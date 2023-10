EQS-News: Start in eine neue Ära: aus DIC Asset AG wird Branicks Group AG (deutsch)

Start in eine neue Ära: aus DIC Asset AG wird Branicks Group AG

Start in eine neue Ära: aus DIC Asset AG wird Branicks Group AG

04.10.2023

04.10.2023 / 08:37 CET/CEST

Presseinformation

Start in eine neue Ära: aus DIC Asset AG wird Branicks Group AG

* Rebranding nach 25 Jahren Erfolgsgeschichte

* Branicks als starke Marke für kontinuierliche Profitabilität in der

Immobilienbranche

* Branicks als unverwechselbare Marke für den einzigartigen 360-Grad-Fokus

auf Immobilien

* Branicks als attraktive Marke für Talente

* Branicks als Leistungsversprechen für nachhaltige und zuverlässige

Erträge und Werte

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2023. Die DIC Asset AG, ISIN: DE000A1X3XX4,

eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen,

firmiert um: Seit dem 2. Oktober 2023 tritt der Spezialist für Büro- und

Logistikimmobilien unter dem Namen Branicks Group AG ("Branicks") im Markt

auf. Nach einer einzigartigen 25-jährigen Erfolgsgeschichte startet das

Unternehmen mit der neuen Marke in eine neue Ära und will mit dem markanten

"B" von Branicks ein Zeichen setzen für Stabilität und Profitabilität in der

Immobilienbranche.

"Die neue Marke Branicks ist ein klares Leistungsversprechen an unsere

Kunden und eine Reminiszenz an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Branicks ist das selbstbewusste Wortspiel mit dem Begriff `Brains` - also

der einzigartigen Kompetenz und des Engagements unserer Teams - und dem

Begriff `Bricks`, also dem was wir für unsere Kunden an Immobilienwerten

schaffen. Nicht zuletzt hat Branicks auch einen internationalen Klang, was

ein deutliches Zeichen ist für unseren Anspruch an unsere Zukunft", sagt

Sonja Wärntges, CEO von Branicks.

Die bisher differenzierten Markenbotschaften der Submarken, GEG German

Estate Group GmbH und DIC Onsite GmbH, werden zukünftig einheitlich unter

der Marke Branicks geführt.

Das neue Corporate Design - Raum und Licht als Zeichen

Im Zuge der Umfirmierung wurde ein komplett neues Corporate Design

entwickelt. Das Branicks-"B" ist das zentrale Symbol, mit dem sich die neue

Marke souverän nach außen präsentiert. Die offene Konstruktion aus

transluzenten Verlaufsflächen erinnert mit ihrer dreidimensionalen Anmutung

an Räume und Baukörper. Gleichzeitig steht die Bildmarke für Transparenz,

Offenheit und Kreativität. Das Thema Licht als eines der wesentlichen

Gestaltungselemente in der Architektur ist leitendes Markenelement. Prägend

für das neue Design ist auch ein eigenständiges Farbspektrum. Auf der

Immobilienmesse Expo Real in München wird der neue Markenauftritt ab heute

erstmals dem Fachpublikum vorgestellt.

Mehr zum neuen Markenauftritt von Branicks unter branicks.com/marke.

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche

börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren

Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk.

Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit

neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen

AG). Aktuell betreuen wir 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro

onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer

Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle

Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Mehr Informationen unter branicks.com.

IR/PR-Kontakt Branicks Group AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

04.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Branicks Group AG

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 9454858-1492

Fax: +49 69 9454858-9399

E-Mail: ir@branicks.com

Internet: www.branicks.com

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9

WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

