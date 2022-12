EQS-News: Schaeffler AG: Schaeffler schließt Partnerschaft mit Wasserstoffproduzenten Lhyfe (deutsch)

Schaeffler AG: Schaeffler schließt Partnerschaft mit Wasserstoffproduzenten Lhyfe

Schaeffler AG: Schaeffler schließt Partnerschaft mit Wasserstoffproduzenten

Lhyfe

16.12.2022 / 08:26 CET/CEST

* Schaeffler kooperiert mit französischem Wasserstoffproduzenten Lhyfe

* Übereinkommen umfasst Bau und Betrieb einer industriellen

Elektrolyse-Anlage im fränkischen Herzogenaurach

* Anlage mit bis zu 15 Megawatt Kapazität als wichtiger Baustein für die

Umstellung auf klimaneutrale Produktion bis 2030

* Technologiepartnerschaft zum Einsatz von Schaeffler Elektrolyse-Stacks

geplant

Herzogenaurach | 16. Dezember 2022 | Der Automobil- und Industriezulieferer

Schaeffler hat mit dem französischen Wasserstoffproduzenten Lhyfe ein Letter

of Intent (LOI) für die Produktion und Abnahme von grünem Wasserstoff

vereinbart. Lhyfe produziert und liefert grünen Wasserstoff für Mobilität

und Industrie. Die Produktionsstandorte des Unternehmens ermöglichen eine

regionale und lokale Produktion von grünem Wasserstoff in industriellen

Mengen. Auf dem Werksgelände von Schaeffler in Herzogenaurach wird hierfür

eine durch Lhyfe betriebene Elektrolyseur-Anlage mit einer Kapazität von bis

zu 15 Megawatt errichtet. Ab 2025 soll das Schaeffler-Werk und andere

regionale Kunden täglich mit rund 3,7 Tonnen grünem Wasserstoff versorgt

werden. Durch die Umstellung auf diesen regenerativen Energieträger und die

Nutzung der Abwärme der Elektrolyse-Anlage für die Wärmeversorgung des

Standorts erwartet Schaeffler deutliche Einsparungen beim CO2-Ausstoß. Die

hocheffiziente Anlage wird darüber hinaus Schaeffler-Standorte und

potenzielle Abnehmer in der Region wie Kommunen und Wasserstofftankstellen

mit grünem Wasserstoff bedienen können. Teil des Übereinkommens ist neben

der Abnahme von grünem Wasserstoff eine Technologiepartnerschaft, um den

Einsatz von Schaeffler Elektrolyse-Stacks zu fördern.

"Die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien spielt eine zentrale

Rolle für unser Ziel, ab 2030 klimaneutral zu produzieren", sagt Andreas

Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der

Schaeffler AG. "Mit dem Unternehmen Lhyfe haben wir einen innovativen

Partner gewonnen, um den Bedarf an grünem Wasserstoff in unserem Werk in

Herzogenaurach langfristig abzudecken. Die Vereinbarung unterstreicht das

Bekenntnis von Schaeffler zu Nachhaltigkeit und Wasserstofftechnologie."

Luc Graré, Leiter Central & Eastern Europe Business bei Lhyfe, sagt: "Wir

sind sehr stolz, mit einem Großunternehmen wie der Schaeffler AG

zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, bis 2030 vollständig

klimaneutral zu produzieren. Die schnelle Bereitstellung grünen Wasserstoffs

ist weiterhin eine Mammutaufgabe. Durch großskalige Projekte wie diese, wird

Vertrauen und Sicherheit im Markt geschaffen und die Investitionsfreudigkeit

gestärkt."

Elektrolyseure für die Großserie

Wasserstoff ist ein strategisches Geschäftsfeld für Schaeffler und Teil der

Roadmap 2025. Elektrolyseure bestehen aus metallischen Bipolarplatten, die

zu sogenannten Stacks geschichtet werden. Durch ein chemisches Verfahren

wird darin Wasser (H2O) unter Aufwendung von Energie in seine chemischen

Bestandteile, die Gase Sauerstoff (O2) und Wasserstoff (H2), zerlegt.

Schaeffler bringt Elektrolyseure mit Polymerelektrolytmembranen (PEM) in

Form einer Technologiepartnerschaft ein. "Schaeffler bietet

Elektrolyseur-Stacks an, die sich perfekt für dezentrale Anwendungen für die

Wasserstoffproduktion eignen", sagt Florian Windisch, Leiter Strategisches

Geschäftsfeld Wasserstoff in der Sparte Industrial bei Schaeffer. "In der

Technologiepartnerschaft mit Lhyfe werden wir dieses Know-how einbringen und

für unser Geschäft in der Sparte Industrial weiterentwickeln. Die

Partnerschaft belegt, dass wir schon heute ein bevorzugter Partner im

Bereich innovativer Elektrolyseur-Lösungen im Markt sind." Dazu ergänzte

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG: "Schaeffler

ist im Bereich Wasserstoff auf dem richtigen Weg. Mit dieser Partnerschaft

unterstützen wir nicht nur unsere Aktivitäten im Bereich Elektrolyse und

Brennstoffzelle, sondern auch unser Wasserstoff-Kompetenzzentrum in

Herzogenaurach. Mich freut dabei besonders, dass wir neben dem Joint Venture

mit Symbio mit Lhyfe einen weiteren Partner aus Frankreich gefunden haben,

um das Thema Wasserstoff in Europa gemeinsam voranzubringen."

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um

zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit

einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den

in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten

Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese

Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis

und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben

und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu

aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten

nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen

vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung

widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends

oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen

dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in

der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im

Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten

Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu

betrachten.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender

Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und

Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen

Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität,

CO-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare

Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und

Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das

Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für

Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine

Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die

Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 13,9 Milliarden Euro. Mit zirka

83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten

Familienunternehmen. Mit mehr als 1.800 Patentanmeldungen belegte Schaeffler

im Jahr 2021 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz drei im

Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke Leiter Renata Casaro Leiterin

Konzernkommunikation & Public Affairs Investor Relations Schaeffler

Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel.: AG, Herzogenaurach Tel.: +49

+49 9132 82 8901 E-Mail: 9132 82 4440 E-Mail:

axel.luedeke@schaeffler.com

ir@schaeffler.com

Daniel Pokorny Leiter Kommunikation Christoph Herrmann Manager

Technologie, Innovation & Investor Relations Schaeffler

Digitalisierung Schaeffler AG, AG, Herzogenaurach Tel.: +49

Herzogenaurach Tel.: +49 9132 82 5000 9132 82 4440 E-Mail:

presse@schaeffler.com

ir@schaeffler.com

