EQS-News: Schaeffler AG: Zukunft der Mobilität: Schaeffler und die VDL Groep wollen fahrerlose Shuttle-Fahrzeuge auf den Markt bringen (deutsch)

Schaeffler AG: Zukunft der Mobilität: Schaeffler und die VDL Groep wollen fahrerlose Shuttle-Fahrzeuge auf den Markt bringen

Schaeffler AG: Zukunft der Mobilität: Schaeffler und die VDL Groep wollen

fahrerlose Shuttle-Fahrzeuge auf den Markt bringen

31.08.2023

Zukunft der Mobilität: Schaeffler und die VDL Groep wollen fahrerlose

Shuttle-Fahrzeuge auf den Markt bringen

* Schaeffler und VDL planen die gemeinsame Entwicklung und Fertigung einer

neuen Generation von elektrifizierten und fahrerlosen Shuttle-Fahrzeugen

für den öffentlichen Nahverkehr

* Mobileye soll das autonome Fahrsystem (SAE Level 4) für die Shuttles

zuliefern

* Schaeffler und VDL zeigen erstes Konzeptfahrzeug sowie technische

Lösungen zur Elektrifizierung und Automatisierung der Shuttles auf der

IAA Mobility 2023 in München (Halle B3, Stände B40 und B21)

Bühl / Eindhoven | 31. August 2023 | Schaeffler und die VDL Groep wollen

gemeinsam eine neue Generation von fahrerlosen Elektro-Shuttles für den

öffentlichen Nahverkehr (ÖNPV) entwickeln und bauen. Die beiden

Familienunternehmen zeigen ihr erstes Konzeptfahrzeug sowie die Technologien

zur Elektrifizierung und Automatisierung der Shuttles auf der IAA Mobility

2023 in München. Schaeffler und VDL wollen für das Projekt ihre

technologische Expertise aus den Bereichen Automobiltechnik,

Systementwicklung, Fahrzeugfertigung und öffentlicher Nahverkehr

zusammenbringen. Das Fahrsystem für eine Level 4-Automatisierung der

Shuttle-Fahrzeuge sowie die zugehörige Sensorik sollen von Mobileye kommen.

Schaeffler und VDL sind bereits in Gesprächen mit Nahverkehrs- und

Betreiberunternehmen für erste Pilotprojekte im öffentlichen Straßenverkehr.

Diese können voraussichtlich ab 2025 beginnen.

Partner für eine neue Mobilität

Rund um den Globus verändert sich die Art und Weise, wie Menschen sich

fortbewegen. Gerade in Städten und urbanen Ballungsräumen ergänzen daher

Verkehrsbetriebe ihr Mobilitätsangebot durch alternative Konzepte, um neue

Angebote für eine nachhaltige und leicht zugängliche Mobilität. Dazu gehören

zunehmend auch fahrerlose Shuttle-Fahrzeuge. Sie ermöglichen es Menschen,

auch bei steigendem Verkehrsaufkommen und gleichzeitigem Fahrermangel mobil

zu bleiben. Daher sollen künftig insbesondere außerhalb der

Hauptverkehrszeiten größere Fahrzeuge nach und nach durch kleinere

selbstfahrende Shuttle-Busse ersetzt werden. Sie stehen flexibel und auf

Abruf via App zur Verfügung und tragen zudem dazu bei, CO2-Emissionen und

Lärm gerade in Städten zu reduzieren.

Experten sagen voraus, dass die Nachfrage nach fahrerlosen Shuttle-Diensten

insbesondere in vielen Großstädten in Europa, Nordamerika und Teilen Asiens

in den nächsten Jahren rasant zunimmt. Darauf wollen sich Schaeffler und die

VDL Groep mit ihrer geplanten strategischen Zusammenarbeit rechtzeitig

vorbereiten und die Entwicklung maßgeblich mitgestalten. So sollen

Shuttle-Fahrzeuge entstehen, die im industriellen Maßstab hergestellt werden

können und so schneller verfügbar sind.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG: "Fahrerlose

Shuttle-Fahrzeuge werden integraler Bestandteil moderner

Mobilitätsökosysteme. Sie werden Menschen sicher, schnell und einfach von A

nach B bringen und Menschen in Städten als auch ländlichen Gebieten

Mobilität besser zugänglich machen. Diese Entwicklung will Schaeffler mit

seiner führenden Kompetenz in der Systementwicklung und mit innovativer

Automobiltechnik aktiv mitgestalten und so zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auch auf starke Partner. Der

geplanten Zusammenarbeit mit der VDL Groep und Mobileye sehen wir daher mit

Freude entgegen."

Willem van der Leegte, President und CEO der VDL Groep: "Selbstfahrende

Shuttles werden eine wichtige Rolle für unsere zukünftigen

Mobilitätsbedürfnisse spielen. Dieses Fahrzeugkonzept fügt sich nahtlos in

die umfassenden Mobilitätslösungen ein, die VDL anbietet und die Design,

Elektrifizierung, Konnektivität, Automatisierung und Services umfassen.

Natürlich ist diese geplante Kooperation auch eine fantastische Gelegenheit,

mit unseren geschätzten Partnern Schaeffler und Mobileye Pionier- und

Innovationsarbeit zu leisten."

SAE Level 4: fahrerlos unterwegs

Die niederländische VDL Groep ist Innovationsführer in den Bereichen Bus-

und Pkw-Fertigung und europaweit führend bei der Elektrifizierung schwerer

Nutzfahrzeuge. Schaeffler ist ein führendes Technologieunternehmen für

Systeme und Komponenten für elektrifizierte Antriebsstränge sowie von

innovativen Fahrwerkstechnologien. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen ein

Rolling Chassis vorgestellt, in dem ein vollelektrischer Antriebsstrang,

eine Steer-by-Wire-Lenkung sowie eine Batterie in einer modularen

Fahrzeugplattform kombiniert werden.

Für die von Schaeffler und VDL geplanten Shuttle-Fahrzeuge soll die

Mobileye-Drive-Plattform zum Einsatz kommen, die automatisiertes Fahren nach

SAE Level 4 ermöglicht. Sie beinhaltet speziell entwickelte

EyeQ-Prozessoren, redundante Sensorsysteme bestehend aus Surround-Kameras,

Lidar- oder Radar-Sensorik sowie Mapping-Lösungen. Johann Jungwirth, Senior

Vice President Autonomous Vehicles bei Mobileye: "Das volle Potenzial der

autonomen Mobilität, das wir brauchen, um unsere Gesellschaft zum Besseren

zu verändern, erreichen wir, wenn die entsprechenden Technologien sicher,

zugänglich und skalierbar sind. Mit der geplanten Zusammenarbeit mit

Schaeffler und VDL Groep bringen wir die richtigen Strategien und Teams

zusammen, um Mobility-as-a-Service in naher Zukunft Realität werden zu

lassen." Die Shuttles aus der geplanten Kooperation von Schaeffler und VDL

sollen zuerst in Deutschland in den öffentlichen Straßenverkehr kommen.

Deutschland ist europaweit das erste Land, in dem Fahrzeuge mit entsprechend

freigegebenen fahrerlosen Fahrsystemen (SAE Level 4) für den Einsatz auf

öffentlichen Straßen zugelassen sind.

Industrialisierung: Produktionsvolumen abhängig von Kundennachfrage

Schaeffler und VDL beabsichtigen, die Shuttles im Auftrag öffentlicher

Nahverkehrsunternehmen sowie privater Betreiber zu entwickeln und zu bauen.

Sie werden die Fahrzeuge anschließend in einem umfassenden Ökosystem

betreiben. Beide Unternehmen haben bereits Verhandlungen mit entsprechenden

Verkehrsbetrieben und Betreibern aufgenommen. Das Ziel ist es, Pilotprojekte

zu akquirieren, um die Fahrzeuge sowohl umfangreich im Straßenverkehr zu

testen als auch in ein skalierbares Ökosystem mit offenen Schnittstellen

einzubinden. Das spätere Produktionsvolumen der Shuttles ist abhängig von

den Auftragseingängen, kann jedoch ab 2030 mehrere Tausend Fahrzeuge pro

Jahr betragen. Die Fertigung soll im Mobility Innovation Centre von VDL in

Born (Niederlande) erfolgen.

Spezifikationen der Shuttle-Fahrzeuge von Schaeffler und VDL:

* Neun Sitze, davon sechs feste und drei flexible Sitze

* Rund 1.000 Kilogramm Zuladung möglich

* 5 Meter lang, 2,2 Meter breit, 2,8 Meter hoch,

Gewicht ca. 5.000 Kilogramm

* Innenraumüberwachungssystem mit direktem Kontakt in ein Kontrollzentrum

* Zwei hochintegrierte Sensorsysteme, davon ein kamerabasiertes System und

ein radar- oder lidarbasiertes System

* Große Türen und niedriger Einstieg, Rollstuhl-geeignet

* 70 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit

* Rund 350 Kilometer Reichweite pro Tag, rund 100 Kilometer Reichweite mit

einer Batterieladung

Erleben Sie Schaeffler auf der IAA Mobility 2023 in München.

Auf der Messe stellt das Unternehmen zahlreiche neue Technologien für die

Zukunft einer nachhaltigen, effizienten und komfortablen Mobilität vor - von

der innerstädtischen Warenlieferung mit E-Cargobikes, einer neuen Art des

Lenkens, hocheffizienten Elektro- und Wasserstoffantrieben bis hin zu neuen

Mobilitätskonzepten.

Schaeffler-Pressekonferenz: Montag, den 4. September 2023, 11:00 - 11:20 Uhr

(MESZ): mit Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG,

und Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG, auf

dem Schaeffler Messestand B40 in Halle B3 sowie im Livestream. Als Gast auf

der Schaeffler Pressekonferenz begrüßt Schaeffler Paul van Vuuren, Vorstand

der VDL Groep.

Schaeffler auf der IAA Conference:

* Mittwoch, den 6. September 2023 von 16:00 - 16:45 Uhr, Hauptbühne in

Halle A1, Session: "Towards a Sustainable Automotive Value Chain -

Ambitions, Challenges & Collaboration", mit Matthias Zink, Vorstand

Automotive Technologies der Schaeffler AG

* Donnerstag, den 7. September 2023 von 15:00 - 15:45 Uhr, Visionary

Clubhouse in Halle A2, Session: "Here to innovate: revolution needs

cooperation! Disruptive thinking, new technologies, new vehicle concepts

- partnerships as enabler for innovation and change", mit Ralf Busse von

mocci | CIP MOBILITY GmbH, Kersten Heineke vom McKinsey Center for

Future Mobility, Dennis Müller von der Enchilada Franchise AG und

Claus-Dieter Schilling von Schaeffler

Besuchen Sie auch die Schaeffler X mocci Experience auf der IAA Summit in

Halle A3 auf dem Münchner Messegelände und erleben Sie auf dem Cycling &

Micromobility Parcours die E-Cargobikes von mocci mit Antriebssystem von

Schaeffler. Die Experience ist vom 4. - 8. September 2023 täglich von 09:00

- 18:00 Uhr geöffnet.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende

Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit

innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern

Elektromobilität, CO-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0,

Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein

verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und

nachhaltiger zu machen - und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg.

Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme

für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine

Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die

Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 84.000

Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten

Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler

im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im

Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

