EQS-News: TEARLACH TEILT ZEITPLAN FÜR MASSENPROBE UND BOHRGENEHMIGUNGEN BEIM GABRIEL-LITHIUMPROJEKT IN TONOPAH (NEVADA) MIT. (deutsch)

VANCOUVER, British Columbia, den 17. Februar 2023, Tearlach Resources

Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das

"Unternehmen") freut sich, seine Pläne für die Massenprobe beim

Gabriel-Lithiumprojekt in Tonopah (Nevada) bekanntzugeben, um die Errichtung

einer Pilotanlage und die Durchführung gründlicher metallurgischer

Untersuchungen zu beschleunigen. Außerdem wurde die Bohrbekanntmachung vom

Bureau of Land Management ("BLM") genehmigt und die Kaution hinterlegt. Mit

den Bohrungen wird in Kürze begonnen.

Der CEO Morgan Lekstrom gab dazu folgende Erklärung ab: "Unser Team aus

Fachleuten für Lithiumlagerstätten in tonhaltigen Böden hat eine

entscheidende Stelle ermittelt, an der wir eine Massenprobe von mehreren

Tonnen gewinnen können. Diese frühe Probennahme hilft uns dabei, die Zeiten

für technische Aktivitäten und die Genehmigung deutlich zu reduzieren, um

zur Produktionsphase zu gelangen. Zu einem späteren Zeitpunkt in der

Entwicklungsphase werden wir gleichzeitig ein Verfahren für eine Pilotanlage

durchführen. Diese Art des unkonventionellen Denkens hilft uns dabei, die

Umsetzung unserer Pläne zur Erlangung einer Führungsposition in diesem

Sektor zu beschleunigen. Wir beabsichtigen, bestehende und fortschrittliche

Technologie zusammen mit der umfassenden Erfahrung unseres Teams

einzusetzen, um das Förderpotenzial bei diesem Mineralisierungstyp zu

erhöhen."

Highlights:

* Massenprobe mit einem Umfang von 1 bis 2 Tonnen an einem schon

identifizierten Aufschluss, die für das zweite Quartal 2023 vorgesehen

ist

* Einsatz einer Kernbohrung zur Durchführung grundlegender metallurgischer

Untersuchungen.

* Einsatz von Pilotanlagen mit Laboren zur Vornahme einer Vorauswahl.

* Untersuchung von bestehender und neuer Technologie (hierzu werden wir

später noch weitere Informationen mitteilen).

* Abstimmung mit unseren Technikerteams, um Erschließungsgenehmigungen für

spätere Phasen zu planen und voranzutreiben.

Tearlach verfolgt einen einzigartigen Ansatz zur Behebung von

Lieferkettenproblemen, der darin besteht, ausgehend von den potenziellen

Produktionsstätten den Weg zurück zum Explorationsstadium zu modellieren.

Diese Methode wird einen eindeutigen und schnellen Weg hin zur Produktion

aufzeigen und einen langfristigen Shareholder Value erzeugen.

Über Tearlach

Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem

Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten

beschäftigt. Tearlach hat ein Joint-Venture-Abkommen mit Blackrock Silver

für das Gabriel-Projekt in Tonopah, Nevada, das an die TLC-Lagerstätte von

American Lithium angrenzt, abgeschlossen und führt intensive

Explorationsarbeiten auf den bereits erbohrten Lithiumzielen durch. Tearlach

hält eine Beteiligung am Final Frontier-Projekt, das die Schürfrechtblöcke

Pakwan und Margot Lake umfasst, die sich in unmittelbarer Nähe zu den

Flaggschiff-Lagerstätten Spark und PAK von Frontier Lithium befinden.

Tearlach hält außerdem Beteiligungen an den Liegenschaften Wesley, Harth und

Ferland, die sich alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada)

befinden. Die Wesley-Liegenschaft grenzt an das Root Lake-Projekt von Green

Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt

wird. Auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des

Wesley-Lithiumprojekts liegt, wurden Pegmatit-Gänge gefunden. Tearlach

beabsichtigt, diese Liegenschaften zu erkunden und durch Übernahmen ein

Portfolio von Projekten in Nordamerika zu entwickeln. Tearlach besitzt auch

das "Shelby-Projekt" in der Region James Bay in Quebec, das an Windsome

Resources und Patriot Battery Metals angrenzt. Das Hauptziel von Tearlach

ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und

-erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Weitere

Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website unter

www.tearlach.ca.

IM NAMEN DES VORSTANDS,

TEARLACH RESOURCES LTD.

Morgan Lekstrom

Chief Executive Officer und Director

Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8

Tel.: 604-688-5007

IM NAMEN DES VORSTANDS

www.tearlach.ca

https://tearlach.ca/contact/

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen"

bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle

hierin enthaltenen Aussagen und Informationen, die keine historischen

Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch

Begriffe gekennzeichnet wie: "erwartet", "antizipiert", "glaubt",

"beabsichtigt", "schätzt", "potenziell" "möglich" und ähnliche Ausdrücke

oder Erklärungen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten

oder erreicht "werden", "können" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen

und Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und

andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten

Erklärungen über Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des

Unternehmens. Die Exploration von Mineralien ist hochspekulativ und wird

durch verschiedene signifikante Risiken gekennzeichnet, die selbst durch

eine Kombination von sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Know-how nicht

eliminiert werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden mit Gültigkeit ab dem darin angegebenen Datum

vorgenommen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der

Erstellung dieser Pressemitteilung verwendeten Aussagen und Faktoren auf

angemessenen Annahmen beruhen, sollten sich die Leser nicht in

unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern dies

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet,

die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren

oder auf andere Weise zu ändern, sei es als Ergebnis von neuen Informationen

oder künftigen Ereignissen oder aufgrund anderer Faktoren.

°