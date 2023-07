EQS-News: Swiss Re sieht asiatische Schwellenländer als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Swiss Re sieht asiatische Schwellenländer als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update

Swiss Re sieht asiatische Schwellenländer als Wachstumsmotor der

Weltwirtschaft

10.07.2023 / 10:00 CET/CEST

* In den Schwellenländern wächst die Wirtschaft 2023 nach Schätzungen von

Swiss Re 3,3-mal so schnell wie in den Industrieländern - damit liegt

der Faktor über dem Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte (2,2)

* Das weltweite Volumen der Versicherungsprämien (Nichtleben und Leben)

soll trotz Wirtschaftsabschwächung 2023 um 1,1% und 2024 um 1,7% wachsen

* Wichtigste Triebfedern für die Profitabilität der Branche sind steigende

Prämiensätze im Sach- und Haftpflichtgeschäft, verbesserte

Schaden-Kosten-Sätze und höhere Anlageerträge aufgrund der gestiegenen

Zinsen

Hongkong/Zürich, 10. Juli 2023 - Den grössten Beitrag zum Wachstum der

Weltwirtschaft dürften in den kommenden Jahren die asiatischen

Schwellenländer leisten, so der neueste World Insurance sigma-Bericht des

Swiss Re Institute. Angesichts der Wiedereröffnung der chinesischen

Wirtschaft in diesem Jahr und der resultierenden Erholung der Nachfrage

rechnet Swiss Re für die asiatischen Schwellenländer 2023/24 mit einem

Wachstum von 5,4%. Weltwirtschaftliche Hauptsorge bleibt die Inflation.

«Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks wird sich an den

HardMarketBedingungen

im Nichtlebengeschäft kaum etwas ändern, denn die Versicherer gleichen die

gestiegenen Schadenkosten durch höhere Prämiensätze aus. Sobald sich eine

Disinflation durchsetzt und die Prämiensätze sinken, dürfte die

Profitabilität der Branche wiederum von weniger teuren Schäden und von

höheren Erträgen zinssensibler Anlagen profitieren», erklärt Jérôme Haegeli,

Group Chief Economist von Swiss Re.

Die Prognosen von Swiss Re für das globale Wirtschaftswachstum liegen mit

2,3% für dieses Jahr und 2,3% für 2024 unter dem Konsens. Der kumulative

Effekt von mehr als 18 Monaten mit steigenden Zinsen, schlechter werdenden

Kreditbedingungen und weiterem Bilanzabbau der Zentralbanken wird die

Wachstumsaussichten weiter dämpfen. Für das Wachstum bestehen nach wie vor

eher Abwärtsrisiken.

Das Wachstum der Weltwirtschaft wird weitgehend von den asiatischen

Schwellenländern getragen, darunter Länder wie Indien, Thailand, Indonesien

und Malaysia, denen in den kommenden Jahren ein Boom ins Haus steht.

Angesichts der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der

Aufhebung der Lockdowns im letzten Dezember dürfte China mit geschätzten

5,4% zu den wenigen Ländern gehören, in denen das Wirtschaftswachstum dieses

Jahr höher ausfällt als 2022.

«In früheren Phasen der Erholung in China wurde das Wachstum vor allem durch

Investitionen angekurbelt, aber wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr vom

Binnenkonsum, insbesondere im Dienstleistungssektor, getragen wird. Daher

ändert die höhere Nachfrage in China nichts an unserer Basisprognose einer

weltweiten Disinflation. Chinas wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr wird

sich nur begrenzt auf die Weltwirtschaft auswirken», so Li Xing, Head of

Insurance Market Analysis bei Swiss Re.

Profitabilität der Versicherungswirtschaft wird besser

Die globale Versicherungswirtschaft dürfte sich auch in den nächsten zwei

Jahren widerstandsfähig zeigen. Das weltweite Prämienvolumen im Leben- wie

auch im Nichtlebengeschäft wird 2023 um 1,1% und 2024 um 1,7% steigen, wie

das Swiss Re Institute schätzt. Dabei soll 2023 ein neuer Höchststand von

7,1 Bio. USD erreicht werden, verglichen mit 6,8 Bio. USD im Jahr 2022.

In den asiatischen Schwellenländern sollen die Prämien in diesem und im

nächsten Jahr in der Nichtlebenversicherung um 6,7% bzw. 6,2% steigen, in

der Lebensversicherung um 5,0% bzw. 5,4%.

Grösster Versicherungsmarkt der Welt sind und bleiben den sigma-Daten

zufolge die USA mit einem Prämienvolumen von insgesamt fast 3 Bio. USD im

Jahr 2022. Ein starkes nominales Prämienwachstum (8,6%) und die Aufwertung

des US-Dollars gegenüber praktisch allen wichtigen Währungen haben dazu

geführt, dass der globale Marktanteil der USA von 40% auf 44% gestiegen ist.

Zweitgrösster Markt ist China mit einem Prämienvolumen von 698 Mrd. USD.

Grossbritannien rückte letztes Jahr mit 363 Mrd. USD auf den dritten Platz

vor und tauschte die Position mit Japan, das nun auf Platz vier steht.

Nichtlebengeschäft profitiert von besseren Preisen

In der Nichtlebenversicherung wird das Prämienwachstum dieses Jahr auf 1,4%

steigen. Dem Bericht zufolge verzeichnet die Motorfahrzeug-versicherung nach

drei Jahren der Schrumpfung auch dank steigender Prämiensätze nun wieder

Wachstum, während das Prämienvolumen in der Krankenversicherung aufgrund

auslaufender Corona-Hilfsmassnahmen in den USA rückläufig ist.

In den Industrieländern dürften die Nichtlebenprämien dieses Jahr um 0,8%

und in den Schwellenländern insgesamt um 4,5% steigen, wobei das Wachstum

für China auf 6,8% und für die asiatischen Schwellenländer ohne China auf

6,6% geschätzt wird.

Lebensversicherung: Rückenwind für Wachstum und Profitabilität

In der Lebensversicherung wird das Wachstum des weltweiten Prämien-volumens

für 2024 auf 1,5% geschätzt, oberhalb des zehnjährigen Durchschnitts von

1,3%.

In den asiatischen Schwellenländern dürften die Lebensversicherungs-prämien

2023 real um 5,0% wachsen. Die Grenzöffnung in China untermauert die

Prognose eines realen Wachstums der Lebens-versicherungsprämien in Hongkong

von 7,3%, während das Prämienvolumen in China 2023 um 3,8% und 2024 um 4,7%

steigen dürfte. In den anderen asiatischen Schwellenländern schätzt das

Swiss Re Institute das reale Wachstum der Lebensversicherungsprämien für

2023 und für 2024 auf 6,9%, jeweils mit Indien an der Spitze. Beides liegt

über dem langfristigen Trend von 4,5%.

So erhalten Sie diese sigma-Studie:

Die englische Ausgabe der sigma-Studie 3/2023 «World Insurance 2023:

Stirred, and not shaken» steht in elektronischer Form zur Verfügung. Sie

können diese hier herunterladen.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

