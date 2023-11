EQS-News: Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial schliesst das Geschäftsjahr 2022/2023 mit starker Cashflow-Rendite von 5.4% ab (deutsch)

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial schliesst das Geschäftsjahr 2022/2023 mit starker Cashflow-Rendite von 5.4% ab

^

Swiss Prime Sites Solutions / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial schliesst das

Geschäftsjahr 2022/2023 mit starker Cashflow-Rendite von 5.4% ab

21.11.2023 / 07:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial («SPSS IFC»)

übertrifft die gesetzte Zielmarke der Cashflow-Rendite und zeigt sich

resilient in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Der Geschäftsbericht

2022/2023 reflektiert das Ergebnis des ersten vollen Geschäftsjahres seit

der Erstlancierung am 17. Dezember 2021. Das Portfolio umfasst 18

Liegenschaften mit einem Immobilienvermögen von CHF 435 Mio.

Starke Cashflow-Rendite und attraktive Dividendenausschüttung

Das ertragsstarke Portfolio erzielte eine hohe Cashflow-Rendite von 5.43%

und liegt somit deutlich über dem Zielkorridor von 3.5 bis 4.0%. Die

Nettorenditen der Liegenschaften von durchschnittlich 4.36% stützen

nachhaltig die hohe Cashflow-Rendite und bleiben weiterhin im Fokus der

Fondsleitung. Die Ausschüttung von CHF 4.40 pro Anteil entspricht einer

attraktiven Ausschüttungsrendite von 4.21% bei einer Ausschüttungsquote von

79.2% und wird mit Valuta-Datum 8. Dezember 2023 ausbezahlt (Ex-Datum 6.

Dezember 2023).

Attraktive Zukäufe und Ausbau des WAULT

Das Immobilienvermögen erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022/2023 um 26% auf

CHF 435 Mio. Dies ist auf zwei Zukäufe von attraktiven Büro- und

Forschungsliegenschaften in Stabio in der Höhe von CHF 91 Mio.

zurückzuführen. Diese sind mit langfristigen

Triple-Net-Green-Lease-Verträgen und einer jährlichen Soll-Miete von rund

CHF 3.8 Mio. vermietet. Die Zukäufe und ein beachtliches organisches

Mietzinswachstum auf dem Bestandsportfolio um 2.7% führten zu einem Anstieg

der Mieterträge um 105% auf CHF 20.7 Mio. Die Mietausfallrate wurde weiter

abgesenkt und befindet sich mit 3.3% auf tiefem Niveau. Der WAULT konnte

durch starke Vertragsabschlüsse im Geschäftsjahr von 3.8 Jahren auf 5.4

Jahre ausgebaut werden. Damit liegt der WAULT knapp unter dem Allzeithoch

seit Lancierung des Fonds im Dezember 2021.

Outperformance von 7.42% gegenüber SWIIT

In einem anspruchsvollen Marktumfeld ist der ausserbörsliche Kurs (Bid-Kurs)

der Anteilsscheine von CHF 97.0 auf CHF 102.5 gestiegen. Mit dieser

Performance von 9.37% zeigt sich der ausserbörsliche Kursverlauf des SPSS

IFC in einem volatilem Marktumfeld sehr stabil. Der Index der

börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds (SWIIT) stieg im gleichen Zeitraum

um 1.95%, womit der SPSS IFC gegenüber dem SWIIT eine Outperformance von

7.42% erreicht.

Erfolgreiche Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit

Die Fondsleitung verfolgt als Nachhaltigkeitsansatz die ESG-Integration und

strebt eine nachhaltige Anlagepolitik an. Die systematische Umsetzung der

ESG-Integration konnte im Geschäftsjahr 2022/2023 deutlich erweitert werden.

Eine durch externe Partner erstellte 10-Jahres-Nachhaltigkeitsplanung

inklusive CO2-Absenkpfad wurde vollständig in die Portfolio- und

Objektstrategien integriert. Darüber hinaus konnten im Geschäftsjahr der

Anteil zertifizierter Gebäude um 20.8% (Basis: Mietfläche) und der Anteil an

Green-Lease-Verträgen um 23.6% (Basis: Sollmiete) deutlich ausgebaut werden.

Auf strategischer Ebene wurde die GRESB-Grace-Period-Eingabe erfolgreich

umgesetzt. Das Ziel einer frühestmöglichen vollständigen GRESB-Bewertung mit

Geschäftsbericht zum Berichtsjahr 2023/2024 bleibt damit intakt.

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial richtet sich an

qualifizierte Investoren und investiert mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an

wirtschaftlich etablierten Lagen in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine

breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und attraktive

Rendite-Risiko Profile im Investmentfokus. Mit einer antizyklischen

Ausrichtung der Anlagestrategie auf kommerzielle Liegenschaften nutzt der

SPSS IFC attraktive Investmentopportunitäten und bietet erhöhten Schutz

gegenüber Inflationsausprägungen aufgrund seiner hohen Indexierungsquoten

von über 90%. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit

werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind

beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz

steuerfrei.

Online-Präsentation 30. November 2023

Eine Online-Präsentation zum Jahresabschluss 2022/2023 und einen Ausblick

auf das Geschäftsjahr 2023/2024 findet am 30. November 2023 um 10.30 Uhr

statt. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.

Medienmitteilung (PDF)

Jahresbericht (PDF)

Zug, 21. November 2023

* Starke Cashflow-Rendite von 5.4% deutlich über dem Zielkorridor

* Attraktive Dividendenausschüttung von CHF 4.40 pro Anteilsschein

* Zukäufe von CHF 91 Mio. und Ausbau des WAULT auf 5.4 Jahre

* Kursverlauf mit Outperformance von 7.4% gegenüber SWIIT

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Fabian Linke, Head Business Development

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten

Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 8.2 Mrd.

Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.1 Mrd. und

entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für

Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der

FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND

SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A

GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE

AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN

ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED

UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR

DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM

REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION

REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Prime Sites Solutions

Prime Tower, Hardstrasse 201

8005 Zürich

Schweiz

ISIN: CH1139099068

Valorennummer: 11390990

EQS News ID: 1777777

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1777777 21.11.2023 CET/CEST

°