EQS-News: SUNfarming sichert sich Mezzanine-Kapital für operatives Photovoltaik-Portfolio mit ca. 185 MWp in Deutschland (deutsch)

SUNfarming sichert sich Mezzanine-Kapital für operatives Photovoltaik-Portfolio mit ca. 185 MWp in Deutschland

^

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e):

Expansion/Anleiheemission

SUNfarming sichert sich Mezzanine-Kapital für operatives

Photovoltaik-Portfolio mit ca. 185 MWp in Deutschland

23.10.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die SUNfarming Gruppe aus Erkner sichert sich eine Mezzanine-Finanzierung in

Höhe einer kleineren zweistelligen Millionensumme. Das Nachrangkapital wird

von einem Managed Account, welcher von der Prime Capital AG ("Prime

Capital") verwaltet wird, bereitgestellt. Die Mittel werden in Form von

Inhaberschuldverschreibungen auf Ebene von Gruppenunternehmen aufgenommen,

welche Solarparks mit einer Kapazität von ca. 185 MWp besitzen. Capcora hat

SUNfarming als exklusiver Financial Advisor bei der Transaktion begleitet.

SUNfarming sichert sich frisches Wachstumskapital zur Finanzierung der

weiteren Projektpipeline in Deutschland. Im Rahmen einer Privatplatzierung

begibt das Unternehmen zwei Projektanleihen im Volumen einer kleineren

zweistelligen Millionensumme. SUNfarming hat bereits in den Vorjahren

Mezzanine-Kapital für deutsche und polnische Projekte aufgenommen und setzt

dabei auf Partnerschaften mit renommierten institutionellen Adressen, die

sich auf sichere Anlagen fokussiert haben.

"Dank dieser Transaktion konnten wir erneut beträchtliche Liquidität aus

unserem Bestandsportfolio generieren. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel

ermöglichen es uns, unser Wachstum, insbesondere in Deutschland, zu

finanzieren und unsere laufenden Projekte erfolgreich voranzutreiben.", sagt

Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter bei der SUNfarming

Gruppe.

"Wir freuen uns die Begleitung der bereits zweiten Mezzanine-Finanzierung

mit SUNfarming in diesem Jahr bekannt zu geben. Dies unterstreicht die

Bedeutung von langjährigen Partnerschaften und den daraus resultierenden

Mehrwert bei komplexen Transaktionen.", erläutert Bernhard Hofmann, Director

im Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.

Prime Capital wurde bei dieser Transaktion von Simmons & Simmons als

Rechtsberater und meteocontrol als technischer Berater sowie Eight Advisory

(Steuern) und EURO Transaction Solutions (Versicherung) unterstützt. Auf

Seiten der SUNfarming waren Hogan Lovells als Rechtsberater sowie Capcora

als exklusiv mandatierter Financial Advisor tätig.

Über SUNfarming

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die

gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering,

Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und

Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von

Solarparks und damit verbundenen Konzepten wie insbesondere Agri-Solar. Das

Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene Kundenstruktur aus

Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und privater

Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende Gruppengesellschaften.

Das Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits

eine Anlagenleistung von mehr ca. 650 MWp erfolgreich realisiert. Für über

350 MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische

Betriebsführung.

www.sunfarming.de

Über Prime Capital

Prime Capital ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister, im

Besitz von Management und Mitarbeitern. Die Gesellschaft verfolgt einen

ganzheitlichen, bereichsübergreifenden Ansatz und hat sich auf das

Management von Alternativen Assetklassen spezialisiert, mit ausgewiesener

Expertise in den Bereichen Absolute Return, Infrastruktur einschließlich

Erneuerbarer Energie und Private Debt. Des Weiteren bietet die Gesellschaft

Access Solutions an. Prime Capital wurde im Februar 2006 gegründet,

beschäftigt in Frankfurt und Luxemburg mehr als 130 Mitarbeiter und

unterliegt der Regulierung von BaFin und CSSF.

Derzeit verwaltet Prime Capital Assets under Management in Höhe von rund EUR

4,3 Milliarden sowie Assets under Administration von rund EUR 8,6 Milliarden

(Stand: 30.06.2023).

www.primecapital-ag.com

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf

Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit

dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete

Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den

Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und

Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von

Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°