2022 9M 2021

Umsatzerlöse 143.390 127.684 415.368 368.845

Umsatzkosten -24.744 -16.702 -60.402 -53.656

Bruttoergebnis vom 118.646 110.982 354.966 315.189

Umsatz

Forschungsund -15.152 -14.873 -50.196 -44.870

Entwicklungskosten

Marketingkosten -32.070 -36.287 -95.307 -67.589

Vertriebskosten -23.493 -24.570 -71.750 -75.372

Verwaltungskosten -12.480 -11.932 -38.678 -38.478

Wertminderungsauf- -3.676 -4.354 -9.241 -12.306

wand auf Forderungen

aus Lieferungen und

Leistungen

Sonstige Erträge 763 127 4.992 2.187

Sonstige -169 -764 -547 -2.627

Aufwendungen

Operativer Gewinn 32.368 18.328 94.238 76.135

Finanzerträge 2.464 -134 2.939 399

Finanzaufwendungen -5.285 -4.117 -21.914 -13.972

Währungserträge 8.980 5.109 35.664 12.366

Währungsaufwendungen -9.502 -8.160 -39.889 -24.367

Gewinn vor 29.025 11.026 71.038 50.562

Ertragssteuern

Ertragssteuern -12.544 -7.340 -28.168 -28.952

Konzernergebnis 16.481 3.685 42.871 21.610

Unverwässerte Anzahl 180.137.497 200.159.088 187.465.171 200.053.612

der ausstehenden

Aktien

Ergebnis je Aktie 0,09 0,02 0,23 0,11

(in EUR pro Aktie)

Verwässerte Anzahl 180.228.580 200.476.623 187.733.759 200.588.744

der ausstehenden

Aktien

Verwässertes 0,09 0,02 0,23 0,11

Ergebnis je Aktie

(in EUR pro Aktie)

Konzernbilanz (ungeprüft)

In TEUR 30. September 31. Dezember

2022 2021

Langfristige Vermögenswerte

Geschäftsoder Firmenwert 668.530 667.224

Immaterielle Vermögenswerte 221.930 248.159

Sachanlagen 53.714 45.484

Finanzielle Vermögenswerte 8.333 4.848

Sonstige Vermögenswerte 11.013 3.824

Aktive latente Steuern 1.153 496

Summe langfristige Vermögenswerte 964.672 970.035

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und 12.615 11.560

Leistungen

Sonstige Vermögenswerte 33.111 13.029

Steuerforderungen 11.102 1.513

Finanzielle Vermögenswerte 0 0

Zahlungsmittel und -äquivalente 88.973 550.533

Summe kurzfristige Vermögenswerte 145.801 576.635

Summe Aktiva 1.110.474 1.546.670

Konzernbilanz (Fortsetzung) (ungeprüft)

In TEUR 30. 31.

September Dezember

2022 2021

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 186.516 201.071

Kapitalrücklage 229.082 394.487

(Verlustvortrag)/Gewinnrücklagen (233.932) (276.803)

Cashflow Hedge 2.014 12

Währungsumrechnungsrücklagen 5.792 1.320

Rücklage eigene Anteile (100.263) 0

Den Aktionären der TeamViewer AG 89.209 320.087

zustehendes Eigenkapital

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen 521 366

Finanzverbindlichkeiten 520.900 842.495

Abgegrenzte Umsatzerlöse 13.340 6.095

Abgegrenzte Schulden und sonstige 1.573 2.032

Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 5.744 8.769

Passive latente Steuern 32.733 29.764

Summe langfristige Verbindlichkeiten 574.811 889.522

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen 10.313 1.893

Finanzverbindlichkeiten 114.050 34.973

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 9.533 7.272

Leistungen

Abgegrenzte Umsatzerlöse 266.925 244.480

Abgegrenzte Schulden und sonstige 41.312 41.784

Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.771 5.911

Steuerverbindlichkeiten 1.549 749

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 446.453 337.061

Summe Verbindlichkeiten 1.021.264 1.226.583

Summe Passiva 1.110.474 1.546.670

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

In TEUR Q3 2022 Q3 2021 9M 2022 9M 2021

Gewinn vor Ertragsteuern 29.025 11.026 71.038 50.562

Abschreibungen und 13.610 13.040 40.103 37.661

Wertminderungen auf

Anlagevermögen

Erhöhung/(Verminderung) von 8.196 6 8.575 (134)

Rückstellungen

Nicht operative (2.420) 2.901 4.363 13.739

(Gewinne)/Verluste aus der

Währungsumrechnung

Aufwendungen für 5.296 12.235 19.865 40.464

anteilsbasierte Vergütung mit

Ausgleich durch

Eigenkapitalinstrumente

Netto-Finanzierungskosten 2.821 4.252 18.975 13.573

Veränderung der abgegrenzten 2.482 (2.518) 29.690 20.203

Umsatzerlöse

Veränderungen des sonstigen 11.553 10.939 (34.271) (18.632)

Nettoumlaufvermögens und

sonstige

Gezahlte Ertragssteuern (12.588) (10.333) (34.569) (39.879)

Cashflow aus der operativen 57.975 41.546 123.770 117.558

Geschäftstätigkeit

Investitionen in Sachanlagen (3.159) (3.718) (6.832) (12.098)

und immaterielle

Vermögenswerte

Auszahlungen für 0 0 0 0

Finanzanlagen

Auszahlungen für 0 0 (1.977) (23.383)

Unternehmenserwerbe

Cashflow aus der (3.159) (3.718) (8.809) (35.481)

Investitionstätigkeit

Rückzahlungen von (470.376) 0 (470.376) (52.730)

Fremdmitteln

Einzahlungen aus Fremdmitteln 184.323 0 184.323 400.000

Auszahlungen für den (2.200) (1.027) (6.260) (4.647)

Tilgungsanteil von

Leasingverbindlichkeiten

Gezahlte Zinsen für (4.152) (4.310) (12.128) (11.054)

Fremdmittel und

Leasingverbindlichkeiten

Erwerb eigener Anteile (68.930) 0 (300.088) 0

Cashflow aus der (361.335) (5.337) (604.528) 331.569

Finanzierungstätigkeit

Veränderung der (306.518) 32.491 (489.567) 413.647

Zahlungsmittel und

-äquivalente

Wechselkursbedingte 10.985 4.240 27.702 6.021

Veränderung

Veränderung aus 1.110 187 305 (707)

Risikovorsorge

Zahlungsmittel und 383.396 465.572 550.533 83.531

-äquivalente Periodenanfang

Zahlungsmittel und 88.973 502.491 88.973 502.491

-äquivalente Periodenende

