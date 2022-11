EQS-News: STRABAG SE Trading Statement 9M-2022: Leistungsprognose für 2022 angehoben (deutsch)

STRABAG SE Trading Statement 9M-2022: Leistungsprognose für 2022 angehoben

STRABAG SE Trading Statement 9M-2022: Leistungsprognose für 2022 angehoben

16.11.2022 / 07:00 CET/CEST

STRABAG SE Trading Statement 9M-2022: Leistungsprognose für 2022 angehoben

* Leistung in den ersten neun Monaten 2022 um 10 % auf EUR 12,6 Mrd. gestiegen

* Auftragsbestand mit EUR 23,3 Mrd. um 8 % erhöht

* Ausblick 2022: Leistung bei zumindest EUR 17,0 Mrd., EBIT-Marge von

mindestens 4 %

STRABAG SE 9M/2022 9M/2021 % 9M/2021-9M/2022

Leistung (EUR Mio.) 12.645,28 11.518,90 10 %

Auftragsbestand (EUR Mio.) 23.327,59 21.553,88 8 %

Mitarbeiteranzahl 73.496 73.578 0 %

NORD + WEST 9M/2022 9M/2021 % 9M/2021-9M/2022

Leistung (EUR Mio.) 6.167,63 5.593,90 10 %

Auftragsbestand (EUR Mio.) 12.055,86 10.908,16 11 %

Mitarbeiteranzahl 25.552 25.362 1 %

SÜD + OST 9M/2022 9M/2021 % 9M/2021-9M/2022

Leistung (EUR Mio.) 3.903,54 3.537,42 10 %

Auftragsbestand (EUR Mio.) 6.124,87 5.507,50 11 %

Mitarbeiteranzahl 20.653 20.547 1 %

INTERNATIONAL + SONDERSPARTEN 9M/2022 9M/2021 % 9M/2021-9M/2022

Leistung (EUR Mio.) 2.484,41 2.291,22 8 %

Auftragsbestand (EUR Mio.) 5.134,75 5.127,28 0 %

Mitarbeiteranzahl 20.294 20.806 -2 %

SONSTIGES 9M/2022 9M/2021 % 9M/2021-9M/2022

Leistung (EUR Mio.) 89,70 96,36 -7 %

Auftragsbestand (EUR Mio.) 12,11 10,94 11 %

Mitarbeiteranzahl 6.997 6.863 2 %

Der börsenotierte europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen

STRABAG SE hat heute Zahlen für die ersten neun Monate 2022 bekannt gegeben.

"Angesichts des hohen Auftragspolsters und des überwiegend guten Bauwetters

bislang, heben wir unsere Leistungsprognose für das Jahr 2022 von bisher EUR

16,6 Mrd. auf zumindest EUR 17,0 Mrd. an. In Zeiten, in denen einzelne

Bausegmente Einbrüche verzeichnen, bewährt sich wieder unsere

Konzernstrategie der Diversifizierung: Insbesondere die Nachfrage der

öffentlichen Hand im Infrastrukturbereich wirkt sich hier stabilisierend

aus. Immerhin sind 63 % unserer Kund:innen dem öffentlichen Sektor

zuzurechnen", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Leistung

Der STRABAG SE-Konzern erbrachte in den ersten neun Monaten 2022 eine um 10

% höhere Leistung von EUR 12.645,28 Mio. und übertrifft damit das Niveau der

Vergleichsperiode des Rekordjahres 2019. Die größte Leistungssteigerung in

absoluten Zahlen wurde im Heimatmarkt Deutschland verzeichnet, gefolgt vom

Vereinigten Königreich, wo die Abarbeitung der zwei größten Projekte im

Auftragsbestand immer mehr Fahrt aufnimmt, sowie in Österreich und

Tschechien. Einen moderaten Leistungsrückgang gab es dagegen in Polen,

Slowenien, Dänemark und den Benelux-Ländern.

Auftragsbestand

Der Auftragsbestand per 30.9.2022 lag mit EUR 23.327,59 Mio. um 8 % über jenem

des Vergleichszeitpunkts des Vorjahres und damit nur geringfügig unterhalb

des Rekordniveaus des ersten Halbjahres 2022. Zuwächse gab es in den

Heimatmärkten Deutschland und Österreich, vorwiegend im Hoch- und

Ingenieurbau, sowie in Italien, Rumänien und Kroatien. Infolge der

Abarbeitung von Großprojekten ist der Auftragsbestand dagegen in Ungarn, dem

Vereinigten Königreich und Dänemark rückläufig.

Mitarbeiteranzahl

Die Mitarbeiteranzahl blieb mit 73.496 Personen fast unverändert gegenüber

den ersten neun Monaten des Vorjahres. Leichte Rückgänge in der Region

Americas und in Polen wurden durch Zuwächse vorwiegend in Deutschland und

dem Vereinigten Königreich nahezu ausgeglichen.

Ausblick

Der Vorstand geht nun davon aus, im Geschäftsjahr eine Leistung von

zumindest EUR 17,0 Mrd. zu erwirtschaften - im Halbjahr lag die Guidance bei EUR

16,6 Mrd. An dem Ziel, eine EBIT-Marge von mindestens 4 % zu erreichen, wird

weiterhin festgehalten. Die Netto-Investitionen (Cashflow aus der

Investitionstätigkeit) sollten EUR 550 Mio. nicht überschreiten.

STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen,

führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche

Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab.

Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke

ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten - von der Konzeption

über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management,

bis hin zur Umnutzung oder den Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung

für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und

investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400

Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 74.000

Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa EUR 16

Mrd. Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen

europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser

Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus.

Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein

klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und

betreiben. Infos auch unter www.strabag.com

