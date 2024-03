EQS-News: Symrise AG erzielt 2023 erneut deutliches Umsatzplus (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise AG erzielt 2023 erneut deutliches Umsatzplus

^

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

Symrise AG erzielt 2023 erneut deutliches Umsatzplus (News mit

Zusatzmaterial)

06.03.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Symrise erzielt 2023 erneut deutliches Umsatzplus

* Konzernumsatz steigt um 2,4 % auf 4.730 Mio. EUR (2022: 4.618 Mio. EUR),

organisches Wachstum von 7,9 %

* Bereinigtes EBITDA mit 903 Mio. EUR leicht unter Vorjahreswert (2022: 922

Mio. EUR )

* Bereinigte EBITDA-Marge von 19,1 %

* Symrise plant 14. Dividendenerhöhung in Folge

* Symrise bekräftigt langfristigen profitablen Wachstumskurs

* Unternehmen vor geplantem CEO-Wechsel bestens aufgestellt

Die Symrise AG, ein führender globaler Anbieter von Duft- und

Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen

Inhaltsstoffen, hat das Geschäftsjahr 2023 trotz herausfordernder

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit einem klaren Umsatzplus bei leicht

zurückgegangener Profitabilität abgeschlossen.

Der Symrise Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 4.730

Mio. EUR, ein Plus von 2,4 % in Berichtswährung. Ohne Berücksichtigung von

Portfolio- und Währungseffekten beträgt das organische Umsatzwachstum 7,9 %.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen

und auf immaterielle Vermögenswerte (bereinigtes EBITDA) belief sich auf

903,5 Mio. EUR und lag damit 18,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 921,5

Mio. EUR [1]. Dies entspricht einer Marge von 19,1 % (2022: 20,0 %1).

Vor dem Hintergrund des insgesamt guten Geschäftsverlaufs im abgelaufenen

Jahr plant die Symrise AG zum 14. Mal in Folge eine Erhöhung der Dividende.

Vorstand und Aufsichtsrat werden auf der Hauptversammlung am 15. Mai 2024

vorschlagen, die Dividende auf 1,10 EUR je Aktie (2022: 1,05 EUR) zu erhöhen.

Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG: "2023 war

erneut ein erfolgreiches Wachstumsjahr für Symrise. Die andauernden

geopolitische Krisen, steigende operative Kosten und hohe Volatilität in

unseren Kernmärkten haben sich negativ auf unsere Profitabilität ausgewirkt.

Wir haben schnell reagiert und umgehend Maßnahmen zur Verbesserung der

Kostensituation eingeleitet. Unser Portfolio konnten wir durch strategische

Partnerschaften sehr gut weiterentwickeln. Unser Ausblick für 2024 ist daher

entsprechend optimistisch. Symrise ist für die Zukunft bestens aufgestellt.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Staffelstab an Jean-Yves Parisot zu

übergeben, um unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."

Die Vorbereitungen für den bereits angekündigten und Ende März wirksam

werdenden Wechsel an der Unternehmensspitze laufen planmäßig.

Dr. Jean-Yves Parisot, Mitglied des Vorstandes und zukünftiger

Vorstandsvorsitzender der Symrise AG: "Wir werden auf das großartige

Potenzial von Symrise aufbauen und unser Unternehmen gezielt

weiterentwickeln. Dabei haben die Bedürfnisse unserer Kunden allerhöchste

Priorität. Das hat Symrise groß gemacht, und das wird auch den zukünftigen

Erfolg von Symrise ausmachen."

Umsatzentwicklung in den Regionen

Das Geschäft in der Region Europa, Afrika, Mittlerer Osten (EAME)

entwickelte sich erfreulich, der Umsatz wuchs organisch um 15,3 %. Die

Umsatzentwicklung in Nordamerika wurde maßgeblich durch den

Produktionsstillstand in Colonel Island negativ beeinflusst. Organisch lag

dort der Umsatz 1,8 % unter dem Vorjahreszeitraum. Die Region Asien/Pazifik

erreichte im Vorjahresvergleich ein organisches Umsatzwachstum von 4,0 %.

Die Umsatzentwicklung in Lateinamerika verlief dynamisch und verzeichnete

ein organisches Wachstum von 14,7 %.

Ergebnisentwicklung und Konzerngewinn

Das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 blieb trotz der guten Umsatzentwicklung

unter den Erwartungen. Die Herstellungskosten erhöhten sich leicht

überproportional zum Umsatz, vor allem aufgrund gestiegener Rohstoff- als

auch Fertigungskosten. Die Bruttomarge betrug im Berichtsjahr 36,8 % und

entsprach damit nahezu dem Vorjahreswert von 36,9 %. Die F&E-Quote erhöhte

sich im Vorjahresvergleich von 5,5 % auf 5,6 % des Umsatzes, vor allem

aufgrund von gestiegenen Aufwendungen für die Grundlagenforschung.

Des Weiteren belasteten Sondereffekte in Höhe von insgesamt 51,8 Mio. EUR das

Ergebnis, verursacht primär durch den Produktionsstillstand in Colonel

Island (USA), Aufwendungen für die neue strategische Aufstellung des

Segments Scent & Care, sowie Kosten in Verbindung mit der laufenden

Kartelluntersuchung.

Das um diese Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern,

Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögenswerte

(bereinigtes EBITDA) belief sich auf 903,5 Mio. EUR und lag damit 18,0 Mio. EUR

unter dem Vorjahreswert von 921,5 Mio. EUR1. Dies entspricht einer Marge von

19,1 % (2022: 20,0 %1).

Der auf die Aktionäre der Symrise AG entfallende Konzerngewinn betrug 340

Mio. EUR und lag 66 Mio. EUR unter dem Wert des Vorjahres (2022: 406 Mio. EUR1).

Das Ergebnis je Aktie betrug 2,44 EUR und lag 0,47 EUR unter dem Vorjahreswert

von 2,91 EUR1. Vorstand und Aufsichtsrat der Symrise AG werden der

Hauptversammlung am 15. Mai 2024 vorschlagen, die Dividende auf 1,10 EUR je

Aktie zu erhöhen.

Cashflow, Nettoverschuldung, und Eigenkapitalquote

Der operative Cashflow lag mit 720 Mio. EUR deutlich über dem Niveau des

Vorjahres (2022: 360 Mio. EUR). Wesentliche Treiber waren der Abbau von

Working Capital sowie geringere Steuerzahlungen gegenüber 2022. Die

operative Cashflow-Quote bezogen auf den Umsatz belief sich auf 15,2 %.

Der bereinigte Business Free Cashflow, als primär interne Steuerungsgröße,

der sich aus EBITDA, Investitionen (inklusive Cash-Effekte aus Leasing) und

Veränderungen im Working Capital zusammensetzt, stieg im Geschäftsjahr

deutlich auf 553 Mio. EUR (2022: 301 Mio. EUR). Die bereinigte Business

Free-Cashflow-Quote lag bei 11,7 % vom Umsatz.

Die Nettoverschuldung reduzierte sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember

2022 um 67 Mio. EUR auf 2.166 Mio. EUR. Das Verhältnis aus Nettoverschuldung

inkl. Leasingverbindlichkeiten zu EBITDA belief sich damit auf 2,4.

Inklusive Pensions- und Leasingverbindlichkeiten betrug die

Nettoverschuldung 2.666 Mio. EUR, was einem Verhältnis von Nettoverschuldung

(inklusive Leasingverbindlichkeiten und Rückstellungen für Pensionen und

ähnliche Verpflichtungen) zu EBITDA von 3,0 entspricht.

Die Eigenkapitalquote lag im Vergleich zum Vorjahr mit 47,0 % leicht über

dem Vorjahr (2022: 46,4 %). Damit verfügt Symrise über eine sehr solide

Grundlage, um das Geschäft auch weiterhin nachhaltig auszubauen.

Segment Taste, Nutrition & Health

Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte ein organisches

Umsatzwachstum von 9,3 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und

Wechselkurseffekten betrug der Umsatz des Segments in Berichtswährung 2.978

Mio. EUR, ein Anstieg um 2,2%. Der positive Portfolioeffekt aus der

Akquisition von Wing Pet Food (Shanghai/China) betrug rund 20 Mio. EUR.

Im Geschäftsbereich Food & Beverage entwickelten sich die Anwendungsbereiche

für süße und würzige Produkte sowie für Getränkearomatisierungen erfreulich

und erzielten ein hohes ein- bzw. zweistelliges organisches Wachstum.

Insbesondere die Regionen EAME (Europa, Afrika, Mittlerer Osten) und

Lateinamerika erzielten hohe Zuwächse. Wachstumstreiber waren hier vor allem

die Märkte West- und Osteuropas, Ägypten sowie Mexiko und Brasilien. Der

Anwendungsbereich Naturals konnte seine Erlöse in den Regionen EAME und

Asien/Pazifik weiter steigern.

Der Geschäftsbereich Pet Food erzielte ebenfalls ein prozentual

zweistelliges organisches Wachstum. Besonders dynamisch verlief die

Umsatzentwicklung in den Ländermärkten West- und Osteuropas, Polen,

Frankreich, USA, Mexiko, Brasilien und in Südostasien. Mit dem aktuellen

Ausbau der Produktionskapazitäten und dem Joint Venture mit Fujian Sunner

Development Co. Ltd. in China hat Symrise die Basis für den weiteren

beschleunigten Ausbau des Geschäfts mit Anwendungen für Heimtiernahrung

gelegt.

Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aqua Feed zeigte sich ebenfalls

erfreulich. Der Geschäftsbereich konnte zweistellige organische Zuwächse

erzielen. Wichtige Wachstumsimpulse kamen aus den Regionen EAME und

Asien/Pazifik, allen voran die Ländermärkte in Deutschland, Portugal, China

und Südkorea.

Das Geschäft mit Probiotika, zu dem die Mehrheitsbeteiligung an dem

börsennotierten Unternehmen Probi AB, Lund/Schweden, gehört, konnte das

Niveau des Vorjahres nicht halten und verzeichnete einen leichten

Umsatzrückgang. Der Rückgang ist auf eine allgemeine Marktschwäche, vor

allem im nordamerikanischen Markt zurückzuführen. In EAME wurde die

Umsatzentwicklung zudem durch eine Reduzierung der Bestände bei einzelnen

Großkunden beeinträchtigt.

Das bereinigte EBITDA des Segments Taste, Nutrition & Health betrug im

Berichtsjahr 627 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Wert des Vorjahres

(2022: 631 Mio. EUR1), vor allem aufgrund von im Vorjahrsvergleich fehlenden

positiven Einmaleffekten aus der Veräußerung des Velcorin®-Geschäfts und dem

Teilverkauf des Selleriegeschäfts sowie gestiegenen operativen Kosten. Die

bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von 21,0 % erreichte nicht das Niveau des

Vorjahres (2022: 21,6 %1).

Segment Scent & Care

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Segment Scent & Care einen Umsatz von

1.752 Mio. EUR. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs um 2,7 %.

Ohne Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten belief sich das

organische Umsatzwachstum auf 5,6 %. Die Portfolioeffekte aus den

Akquisitionen der französischen Unternehmen Groupe Néroli und SFA Romani

beliefen sich auf insgesamt rund 15 Mio. EUR.

Der Geschäftsbereich Fragrance steigerte seinen Umsatz organisch im hohen

einstelligen Prozentbereich. Insbesondere der Bereich der Feinparfümerie

setzte seine dynamische Entwicklung fort und erzielte nach einem starken

Vorjahr erneut prozentual zweistellige organische Zuwächse. Die jüngsten

Akquisitionen trugen ebenfalls zum Wachstum des Anwendungsbereichs bei.

Besonders ausgeprägt waren die Steigerungsraten in den Regionen EAME,

Nordamerika und Lateinamerika. Im Anwendungsbereich Consumer Fragrance

konnte ein gutes, prozentual einstelliges Wachstum erreicht werden. Hier

verzeichneten ebenfalls die Regionen EAME und Lateinamerika, gefolgt von

Asien/Pazifik die höchsten Zuwächse. Der Anwendungsbereich Oral Care

erzielte ein niedriges, prozentual einstelliges organisches Wachstum. Gute

Steigerungsraten wurden hier in der Region Asien/Pazifik erzielt.

Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aroma Molecules wurde vor allem

durch ein schwieriges Marktumfeld sowie den Produktionsstillstand in Colonel

Island, USA, als Folge eines Brandes im November 2022, belastet. Die

Nachfrage nach Duftstoffen und Menthol war zudem durch einen Lagerabbau auf

Kundenseite sowie gestiegenen Wettbewerb stark beeinträchtigt. In Summe

lagen die Erlöse deutlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients entwickelte sich

weiterhin sehr erfreulich; es wurden erneut prozentual zweistellige

organische Zuwächse erzielt, vor allem in den Regionen EAME und

Lateinamerika. In Nordamerika und Asien/Pazifik konnten die Erlöse ebenfalls

gesteigert werden, allerdings auf einem niedrigeren, prozentual einstelligen

Niveau. Die Anwendungsbereiche für Sonnenschutz-Produkte und

Micro-Protection verzeichneten die stärksten Wachstumsimpulse.

Scent & Care erwirtschaftete 2023 mit 277 Mio. EUR ein um 4,9 % geringeres

bereinigtes EBITDA als im Vorjahr (2022: 291 Mio. EUR), vor allem aufgrund

gestiegener Rohstoffpreise und höheren operativen Kosten. Die bereinigte

EBITDA-Marge betrug 15,8 % (2022: 17,1 %)

Zukünftige Unternehmensentwicklung

Für das Jahr 2024 bekräftigt Symrise seine langfristigen Wachstums- und

Profitabilitätsziele. Der Konzern geht weiterhin davon aus, schneller als

der relevante Markt zu wachsen. Das prognostizierte langfristige Wachstum

des relevanten Marktes beträgt etwa 3 % bis 4 % weltweit. Für den Konzern

gilt unverändert die langfristige Wachstumserwartung von 5 % bis 7 % (CAGR),

die auch im Jahr 2024 erreicht werden soll. Bis Ende 2025 strebt das

Unternehmen einen Umsatz von 5,5 Mrd. EUR bis 6,0 Mrd. EUR an, und bis 2028

einen Umsatz von 7,5 Mrd. EUR bis 8,0 Mrd. EUR.

Symrise hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der

Profitabilität ergriffen, u.a. ein Effizienz-Programm mit einem strikten

Kostenmanagement im gesamten Unternehmen. Unter der Annahme weitgehend

stabiler Rohstoffkosten geht der Konzern für 2024 von einer EBITDA-Marge von

rund 20 % aus. Mittelfristig strebt Symrise eine EBITDA-Marge in der

Bandbreite von 20 % bis 23 % an. Für den Business-Free-Cashflow wird eine

Quote bezogen auf den Umsatz von etwa 12 % angestrebt. Mittelfristig soll

die Quote 14 % betragen.Der Finanzbericht 2023 der Symrise AG ist auf der

Website des Unternehmens unter

https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/ abrufbar.

[1] Ohne Wertminderung des assoziierten Unternehmens Swedencare

Kontakt Medien: Bernhard Kontakt Investoren: Tobias Erfurth

Kott

Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879

E-Mail: E-Mail: [1]tobias.erfurth@symrise.com

[1]bernhard.kott@symrise.com 1. mailto:tobias.erfurth@symrise.com

1.

mailto:bernhard.kott@symri

se.com

Social Media:

[1]twitter.com/symriseag 1. [1]linkedin.com/company/symrise 1.

https://twitter.com/symri- https://linkedin.com/company/symrise

seag

[1]youtube.com/agsymrise 1. [1]xing.com/companies/symrise 1.

https://youtube.com/agsymri- https://xing.com/companies/symrise

se

instagram.com/symriseag [1]instagram.com/finefragrancestories_b-

ySymrise 1.

http://www.instagram.com/finefragrance

stories_bySymrise

instagram.com/symrise.ci Blog:

[1]https://alwaysinspiringmore.com 1.

https://alwaysinspiringmore.com

Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und

Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen

Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und

Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,7

Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2023 gehört das Unternehmen zu den global führenden

Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100

Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in

Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden

entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus

dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und

unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden.

Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=72e699e6793fb940bfcc121aca655829

Dateibeschreibung: SYM_23_012_FY_2023_FactSheet_DE_240208

---------------------------------------------------------------------------

06.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704

WKN: SYM999

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1852091

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1852091 06.03.2024 CET/CEST

°