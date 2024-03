EQS-News: SYNLAB erzielt robuste Leistung im Geschäftsjahr 2023 (deutsch)

SYNLAB erzielt robuste Leistung im Geschäftsjahr 2023

SYNLAB erzielt robuste Leistung im Geschäftsjahr 2023

25.03.2024 / 07:00 CET/CEST

* Umsatzerlöse von 2,64 Mrd. EUR

* Starkes zugrunde liegendes organisches Wachstum: 6,4 % (Q4 2023: 4,9 %),

deutlich über dem mittelfristigen organischen Wachstumsziel

* Bereinigte EBITDA-Marge von 16,6 % (Q4 2023: 17,0 %)

* SALIX-Einsparungen in Höhe von 40 Mio. EUR

* Freier Cashflow vor Finanzierungskosten von 75 Mio. EUR

* Acht Akquisitionen mit einem EV von 90 Mio. EUR

* Aktive Portfoliomanagementstrategie zur Verbesserung der

Unternehmensleistung

* Bereinigte Nettoverschuldung bei 1,3 Mrd. EUR per Ende Dezember 2023

Die SYNLAB AG ("SYNLAB" oder "die Gruppe", FWB: SYAB), Marktführer im

Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in Europa, hat heute die

geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben. Der Konzern

meldet ein robustes Ergebnis für das Jahr 2023, das auf ein starkes zugrunde

liegendes organisches Wachstum (ohne COVID-19-Tests) von 6,4 %

zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse erreichten 2,64 Mrd. EUR (2022: 3,25 Mrd.

EUR) mit einem bereinigten EBITDA von 438 Mio. EUR (2022: 753 Mio. EUR) und einer

bereinigten EBITDA-Marge von 16,6 % (2022: 23,2 %), welche innerhalb der für

das Geschäftsjahr 2023 vorgesehenen Spanne von 16-18 % liegt.

Der Geschäftsbericht 2023 kann auf der Investor-Relations-Website

heruntergeladen werden: https://ag.synlab.com/de/

"Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023 freue ich mich sehr, berichten zu

können, dass unser ständiges Streben nach medizinischer Exzellenz sich auch

in diesem Jahr in einer hervorragenden finanziellen Leistung widerspiegelt.

Mit einem bemerkenswerten zugrundeliegenden organischen Wachstum von 6,4 %

hat SYNLAB die Erwartungen übertroffen und es geschafft, sich in einem

dynamischen Umfeld zu behaupten", kommentierte Mathieu Floreani, CEO der

SYNLAB-Gruppe. Er führt weiter aus: "Trotz zahlreicher Herausforderungen -

sei es das derzeitige makroökonomische Umfeld oder der Abschluss des

COVID-19-Kapazitätsabbaus und der Übergang zu einem Umfeld nach der Pandemie

- haben wir unsere Anstrengungen in den Bereichen Früherkennung,

medizinische Prävention und personalisierte Medizin entschlossen

fortgesetzt. Wir haben in Wachstumsbereiche investiert, unsere

Netzwerkkapazitäten erweitert und die Innovation gefördert. Gleichzeitig

haben wir uns auf unser Kerngeschäft konzentriert und strategisch nicht zum

Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte veräußert, um die Gruppe weiter zu

stärken. Im Jahr 2024 werden wir auf unserem Erfolg aufbauen und unsere

Strategie vorantreiben, um einen unübertroffenen Mehrwert im Bereich

medizinischer Exzellenz zu bieten."

Finanzielle Ergebnisse

Hinweis: Der Preis- und Volumenrückgang der COVID-19-PCR-Tests hat

Auswirkungen auf den Vergleich mit dem Vorjahr.

Wichtige Kennzahlen von SYNLAB (in Q4 GJ 2023 Veränderung GJ

Mio. EUR) 2023 2023 vs. GJ

2022

Umsatzerlöse 645,3 2.635,2 (19) %

Ergebnis der betrieblichen (37,8) 59,2 (74) %

Geschäftstätigkeit

Ergebnisanteil der Gesellschafter des (77,2) 92,3 (39) %

Mutterunternehmens

Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 109,6 437,9 (42) %

AEBITDA-Marge 17,0 % 16,6 % (6,6) PP

Bereinigtes Ergebnis der 44,8 194,2 (62) %

betrieblichen Geschäftstätigkeit

(AOP)

AOP-Marge 6,9 % 7,4 % (8,2) PP

Ergebnisanteil der Gesellschafter des 7,7 43,9 (87) %

Mutterunternehmens am bereinigten

Konzernergebnis

Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS, 0,20 (1,34)

EUR)*

Freier Cashflow vor 69,4 74,5 (76) %

Finanzierungskosten (FCF)

* Basierend auf einem gewichteten Durchschnitt von 219.719.171

(unverwässert) bzw. 220.962.537 (verwässert) ausstehenden Aktien im GJ 2023

und 221.558.169 (unverwässert) bzw. 221.865.874 (verwässert) im GJ 2022

Starkes zugrunde liegendes organisches Umsatzwachstum und Normalisierung der

COVID-19-Tests

Die Umsatzerlöse im GJ 2023 betragen 2.635 Mio. EUR (GJ 2022: 3.251 Mio. EUR),

was einen besonders starken Rückgang der Umsatzerlöse aus COVID-19-Tests auf

40 Mio. EUR widerspiegelt (GJ 2022: 790 Mio. EUR). Der Einfluss von

Wechselkursen auf die Umsatzerlöse betrug (0,3) % im Jahr 2023, was

hauptsächlich auf die Schwäche des GBP und verschiedener

Schwellenländerwährungen zurückzuführen ist, während Akquisitionen auf

Pro-forma-Basis einen positiven Beitrag von 1,1 % leisteten. Im vierten

Quartal wurden Umsatzerlöse in Höhe von 645 Mio. EUR (Q4 2022: 701 Mio. EUR)

erzielt, davon nur 5 Mio. EUR aus COVID-19-Tests (Q4 2022: 71 Mio. EUR).

Das zugrunde liegende organische Wachstum (ohne Umsatz aus COVID-19-Tests)

beschleunigte sich im Jahr 2023 auf 6,4 % im Vergleich zu 2022 (6,2 %). Dies

ist auf ein robustes Volumenwachstum von 4,8 % und einen Preisanstieg von

1,6 % im gesamten Portfolio der Gruppe zurückzuführen.

Das Geschäft in Deutschland (20 % des Gruppenumsatzes) wuchs organisch (ohne

Umsatz aus COVID-19-Tests) um 8,9 % im Jahr 2023, angetrieben durch ein

starkes Wachstum in Krankenhäusern und einen Zuwachs an Einsendern. In

Frankreich (20 % des Gruppenumsatzes) sank der Umsatz um (0,2) %, wobei

Preisrückgänge im Jahr 2023 das starke Volumenwachstum überkompensierten. In

der Region Süd (31 % des Gruppenumsatzes) betrug das zugrunde liegende

organische Wachstum 3,7 % infolge von Preis- und Volumensteigerungen. Das

zugrunde liegende organische Wachstum in der Region Nord & Ost (29 % des

Gruppenumsatzes) war mit 12,5 % sehr robust, was auf ein starkes

Volumenwachstum und ein günstiges Preisumfeld zurückzuführen ist, das von

den Gesundheitsbehörden gefördert wurde und die Auswirkungen der Inflation

teilweise abschwächte.

Synnovis, der Outsourcing-Vertrag für Krankenhäuser im Südosten Londons,

wuchs im Jahr 2023 um 12,2 % und trug 0,6 Prozentpunkte zum zugrunde

liegenden organischen Wachstum im Jahr 2023 bei.

Im vierten Quartal 2023 betrug das zugrunde liegende organische Wachstum 4,9

%, wobei das starke Volumenwachstum von 3,1 % teilweise durch einen

unvorteilhaften Arbeitstage-Effekt im Dezember beeinträchtigt wurde. Der

Preisanstieg belief sich auf 1,8 %.

AEBITDA-Marge im GJ 2023 innerhalb der Margenprognose für das GJ 2023 (16-18

%)

Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) für das Geschäftsjahr 2023 belief sich auf

438 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2022: 753 Mio. EUR) und das bereinigte

Betriebsergebnis (AOP) auf 194 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2022: 508 Mio. EUR) mit

Margen von 16,6 % (Geschäftsjahr 2022: 23,2 %) bzw. 7,4 % (Geschäftsjahr

2022: 15,6 %). Die AEBITDA-Marge blieb innerhalb der Margenprognose für das

GJ 2023 von 16-18 %.

Im vierten Quartal 2023 belief sich das AEBITDA auf 110 Mio. EUR (Q4 2022: 90

Mio. EUR) und das AOP auf 45 Mio. EUR (Q4 2022: 21 Mio. EUR) mit Margen von 17,0 %

(Q4 2022: 12,9 %) bzw. 6,9 % (Q4 2022: 3,0 %).

Der Rückgang der AEBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr ist nach wie vor

hauptsächlich auf den Rückgang der Mengen und Preise aus den COVID-19-Tests

und das starke inflationäre Umfeld (hauptsächlich höhere Lohnkosten

zusätzlich zu den höheren Energiepreisen) zurückzuführen. Diese Auswirkungen

wurden teilweise durch beschleunigte Preiserhöhungen, insbesondere im

Segment Nord & Ost, und durch Effizienzsteigerungen im Rahmen des

SALIX-Programms ausgeglichen, welches im GJ 2023 Einsparungen in Höhe von 40

Mio. EUR brachte (Q4 2023: 10 Mio. EUR).

M&A-Aktivitäten und aktives Portfoliomanagement zur Verbesserung der

Konzernleistung

Aus M&A-Perspektive hat SYNLAB im GJ 2023 acht Akquisitionen abgeschlossen,

davon drei in Deutschland, zwei in Belgien (Segment Nord & Ost), zwei in

Italien (Segment Süd) und eine in Frankreich. Der Schwerpunkt liegt auf der

Erhöhung der Netzwerkdichte. Die Gesamtausgaben für Akquisitionen im Jahr

2023 belaufen sich auf 90 Mio. EUR.

Im Jahr 2023 leitete SYNLAB eine Portfoliomanagement-Initiative ein, die zum

Verkauf des Geschäfts in der Schweiz sowie nicht-strategischer

Geschäftsbereiche wie der Aktivitäten in Polen und der Ukraine oder des

Veterinärdiagnostikgeschäfts in Belgien, Deutschland und Spanien im dritten

Quartal 2023 führte.

Ohne die veräußerten Geschäftsbereiche (Schweiz, Ukraine, Polen und

Veterinärmedizin) liegt die AEBITDA-Marge bei 16,9 % im Vergleich zur

ausgewiesenen AEBITDA-Marge von 16,6 % im GJ 2023.

Verringerung des bereinigten Nettogewinns

Im Geschäftsjahr 2023 belief sich der bereinigte Nettogewinn (Konzernanteil)

auf 44 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2022: 342 Mio. EUR), vor allem aufgrund

geringerer COVID-19-Testvolumen und höherer Nettofinanzierungskosten. Der

Gewinn (Anteil des Mutterunternehmens)) belief sich auf 92 Mio. EUR (GJ 2022:

151 Mio. EUR); darin enthalten sind 184 Mio. EUR Gewinn vor Steuern aus dem

veräußerten Geschäft sowie eine Wertminderung des Firmenwerts in Deutschland

in Höhe von 68 Mio. EUR.

Starker Rückgang der (für Covenant-Zwecke) bereinigten Nettoverschuldung

Der unverschuldete freie Cashflow (uFCF) im GJ 2023 betrug 74 Mio. EUR (GJ

2022: 312 Mio. EUR). Die Entwicklung des uFCF im GJ 2023 wurde durch

außerordentliche Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen

Synnovis-Labors in London, COVID-19-bedingte Steuerzahlungen in Deutschland

(aus dem Vorjahresergebnis) und die allgemeine COVID-19-bedingte

Normalisierung des Umlaufvermögen beeinträchtigt. Der uFCF in Q4 2023 war

mit 69 Mio. EUR (Q4 2022: (27) Mio. EUR) stark, im Wesentlichen auf Basis einer

positiven Entwicklung des Umlaufvermögens.

Die Nettoverschuldung des Konzerns sank um 224 Mio. EUR auf 1.341 Mio. EUR Ende

Dezember 2023 (Jahresende 2022: 1.575 Mio. EUR). Die bereinigte

Nettoverschuldung (gemäß Covenant-Definition) lag Ende Dezember 2023 bei

1.303 Mio. EUR (Jahresende 2022: 1.645 Mio. EUR). Der Rückgang ist hauptsächlich

auf die Zahlungsmittelzuflüsse aus den Veräußerungen in Höhe von 336 Mio. EUR

nach Steuern zurückzuführen.

Der Verschuldungsgrad stieg aufgrund der Normalisierung des AEBITDA nach

COVID und trotz der Reduzierung der bereinigten Nettoverschuldung von 2,07x

Ende Dezember 2022 auf 2,90x Ende Dezember 2023. Im Jahr 2023 wurden 520

Mio. EUR des Term Loan zurückgezahlt (der Term Loan B in Höhe von 320 Mio. EUR,

der im Jahr 2026 fällig wird, wurde vollständig zurückgezahlt und 200 Mio. EUR

des Term Loan A wurden ebenfalls zurückgezahlt).

SYNLAB verfügte Ende Dezember 2023 über liquide Mittel in Höhe von 221 Mio.

EUR (Jahresende 2022: 542 Mio. EUR).

Für das Jahr 2024 erwartet SYNLAB einen Umsatz von rund 2,7 Mrd. EUR (auf der

aktuellen Vergleichsbasis) mit einem zugrunde liegenden organischen Wachstum

von rund 4 %.

SYNLAB geht weiterhin davon aus, dass sich die AEBITDA-Marge von ihrem

Tiefpunkt im Jahr 2023 mit einem Anstieg von mindestens 50 Basispunkten

verbessern wird. Es wird erwartet, dass die AEBITDA-Marge im Bereich von

17-18 % liegen wird, wenn man die laufenden Bemühungen im Bereich

Portfoliomanagement, die kontinuierliche Umsetzung der SALIX-Initiativen und

die inflationsbereinigte Preisentwicklung berücksichtigt.

SYNLAB wird im Jahr 2024 seine M&A-Strategie fortsetzen, wobei die

erwarteten Akquisitions-Ausgaben zwischen 50 und 100 Mio. EUR liegen werden.

Am 23. Oktober 2023 unterbreitete Ephios Luxembourg S.à r.l., ein

Unternehmen, das von Fonds kontrolliert wird, die von Cinven verwaltet

und/oder beraten werden, ein öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 10 EUR

pro Aktie für alle ausstehenden Aktien von SYNLAB, die nicht direkt von ihr

gehalten werden.

Am 2. November 2023 veröffentlichten der Vorstand und der Aufsichtsrat von

SYNLAB ihre gemeinsame begründete Stellungnahme. Eine entsprechende

Pressemitteilung wurde am selben Tag herausgegeben und ist auf der

Investor-Relations-Website verfügbar: https://ag.synlab.com

Bis zum Ende der Annahmefrist am 20. November 2023 wurde das Angebot für

insgesamt 77.765.194 SYNLAB-Aktien angenommen. Dies entsprach rund 34,99 %

des Grundkapitals der Gesellschaft. Am Ende der Annahmefrist hielt Ephios

direkt ca. 42,75 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Darüber hinaus hat

Ephios für ca. 6,90 % des Grundkapitals der Gesellschaft

Re-Investitionsverträge abgeschlossen. Die Gesamtbeteiligung belief sich

somit auf ca. 84,65 % des Grundkapitals.

Die Hauptaktionäre von SYNLAB zum Jahresende 2023 sind Cinven Capital

Management (V) General Partner Limited, Novo Nordisk Foundation, Ontario

Teachers' Pension Plan Board, Elliott Investment Management L.P., der Staat

Katar und Dr. Bartholomäus Wimmer.

Zum heutigen Tag sind die in der Cinven-Angebotsunterlage dargelegten

Bedingungen noch nicht vollständig erfüllt. Der Vorstand der SYNLAB AG wird

auf der Grundlage seiner treuhänderischen Pflichten die weiteren Schritte im

Interesse der Aktionäre nach Erfüllung der Bedingungen prüfen.

Nach Erfüllung der in der Angebotsunterlage dargelegten Bedingungen und dem

entsprechenden Erwerb der Aktien wird Cinven 188.112.767 SYNLAB-Aktien

halten. Dies entspricht rund 85,61 % aller Stimmrechte und rund 84,65 % des

Grundkapitals der Gesellschaft.

Telefonkonferenz

Der Vorstand von SYNLAB wird um 15:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr EDT) eine

englischsprachige Telefonkonferenz für Analysten und Investoren abhalten.

Bitte melden Sie sich bis spätestens 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung

über den Registrierungslink auf der SYNLAB-Website an (

https://ag.synlab.com/conference-call).

Weitere Informationen:

Medienkontakt: Steffi + 49 (0) 171 5565 996

Susan Kim, FTI [1]steffi.kim@fticonsulting.com 1.

Consulting mailto:steffi.kim@fticonsulting.com

Kontakt für +49 (0) 151 6701 3130 [1]ir@synlab.com 1.

Investoren: Etienne mailto:ir@synlab.com

Ziller, SYNLAB

Über SYNLAB

* Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer

Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die

gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer

Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft,

Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

* Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der

bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human-

und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer

Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen

und Kund*innen bei.

* SYNLAB ist in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt

in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt

ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über

27.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden

Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

* SYNLAB führte im Jahr 2023 ca. 600 Mio. Labortests durch und erzielte

einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR.

* Börsenkürzel: SYAB; ISIN: DE000A2TSL71

* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

I. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q4/GJ 2023

In Umsat- Berei-

Mio. zerlöse nigtes

EUR Ergeb-

nis

der

be-

trieb-

lichen

Ge-

schäft-

stätig-

keit

Q4 2023 Q4 2022 Zugr. Organ. Q4 Q4 Marge Marge

lieg. Wachs- 2023 2022 Q4 Q4

organ. tum 2023 2022

Wachstum

Fran- 131,3 146,4 0,2 % (10,5) 15,3 7,5 11,6 5,1 %

krei- % %

ch

Deut- 134,4 146,6 7,8 % (13,3) (6,4) 0,7 (4,8) 0,5 %

schl- % %

and

Süd 186,4 215,0 1,3 % (2,1) 20,8 (1,7) 11,2 (0,8)

% % %

Nord 193,2 193,2 10,3 % 2,9 % 15,1 14,4 7,8 % 7,4 %

&

Ost

SYNL- 645,3 701,2 4,9 % (4,9) 44,7 20,9 6,9 % 3,0 %

AB-K- %

on-

zern

GJ 2023 GJ 2022 Zugr. Organ. GJ GJ Marge Marge

lieg. Wachs- 2023 2022 GJ GJ

organ. tum 2023 2022

Wachstum

Fran- 524,4 674,3 (0,2) % (22,6) 56,1 116,3 10,7 17,2

krei- % % %

ch

Deut- 536,2 703,2 8,9 % (29,0) (11,3) 134,7 (2,1) 19,2

schl- % % %

and

Süd 803,8 960,3 3,7 % (10,9) 71,0 96,8 8,8 % 10,1

% %

Nord 770,8 912,6 12,5 % (13,0) 78,4 159,7 10,2 17,5

& % % %

Ost

SYNL- 2.635,2 3.250,5 6,4 % (18,1) 194,1 507,5 7,4 % 15,6

AB-K- % %

on-

zern

II. GESAMTJAHRESBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV

In Mio. EUR GJ 2023 GJ 2022 Verän-

de-

rung

Umsatzerlöse 2.635,2 3.250,5 (19)

%

Bereinigtes EBITDA 437,9 753,4 (42)

%

In % vom Umsatz 16,6 % 23,2 % (6,6)

PP

Bereinigtes Ergebnis der 194,2 507,5 (62)

betrieblichen %

Geschäftstätigkeit (AOP)

In % vom Umsatz 7,4 % 15,6 % (8,2)

PP

Ergebnis der betrieblichen 59,2 231,7 (75)

Geschäftstätigkeit %

Finanzergebnis (100,0) (17,2) (83)

Aufwendungen für Ertragsteuern (50,1) (130,5) 80

Ergebnisanteil der 43,9 342,2 (298)

Gesellschafter des

Mutterunternehmens am

bereinigten Konzernergebnis

Ergebnisanteil der 92,3 150,7 (58)

Gesellschafter des

Mutterunternehmens

Vereinfachte

Kapitalflussrechnung

In Mio. EUR GJ 2023 GJ 2022 Verän-

de-

rung

Operativer 363 630 (267)

Cashflow

Freier Cashflow 74 312 (238)

vor

Finanzierungskos-

ten

Nettoverschul-

dung und

Verschuldungsquo-

te

In Mio. EUR 31. 31. Verän-

Dez. Dez. de-

2023 2022 rung

Nettoverschul- 1.341 1.575 (224)

dung

Bereinigte 1.303 1.645 (342)

Nettoverschul-

dung

Verschuldungsquo- 2,90x 2,07x 0,83x

te

III. QUARTALSBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV

In Mio. EUR Q4 Q4 Verän-

2023 2022 derung

Umsatzerlöse 645,3 701,2 (8) %

Bereinigtes EBITDA 109,6 90,4 21 %

In % vom Umsatz 17,0 % 12,9 % 4,1 PP

Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 44,8 20,9 114 %

Geschäftstätigkeit (AOP)

In % vom Umsatz 6,9 % 3,0 % 4,0 PP

Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (37,8) (33,6) 13 %

Finanzergebnis (33,1) (5,5) (28)

Aufwendungen für Ertragsteuern (7,3) (0.7) (7)

Ergebnisanteil der Gesellschafter des 7,7 9,7 (2)

Mutterunternehmens am bereinigten

Konzernergebnis

Ergebnisanteil der Gesellschafter des (77,2) (40,2) (37)

Mutterunternehmens

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

In Mio. EUR Q4 Q4 Verän-

2023 2022 derung

Operativer Cashflow 141 81 61

Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 69 (27) 98

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart

ausgelegt werden.

Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die

keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können

durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",

"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die

sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare

Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt

werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze

oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug

auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig

erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von

den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum

Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage

zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse

prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische

Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der

Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Erklärung von Non-IFRS-Kennzahlen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen wurden nicht nach IFRS

erstellt (sog. "Non-IFRS-Kennzahlen"). Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind

möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen

vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden, und sollten

auch nicht als Alternative zu Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß

IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt

wurden. Obwohl SYNLAB der Ansicht ist, dass diese Non-IFRS- Kennzahlen

Investoren nützliche Informationen zur Einschätzung der Finanz- und

Geschäftslage liefern, wird Investoren empfohlen, sich nicht uneingeschränkt

auf die Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen, die in diesem Dokument enthalten

sind. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in

diesem Dokument nicht exakt zur Gesamtsumme addieren und dass dargestellte

Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln.

Das organische Wachstum stellt eine Non-IFRS-Kennzahl dar, die das

Umsatzwachstum für einen bestimmten Zeitraum im Vergleich zum entsprechenden

Vorjahreszeitraum für denselben Geschäftsbereich, ohne die aufgegebenen

Geschäftsbereiche, berechnet und in einer einheitlichen Währung, d. h. unter

Verwendung der Wechselkurse des Vorjahresberichtszeitraums, darstellt.

Für die Berechnung des organischen Wachstums verwendet SYNLAB den Umfang der

Geschäfte, die im Vorjahresabschluss des Konzerns konsolidiert wurden. Die

Umsatzbeiträge der im Vorjahr erworbenen, aber nicht ganzjährig

konsolidierten Unternehmen werden so angepasst, als wären sie ab Januar des

Vorjahres konsolidiert worden. Alle Umsätze von Unternehmen, die seit dem 1.

Januar des laufenden Jahres erworben wurden, sind von der Berechnung

ausgeschlossen.

Das zugrunde liegende organische Wachstum ist das organische Wachstum ohne

die Einnahmen aus COVID-19-Tests.

Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) ist der Betriebsgewinn, der um Folgendes

bereinigt ist (durch Rückrechnung):

- Abschreibungen;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert;

- Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und

Post-Merger-Integration.

Das bereinigte Betriebsergebnis (AOP) ist das um folgende Faktoren

bereinigte Betriebsergebnis:

- Abschreibungen auf den Kundenstamm;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert;

- Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und

Post-Merger-Integration.

Das bereinigte Konzernergebnis ist definiert als das Ergebnis aus

fortgeführten Geschäftsbereichen (Konzernanteil), bereinigt um die in der

Definition des bereinigten Betriebsgewinns definierten Berichtigungsposten,

einschließlich der jeweiligen Steuereffekte (und Effekte aus dem Verkauf von

Geschäftsbereichen).

Die bereinigte Nettoverschuldung ist definiert als die Summe der

Finanzschulden, einschließlich Darlehen und Anleihen, abzüglich der

kapitalisierten Transaktionskosten, Leasingverbindlichkeiten und

aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für Akquisitionen, abzüglich der Barmittel

und Barmitteläquivalente.

Der Freie Cashflow vor Finanzierungskosten (uFCF) ist definiert als die

Summe des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit fortgeführter

Geschäftsbereiche, der Netto-CAPEX (definiert als Mittelabfluss aus dem

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, abzüglich der

Erlöse aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen)

und der Leasingzahlungen (definiert als Summe der Leasingrückzahlungen und

Leasingzinsen).

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SYNLAB AG

Moosacher Straße 88

80809 München

Deutschland

Telefon: +49 1701183753

E-Mail: ir@synlab.com

Internet: www.synlab.com/

ISIN: DE000A2TSL71

WKN: A2TSL7

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

