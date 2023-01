EQS-News: Strategy5000 kündigt Copy Trading-Konto für Anleger an (deutsch)

Strategy5000 kündigt Copy Trading-Konto für Anleger an

^

17.01.2023 / 21:23 CET/CEST

London, Vereinigtes Königreich--(Newsfile Corp. - Dienstag, 17. Januar 2023)

- Strategy5000, ein führender Anbieter von

Investment-Management-Dienstleistungen, ist stolz darauf, die Einführung

seines besten Copy-Trading-Kontos für Anleger bekannt zu geben. Mit diesem

neuen Konto können Anleger die Trades von Top-Händlern kopieren und so den

Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verwaltung ihrer eigenen Anlagen

reduzieren.

Das Copy Trading-Konto eignet sich sowohl für Anfänger als auch für

erfahrene Anleger und bietet ihnen einen einfachen und effizienten Zugang zu

den Finanzmärkten. Das Konto ist vollständig anpassbar, sodass Anleger

wählen können, welche Händler sie kopieren möchten, sowie ihre eigene

Risikotoleranz festlegen können.

Damit Anleger fundierte Entscheidungen treffen können, bietet das Konto

außerdem eine Vielzahl von Tools und Ressourcen, darunter Marktdaten in

Echtzeit, Analysen und Lehrmaterial. Darüber hinaus ist das Konto völlig

transparent und bietet Anlegern einen klaren Überblick über sämtliche von

ihren kopierten Händlern getätigten Trades.

"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diese neue und innovative

Investionsmethode anbieten zu können," so John Richards, CEO von

Strategy5000. "Copy Trading ist eine großartige Möglichkeit für Anleger,

sich Zugang zu den Finanzmärkten zu verschaffen, ohne dafür umfangreiche

Marktkenntnisse oder Erfahrungen zu benötigen."

Das Copy Trading-Konto ist jetzt für alle Strategy5000-Kunden verfügbar.

Wenn Sie mehr über das Konto erfahren und noch heute mit dem Kopieren von

Trades beginnen möchten, besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

www.strategy5000.com.

Kontakt:

John Richards

CEO, Strategy5000

+447417468697

www.strategy5000.com

info@strategy5000.com

°