EQS-News: Schweizer Electronic AG: Mehrheitsverkauf der SCHWEIZER China durch WUS-Aktionäre bestätigt - Startschuss für die Ausweitung der erfolgreichen Kooperation (deutsch)

14.04.2023

Schramberg, 14. April 2023 - Am 13. April 2023 erfolgte die Zustimmung zur

Übernahme der Mehrheit an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd.

("SEC") durch die Aktionärsversammlung von WUS Printed Circuits (Kunshan)

Co., Ltd. ("WUS"). Dadurch erhöht sich der Anteil von WUS von derzeit rund

13 Prozent auf 70 Prozent an der SEC. Die Übertragung der Anteile und die

Bezahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich noch im April 2023

stattfinden.

Parallel wird WUS eine Kapitalerhöhung beim Gemeinschaftsunternehmen in

China in Höhe von rund 29 Mio. EUR durchführen, an welcher die Schweizer

Electronic AG nicht teilnehmen wird. Schließlich wird SCHWEIZER rund 20

Prozent am Joint Venture in China halten. Diese Kapitalerhöhung wird

voraussichtlich auch im April erfolgen.

Der Abschluss der Transaktion für das Joint Venture in China ist zugleich

der Startschuss für eine Intensivierung der längst erfolgreichen

Zusammenarbeit mit WUS. Bereits heute erzielt SCHWEIZER durch die

Kooperation im Bereich von Hochfrequenzleiterplatten fast 30 Prozent des

Konzernumsatzes.

Beide Unternehmen haben vereinbart, dieses Kooperationsmodell deutlich

auszuweiten. Künftig wird SCHWEIZER das Angebot an wettbewerbsfähigen und

technologisch anspruchsvollen Leiterplatten global wesentlich erweitern.

Kern der Strategie ist nach wie vor das Werk in Schramberg, welches nicht

nur durch seine technologische Exzellenz, sondern durch eine Verbesserung

der Supply-Chain Resilienz für die europäischen und amerikanischen Kunden

eine zentrale Rolle einnehmen wird, sowie das Gemeinschaftsunternehmen in

China, welches im Schwerpunkt die hohen Produktionsvolumen der

Chip-Embedding-Technologie sicherstellen wird. Das Joint Venture wird

weiterhin als Schweizer Electronic firmieren, um so die europäische

Technologiekompetenz - produziert in China - zu repräsentieren. Die

Schweizer Electronic AG behält auch unter den neuen Mehrheitsverhältnissen

einen Sitz im Board of Directors der SEC und hat so die Möglichkeit der

aktiven Einflussnahme auf die Geschäftsabläufe im Gemeinschaftsunternehmen.

Zusätzlich zum Werk in Deutschland und dem Joint Venture in China wird

SCHWEIZER auch vollen Zugriff auf die Technologien der anderen Werke von WUS

erhalten. SCHWEIZER erweitert somit sein Angebot auf Basis eines

einzigartigen Netzwerks in Deutschland, Taiwan, China und künftig auch

Thailand.

Dies ermöglicht es SCHWEIZER weitere, bisher nicht bearbeitete Produkt- und

Marktsegmente zu adressieren. Damit steigt die Chance auf zusätzliches

Wachstum, ohne selbst hohe Investitionen in Produktionskapazitäten leisten

zu müssen. SCHWEIZER wird sich vom Produzenten hoch spezialisierter

Leiterplattentechnologien im Nischensegment zu einem Systemanbieter eines

breiten Portfolios von Technologien aus Deutschland, China und Südostasien

entwickeln und den Kunden die immer wichtiger werdenden Zusatzleistungen wie

Supply Chain Resilienz, lokale Wertschöpfung, weltweite

Vertriebsorganisation, Schutz von sensiblem geistigem Eigentum und

technologische Beratungskompetenz eines Leiterplattenproduzenten bieten,

seine Kunden über Jahrzehnte durch Kompetenz und Zuverlässigkeit überzeugt

hat.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen

Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den

engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER

individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative

Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B.

in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie

Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste

Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623")

zugelassen.

°