EQS-News: SYNLAB AG: SYNLAB erzielt robustes zugrunde liegendes Wachstum im Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

SYNLAB erzielt robustes zugrunde liegendes Wachstum im Geschäftsjahr 2022

* Umsatzerlöse von 3,25 Mrd. EUR übertrifft die ursprüngliche Prognose für

2022

* Robustes zugrunde liegendes organisches Wachstum von 6,2 % übertrifft

die Prognose von 3 %+

* Umsatzerlöse durch COVID-19-Tests in Höhe von 790 Mio. EUR mit

schrittweisem Rückgang bei Preisen und Volumen

* Bereinigtes EBITDA von 753 Mio. EUR und Marge von 23,2 %

* 23 Akquisitionen mit einem EV von 143 Mio. EUR im Jahr 2022, Markteintritt

in Chile

* Starker freier Cashflow vor Finanzierungskosten von 312 Mio. EUR und

leichte Reduzierung der Nettoverschuldung auf 1.645 Mio. EUR

* Dividendenvorschlag in Höhe von 0,33EUR je ausstehender Aktie entspricht

einer Ausschüttungsquote von etwas über 20 % des bereinigten EPS

Die SYNLAB AG (SYNLAB, FWB: SYAB), Marktführer im Bereich medizinischer

Diagnostik und Spezialtests in Europa, hat heute die geprüften Ergebnisse

für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben. Der Konzern meldet ein robustes

Ergebnis für das Jahr 2022, das auf ein anhaltend robustes zugrunde

liegendes Wachstum (ohne COVID-19-Tests) von 6,2 % zurückzuführen ist (4,1 %

ohne den Outsourcing-Vertrag mit den Krankenhäusern im Bezirk South East

London (SEL-Vertrag)). Die Umsatzerlöse erreichten 3,25 Mrd. EUR (2021: 3,76

Mrd. EUR) mit einem bereinigten EBITDA von 753 Mio. EUR (2021: 1.210 Mio. EUR) und

einer bereinigten EBITDA-Marge von 23,2 % (2021: 32,1 %), hauptsächlich

aufgrund von Preis- und Volumenrückgängen bei COVID-19-Tests und

Inflationsdruck. SYNLAB bestätigt die kürzlich aktualisierte Prognose für

das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzziel von rund 2,7 Mrd. EUR und einer

bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von 16-18 %.

Der Geschäftsbericht 2022 sowie der ESG-Bericht 2022 von SYNLAB können auf

der Investor-Relations-Website heruntergeladen werden:

https://ag.synlab.com/de/

"SYNLAB schließt das Geschäftsjahr 2022 mit soliden Ergebnissen in einem

schwierigen makroökonomischen Umfeld und auf einer sehr hohen

Vergleichsbasis aus dem Vorjahr ab. Wir verzeichnen weiterhin ein starkes

Wachstum in unserem Kerngeschäft der Routine- und Spezialtests. Damit sind

wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

Jetzt, da die COVID-19-Aktivitäten zurückgegangen sind, konzentrieren wir

uns wieder auf unser Kerngeschäft, um ein starkes organisches Wachstum zu

erzielen und unsere Produktivität wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu

bringen. Wir sind zuversichtlich, dass das Jahr 2023 die Basis für eine

schrittweise und kontinuierliche Verbesserung unserer zukünftigen

Geschäftsentwicklung sein wird", sagte Mathieu Floreani, CEO des

SYNLAB-Konzerns.

Prof. David Ebsworth, Aufsichtsratsvorsitzender der SYNLAB AG, ergänzte: "Im

Namen des Aufsichtsrats freue ich mich mitteilen zu können, dass Mathieu

Floreani und Sami Badarani der Verlängerung ihrer Vorstandsverträge

zugestimmt haben. Mathieu bleibt Vorstandsvorsitzender bis zum 30. April

2028 und Sami bleibt Finanzvorstand bis zum 30. April 2026. Wir sind

zuversichtlich, dass das Management-Team über die richtige Balance von

Kompetenzen verfügt, um SYNLAB durch die jetzigen turbulenten Zeiten in eine

erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir freuen uns auf eine weiterhin positive

und vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Finanzielle Ergebnisse - ein starkes Jahr trotz des Rückgangs der

COVID-19-Einnahmen

Hinweis: Der Preis- und Volumenrückgang der COVID-19-PCR-Tests hat

Auswirkungen auf den Vergleich mit dem Vorjahr.

Wichtige Kennzahlen von SYNLAB (in Mio. EUR) 2022 2021 Verände-

rung

Umsatzerlöse 3.251 3.765 (14) %

Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit 232 915 (75) %

Ergebnisanteil der Gesellschafter des 151 625 (76) %

Mutterunternehmens

Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 753 1.210 (38) %

AEBITDA-Marge 23,2 32,1 (9)

% % Prozent-

punkte

Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 508 996 (49) %

Geschäftstätigkeit (AOP)

AOP-Marge 15,6 26,5 (11)

% % Prozent-

punkte

Ergebnisanteil der Gesellschafter des 342 676 (49) %

Mutterunternehmens am bereinigten

Konzernergebnis

Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS, EUR)* 1,54 3,14 (1,60)

Freier Cashflow vor Finanzierungskosten (FCF) 312 743 (58) %

* Basierend auf einem gewichteten Durchschnitt von 221.558.169 ausstehenden

Aktien im Jahr 2022 bzw. 215.159.817 im Jahr 2021

COVID-19-Tests 2022 2021 Verände-

rung

Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 790 1.599 (50) %

Durchschnittlicher PCR-Preis (in EUR, gerundet) 41 49 (16) %

Durchschnittliches PCR-Volumen (in Mio., 18 30 (40) %

gerundet)

Robustes zugrunde liegendes Umsatzwachstum und Rückgang der COVID-19-Tests

Im Jahr 2022 betrugen die Umsatzerlöse 3.251 Mio. EUR (2021: 3.765 Mio. EUR) und

lag damit leicht über der jüngsten Prognose von 3,2 Mrd. EUR. Im

Jahresvergleich spiegelt dies den erwarteten Rückgang der Umsatzerlöse aus

COVID-19-Tests auf 790 Mio. EUR im Jahr 2022 wider (2021: 1.599 Mio. EUR), der

teilweise durch die Ergebnisse des zugrunde liegenden Kerngeschäfts

ausgeglichen wurde.

Das zugrunde liegende organische Wachstum im Jahr 2022 (ohne COVID-19-Tests)

blieb mit 6,2 % stark, mit einem robusten Volumenzuwachs und einem

geringfügigen Preisanstieg von 0,6 % auf Konzernebene. Selbst ohne den

Beitrag des SEL-Vertrags für das erste Quartal 2022 (der am 1. April 2021 in

Kraft trat) erzielte der Konzern im Jahr 2022 ein zugrunde liegendes

organisches Wachstum von 4,1 % (2021: 3,3 %). Dies liegt deutlich über der

Prognose für das organische Wachstum von über 3 % im Jahresvergleich und

zeigt, dass SYNLAB die zugrunde liegende Wachstumsstrategie konsequent

umzusetzen kann.

Das Geschäft in Deutschland (22 % des Konzernumsatzes) wuchs 2022 um 1,1 %,

obwohl die Aktivität in Krankenhäusern stärker von den Folgen der

COVID-19-Pandemie betroffen war als 2021. In Frankreich (21 % des

Konzernumsatzes) ging das Geschäft um 1,0 % zurück, obwohl der

Volumenzuwachs die Preisrückgänge im Jahr 2022 ausglich. Im Segment Süd (29

% des Konzernumsatzes) betrug das Wachstum 1,7 % aufgrund von Preis- und

Volumensteigerungen. Das zugrunde liegende Wachstum im Segment Nord & Ost

(28 % des Konzernumsatzes) war mit 21,8 % sehr robust, was auf einen starken

Volumenzuwachs und ein günstiges Preisumfeld zurückzuführen ist, das von den

Gesundheitsbehörden gefördert wurde und die Auswirkungen der Inflation

teilweise abschwächte.

Im vierten Quartal 2022 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 701 Mio. EUR (Q4

2021: 993 Mio. EUR) mit einem besonders starken Rückgang bei COVID-19-Tests

auf 71 Mio. EUR (Q4 2021: 419 Mio. EUR). Das zugrunde liegende organische

Wachstum betrug 6,4 % auf Konzernebene mit einem sich beschleunigenden

Preisanstieg in Höhe von 1,4 % (verglichen mit 1 % in Q3 2022). Der Rückgang

des Geschäfts in Frankreich um 2,5 % (hauptsächlich aufgrund von Streiks an

drei Arbeitstagen) wurde durch ein sehr starkes Wachstum in Höhe von 15,9 %

im Segment Nord & Ost ausgeglichen, wobei der SEL-Vertrag organisch um 25,9

% wuchs. Trotz eines Rückgangs in Höhe von 7,8 % in der Schweiz war in

Deutschland und im Segment Süd eine Erholung in Höhe von jeweils 5,1 % zu

verzeichnen.

Wachstum durch aktive M&A und Portfoliomanagement

Die 23 im Jahr 2022 abgeschlossenen Akquisitionen (zu 143 Mio. EUR EV)

brachten einen Gesamtjahresumsatz von 83 Mio. EUR. Im Rahmen der M&A-Strategie

erwarb SYNLAB im ersten Quartal 2022 Sistemas Genómicos, ein spanisches

Labor, das auf Genetik und Bioinformatik spezialisiert ist. Diese

Akquisition stärkte die Position des Konzerns im Bereich Spezialtests

weiter. Darüber hinaus trat SYNLAB in den attraktiven und fragmentierten

chilenischen Markt ein, um die Präsenz in schnell wachsenden

Schwellenländern auszubauen. Weitere ergänzende Bolt-on-Akquisitionen wurden

in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Mexiko und Kolumbien getätigt. Im

dritten Quartal 2022 veräußerte der Konzern das Veterinärmedizin-Geschäft in

Großbritannien für einen Nettoerlös in Höhe von insgesamt rund 80 Mio. EUR.

Rentabilitätsrückgang durch Reduzierung des COVID-19-Geschäfts und

Inflationsdruck

Im Jahr 2022 sank das bereinigte EBITDA (AEBITDA) auf 753 Mio. EUR (2021:

1.210 Mio. EUR), während das bereinigte Betriebsergebnis (AOP) auf 508 Mio. EUR

(2021: 996 Mio. EUR) zurückging, bei Margen von 23,2 % (2021: 32,1 %) bzw.

15,6 % (2021: 26,5 %). Der Rückgang der AEBITDA-Marge im Vergleich zum

Vorjahr ist hauptsächlich auf die Verringerung der Volumina und Preise bei

COVID-19-Tests und das starke inflationäre Umfeld zurückzuführen (vor allem

höhere Kraftstoff- und Energiepreise sowie höhere Lohnkosten in einigen

Ländern). Im vierten Quartal 2022 wirkten sich einmalige Kosten, die

hauptsächlich aus dem COVID-19-Geschäft stammten, erheblich auf die

Quartalsmarge und den Rückgang der Marge im Gesamtjahr 2022 aus. Ohne diese

Auswirkungen hätte die AEBITDA-Marge im Jahr 2022 innerhalb der erwarteten

Spanne von 24-25 % gelegen.

Diese Auswirkungen wurden teilweise durch beschleunigte Preiserhöhungen und

Effizienzgewinne aus dem SALIX-Programm ausgeglichen. Dieses Programm führte

zu Einsparungen in Höhe von 25 Mio. EUR im Jahr 2022. Der SEL-Vertrag hatte

weiterhin einen verwässernden Einfluss auf die Konzernmarge von rund 80

Basispunkten.

Konzernergebnis spiegelt verbesserte Finanzstruktur und Verkauf des

Veterinärmedizin-Geschäfts in Großbritannien wider

Der Ergebnisanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens für das Jahr

2022 belief sich auf 151 Mio. EUR (2021: 625 Mio. EUR). Verbesserte

Finanzergebnisse, geringere Steueraufwendungen und die Veräußerung des

Veterinärmedizin-Geschäfts in Großbritannien (70 Mio. EUR Gewinn) glichen den

Rückgang des Betriebsergebnisses und die in Deutschland verbuchte

Wertminderung des Geschäfts- Firmenwerts in Höhe von 213 Mio. EUR (173 Mio. EUR

im zweiten Quartal 2022, 40 Mio. EUR im vierten Quartal 2022) teilweise aus.

Die Wertminderung wurde in erster Linie durch externe Faktoren ausgelöst,

darunter das derzeit hohe Inflationsumfeld und der Anstieg der Rendite der

30-jährigen deutschen Staatsanleihe, was sich auf den WACC auswirkte. Der

Ergebnisanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens im Vorjahr enthielt

einen Erlös von 18 Mio. EUR aus dem restlichen Verkauf des Bereichs Analytics

& Services.

Das bereinigte Konzernergebnis für das Jahr 2022 betrug 342 Mio. EUR (2021:

676 Mio. EUR). Im bereinigten Konzernergebnis sind die Wertminderung des

Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von 213 Mio. EUR und der Gewinn in Höhe

von 70 Mio. EUR aus dem Verkauf des Veterinärmedizin-Geschäfts in

Großbritannien nicht berücksichtigt.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) für das Jahr 2022 betrug 1,54 EUR

(2021: 3,14 EUR), basierend auf einem gewichteten Durchschnitt von 221.558.169

ausstehenden Aktien im Jahr 2022 und 215.159.817 im Jahr 2021.

Starke Cashflow-Generierung

Der freie Cashflow vor Finanzierungskosten für das Jahr 2022 belief sich auf

312 Mio. EUR (2021: 743 Mio. EUR), unterstützt durch eine robuste Verbesserung

des Working Capitals infolge des Rückgangs der COVID-19-Tests und der

Verringerung der Forderungslaufzeiten. Zum Jahresende 2022 betrug die

Forderungslaufzeit 55 Tage, gegenüber 63 Tagen zum Jahresende 2021. Die

Terminierung der Steuerzahlungen nach dem sehr erfolgreichen Vorjahr führte

zu einem hohen Mittelabfluss von 233 Mio. EUR im Jahr 2022. Darüber hinaus

stieg CAPEX einschließlich Leasing um 49 Mio. EUR (9,8 % der Umsatzerlöse).

Die bereinigte Nettoverschuldung zum Jahresende 2022 verringerte sich

geringfügig auf 1.645 Mio. EUR im Vergleich zu 1.671 Mio. EUR zum Jahresende

2021. SYNLAB zahlte nur 44 Mio. EUR Nettozinsen, verglichen mit 100 Mio. EUR im

Jahr 2021. Der Verschuldungsgrad stieg auf 2,07x im Vergleich zu 1,35x zum

Jahresende 2021.

Die Mittelverwendung belief sich zum Jahresende 2022 auf 4.062 Mio. EUR und

blieb damit im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil (Jahresende 2021:

Mio. EUR Euro), einschließlich der Auswirkungen der 23 im Geschäftsjahr 2022

abgeschlossenen Akquisitionen und der Wertminderung des Geschäfts-

Firmenwerts in Deutschland.

Der Return on Capital Employed (ROCE) lag im Jahr 2022 bei 11,2 % (2021:

19,7 %).

Ausblick

Wie im Februar 2023 angekündigt, erwartet SYNLAB im Jahr 2023 einen

Konzernumsatz von rund 2,7 Mrd. EUR. Es wird erwartet, dass der Anteil der

COVID-19-Tests an den Gesamteinnahmen zurückgehen wird, aber im Jahr 2023

bei etwa 50 Mio. EUR liegen wird. Das Volumen der Tests wird in erster Linie

durch den medizinischen Bedarf bestimmt. SYNLAB wird die Entwicklung

potenzieller neuer SARS-CoV-2-Varianten im Laufe des Jahres 2023 beobachten

und ihre Fähigkeit aufrechterhalten, schnell auf die entsprechenden

Bedürfnisse in Bezug auf COVID-19-Tests reagieren zu können.

Darüber hinaus erwartet SYNLAB ein zugrunde liegendes organisches Wachstum

(ohne COVID-19-Tests) von ca. 4 % im Jahr 2023, angetrieben durch eine

starke Volumenentwicklung und beschleunigte Preissteigerungen im

Kerngeschäft.

Der Konzern wird die Ausgaben für M&A im Jahr 2023 vorübergehend auf etwa

100 Mio. EUR reduzieren, um sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, das

gleiche Produktivitätsniveau wie vor dem Ausbruch der Pandemie zu erreichen.

SYNLAB erwartet, dass die bereinigte EBITDA-Marge im Jahr 2023 in einer

Bandbreite von 16-18 % liegen wird. Die bereinigte EBITDA-Marge beinhaltet

folgende Faktoren: 1) die Verringerung des COVID-19-Testvolumens und der

entsprechenden Preise, 2) verwässernde Auswirkungen des Aufbaus von

Direct-to-Consumer-Aktivitäten (D2C) auf die Marge, 3) allgemeine

Inflationsrisiken, 4) eine Verdoppelung der Effekte durch das SALIX-Programm

im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund von

Produktivitätsinitiativen sowie 5) ein geringerer M&A-Beitrag.

SYNLAB betrachtet die bereinigte EBITDA-Marge von 2023 als Grundlage für

eine schrittweise und kontinuierliche Verbesserung und ist zuversichtlich,

dass das Modell zur Volumensteigerung greifen wird. Der Konzern geht davon

aus, die bereinigte EBITDA-Marge in den Jahren 2024 und 2025 um mindestens

0,5 Prozentpunkte pro Jahr zu steigern, wobei die derzeitige Unsicherheit

über die Entwicklung der Nettopreisinflation bestehen bleibt.

Langfristig (>5 Jahre) hält SYNLAB an dem Ziel fest, eine bereinigte

EBITDA-Marge von 23 % zu erreichen. Die kontinuierliche Verbesserung der

bereinigten EBITDA-Marge ist neben jährlichem organischem Wachstum von 3 %

und wertsteigernden Akquisitionen ein fester Bestandteil des

Geschäftsmodells des Konzerns. Die Beschleunigung der Margenverbesserung

erfordert eine Produktivität von mehr als 2 % pro Jahr und ein aktives

Management des Geschäftsportfolios.

Telefonkonferenz

Der Vorstand von SYNLAB wird um 15:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr EDT) eine

englischsprachige Telefonkonferenz für Analysten und Investoren abhalten.

Bitte melden Sie sich bis spätestens 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung

über den Registrierungslink auf der SYNLAB-Website an (

https://ag.synlab.com/conference-call).

Weitere Informationen:

Medienkontakt: Steffi + 49 (0) 171 5565 996

Susan Kim, FTI [1]steffi.kim@fticonsulting.com 1.

Consulting mailto:steffi.kim@fticonsulting.com

Kontakt für +49 (0) 160 9176 0464 [1]ir@synlab.com 1.

Investoren: Dr. Anna mailto:ir@synlab.com

Niedl, SYNLAB

Über SYNLAB

* Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer

Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die

gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer

Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft,

Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

* Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der

bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human-

und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer

Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen

und Kund*innen bei.

* SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den

meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr

Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund

28.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden

Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

* SYNLAB führte im Jahr 2022 ca. 600 Millionen Labortests durch und

erzielte einen Umsatz von 3,25 Mrd. EUR.

* Börsenkürzel: SYAB; ISIN: DE000A2TSL71

* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

I. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q4/GJ 2022

In Umsat- Bereinig-

Mio. zerlöse tes

EUR Ergebnis

der

betrieb-

lichen

Geschäft-

stätig-

keit

Q4 2022 Q4 2021 Organ. Zugr. Q4 2022 Q4 Marge Mar-

Wachs- lieg. 2021 Q4 ge

tum Wachs- 2022 Q4

tum 2021

Frank- 146,4 199,8 (27,4) (2,5) % 7,5 48,2 5,1 % 24,1

reich % %

Deuts- 146,6 210,6 (31,7) 5,1 % 0,7 53,6 0,5 % 25,4

chlan- % %

d

Süd 215,0 267,4 (28,2) 5,1 % (1,7) 48,7 (0,8) 18,2

% % %

Nord 193,2 314,7 (36,5) 15,9 % 14,4 85,0 7,4 % 27,0

& Ost % %

SYNLA- 701,2 992,6 (31,3) 6,4 % 20,9 235,4 3,0 % 23,7

B-Kon- % %

zern

GJ 2022 G 2021 Organ. Zugr. GJ 2022 GJ Marge Mar-

Wachs- lieg. 2021 GJ ge

tum Wachs- 2022 GJ

tum 2021

Frank- 674,3 828,4 (19,3) (1,0) % 116,3 214,8 17,2 25,9

reich % % %

Deuts- 703,2 722,7 (3,6) 1,1 % 134,7 163,6 19,2 22,6

chlan- % % %

d

Süd 960,3 1.052,7 (21,3) 1,7 % 96,8 238,2 10,1 22,6

% % %

Nord 912,6 1.161,1 (20,7) 21,8 % 159,7 379,5 17,5 32,7

& Ost % % %

SYNLA- 3.250,5 3.764,9 (17,4) 6,2 % 507,5 996,1 15,6 26,5

B-Kon- % % %

zern

II. GESAMTJAHRESBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV

In Mio. EUR GJ GJ Verände-

2022 2021 rung

Umsatzerlöse 3.251 3.765 (14)%

Bruttoergebnis 2.474 2.823 (12)%

Bereinigtes EBITDA 753 1.210 (38)%

In % vom Umsatz 23,2 32,1 (8,3)

% % Prozent-

punkte

Bereinigtes Ergebnis der 508 996 (49)%

betrieblichen

Geschäftstätigkeit (AOP)

In % vom Umsatz 15,6 26,5 (10,9)

% % Prozent-

punkte

Ergebnis der betrieblichen 232 915 (75)%

Geschäftstätigkeit

Finanzergebnis (17) (103) 86

Aufwendungen für Ertragsteuern (131) (204) 74

Ergebnisanteil der 342 676 (334)

Gesellschafter des

Mutterunternehmens am

bereinigten Konzernergebnis

Ergebnisanteil der 151 625 (474)

Gesellschafter des

Mutterunternehmens

Bereinigte EPS (EUR) 1,54 3,14 (1,60)

Vereinfachte

Kapitalflussrechnung

In Mio. EUR GJ GJ Verände-

2022 2021 rung

Operativer 630 1.011 (381)

Cashflow

Freier Cashflow 312 743 (431)

vor

Finanzierungskos-

ten

Nettoverschul-

dung und

Verschuldungsquo-

te

In Mio. EUR Dez. Dez. Verände-

2022 2021 rung

Nettoverschul- 1.575 1.602 (27)

dung

Bereinigte 1.645 1.671 (26)

Nettoverschul-

dung

Verschuldungsquo- 2,07 1,35 0,72

te

III. QUARTALSBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV

In Mio. EUR Q4 Q4 Veränderung

2022 2021

Umsatzerlöse 701 993 (29)%

Bruttoergebnis 525 740 (29)%

Bereinigtes EBITDA 90 303 (70)%

In % vom Umsatz 12,9 30,5 % (17,6)

% Prozentpunk-

te

Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 21 235 (91) %

Geschäftstätigkeit (AOP)

In % vom Umsatz 3,0 % 23,7 % (20,7)

Prozentpunk-

te

Ergebnis der betrieblichen (34) 225 (115) %

Geschäftstätigkeit

Finanzergebnis (5,5) (16,6) 11,1

Aufwendungen für Ertragsteuern (0,7) (59,0) 58,3

Ergebnisanteil der Gesellschafter des 10 162 (152)

Mutterunternehmens am bereinigten

Konzernergebnis

Ergebnisanteil der Gesellschafter des (40) 154 (194)

Mutterunternehmens

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

In Mio. EUR Q4 Q4 Veränderung

2022 2021

Operativer Cashflow 81 225 (144)

Freier Cashflow vor Finanzierungskosten (27) 113 (140)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart

ausgelegt werden.

Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die

keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können

durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",

"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die

sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare

Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt

werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze

oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug

auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig

erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von

den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum

Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage

zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse

prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische

Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der

Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Erklärung von Non-IFRS-Kennzahlen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen wurden nicht nach IFRS

erstellt (sog. "Non-IFRS-Kennzahlen"). Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind

möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen

vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden, und sollten

auch nicht als Alternative zu Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß

IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt

wurden. Obwohl SYNLAB der Ansicht ist, dass diese Non-IFRS- Kennzahlen

Investoren nützliche Informationen zur Einschätzung der Finanz- und

Geschäftslage liefern, wird Investoren empfohlen, sich nicht uneingeschränkt

auf die Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen, die in diesem Dokument enthalten

sind. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in

diesem Dokument nicht exakt zur Gesamtsumme addieren und dass dargestellte

Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln.

Das organische Wachstum stellt eine Non-IFRS-Kennzahl dar, die das

Umsatzwachstum für einen bestimmten Zeitraum im Vergleich zum entsprechenden

Vorjahreszeitraum für denselben Geschäftsbereich, ohne die aufgegebenen

Geschäftsbereiche, berechnet und in einer einheitlichen Währung, d. h. unter

Verwendung der Wechselkurse des Vorjahresberichtszeitraums, darstellt.

Für die Berechnung des organischen Wachstums verwendet SYNLAB den Umfang der

Geschäfte, die im Vorjahresabschluss des Konzerns konsolidiert wurden. Die

Umsatzbeiträge der im Vorjahr erworbenen, aber nicht ganzjährig

konsolidierten Unternehmen werden so angepasst, als wären sie ab Januar des

Vorjahres konsolidiert worden. Alle Umsätze von Unternehmen, die seit dem 1.

Januar des laufenden Jahres erworben wurden, sind von der Berechnung

ausgeschlossen.

Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) ist der Betriebsgewinn, der um Folgendes

bereinigt ist (durch Rückrechnung):

- Abschreibungen;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert;

- Ausgaben für strategische Projekte (2021: nur Kosten für den Börsengang,

2022: keine);

- Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und

Post-Merger-Integration.

Das bereinigte Betriebsergebnis (AOP) ist das um folgende Faktoren

bereinigte Betriebsergebnis:

- Abschreibungen auf den Kundenstamm;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert;

- Aufwendungen für strategische Projekte (2021: nur Kosten für den

Börsengang, 2022: keine);

- Aufwendungen im Zusammenhang mit Übernahmen und Integrationen nach

Fusionen.

Das bereinigte Konzernergebnis ist definiert als das Ergebnis aus

fortgeführten Geschäftsbereichen (Konzernanteil), bereinigt um

Berichtigungsposten (Posten in der Definition des bereinigten

Betriebsgewinns und der außerordentliche Gewinn aus der Veräußerung des

Veterinärmedizin-Geschäfts in Großbritannien) und um den Steuereffekt auf

die Berichtigungen.

Die bereinigte Nettoverschuldung ist definiert als die Summe der

Finanzschulden, einschließlich Darlehen und Anleihen, abzüglich der

kapitalisierten Transaktionskosten, Leasingverbindlichkeiten und

aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für Akquisitionen, abzüglich der Barmittel

und Barmitteläquivalente.

Der Freie Cashflow vor Finanzierungskosten (uFCF) ist definiert als die

Summe des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit fortgeführter

Geschäftsbereiche, der Netto-CAPEX (definiert als Mittelabfluss aus dem

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, abzüglich der

Erlöse aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen)

und der Leasingzahlungen (definiert als Summe der Leasingrückzahlungen und

Leasingzinsen).

