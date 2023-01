EQS-News: Sonova lanciert Conversation Clear Plus Earbud und etabliert eine neue Kategorie für Einstiegslösungen zur Hörunterstützung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Sonova lanciert Conversation Clear Plus Earbud und etabliert eine neue Kategorie für Einstiegslösungen zur Hörunterstützung

^

Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sonova lanciert Conversation Clear Plus Earbud und etabliert eine neue

Kategorie für Einstiegslösungen zur Hörunterstützung

05.01.2023 / 07:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Stäfa (Schweiz), 05. Januar 2023 - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter

von Hörlösungen, stellt heute den Sennheiser Conversation Clear Plus Earbud

vor. Die fortschrittliche Technologie zur Sprachverständlichkeit ermöglicht

eine bessere Verständigung in lauten Umgebungen. Diese Markteinführung ist

ein wichtiger Meilenstein für das Consumer-Hearing-Geschäft von Sonova,

welches damit eine neue Produktkategorie für Einstiegslösungen zur

Hörunterstützung erschliesst.

Martin Grieder, Group Vice President Consumer Hearing bei Sonova, sagt:

«Unser Ziel ist es, die führende Marke für situative Hörlösungen zu werden -

dies ist eine der wichtigsten strategischen Prioritäten unseres

Consumer-Hearing-Geschäftes. Mit seinen intelligenten und intuitiven

Funktionen setzt dieser Earbud einen neuen Standard für sprachunterstützende

Hörsysteme, die den dynamischen Lebensstil unserer Nutzer*innen

unterstützen. Wir sehen eine beachtliche und wachsende Marktchance für diese

neue Kategorie von Einstiegslösungen und planen, ab 2023 erstklassige

Produkte für verschiedene Hörsituationen auf den Markt zu bringen.»

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, fügt hinzu: «Nach der Akquisition der

Sennheiser Consumer Division freuen wir uns nun, leistungsstarke Hörlösungen

anbieten zu können, die diesen neuen Markt für Einstiegsprodukte zur

Hörunterstützung prägen werden. Dank der Synergien, die durch diese

Akquisition entstehen, einschliesslich der Erweiterung unserer Kundenbasis

durch neue Vertriebskanäle und die starke Marke Sennheiser, können wir noch

mehr Menschen erstklassige Produkte anbieten und sie schon früher auf dem

Weg zu besserem Hören begleiten.»

In lauten Umgebungen, wie zum Beispiel einem belebten Restaurant oder nahe

einer stark befahrenen Strasse, fällt es vielen Menschen schwer, Gespräche

klar und deutlich zu verstehen. Conversation Clear Plus kann in einer

solchen Situation zur Sprachunterstützung verwendet werden. Ermöglicht wird

dies durch die fortschrittliche Sonova-Technologie und das audiologische

Fachwissen, welche in die Entwicklung des Gerätes eingeflossen sind. Eine

unabhängige Studie hat gezeigt, dass 95 Prozent aller Nutzer*innen bei

Nutzung des Produkts eine deutliche Verbesserung der Sprachqualität

wahrnehmen.1

Mit einer App können Nutzer*innen ihre Hörpräferenzen, wie z.B. die Stärke

der gewünschten Hintergrundgeräusche, anpassen. Gleichzeitig ermöglicht die

integrierte True Wireless Technologie eine schnelle Verbindung mit jedem

Bluetooth-fähigen Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der

Produktmitteilung zu Conversation Clear Plus unter

https://www.sonova.com/de/medienmitteilungen.

1Conversation Clear Plus Performance-Studie, FORCE Technology, 2022

- Ende -

Kontakte:

Investor Relations

Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

Jessica Grassi +41 58 928 33 22

ir@sonova.com

Media Relations

Karl Hanks +41 76 367 72 56

Katarina Singer +41 79 273 07 95

mediarelations@sonova.com

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie

bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln

die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des

Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken

und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen

globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften,

Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die

ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines

oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder

erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die

Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt

keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen

zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um

das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen

Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu

Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren

Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care,

Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die

Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und

Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein

breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende

Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,4 Mrd.

sowie einen Reingewinn von CHF 664 Mio. Die mehr als 17'000 Mitarbeitenden

von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der

jeder in den Genuss des Hörens kommt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785)

sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova

have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of

1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable

securities laws of any state of the United States of America, and may not be

offered or sold in the United States of America except pursuant to an

exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act

and in compliance with applicable state securities laws, or outside the

United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S

under the U.S. Securities Act.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sonova Holding AG

Laubisrütistrasse 28

8712 Stäfa

Schweiz

Telefon: +41 58 928 33 33

E-Mail: ir@sonova.com

Internet: www.sonova.com

ISIN: CH0012549785

Valorennummer: 12549785

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1527743

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1527743 05.01.2023 CET/CEST

°