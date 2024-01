EQS-News: STAIDIUM U.S. nimmt an zukunftsweisendem Innovations-Programm der Major League Soccer teil (deutsch)

STAIDIUM U.S. nimmt an zukunftsweisendem Innovations-Programm der Major League Soccer teil

STAIDIUM U.S. wird Mitglied der ersten Gruppe des neu aufgelegten Programms,

das die Entwicklung fortschrittlicher Medientechnologien, die Förderung von

Athleten und die Schaffung neuer Fan-Erlebnisse vorantreiben soll

Köln, Dallas, New York, 12. Januar 2024 - STAIDIUM U.S., eine

Tochtergesellschaft der deutschen SPORTTOTAL AG, konnte heute verkünden, in

das neu gegründete Innovations-Programm der Major League Soccer (MLS)

aufgenommen worden zu sein. Dieses neue Programm hat sich zum Ziel gesetzt,

die Zukunft des Sports mitzugestalten, indem es innovative Start-Ups und

fortschrittliche Technologien identifiziert, die dazu beitragen, die

Förderung von Athleten, die Schaffung neuer Fan-Erlebnisse und das

kontinuierliche Wachstum der MLS und ihrer Vereine zu fördern. Gegründet im

Dezember 2023 während des MLS NEXT FEST Nachwuchsturniers in Arizona, stellt

das MLS Innovations-Programm die neuste Initiative der MLS dar, die

gemeinhin als global führend im Bereich Innovationen in der Sport-Branche

angesehen wird.

Im Rahmen des Innovations-Programms wird STAIDIUM U.S. seine führende, auf

Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Video-Streaming-Technologie für

Sport vorstellen und einsetzen. Die selbst entwickelten und

vollautomatisierten Kameras von STAIDIUM U.S. nutzen KI, um das Geschehen

auf dem Spielfeld zu verfolgen, Videos in Echtzeit zu erfassen und zu

streamen, sowie Grafiken und Statistiken zur Steigerung des

Nutzererlebnisses einzufügen - dies alles geschieht ohne jegliche manuelle

Interaktion. Die Technologie von STAIDIUM U.S. bietet Trainern und Scouts

auch Echtzeit-Statistiken und hochmoderne Analysen sowie Highlight-Clips von

jedem Spiel und Spieler, die mithilfe von KI zusammengestellt wurden.

STAIDIUM U.S. wurde nach einem umfangreichen und anspruchsvollen

Auswahlverfahren, bei dem Hunderte von Unternehmen und Technologien geprüft

wurden, für die initiale Gruppe des Innovations-Programms zugelassen. Im

Rahmen des MLS Innovations-Programms werden alle Unternehmen der Gruppe die

Möglichkeit haben, ihre Produkte in realen Umgebungen im gesamten

MLS-Ökosystem zu testen und einzusetzen. Dazu gehören unter anderem

Nachwuchsveranstaltungen wie das MLS NEXT FEST, der Generation adidas Cup,

der MLS NEXT Cup und das MLS NEXT All-Star Game.

"Partner in der ersten Gruppe des neu aufgelegten Innovations-Programms der

MLS zu sein, ist der krönende Abschluss eines fantastischen ersten Jahres

von STAIDIUM U.S.", so Dave Cochran, Managing Director von STAIDIUM U.S. "Wir

glauben, dass unsere KI-gestützte Live-Streaming-Technologie das Potenzial

hat, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Fans, Trainer, Scouts und

Spieler auf Videos zugreifen, sie ansehen und analysieren. Wir sind dankbar

für die Unterstützung der MLS, die uns hilft, diese Technologie einigen der

einflussreichsten Entscheidungsträgern der Branche zu präsentieren."

Der zukunftsweisende Ansatz der Liga ist die treibende Kraft hinter der

Gründung des MLS Innovations-Programms. Die MLS ist kürzlich eine

beispiellose zehnjährige Partnerschaft mit Apple eingegangen, die die Art

und Weise, wie Fußballfans Spiele konsumieren, neu definiert hat - mit

Live-Übertragungen wirklich aller Spiele und das gebündelt auf einer

einzigen Plattform.

In der Saison 2023 wurde außerdem der Leagues Cup eingeführt, eine

Partnerschaft mit Liga MX und Concacaf, das erste saisoninterne Turnier

einer großen nordamerikanischen Profiliga. In den letzten Jahren war die MLS

außerdem Vorreiter in Sachen Video-Review im Fußball - mit dem

MLS-Video-Review-Programm, das später von anderen Ligen auf der ganzen Welt

übernommen wurde. Während der COVID19-Pandemie war die MLS die erste große

amerikanische Männerliga, die als Ausrichterin des MLS-Is-Back-Turniers den

Spielbetrieb wieder aufgenommen hatte.

"Die Major League Soccer strebt danach, die erste Adresse für Innovationen

in der Sportbranche zu sein", sagte Gary Stevenson, stellvertretender

Commissioner der MLS und Präsident von Soccer United Marketing. "In diesem

Sinne bietet das MLS Innovations-Programm ein wirklich einzigartiges Angebot

im globalen Sport. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit STAIDIUM.

Unsere 2024-Gruppe rückt einige der aufregendsten Tech-Start-Ups aus der

ganzen Welt ins Rampenlicht und wir sind gespannt auf ihren Einfluss auf den

Sport in den kommenden Jahren."

Nach Abschluss aller Test-Events wird sich STAIDIUM U.S. zusammen mit allen

anderen Unternehmen der Gruppe den MLS-Führungskräften und Team-Besitzern

präsentieren. Die vielversprechendsten Unternehmen haben die Möglichkeit,

langfristige strategische Partnerschaften sowie Investitionsmittel von der

Liga zu erhalten.

Um mehr über das Innovations-Programm der MLS zu erfahren, besuchen Sie:

MLSsoccer.com/InnovationLab

Über die MAJOR LEAGUE SOCCER

Die Major League Soccer mit Hauptsitz in New York City - die 2023 ihre 28.

Saison feiert - umfasst 30 Vereine in den Vereinigten Staaten und Kanada,

darunter ein neues Team in San Diego, das 2025 sein Debüt geben wird. Alle

MLS-, Leagues Cup- und ausgewählte MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spiele können

über den MLS Season Pass angesehen werden, der über die Apple TV App auf

Apple-Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen

sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar ist. Der MLS Season Pass

bietet das umfangreichste und attraktivste Programmangebot, das es je für

MLS-Fans gab.

Um mehr über die Major League Soccer zu erfahren, besuchen Sie:

mlssoccer.com

Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit

Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie-

und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit

Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und

internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst.

Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland

ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und

Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer

speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher

Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum

weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische

Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und

Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am

Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche

Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und

hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV

übertragen.

Um mehr über die SPORTTOTAL AG zu erfahren, besuchen Sie www.sporttotal.com

oder für STAIDIUM U.S. www.staidium.com

Kontakt

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

Tel.: +49 (0) 221 7 88 77 0

E-Mail: investorrelations@sporttotal.com

°