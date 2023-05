EQS-News: SYNLAB AG: SYNLAB investiert in neues, hochmodernes Münchner Labor und baut Führungsposition in der Region weiter aus (deutsch)

SYNLAB AG: SYNLAB investiert in neues, hochmodernes Münchner Labor und baut Führungsposition in der Region weiter aus

* SYNLAB zieht an neuen Innenstadt-Standort an der Schwanthalerhöhe in

München, vergrößert Laborfläche auf 6.000 Quadratmeter und modernisiert

Geräteausstattung

* Der Umzug und die Modernisierung ermöglichen es SYNLAB, den stetigen

Wachstumskurs in der Region fortzusetzen und die dortigen Potenziale

voll auszuschöpfen

* Mit der Investition in Höhe von rund 20 Millionen Euro optimiert SYNLAB

die Prozessgeschwindigkeit bei zahlreichen Abläufen, erhöht den

Digitalisierungsgrad und vereinfacht die Kommunikation zwischen den 200

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort deutlich

SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen

und Spezialtests, baut die eigene Führungsposition in Süddeutschland weiter

aus und investiert rund 20 Millionen Euro in einen neuen, hochmodernen

Laborstandort in der Schwanthaler Straße 115 im Münchner Zentrum. Neben der

Modernisierung der Laborstraßen und der Geräteausstattung vergrößerte sich

zudem die Fläche des Labors am neuen Standort. Damit ist SYNLAB in der Lage,

den stetigen Wachstumskurs in der Region fortzusetzen und die eigene

Führungsposition weiter auszubauen. Das Unternehmen hat den reibungslosen

Laborbetrieb auch während des Umzugs kontinuierlich aufrechterhalten und den

neuen Standort an der Münchner Theresienwiese im März 2023 offiziell

eingeweiht.

Dr. Olaf Wetlitzky, ärztlicher Leiter vom SYNLAB Labor München Zentrum,

zeigt sich sehr zufrieden:

"Unser Kernlabor hat nun eine Fläche von rund 6.000 Quadratmetern. Dadurch,

dass sich alle Bereiche inklusive der Verwaltung auf einer Ebene befinden,

werden sowohl die Abläufe im täglichen Geschäft als auch die Kommunikation

unter unseren circa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch einmal

deutlich verbessert."

Erfreut ist auch Axel Niedermeyer, organisatorischer Leiter des Labors: "Mit

dem Umzug haben wir unser Labor auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Mit unserem effizienten Gerätepark erreichen wir nun einen

Digitalisierungsgrad von über 70 Prozent. In der Folge können wir auch den

Probenfluss weiter optimieren. Aufgrund der intensiven Wettbewerbssituation

auf dem Münchner Labormarkt ist das ein echter Vorteil."

Das SYNLAB Labor München Zentrum wurde bereits 1986 gegründet und hat heute

einen Kundenstamm von über 3.000 Arztpraxen. Zudem nehmen zahlreiche Pharma-

und Diagnostikfirmen sowie mehrere Privat- und Universitätskliniken die

Dienstleistungen der Diagnostik-Expertinnen und Experten in Anspruch. Das

Portfolio des Labors umfasst mehrere Tausend unterschiedliche Tests. 80 %

der durchgeführten Analysen werden taggleich fertigstellt.

Über SYNLAB

* Die SYNLAB-Gruppe (FWB: SYAB, ISIN: DE000A2TSL71) ist führend im Bereich

medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die

Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger

medizinischer Diagnostik für Patientinnen und Patienten, die

niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen

sowie Unternehmen an.

* Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der

bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human-

und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer

Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patientinnen

und Kunden bei.

* SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den

meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr

Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über

28.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Expertinnen und

Experten, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

* SYNLAB erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,25 Mrd. EUR.

* In Deutschland beschäftigt SYNLAB über 5.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter an mehr als 40 Laborstandorten.

* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.de / www.synlab.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart

ausgelegt werden.

Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die

keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können

durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",

"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die

sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare

Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt

werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze

oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug

auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig

erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von

den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum

Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage

zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse

prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

---------------------------------------------------------------------------

°