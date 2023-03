EQS-News: Swan bietet ab sofort deutscheIBANs (deutsch)

Swan bietet ab sofort deutscheIBANs

Swan bietet ab sofort deutscheIBANs

Das europäische Fintech erweitert sein Angebot um einen wichtigen

Baustein für den Geschäftserfolg im Wachstumsmarkt Deutschland

und erreicht den nächsten Meilenstein seiner Expansion. Bereits

kurz nach Marktstart betreut Swan mehr als zehn Geschäftskunden

in Deutschland.

Berlin, 29. Februar 2023

Swan, der europäische Spezialist für Banking-as-a-Service, bietet

seinen Geschäftskunden ab sofort IBANs mit deutscher Kennung an.

Nur wenige Monate nach dem Marktstart in Deutschland baut das

Embedded Finance-Fintech damit seine Präsenz in der größten

europäischen Volkswirtschaft aus und geht den nächsten Schritt in

seiner Expansion. Schon jetzt betreut Swan hierzulande mehr als

10 Geschäftskunden, darunter Unternehmen wie Friday Finance,

Ride.Capital und getmomo.

"Mit der Erweiterung unseres Angebots um IBANs mit DE-Kennung

bieten wir unseren Kunden einen wichtigen Baustein für ihren

Geschäftserfolg in Deutschland", sagt David Frei, Head of DACH

bei Swan. "Denn obwohl kein qualitativer Unterschied zwischen

verschiedenen IBAN-Länderkennungen besteht, ist eine deutsche

IBAN sowohl für deutsche Privatpersonen als auch Firmen ein

wichtiger Vertrauensfaktor. Für Unternehmen, die in Deutschland

Zahlungsdienstleistungen anbieten, sind deutsche IBAN-Kennungen

daher absolut erfolgskritisch. Unsere Geschäftspartner wissen

das: Mehr als 90 Prozent unserer deutschen Kunden wollen künftig

IBANs mit Deutschlandkennung nutzen."

Mit seinen BaaS-Lösungen ermöglicht Swan die einfache, schnelle

und kostengünstige Einbindung von Bankdienstleistungen wie etwa

Zahlungsverkehr in die Produkte und Systeme eines Unternehmens.

Swan agiert dabei als Finanzdienstleister im Hintergrund und

übernimmt für seine Geschäftskunden sämtliche regulatorisch

erforderlichen Prozesse sowie das Zahlungsausfallrisiko. So wird

die Einbindung dieser Dienstleistungen in die Systeme der

Geschäftskunden deutlich einfacher und kostengünstiger im

Vergleich zu bestehenden Angeboten.

"Wir haben Swans integrierte Geschäftskonten mit deutschen IBANs

bereits in unser Angebot eingebaut und sind von den neuen

Features absolut überzeugt. Auch unsere Kunden schätzen diesen

zusätzlichen Service sehr. Die lokalen IBANs werden uns dabei

helfen, unseren deutschen Kundenkreis auszubauen", sagt

Christopher Zemina, CEO und Co-Founder von Friday Finance.

Swan selbst ist ein regulierter Finanzdienstleister mit einer

E-Money-Lizenz des französischen Bankenregulators ACPR und wird

von der europäischen Bankenaufsicht kontrolliert. Für seine

aktuell knapp 100 Geschäftskunden in zehn europäischen Ländern

wickelt Swan bereits Transaktionen im Wert von mehr als 400

Millionen Euro im Monat ab. Seit September 2022 unterhält das

europäische FinTech mit Sitz in Paris eine Niederlassung in

Berlin.

Eine IBAN ist eine internationale Bankkontonummer, die jeweils

einem einzigen Konto innerhalb des SEPA-Netzwerks (Single Euro

Payment Area) zugeordnet ist. Diese eindeutige Kennung ermöglicht

es Anbietern von Finanzdienstleistungen wie Swan, Zahlungen

sicher an ihr Ziel zu bringen - in ganz Europa. In einer seit

Dezember 2022 laufenden Betaphase wurden die IBANs mit DE-Kennung

eingeführt und von einigen von Swans mehr als zehn in Deutschland

ansässigen Geschäftskunden wie Ride.Capital, Friday Finance und

Getmomo bereits erfolgreich in ihre Angebote integriert.

Insgesamt sind über 90 Prozent des Umsatzes in Deutschland direkt

mit der Einführung der deutschen IBANs verbunden. Auch

Geschäftskunden wie Agicap, die ihren Hauptsitz nicht in

Deutschland haben, aber hierzulande über eine große Kundenbasis

verfügen, wollen das neue Angebot künftig nutzen. Mit dem

Abschluss der Betaphase steht das Angebot nun allen Kunden von

Swan zur Verfügung.

Über Swan

Swan wurde 2019 gegründet und ist ein europäischer Fintech- und

Innovationsführer im Bereich Embedded Finance.

Banking-as-a-Service (BaaS) von Swan ist der einfachste Weg für

Unternehmen, Bankfunktionen einzubetten. Über die einfachen APIs

von Swan können europäische Unternehmen Bankdienstleistungen

(Konten, Karten und Zahlungen) schnell und einfach in ihr eigenes

Produkt integrieren.

Das Fintech verarbeitet monatlich rund 400 Millionen Euro an

Transaktionen für fast 100 Unternehmen in 10 europäischen

Ländern. Swan beschäftigt über 100 Mitarbeiter und wird von

Fintech-Experten und erfahrenen Unternehmern geleitet: Nicolas

Benady, Nicolas Saison und Mathieu Breton. Das Unternehmen wurde

zusammen mit dem Startup-Studio eFounders gegründet und hat

Wachstumskapital von führenden VC-Investoren wie Creandum und

Accel erhalten.

Zu den Kunden in Frankreich gehören die

Ausgabenmanagement-Software Expensya, der französische

Einzelhandelskonzern Carrefour und der Spezialist für

Cashflow-Management Agicap. Zu den Kunden in Deutschland gehören

Ride Capital, das deutsche Fintech für steueroptimiertes

Investieren, und der Finanzsoftware-Spezialist Friday Finance

(früher bekannt als Airbank). Swan ist ein

Mastercard-Hauptmitglied und ein lizenziertes Finanzinstitut, das

von der ACPR reguliert wird.

Medienkontakt Swan

Sarah Wachter

pr@swan.io

