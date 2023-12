EQS-News: TANAKA Precious Metals beteiligt sich an Global Vascular, einem medizinischen Venture-Unternehmen, das Stent-Abwurfsysteme für die Behandlung von Arteriosklerose in den unteren Extremitäten entwickelt (deutsch)

TANAKA Precious Metals beteiligt sich an Global Vascular, einem medizinischen Venture-Unternehmen, das Stent-Abwurfsysteme für die Behandlung von Arteriosklerose in den unteren Extremitäten entwickelt

TANAKA Precious Metals beteiligt sich an Global Vascular, einem

medizinischen Venture-Unternehmen, das Stent-Abwurfsysteme für die

Behandlung von Arteriosklerose in den unteren Extremitäten entwickelt

Um sich verstärkt im Bereich der Medizintechnik zu engagieren, und zur

Entwicklung der japanischen Medizinprodukteindustrie beizutragen

Tokyo, Japan--(Newsfile Corp. - Dienstag, 19. Dezember 2023) - Die Firma

TANAKA Precious Metals (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokyo; CEO: Koichiro Tanaka),

welche industrielle Edelmetallprodukte entwickelt, und eines der

Kernunternehmen der TANAKA Precious Metals Unternehmensgruppe ist, gibt

hiermit bekannt, dass sie beabsichtigt, sich an dem medizinischen

Venture-Unternehmen Global Vascular Co., Ltd. (Hauptsitz: Shinjuku-ku,

Tokyo; CEO: Kenta Bito; COO: Shunto Maegawa), welches hochpräzise gesteuerte

Medizintechnik zur Behandlung von Ischämie in den unteren Extremitäten in

der Form eines Stent-Abwurfsystems für die Behandlung von Arteriosklerose in

den unteren Extremitäten entwickelt, zu beteiligen. Es handelt sich hierbei

um eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen des

Medizintechnik-Risikokapitalfonds "Diamond Medino Capital (DMC) No. 1

Investment Limited Partnership", wie von TANAKA Precious Metals im November

2022 bekanntgegeben wurde.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8930/191576_tanaka-global.jpg

Kurzer Überblick über die Firma Global Vascular Co., Ltd.

Global Vascular Co., Ltd. ist ein Medizintechnik-Venture-Unternehmen, das

2022 gegründet wurde und von Kenta Bito und Shunto Maegawa, die seit 2013

als Teil der Hasebe Forschungsgruppe um Professor Terumitsu Hasebe (Tokai

University School of Medicine) im Biomaterial (Implantatmaterial) Bereich

Forschung betreiben, geführt wird. Global Vascular Co., Ltd. ist ein Pionier

auf dem Gebiet der Entwicklung von Stent-Abwurfsystemen speziell für die

Behandlung von Arteriosklerose unterhalb des Knies, welche derzeit weltweit

viel Beachtung finden als eine neue Behandlungsmethode im Markt für Stents

in den unteren Extremitäten, deren Entwicklung u.a. aufgrund der hohen

Rückfallraten nach der Behandlung eine große Herausforderung darstellt.

Hintergrund und Ziel dieser Beteiligung

Das Stent-Abwurfsystem für Arteriosklerose in den unteren Extremitäten, das

von Global Vascular Co., Ltd. zurzeit entwickelt wird, ist die Spitze der

hervorragenden Stent-Design-Technologien und hochfunktionalen

Oberflächenmodifikations-Technologien, die von Professor Hasebe, einem

weltweit renommierten Forscher auf dem Gebiet der Entwicklung von

Medizinprodukten für die Behandlung endovaskulärer Erkrankungen, im Laufe

der Jahre entwickelt wurden. TANAKA Precious Metals geht davon aus, dass

durch diese Beteiligung seine Verbindung zu dem von Professor Hasebe

vorangebrachten MedTech-Venture-Ökosystem und System für die Entwicklung von

Medizinprodukten für die Behandlung von endovaskulären Erkrankungen noch

stärker werden wird.

Außerdem sind die Geschäftsführer von Global Vascular Co., Ltd., Kenta Bito

und Shunto Maegawa die Mitentwickler der grundlegenden Technologie dieses

Stent-Abwurfsystems, und gleichzeitig auch Forscher und Manager, die

wahrscheinlich in Zukunft eine Führungsrolle im Markt für Stents in den

unteren Extremitäten einnehmen werden.

Durch diese Beteiligung möchte TANAKA Precious Metals seine Präsenz im

Medizingeschäft durch die Entwicklung von neuen Produkten und Technologien

ausweiten, sich neue Kenntnisse über die Stent-Industrie aneignen, und

künftige Geschäftspartnerschaften entwickeln.

Überblick über die Firma Global Vascular Co., Ltd.

Geschäftsführer: Kenta Bito, Shunto Maegawa

Gründungsdatum: 12. Dezember, 2022

Stammkapital: 282 Millionen Yen (einschließlich Kapitalreserven)

Hauptsitz: Ichigaya Science and Technology Innovation Center Building 2F,

3-8 Ichigayatamachi, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0843 Japan

Geschäftsinhalt: Design und Entwicklung von Medizinprodukten, Forschung,

Consulting, etc.

Investor: Diamond Medino Capital Co., Ltd.

Stand Juli 2023

* Über TANAKA Precious Metals

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit

gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist

das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle,

Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte

TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den

Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten auch für den

Privatgebrauch. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle

Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der

Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite

Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5.355

Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2022 einen konsolidierten

Nettoumsatz von 680 Milliarden Yen (ca. 4,3 Milliarden Euro).

* Globale Website

https://tanaka-preciousmetals.com/de/

* Produktanfragen

TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.

https://tanaka-preciousmetals.com/de/inquiries-on-industrial-products/

* Presseanfragen

TANAKA Holdings Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/de/inquiries-for-media/

