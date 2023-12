EQS-News: Schleswig-Holstein beansprucht den Spitzenplatz als das meistbesuchte Bundesland im Jahr 2023 (deutsch)

Schleswig-Holstein beansprucht den Spitzenplatz als das meistbesuchte Bundesland im Jahr 2023

29.12.2023 / 10:00 CET/CEST

Bundesland im Jahr 2023: Traum-Ferienwohnungen Travelopedia 2023

Bremen, Deutschland, 29. Dezember 2023: Mit dem Ende des Jahres hat

Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden Online-Plattformen für

Ferienwohnungsvermietungen in Europa, die erste Ausgabe ihres jährlichen

Reisetrendindex zum Jahresende veröffentlicht - Travelopedia 2023. Der

Bericht, der Einblicke aus den Buchungs- und Anfragedaten von

Traum-Ferienwohnungen zieht, enthüllt Schlüsseltrends, die die

Reiseerlebnisse der Gäste geprägt haben und sich vom 1. Januar bis zum 15.

Dezember 2023 erstrecken.

Im Jahr 2023 verzeichneten die an der Ostsee und Nordsee gelegenen

Bundesländer den höchsten Zustrom von Reisenden. Unter diesen stach

Schleswig-Holstein als bevorzugtes Ziel für deutsche Touristen hervor,

aufgrund seiner unberührten Strände und zeitlosen Anziehungskraft.

Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern folgten dicht auf den beliebten

Erkundungsorten.

Bayern, bekannt für seine lebendige Musik- und Theaterszene sowie sein

reiches kulturelles Erbe, sicherte sich den vierten Platz unter den

meistbesuchten Bundesländern im Jahr 2023. Dahinter auf Platz fünf weckte

auch Rheinland-Pfalz das Interesse der Reisenden und trug zur vielfältigen

Palette begehrter Reiseziele in Deutschland bei.

Die Niederlande haben sich als das beliebteste internationale Reiseziel

herauskristallisiert, gefolgt von Italien, Österreich, Kroatien und Spanien.

Unter den Regionen, die das signifikanteste Wachstum verzeichneten, führte

die Bucht von Lübeck mit einem Anstieg von 28% bei den Anfragen im Vergleich

zu 2022. Dicht dahinter folgten das Allgäu und die Mecklenburgische

Seenplatte mit einem Wachstum von jeweils 26% und 22%.

Nach einer durch die COVID-19-Pandemie verursachten Verlangsamung zeigten

deutsche Reisende 2023 ein gesteigertes Vertrauen in ihre Reisepläne und

organisierten ihre Reisen frühzeitig. Das erste Quartal des Jahres

verzeichnete die höchste Anzahl von Anfragen, wobei der Januar die Führung

übernahm. Die erste Woche im Januar verzeichnete das höchste Volumen an

Anfragen im Vergleich zu jeder anderen Woche im Jahr. Dieser Trend deutet

darauf hin, dass eine bedeutende Anzahl von Reisenden ihre Reisen für das

gesamte Jahr strategisch in der ersten Woche im Januar geplant hat. Diese

Herangehensweise spiegelt ein neues Selbstvertrauen und eine Begeisterung

unter deutschen Reisenden wider, ihre Reiseerlebnisse zu erkunden und

optimal zu gestalten.

Kommentierend zu den Reisetrends sagte Gautam Swaroop, CEO von OYO Vacation

Homes (Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen): 2023 markierte ein

bedeutendes Jahr für den Reisesektor und symbolisiert eine mögliche

Wiederkehr vollständiger Normalität nach den Störungen durch COVID. Es

erfüllt uns mit Freude, ein zunehmendes Vertrauen der Deutschen in ihre

Reisepläne zu beobachten. Das kommende Jahr verspricht viel für die Branche.

Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Reisetrends im Jahr

2024 entwickeln. Während wir uns kontinuierlich an die sich wandelnden

Bedürfnisse unserer Gäste anpassen, bleibt unsere Hingabe, herausragende

Urlaubserlebnisse zu bieten, unerschütterlich. Unser Ziel ist es,

sicherzustellen, dass jeder Reisende mit uns sein perfektes Refugium

entdeckt."

About Traum- Ferienwohnungen:

Established in 2001, Traum-Ferienwohnungen is an online vacation rental

platform with 100,000 vacation homes in its portfolio.

Traum-Ferienwohnungen's subscription-based model allows for more

transparency, enabling homeowners to connect directly with guests and come

to an arrangement beneficial for both. In addition to conventional

apartments or houses, the portfolio also offers unique holiday accommodation

such as tree houses, houseboats, windmills, and castles, for the guests to

choose from.

Since May 2019, Traum-Ferienwohnungen is part of OYO Vacation Homes, one of

the leading vacation rental companies in Europe. In addition to

Traum-Ferienwohnungen, TUI-Ferienhaus, the Dutch full-service holiday home

provider, Belvilla and the Danish company DanCenter also belong to OVH.

For more information, visit www.traum-ferienwohnungen.de

