EQS-News: SoftwareOne übernimmt Novis Euforia, einen spanischen SAP- und Cloud-Service-Anbieter (deutsch)

03.01.2024 / 07:00 CET/CEST

Stans, Schweiz I 3 Januar 2024 - SoftwareOne Holding AG, ein führender

globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, übernimmt Novis Euforia,

ein SAP- und Cloud-Service-Unternehmen, das sich auf die Migration und

Umstellung von SAP-Umgebungen auf SAP S/4HANA und die Cloud spezialisiert

hat. Mit der Akquisition baut SoftwareOne seine SAP-Praxis weiter aus und

gewinnt ein Team mit fundierter technischer Expertise sowie starken

Markteinführungs- und Lieferkapazitäten für Kunden in Europa hinzu.

Novis Euforia wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid. Das

Unternehmen ist auf die Bereitstellung von SAP-Technologiedienstleistungen

spezialisiert und unterstützt Kunden bei ihrer Cloud-Transformation. Der

einzigartige Ansatz des Unternehmens bietet Kunden, die auf SAP S/4HANA

umsteigen, einen hohen Automatisierungsgrad und vereinfacht und

reorganisiert die Infrastruktur auf Plattform-, Betriebs-, Anwendungs- und

Datenebene. Als Partner von SNP, einem führenden Anbieter von Software für

das Management komplexer digitaler Transformationsprozesse, wurde Novis

Euforia 2022 in Spanien mit dem Partner of the Year Award von SNP

ausgezeichnet. Damit wurden die Fähigkeiten von Novis Euforia bei der

Nutzung von SNP-Daten und Transformationswerkzeugen zur Automatisierung von

Fusionen, Ausgliederungen und Umstellungsprojekten auf SAP S/4HANA

gewürdigt.

Bernd Schlotter, Präsident von SoftwareOne Software & Cloud, sagte: «Wir

sind beeindruckt von Novis Euforias Wachstumskurs, ihrem differenzierten

Angebot und nachgewiesenen Kundenerfolg und freuen uns, das Team bei

SoftwareOne begrüssen zu dürfen. Als etablierter Akteur auf dem Markt passt

das Unternehmen hervorragend zu unserer Strategie, auf dem schnell

wachsenden, rund 3 Mrd. US-Dollar grossen Zielmarkt für SAP-Dienstleistungen

[1] zu expandieren, indem wir durch Zeit-, Risiko- und Kostenreduzierung

einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.»

«In den letzten fünf Jahren haben wir zahlreiche Kunden dabei unterstützt,

ihren Weg zu SAP S/4HANA und in die Cloud zu finden», sagt Javier Porro, CEO

und Mitgründer von Novis Euforia. «Wir haben eine gemeinsame Vision,

Leidenschaft und Expertise, um Innovationen bei der SAP S/4HANA-Umstellung

und -Lieferung in ganz Europa voranzutreiben. Durch die Nutzung unserer

gemeinsamen Fähigkeiten können wir noch mehr Kunden mit einem breiteren

Lösungsportfolio bedienen.»

Nach Abschluss der Transaktion werden die 35 Experten und das Führungsteam

von Novis Euforia in den SAP-Bereich von SoftwareOne integriert. Als

Pionier, der sich darauf spezialisiert hat, kritische SAP-Workloads in die

Cloud zu bringen, bietet SoftwareOne SAP S/4HANA-Beratung, -Umstellung,

-Implementierung und Managed-Services in 30 Ländern an. Mit mehr als 500

SAP- und Cloud-zertifizierten Beratern verfügt SoftwareOne über mehr als 15

Jahre Erfahrung aus über 600 Kundenprojekten. Das Unternehmen ist Microsoft

Gold Partner und Azure Expert MSP mit der SAP on Microsoft Azure Advanced

Specialisation von Microsoft, ist AWS SAP-Kompetenzpartner sowie SAP

Service, Sell and Build Partner mit Autorisierungen, die sein Fachwissen

über RISE with SAP, SAP S/4HANA und die SAP Business Technology Platform

(BTP) widerspiegeln.

Es wurden keine finanziellen Details oder Transaktionsbedingungen bekannt

gegeben.

[1] Quelle: BCG-Analyse, IDC

