EQS-News: TAKKT gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 (deutsch)

31.10.2023 / 10:54 CET/CEST

* TAKKT nimmt mit ihren Nachhaltigkeitsinitiativen für die Jury eine

Vorreiterrolle ein

* ,enkelfähig'-Rating setzt im Produktbereich Standards für Nachhaltigkeit

Stuttgart, 31. Oktober 2023. Die TAKKT AG gewinnt bei dem 16. Deutschen

Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Investitionsgüter-Großhandel und wird

als Vorreiter für ihre Nachhaltigkeitsinitiativen ausgezeichnet. Mit einer

Strategie, bei der Nachhaltigkeit eine ebenso wichtige Rolle spielt wie

finanzielle Ziele, einer kontinuierlichen Verbesserung wichtiger

Nachhaltigkeitskennzahlen und einer umfassenden Berichterstattung konnte

sich TAKKT gegen die anderen Nominierten durchsetzen und die hochkarätige

Expertenjury überzeugen. Die Auszeichnung ist die umfassendste ihrer Art in

Europa und orientiert sich an den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige

Entwicklung der Vereinten Nationen.

"Soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit sind nicht nur Teil

unserer unternehmerischen Verantwortung, sondern auch eine wertvolle Chance,

die Arbeitswelten von morgen zu gestalten. Wir haben das Thema

Nachhaltigkeit in unserer Vision und Strategie und somit in all unseren

Handlungsfeldern verankert. Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht

nur die Erfüllung regulatorischer Pflichten bedeutet, sondern auch eine

Möglichkeit bietet, einen klaren Wettbewerbsvorteil für uns sowie für unsere

Kundinnen und Kunden zu erzielen. Die Auszeichnung mit dem Deutschen

Nachhaltigkeitspreis zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um zu

einer ,enkelfähigen' Zukunft beizutragen", freut sich Maria Zesch, CEO TAKKT

AG.

"Die Auszeichnung mit Deutschlands renommiertester Anerkennung für

vorbildliche ökologische und soziale Leistungen zeigt, dass TAKKT einen

wichtigen Beitrag zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft leistet.

Das ist auch eine tolle Nachricht für unsere Kundinnen und Kunden sowie

Partner:innen, die uns auf diesem Weg begleiten. Diese Auszeichnung ist für

uns kein Grund stehen zu bleiben, sondern ein Zwischenschritt in unserem

kontinuierlichen Engagement für Nachhaltigkeit und ein Ansporn, auch

künftig, positive Veränderungen und Nachhaltigkeit voranzutreiben", so

Philipp Petry, Vice President Sustainability TAKKT AG.

Das TAKKT Enkelfähig-Rating

Bereits 2020 hat TAKKT ein Enkelfähig-Rating für Produkte eingeführt, das zu

einer lebenswerten Umwelt für die zukünftigen Generationen beitragen soll.

Mit diesem Rating schafft TAKKT Transparenz bei der Nachhaltigkeit

verschiedener Produkte. Anhand der mehrdimensionalen

Nachhaltigkeitsbetrachtung können die Auswirkungen der einzelnen Produkte

erfasst, analysiert und dokumentiert werden. Mit ihrem enkelfähig-Ansatz

liefert TAKKT KundInnen und Kunden die notwendigen Informationen, sich für

Produkte zu entscheiden, die nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern darüber

hinaus auch ökologischen und sozialen Mehrwert schaffen. Dabei werden unter

anderem Kategorien wie Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Biodiversität und

Innovation betrachtet. Durch die Bewertung des bestehenden Produktportfolios

und die Festlegung von Standards für neue Produkte und Lieferanten arbeitet

TAKKT auf ein umfassendes enkelfähig-Portfolio aus Produkten und Lösungen

hin.

Lesen Sie mehr dazu im TAKKT Nachhaltigkeitsbericht: TAKKT AG -

Nachhaltigkeit

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis

Mit fünf Wettbewerben und 2.000 Gästen zu den Abschlussveranstaltungen ist

der DNP der umfassendste Preis seiner Art in Europa. Die Auszeichnung für

Unternehmen, Architektur, Design und die Sportwelt orientiert sich an den

Zielen der Agenda 2030 und damit an den wesentlichen Transformationsfeldern

wie Klima, Biodiversität, Ressourcen, Lieferkette und Gesellschaft. In allen

Branchen gibt es erfolgreiche Lösungen für die Herausforderungen der

Nachhaltigkeit. Jetzt geht es darum, sie in die Breite zu tragen. Daher

prämiert der DNP ab 2023 - auf Basis intensiver Recherchen öffentlich

verfügbarer Informationen mithilfe von KI und Bewerbungen - die Vorreiter in

100 Branchen. Partner des Preises sind u.a. das Bundesumweltministerium, der

DIHK und der WWF. Unabhängige Fachjurys haben mit Sachverstand und

Kontextkenntnis auf Basis von Nachhaltigkeitsprofilen über die Vorreiter

entschieden: Unternehmen, die in ihrer Branche wirksame, erfolgreiche und

beispielhafte Beiträge zur Transformation zeigen, die zu Vorbildern geworden

sind oder es werden sollten. Sie stehen für eine gemeinsame Anstrengung, die

alle Unternehmen einer Branche eher verbindet als trennt, und sind für den

Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.

Die Preisverleihung findet am 23. November 2023 in Düsseldorf statt.

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler

für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial &

Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 25

Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über

700.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung,

Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für

den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel.

