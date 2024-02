EQS-News: SoftwareOne-Gründeraktionäre verlangen Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung (deutsch)

SoftwareOne-Gründeraktionäre verlangen Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung

Medienmitteilung von Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG, René Gilli

Zürich, 5. Februar 2024 - Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René

Gilli - sie bilden die Gruppe der Gründeraktionäre, die zusammen rund 29% an

SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON) halten - haben den Verwaltungsrat der

Gesellschaft aufgefordert, unverzüglich eine ausserordentliche

Generalversammlung einzuberufen, um den Verwaltungsrat neu zu bestellen.

Die Gründeraktionäre von SoftwareOne sind nicht einverstanden mit den vom

Verwaltungsrat gezogenen Schlussfolgerungen aus der Strategieüberprüfung,

und sie sind der Meinung, dass das kürzliche unverbindliche Angebot für eine

Going-Private-Transaktion den Aktionären hätte vorgelegt werden sollen.

Die Gründeraktionäre verlangen deshalb die Durchführung einer

ausserordentlichen Generalversammlung. Sie beantragen die Abwahl des

derzeitigen Verwaltungsratspräsidenten sowie aller derzeitigen Mitglieder

des Verwaltungsrats, mit Ausnahme von Daniel von Stockar, der sich seit der

Lancierung des kürzlichen Vorhabens für eine Going-Private-Transaktion im

Ausstand befindet. Als neue unabhängige Verwaltungsratsmitglieder werden

Annabella Bassler, Jörg Riboni, Andrea Sieber und Till Spillmann zur Wahl

vorgeschlagen, wobei Andrea Sieber als Vizepräsidentin und Lead Independent

Director fungieren wird. Daniel von Stockar wird als

Verwaltungsratspräsident und René Gilli wird als zusätzliches

Verwaltungsratsmitglied zur Wahl stehen.

Die Gründeraktionäre sind überzeugt, dass für die nächste Wachstumsphase von

SoftwareOne die besten Voraussetzungen in einem privaten Umfeld gegeben

sind, und dass ein Going-Private mit dem richtigen Partner im besten

Interesse von SoftwareOne und aller Stakeholder ist. Am 15. Januar 2024

hatte der derzeitige Verwaltungsrat eine Going-Private-Transaktion auf der

Basis einer unverbindlichen Wertindikation von CHF 18.80 pro Aktie

abgelehnt. Die Gründeraktionäre sind überzeugt, dass auch weitere grosse

Aktionäre dieses Angebot unterstützen würden. Für die Gründeraktionäre ist

deshalb nun der Zeitpunkt zum Handeln gekommen - aus Verantwortung für das

Unternehmen, die Aktionärinnen und Aktionäre, die Mitarbeitenden und die

weiteren Stakeholder.

Dr. Annabella Bassler

Dr. Annabella Bassler verfügt als CFO der Ringier AG über grosse Expertise

in den Bereichen Finanzen, Controlling und Senior Leadership.

Sie ist seit 2012 CFO der Ringier AG. Sie arbeitet seit 2007 bei Ringier und

leitete von 2008 bis 2012 den Bereich Corporate Finance/Treasury. Zudem

restrukturierte Annabella Bassler von Mitte 2014 bis 2021 die Aktivitäten

von Ringier in Rumänien zu einem profitablen und modernen Medienunternehmen.

Zusätzlich zu ihrer aktuellen Rolle als CFO ist sie Präsidentin des

Verwaltungsrats der Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. sowie Mitglied

des Verwaltungsrats der Ringier Digital Ventures AG, der Ringier Axel

Springer Schweiz AG, der Ticketcorner AG und der Hallenstadion AG, wo ihr

Fokus auf Strategie, M&A-Aktivitäten und Finanzmanagement liegt.

Im November 2019 hat sie die Initiative EqualVoice ins Leben gerufen und

unterstreicht damit ihr Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter

in den Medien. Kern der Initiative ist ein Algorithmus, der die

Gleichstellung in den Medien messbar macht.

Bevor sie zu Ringier stiess, arbeitete sie von 2004 bis 2007 im

Finanzbereich der Hamburg Süd, der Reederei der Oetker-Gruppe.

Annabella Bassler studierte Wirtschaftswissenschaften an der European

Business School in Oestrich-Winkel, in Buenos Aires und in Los Angeles, wo

sie auch promovierte. Sie ist 1977 geboren und ist Schweizer und deutsche

Staatsbürgerin.

Jörg Riboni

Jörg Riboni ist ein renommierter Finanz- und Wirtschaftsprüfungsexperte mit

internationaler Erfahrung.

Er verfügt über einen umfangreichen Leistungsausweis als CFO und als

Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Unternehmen. Jörg Riboni war CFO der

Emmi AG von 2013 bis 2019, CFO der Forbo Holding AG von 2005 bis 2012, CFO

der Sarna Gruppe von 1997 bis 2005 und CFO der Jelmoli AG von 1995 bis 1997.

Zuvor war er von 1991 bis 1995 Chief Financial and Administrative Officer

bei der Lacoray Gruppe (Cosa Liebermann).

Er war von 1999 bis 2010 Mitglied der Expertenkommission der Schweizer Börse

SIX und von 1999 bis 2006 Mitglied der Fachkommission Swiss GAAP FER.

Jörg Riboni begann seine berufliche Laufbahn als Wirtschaftsprüfer bei Peat,

Marwick, Mitchell & Co von 1985 bis 1988 und war anschliessend von 1988 bis

1991 bei Deloitte & Touche tätig.

Durch seine Tätigkeit im Verwaltungsrat der ERNI AG, einem Schweizer

Software-Engineering-Unternehmen, verfügt er über Erfahrungen im Bereich

Softwaredienstleistungen für Firmen. Darüber hinaus war er Mitglied des

Sachverständigen-Ausschusses der Sika AG sowie Mitglied des Verwaltungsrats

und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Hochdorf Holding AG und der

ARYZTA AG.

Zurzeit ist er Präsident des Verwaltungsrats der Rothorn Group AG, Mitglied

des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der HERITAGE B

B.V. und Mitglied des Verwaltungsrats der Glas Troesch AG.

Jörg Riboni hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität

St. Gallen und erhielt 1990 sein CPA. Er ist 1957 geboren und Schweizer

Staatsbürger.

Andrea Sieber

Andrea Sieber ist eine ausgewiesene Expertin für Recht, Mergers &

Acquisitions und Corporate Governance.

Sie ist Partnerin bei der Schweizer Anwaltskanzlei MLL Legal AG, wo sie 2003

ihre Karriere begann und seit zwanzig Jahren auf nationale und

grenzüberschreitende M&A-, Private-Equity- und Kapitalmarkttransaktionen

spezialisiert ist und Klienten zu Corporate-Governance-Themen und

allgemeinem Gesellschafts- und Handelsrecht berät. Seit 2015 ist sie

Co-Leiterin der M&A Practice Group und war von 2021 bis 2023 CFO im

Management Board der Kanzlei.

Seit 2016 ist sie Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Allreal Holding

AG, einer börsenkotierten Immobiliengesellschaft in der Schweiz, und sie

leitet das Nomination and Compensation Committee von Allreal. Von 2011 bis

2017 war sie Vorsitzende des Aufsichtsrats der Roth & Rau AG (heute: Meyer

Burger Germany GmbH), einer ehemals börsenkotierten deutschen Gesellschaft.

Zudem ist sie Mitglied des Verwaltungsrats von vier weiteren privaten

Schweizer Unternehmen.

Andrea Sieber hat an der Universität St. Gallen (lic. iur. HSG) und an der

University of California, Davis, School of Law (LL.M.) studiert und ist seit

2003 als Anwältin in der Schweiz zugelassen. Sie wurde 1976 geboren und ist

Schweizer Bürgerin.

Dr. Till Spillmann

Dr. Till Spillmann ist ein renommierter Experte in den Bereichen Recht,

Kapitalmärkte, Mergers & Acquisitions sowie Investment.

Er ist derzeit als Mitgründer und Partner bei Argon Management AG tätig,

einer privaten Investmentgesellschaft, die er im Januar 2024 gegründet hat.

Im Jahr 2014 gründete er ausserdem Actium AG, eine unabhängige,

inhabergeführte Schweizer Investmentgesellschaft, die in Immobilien, Private

Equity und Private Debt investiert und entsprechende Strukturierungslösungen

anbietet. Actium AG hält ein Schweizer Immobilienportfolio mit über 900

Wohnungen, Geschäftsliegenschaften und Serviced Apartments und ist unter

anderem auch an der Vision Group AG sowie an der Hair and Skin Medical AG

beteiligt. Neben seinem Engagement als unabhängiger Investor war Till

Spillmann von 2018 bis 2022 Partner bei Niederer Kraft Frey AG sowie von

2014 bis 2017 Managing Partner bei Baer & Karrer AG, wo er 2004 seine

juristische Karriere begann. Er spezialisierte sich auf private und

öffentliche M&A-, Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen sowie auf

Corporate Governance. Er begann seine berufliche Laufbahn bei McKinsey and

Company.

Till Spillmann ist derzeit Verwaltungsratspräsident der Chronext Group AG

und Actium AG sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Argon Management AG.

Zudem ist er Präsident des Verwaltungsrats der ImmoMentum AG, dem

Immobilieninvestmentvehikel von Actium.

Till Spillmann promovierte 2004 an der Universität Zürich zum Doktor der

Rechtswissenschaften und ist seit 2006 als Anwalt in der Schweiz zugelassen.

Er ist 1977 geboren und Schweizer Staatsbürger.

René Gilli

René Gillis umfassende Branchenerfahrung sowie sein Beitrag zum Unternehmen

als Gründeraktionär von SoftwareOne Holding AG machen ihn zu einer

wertvollen Ergänzung des Verwaltungsrats.

René Gilli bringt als Mitgründer langjährige Erfahrung im Unternehmen mit.

Indem er 2005 sein Unternehmen MicroWare, das auf 1992 zurückgeht, mit

Softwarepipeline fusionierte, ebnete er den Weg für die erfolgreiche

Gründung von SoftwareOne im Jahr 2006. Bis 2022 war er Mitglied des

Verwaltungsrats von SoftwareOne.

Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Alivant AG.

René Gilli verfügt über einen Abschluss in Wirtschaft und Informatik der

Wirtschaftsinformatikschule an der Höheren Wirtschafts- und

Verwaltungsschule (HWV) Luzern (heute Hochschule Luzern). Er wurde 1958

geboren und ist Schweizer Staatsbürger.

