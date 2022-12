EQS-News: Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial: Weiteres Wachstum im Jahr 2022 (deutsch)

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial: Weiteres Wachstum im Jahr 2022

MEDIENMITTEILUNG

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial («SPSS IFC»)

konnte im herausfordernden Marktumfeld mit der dritten Emission und einer

durchgeführten Sacheinlage CHF 23.1 Mio. Eigenkapital aufnehmen. Über das

Geschäftsjahr 2022 hinweg flossen dem Fund damit mehr als CHF 92.3 Mio.

Neugelder zu. «In der Gesamtbetrachtung weist der SPSS IFC mit rund CHF 440

Mio. seit der Lancierung vor 12 Monaten ein starkes Portfoliowachstum aus»,

so Maximilian Hoffmann, CIO SPSS IFC. Das aufgenommene Eigenkapital

inklusive der Sacheinlage von kumuliert CHF 236.5 Mio. entspricht 2'342'755

ausgegebenen Anteilsscheinen. Weiter konnte die Investorenbasis auf über 100

Investoren ausgebaut werden. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau

des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.

Damit erwirbt der SPSS IFC im Rahmen einer Teil-Sacheinlage der VF

Corporation Group zwei Liegenschaften in Stabio an attraktiver Lage im

«Ticino Fashion Valley». Bei den modernen, multifunktionalen Forschungs- und

Entwicklungsgebäuden handelt es sich um den Hauptsitz der VF Corporation der

EMEA-Region. VF Corporation ist eines der weltweit grössten

Active-Lifestyle-Unternehmen für Bekleidung, Schuhe und Accessoires. Es

wurde ein langfristiger Triple-Net Green Lease-Vertrag1 mit einer Laufzeit

von 15 Jahren plus Verlängerungsoptionen vereinbart. Der SPSS IFC gewinnt

somit eine neue Investorin und eine langfristige Mieterin. «Wir freuen uns,

dass wir mit SPSS IFC eine Vereinbarung über die Rückmietung des

Hauptgebäudes von VF Campus abgeschlossen haben. Damit können wir unsere

strategischen Geschäftsprojekte finanzieren und weiter in die Entwicklung

unseres Hauptsitzes in Stabio, Tessin investieren», sagt Martino Scabbia

Guerrini, EVP, President EMEA, APAC & Emerging Brands. «Ich bin SPSS IFC

dankbar, dass sie an unsere Vision glauben, und freue mich, dass wir diese

langfristige Partnerschaft unterzeichnet haben.»

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial hält per Januar

2023 ein Portfolio von 18 Liegenschaften mit einem Immobilienvermögen von

rund CHF 440 Mio. Der Fonds verfolgt eine antizyklische

Investitionsstrategie mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in der ganzen Schweiz.

Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow Stabilität und

Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im Investmentfokus.

Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw.

www.spssolutions.swiss verfügbar.

VALOR / ISIN: 113 909 906 / CH1139099068

1) Mietvertrag, bei dem der Mieter für alle Betriebs- und

Bewirtschaftungskosten und Instandhaltungskosten einschliesslich Dach und

Fach aufkommt

Zug, 16. Dezember 2022

* Kapitalaufnahme im Jahr 2022 von über CHF 92.3 Mio.

* Übernahme von zwei Liegenschaften in Form einer Teil-Sacheinlage der VF

Corporation

* Erweiterung des Anlegerkreises auf über 100 Investoren

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Fabian Linke, Head Business Development

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten

Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 7.0

Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF

800 Mio. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und

Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt

über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d

i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

°