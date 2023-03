EQS-News: TESVOLT AG: 73 Prozent der deutschen Bevölkerung unzufrieden mit Fortschritten bei der Energiewende, ABER. (deutsch)

TESVOLT AG: 73 Prozent der deutschen Bevölkerung unzufrieden mit Fortschritten bei der Energiewende, ABER.

Lutherstadt Wittenberg, 30. März 2023 - 73 Prozent der in Deutschland

lebenden Menschen sind unzufrieden mit den Fortschritten bei der

Energiewende im Land. Lediglich 2 Prozent der Bevölkerung sind sehr damit

zufrieden, wie der Verzicht auf fossile Brennstoffe vorankommt und 16

Prozent zufrieden. Das geht aus den Ergebnissen einer repräsentativen

Umfrage hervor, die von der TESVOLT AG, einem der Innovations- und

Marktführer für gewerbliche und industrielle Energiespeicherlösungen, und

dem Meinungsforschungsinstitut forsa jetzt veröffentlicht wurde. Für die

Umfrage wurden zwischen Ende Februar und Anfang März 2023 bundesweit

insgesamt 1.021 Menschen im Alter von über 18 Jahren befragt. Ziel der

Umfrage war es, ein aktuelles Stimmungsbild der Bevölkerung zu den Themen

Energie, Energiewende und Erneuerbare Energien zu erstellen.

Als größte Hürde für die Umsetzung der Energiewende sehen die Deutschen

aktuell zu viel Bürokratie (77 Prozent der Befragten). Auch hohe

Investitionskosten (48 Prozent), starke Interessenverbände (47 Prozent) und

fehlende Infrastruktur (47 Prozent) werden als bremsende Faktoren gesehen.

Dass eine zu geringe staatliche Regulierung das größte Hemmnis sei, glauben

nur 8 Prozent der Deutschen.

Mehr Erneuerbare Energien gewünscht - Bereitschaft für Energiewende zu

zahlen

Insgesamt möchte die deutsche Bevölkerung mit sehr deutlicher Mehrheit, dass

mehr Strom aus Erneuerbarer Energie gewonnen wird. 74 Prozent der Befragten

sind der Meinung, dass Sonnenenergie in Deutschland künftig noch stärker als

bisher als Energiequelle eingesetzt werden sollte. Hoch im Kurs stehen zudem

Windkraft (65 Prozent) und Wasserkraft (57 Prozent). 28 Prozent der

Deutschen wünschen sich hingegen in Zukunft wieder einen stärkeren Einsatz

von Atomenergie.

Die Mehrheit der Bevölkerung ist offenbar bereit, auch das eigene

Portemonnaie zu öffnen, um zur Energiewende beizutragen. 55 Prozent sind

bereit, etwas mehr oder viel mehr Geld als bisher zu diesem Zweck

auszugeben. 42 Prozent der Gesamtbevölkerung sind allerdings nicht bereit,

zusätzliche Kosten als eigenen Beitrag zur Energiewende in Kauf zu nehmen.

Bei niedrigeren Einkommen ist dieser Anteil mit 52 Prozent noch deutlich

höher.

Verbesserte Angebote zum Klimaschutz erforderlich & Treiber der Innovation

Damit der Klimaschutz in der Gesellschaft einen höheren Stellwert bekommt,

hält die Mehrheit der Befragten (66 Prozent) verbesserte Angebote für

Haushalte und Unternehmen, um Klimaschutz zu betreiben sowie mehr staatliche

Investitionen und Förderung für Erneuerbare Energie (58 Prozent) für

notwendig. Aber auch eine verständlichere Aufklärung (51 Prozent) und sogar

die Verankerung des Klimaschutzes im Schulunterricht (46 Prozent) werden

vielfach als zielführend angesehen. Als nur wenig hilfreich hingegen wird

eine stärkere staatliche Regulierung des Energieverbrauchs von Haushalten

und Unternehmen angesehen (15 Prozent). Lediglich 2 Prozent der Deutschen

sehen spektakuläre Protestaktionen wie beispielsweise Straßenblockaden als

geeignet an, um dem Klimaschutz zu einem höheren Stellwert zu verhelfen.

Insgesamt sind 7 Prozent der Deutschen der Meinung, der Klimaschutz sollte

überhaupt keinen höheren Stellwert haben, diese Ansicht ist bei Menschen mit

niedrigen Einkommen überdurchschnittlich hoch (10 Prozent).

Eine klare Vorstellung gibt es in der Bevölkerung, welche Institutionen in

der Lage sind, Innovationen und Angebote zum Einsatz von mehr Erneuerbarer

Energie zu entwickeln. Universitäten und Forschungseinrichtungen wird

hierbei die höchste Kompetenz zugesprochen (65 Prozent) und auf Platz 2

stehen junge Unternehmen und Start-ups mit 57 Prozent nahezu gleichauf mit

dem Mittelstand (55 Prozent). Weit abgeschlagen sind hingegen Großkonzerne,

von denen lediglich 20 Prozent aller Befragten Innovationen und Angebote im

Bereich Erneuerbarer Energien erwarten. Das deutliche Schlusslicht bildet

die Politik, auf die lediglich 11 Prozent der Deutschen bei diesem Punkt

setzen.

Saubere Energie muss bezahlbar sein

Die repräsentative Umfrage von TESVOLT und forsa zeigt auch, dass

Klimaschutz bei den in Deutschland Lebenden zumindest kurzfristig an

Bedeutung verliert, wenn der Energiepreis hoch ist. Bei der Frage, welches

Thema im Zusammenhang mit Energie sie aktuell am meisten beschäftigt,

nannten 43 Prozent der Befragten den hohen Energiepreis. An zweiter Stelle

wurde mit 20 Prozent die Abhängigkeit Deutschlands von anderen Ländern bei

der Energieversorgung genannt. Erst auf Platz 3 folgte dann mit nur 15

Prozent der Klimaschutz.

Simon Schandert, CTO und Co-Gründer der TESVOLT AG: "Die Umfrageergebnisse

zeigen, dass der Ausbau von Erneuerbaren Energien in der Bevölkerung gewollt

ist. Dazu sind die BürgerInnen auch bereit, mit eigenem Geld beizutragen.

Wir müssen aber auch die entsprechenden Angebote schaffen, um Klimaschutz

und Energiewende vernünftig und ökonomisch umsetzen zu können. Ganz klar

erwarteten die Deutschen von Forschung, jungen Unternehmen und dem

Mittelstand, dass wir die entsprechenden Innovationen vorantreiben. Das

Ergebnis muss sauberer, bezahlbarer Strom für Alle sein - überall auf der

Welt. Das ist auch das Credo von TESVOLT. Damit wollen wir mit unseren

gewerblichen Energiespeichern beitragen. 83 Prozent aller Befragten in der

Umfrage sehen in Energiespeichern übrigens einen wichtigen oder gar sehr

wichtigen Beitrag zur Energiewende. Das ist für uns ein großer Ansporn und

Verpflichtung zugleich."

Dr. Peter Matuschek, Geschäftsführer von forsa: "Jenseits der Diskussionen

in der Branche der Erneuerbaren Energien und der Politik wollten wir mit der

Befragung ermitteln, wie die breite Bevölkerung auf das Thema Energiewende

blickt. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass eine große Mehrheit den

Ausbau der erneuerbaren Energien grundsätzlich befürwortet, gleichzeitig

jedoch viele Bürgerinnen und Bürger mit der Umsetzung der Energiewende nicht

zufrieden sind. Für die Akzeptanz der Energiewende wird neben der

Sicherstellung der Energieversorgung vor allem entscheidend sein, ob die

Kosten, die mit der Energiewende verbunden sind, von den Bürgerinnen und

Bürgern als tragbar empfunden werden. Angesichts der weit verbreiteten Sorge

vor hohen Energiepreisen liegt hier für die Politik eine große

Herausforderung."

Eine Präsentation der detaillierten Umfrageergebnisse kann bei TESVOLT unter

diesem Link heruntergeladen werden:

https://www.tesvolt.com/de/presse/repraesentative-umfrage-von-tesvolt-und-forsa-zur-energiewende.html

---

Über TESVOLT

Die TESVOLT AG ist einer der Innovations- und Marktführer für gewerbliche

und industrielle Energiespeicherlösungen in Deutschland und Europa. Mit

seinen Produkten ermöglicht TESVOLT Unternehmen, ihre Energieabhängigkeit zu

beenden und die Energiewende mitzugestalten. Das agile Unternehmen

produziert intelligente Lithium-Stromspeicher in den Leistungsklassen 30

Kilowattstunden bis mehrere Megawattstunden - mit TUV-zertifizierter

Sicherheit und in höchster Qualität. TESVOLT fertigt seine

Gewerbespeicherlösungen in Serie in der eigenen CO2-neutralen Gigafactory in

Lutherstadt Wittenberg und liefert sie in alle Welt. Das Unternehmen hat

bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, u.a. den Deutschen Gründerpreis in

der Kategorie "Aufsteiger", den Innovationspreis "Innovator des Jahres" von

TOP 100 und den smarter E Award in der Kategorie "Outstanding Projects".

www.tesvolt.com

Über forsa

forsa ist als unabhängiges, nicht konzerngebundenes Unternehmen eines der

bekanntesten Institute für Politik-, Medien-, Markt- und Meinungsforschung

in Deutschland. Mit fast 40 Jahren Erfahrung bietet forsa maßgeschneiderte

Lösungen, um konkrete Informationsbedürfnisse zu erfüllen und präzise Fakten

für strategische Entscheidungen zu erhalten.

