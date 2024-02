EQS-News: Senta Brandt und Gerrick Rodrigues in globale Führungspositionen bei Rentschler Biopharma berufen (deutsch)

Senta Brandt und Gerrick Rodrigues in globale Führungspositionen bei Rentschler Biopharma berufen

^

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Senta Brandt und Gerrick Rodrigues in globale Führungspositionen bei

Rentschler Biopharma berufen

06.02.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Senta Brandt und Gerrick Rodrigues in globale Führungspositionen bei

Rentschler Biopharma berufen

* Senta Brandt zum globalen Head of Transformation befördert

* Gerrick Rodrigues zum Global Head of IT befördert

Laupheim, Milford (MA), USA, und Stevenage, UK, 6. Februar 2024 - Rentschler

Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und

Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, einschließlich

Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products,

ATMPs), gab heute bekannt, dass Senta Brandt mit Wirkung zum 1. Januar 2024

zum Head of Transformation befördert wurde. Sie ist am Hauptsitz des

Unternehmens in Laupheim tätig. Gerrick Rodrigues wurde mit Wirkung zum 5.

Februar 2024 zum Global Head of IT befördert und ist am Standort in Milford

tätig. In ihren neuen Rollen sind Senta Brandt und Gerrick Rodrigues Teil

des Global Leadership Teams und werden mit ihren Expertisen dazu beitragen,

die hervorragenden Leistungen im Unternehmen weiter zu fördern.

Dr. Christian Schetter, CSO von Rentschler Biopharma, sagte: "Es ist mir

eine große Freude, die Beförderung dieser beiden Kollegen bekannt zu geben,

die sich durch ihre herausragenden Führungsqualitäten und Fachkenntnisse in

ihren jeweiligen Bereichen ausgezeichnet haben. Senta bringt umfangreiche

Erfahrung aus ihrer Arbeit in unseren Produktions- und Transformationsteams

mit, sowie ein tiefgehendes Verständnis unserer Prozesse und

Unternehmenskultur. Gerrick ist seit über drei Jahren Teil unseres Teams in

Milford und kennt unsere Systeme und IT-Struktur in- und auswendig. Er ist

Mitglied des Site Leadership Teams in Milford und hat das dortige Team, das

unter anderem für unsere digitale Infrastruktur und Technologien

verantwortlich ist, aufgebaut und geleitet. Senta und Gerrick beeindrucken

mich mit ihrem außergewöhnlichen Talent für Führung, was für unser

Unternehmen von großer Bedeutung ist."

Dr. Schetter fügte hinzu: "Ich möchte auch Wolfram Schulze und Martin

Keßler, die zuvor die IT- bzw. Transformationsteams geleitet haben, meinen

herzlichen Dank für ihre langjährige Arbeit aussprechen. Gemeinsam mit ihren

Teams haben sie diese Bereiche gestärkt und eine solide Grundlage für den

künftigen Erfolg unseres Unternehmens geschaffen. Wir bei Rentschler

wünschen ihnen für ihre zukünftigen Vorhaben alles Gute."

Senta Brandt, Head of Transformation bei Rentschler Biopharma, sagte: "Ich

fühle mich sehr geehrt, die globale Verantwortung für den Bereich

Transformation bei Rentschler Biopharma zu übernehmen. Ich freue mich

darauf, meine vielfältigen Erfahrungen aus 14 Jahren in Produktion und

Transformation in die Leitung unserer kontinuierlichen Optimierung und

Innovationsarbeit einfließen zu lassen. Es ist mir sehr wichtig, eng mit

unseren talentierten Teams an allen Standorten zusammenzuarbeiten, die

berufliche Entwicklung jedes Einzelnen zu unterstützen und gleichzeitig

innovative und wirkungsvolle Transformationsstrategien auszuarbeiten und

umzusetzen."

In ihrer neuen Rolle wird Frau Brandt die kontinuierliche Weiterentwicklung

in den Bereichen Operational Efficiency und Change-Prozesse voranbringen.

Während ihrer Tätigkeit bei Rentschler Biopharma hatte sie verschiedene

Positionen im Produktions- und Transformationsbereich inne. Dabei hat Senta

Brandt ihre ausgeprägten Fähigkeiten insbesondere im Team-Building stets

unter Beweis gestellt und wird von der gesamten Belegschaft geschätzt. Zu

ihrem früheren Verantwortungsbereich gehörten verschiedene Team- und

Gruppenleiteraufgaben. In ihrer jüngsten Rolle als Senior Director

Production demonstrierte sie bereits eindrucksvoll, wie sich transformative

Prozesse in den Produktionsablauf integrieren lassen. Zudem besitzt sie eine

ausgesprochene Expertise in der Entwicklung von Teams und Mitarbeitern.

Gerrick Rodrigues, Global Head of IT bei Rentschler Biopharma, sagte: "Ich

freue mich sehr über meine neue Rolle und die Möglichkeit, diesen wichtigen

Bereich unseres Unternehmens zu leiten. Es ist unglaublich motivierend,

täglich mit einem talentierten IT-Team zusammenzuarbeiten und

Technologielösungen zu entwickeln und zu implementieren, die die Effizienz

und Leistungsfähigkeit unseres gesamten Unternehmens vorantreiben. Unser

gemeinsames Engagement und dieses Streben, Dinge immer weiter zu verbessern,

das spricht mich persönlich sehr an. Und das zeigt sich in unseren täglichen

Arbeitsprozessen und unserer Leistungsfähigkeit."

In seiner neuen Rolle wird Gerrick Rodrigues die unternehmensweite

IT-Abteilung leiten und mit dem Team aus qualifizierten IT-Spezialisten

Hochleistungs-Technologielösungen und Anwendungen entwickeln und

bereitstellen, die im gesamten Unternehmen zum Einsatz kommen. Zuletzt hat

er entscheidend an der Entwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsagenda

für das Rentschler Biopharma Manufacturing Center (RBMC) gearbeitet und dazu

beigetragen, dass Rentschler Biopharma in einer sich ständig

weiterentwickelnden digitalen Welt agil und anpassungsfähig bleibt. Das

hochmoderne RBMC soll in der zweiten Hälfte von 2024 in Betrieb genommen

werden. Im Dezember 2023 kündigte das Unternehmen das erste große Projekt

mit einem langjährigen deutschen Kunden von Rentschler Biopharma an.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte

fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von

Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien

sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und

regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente

Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von

Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine

bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien

gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und

Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges

Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.400 Mitarbeiter am Hauptsitz des

Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in

Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf

Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie

bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf

LinkedIn.

Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Senior Director Corporate Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu

Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte

communications@rentschler-biopharma.com.

---------------------------------------------------------------------------

06.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1831541 06.02.2024 CET/CEST

°