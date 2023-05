EQS-News: SPORTTOTAL AG: Basketball-Legende Dirk Nowitzki steigt als Investor und Mitglied des Beirats bei SPORTTOTAL ein (deutsch)

SPORTTOTAL AG: Basketball-Legende Dirk Nowitzki steigt als Investor und Mitglied des Beirats bei SPORTTOTAL ein

26.05.2023

Köln, 26. Mai 2023 - Die SPORTTOTAL AG, ein deutsches Technologie- und

Medienunternehmen, das sich auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)

für automatisiertes Live-Sport-Streaming spezialisiert hat, gab heute

bekannt, dass die Basketball-Legende Dirk Nowitzki Anteilseigner geworden

und dem Beirat des Unternehmens beigetreten ist.

Nowitzki spielte 21 Jahre lang in der NBA für die Dallas Mavericks und

beendete seine glanzvolle Karriere als sechstbester Scorer der Liga. Er war

der erste Deutsche, der einen NBA-Titel gewann und wurde kürzlich als erster

deutscher Spieler in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame gewählt.

Nowitzki lebt immer noch in Dallas, der Stadt, in der STAIDIUM US, die

amerikanische Tochtergesellschaft von SPORTTOTAL, ihren Sitz hat.

Nowitzki hat sich an SPORTTOTAL in Form einer Wandelanleihe beteiligt. Damit

bekundet er sein Vertrauen in ein Unternehmen, das nicht nur in seiner

Heimat Deutschland und in Europa erfolgreich ist, sondern in den letzten

sechs Monaten auch in die USA und nach Asien expandiert hat.

"SPORTTOTAL ist ein Unternehmen mit einer bemerkenswerten Technologie", sagt

Dirk Nowitzki. "Ich glaube fest daran, dass SPORTTOTAL das Potenzial hat,

die Art und Weise, wie Fans Sport sehen zu revolutionieren und gleichzeitig

Trainer und Scouts dabei unterstützen wird, die Leistung der Mannschaften

und Spieler zu verbessern."

Nowitzki wird mit sofortiger Wirkung dem Beirat des Unternehmens beitreten.

Er bringt eine einzigartige und äußerst relevante Perspektive mit, da er als

ehemaliger Athlet genau weiß, wie Sportler von den SPORTTOTAL Produkten

profitieren können. Die selbst-entwickelten und vollautomatisierten Kameras

des Unternehmens nutzen KI-gestützte Software, um das Geschehen zu

verfolgen, Videos zu streamen und Grafikpakete wie auch statistische

Einblendungen hinzuzufügen - und das alles ohne jegliche manuelle

Interaktion. Die Technologie von SPORTTOTAL zielt auch darauf ab, die

Entwicklung von Spielern zu beschleunigen, indem sie Trainern und Scouts

Echtzeit-Statistiken und hochmoderne Analysen sowie Highlight-Clips von

jedem Spiel und Spieler zur Verfügung stellt, die mit Hilfe Künstlicher

Intelligenz erstellt wurden.

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie-

und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit

Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und

internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst.

Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein

hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und

Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer

speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher

Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum

weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische

Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und

Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am

Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche

Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und

hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV

übertragen.

Kontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

E-Mail: info@sporttotal.com

