EQS-News: Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial: Erster Jahresabschluss mit starkem Ergebnis und 3. Emission (deutsch)

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial: Erster Jahresabschluss mit starkem Ergebnis und 3. Emission

Swiss Prime Sites Solutions / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial: Erster

Jahresabschluss mit starkem Ergebnis und 3. Emission

15.11.2022 / 07:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial («SPSS IFC»)

blickt auf ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr zurück. Der Jahresbericht

reflektiert das Ergebnis eines verkürzten Geschäftsjahres von rund neun

Monaten seit der Erstlancierung am 17. Dezember 2021. Der erste

Immobilienfonds von Swiss Prime Site Solutions hat Zukäufe im Umfang von 16

Liegenschaften mit einem Verkehrswert von rund CHF 346 Mio. getätigt und

insgesamt CHF 213 Mio. Eigenkapital aufgenommen. Aufgrund verschiedener

Marktfaktoren eröffnen sich im kommerziellen Immobilienmarkt derzeit

interessante Investitionsmöglichkeiten mit attraktiven

Rendite-Risiko-Profilen. Die antizyklische Ausrichtung der Anlagestrategie

erweist sich aktuell als richtig und verleiht uns entsprechende Resilienz.

Starke Anlage- und Cashflow-Rendite

Die hervorragende Anlagerendite von 5.75% sowie die starke Cashflow-Rendite

von 4.05%, welche innerhalb des verkürzten Geschäftsjahres von 9.5 Monaten

erwirtschaftet wurden, bestätigen die Richtigkeit des eingeschlagenen Wegs

des SPSS IFC. Die dadurch resultierende Ausschüttung von CHF 3.50 pro Anteil

entspricht einer attraktiven Ausschüttungsrendite von 3.55% bei einer

Ausschüttungsquote von 86% und wird mit Valuta-Datum 9. Dezember 2022

ausbezahlt (Ex-Datum 18. November 2022).

3. Emission von 21. November bis 2. Dezember 2022

Der SPSS IFC führt zwischen 21. November und 2. Dezember 2022, 12.00 Uhr

(MEZ) eine Bezugsrechtsemission durch. Es werden maximal 353'262 neue

Anteile ausgegeben. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt.

Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 104.46 netto. Die Liberierung

der Fondsanteile erfolgt am 9. Dezember 2022. Das Bezugsrecht wird während

der Bezugsfrist nicht offiziell gehandelt. Es kann jedoch frei übertragen

und gehandelt werden.

Verwendung des Emissionserlöses

Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen

Immobilienportfolios verwendet. Hierfür wurde eine attraktive, teilweise

exklusive Akquisitionspipeline mit Core+ Liegenschaften und breiter

Diversifikation im Umfang von ca. CHF 140 Mio. aufgebaut.

Online-Präsentation am Mittwoch, 16. November 2022

Am Mittwoch, 16. November um 09.00 Uhr findet ein Video-Webcast statt. Die

Online-Präsentation wird simultan auf Französisch übersetzt. Anmeldung

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial beinhaltet 16

Liegenschaften mit einem Immobilienvermögen von CHF 346 Mio. Der Fonds

verfolgt eine antizyklische Investitionsstrategie mit Fokus auf

Gewerbeimmobilien an guten, bis sehr guten Lagen in der ganzen Schweiz.

Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow Stabilität und

Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im Investmentfokus.

Emission auf einen Blick

Geplante 353'262 Anteile

maximale Anzahl

neue Anteile

Bezugsfrist 21. November bis 2. Dezember 2022, 12.00 Uhr (MEZ)

Ausgabepreis pro 104.46

Anteil

Bezugsverhältnis 6:1

Bezugsrechtshan- Das Bezugsrecht wird während der Bezugsfrist nicht

del offiziell gehandelt.

Liberierung 9. Dezember 2022

Valor / ISIN 113 909 906 / CH1139099068

Verwendung Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des

qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios

verwendet.

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte

Anleger (Art. 25 ff. KAG)

Anlegerkreis Qualifizierte Anleger i. S. v. Art. 10 Abs. 3 und

3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1

und 4 FIDLEG

Depotbank Banque Cantonale Vaudoise (BCV)

Schätzungsexper- PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

te

Fondsleitung Swiss Prime Site Solutions AG

Portfolio Swiss Prime Site Solutions AG

Management

Handelbarkeit Täglicher, ausserbörslicher Handel bei BCV /

PropertyMatch und Lienhardt & Partner Privatbank

Zürich AG

Medienmitteilung (PDF)

Jahresbericht (PDF)

Online Video Webcast

Zug, 15. November 2022

* Hervorragende Anlagerendite von 5.75% für das verkürzte Geschäftsjahr

* Starke Cashflow-Rendite von 4.05% deutlich über dem Zielkorridor

* 3. Emission von 21. November bis 2. Dezember 2022 mit Liberierung am 9.

Dezember 2022

* Bezugsverhältnis 6:1 mit maximal 353'262 neuen Anteilen respektive einem

Emissionsvolumen von maximal CHF 36.9 Mio.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten

Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 7.0

Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF

800 Mio. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und

Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt

über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d

i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND

SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A

GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE

AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN

ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED

UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR

DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM

REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION

REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Prime Sites Solutions

Prime Tower, Hardstrasse 201

8005 Zürich

Schweiz

ISIN: CH1139099068

Valorennummer: 11390990

EQS News ID: 1487665

