EQS-News: Die SO!APART Awards 2023 wurden verliehen: Revo, Black F, Adapt und das freytag sind die besten Serviced-Apartment-Konzepte 2023 - Der Hotelfachanwalt Marc P. Werner erhält einen Special Award (deutsch)

Leipzig, 23. November 2023. Zwei Doppelsieger und zwei nachhaltige Preise:

Auf der 11. SO!APART gestern Abend in Leipzig erlebten die SO!APART Awards

zwei Jury-Premieren. Das im letzten Jahr eröffnete Revo München in München

gewann unter den preisgekrönten Serviced-Apartment-Betrieben sowohl als

bester Newcomer in der Kategorie "neu und besonders" als auch in der

Kategorie "groß und großartig - Aparthotel". Zwei Trophäen räumte auch der

Black F Tower in Freiburg ab: in der Kategorie "groß und großartig -

Apartmenthaus" und als bestes Haus im Bereich "nachhaltig und besonders".

Der Nachhaltigkeitspreis wurde erstmals zweigeteilt für einen Neubau und ein

Bestandsobjekt. Im Bestand überzeugten die Adapt Apartments in Berlin. Zum

besten "kleinen Feinen"-Haus kürte die Jury das freytag in Hamburg. Bei den

Publikums-Awards vereinten die PM-AM Apartments in Dortmund und die Adapt

Apartments in Berlin die meisten Stimmen auf sich. Für Überraschung sorgte

auch der Special Award: Dieser ging in diesem Jahr an den Hotelfachanwalt

Marc P. Werner für sein Engagement im Segment der Serviced Apartments.

"Wir haben für das Serviced-Apartment-Segment in Deutschland in diesem Jahr

zum Großteil noch bessere Performance-Zahlen als im Vorjahr vermelden

können. Dennoch sind die Entwicklungen im Immobilienmarkt und die steigenden

Kosten für alle herausfordernd gewesen", so Anett Gregorius, Ausrichterin

der SO!APART sowie Inhaberin und Gründerin von Apartmentservice. "Wir freuen

uns, dass wir starke Gewinner küren konnten."

Die SO!APART Awards wurden 2023 in fünf Jury-Kategorien vergeben. Bei den

"kleinen Feinen" mit maximal 50 Serviced-Apartment-Einheiten überzeugte das

freytag in Hamburg die Jury. Das Haus gehört zur Sicon Hospitality in

Hamburg (u.a. Hood House) und setzt auf ein kleines, feines Altbaukonzept

mit Salonkultur, betonte auch Heinrich Böhm, Senior Designer und Partner bei

JOI-Design Innenarchitekten, in seiner Laudatio.

In der Kategorie "groß und großartig" gewann bei den Aparthotels das Revo

München in München den SO!APART Award 2023. "Der Hochhausneubau mit rund 600

Serviced Apartments und Zimmern hat es geschafft, einen besonderen Kosmos zu

kreieren - mit einer enormen Vielfalt und Detailverliebtheit, wie sie im

Segment selten zu finden sind", so das Jury-Mitglied Sylvie Konzack,

Chefredakteurin des Fachmagazins SO!APART insight. Auch in der Kategorie

"neu und besonders" gewann deshalb das Revo München.

Zudem gab es als Novum einen weiteren Doppelsieger in diesem Jahr: Auch der

Black F Tower in Freiburg holte sich zwei Trophäen. "Wir waren schon 2021

begeistert vom Debüthaus der Marke" , so Jury-Mitglied Uwe Niemann, Leiter

Markt Hotelfinanzierungen i.R. Deutsche Hypo NORD/LB Real Estate Finance.

"Der Black F Tower ist noch einmal eine echte Weiterentwicklung und gewinnt

in der Kategorie ,groß und großartig' (Apartmenthaus)."

Doch auch im Bereich Nachhaltigkeit ist beim Black F Tower sowohl das

Konzept des Neubaus als auch die Operation beispielhaft, betonen die

Jury-Mitglieder Henrik von Bothmer, Head of Operated Living bei Union

Investment, und der Architekt Helmut Dörfer, Partner bei Dörfer Grohnmeier

Architekten Partnerschaft. Sie vergaben den zweiten Award für den Black F

Tower in der Kategorie "nachhaltig und besonders"- und hatten als

Überraschung noch eine Trophäe für ein weiteres Haus dabei, denn erstmals

wurde der Nachhaltigkeitspreis für ein Neubau- und für ein Bestandsobjekt

vergeben. Als Bestandsobjekt überzeugten die Jury die Adapt Apartments in

Berlin. Die Apartmentanlage setzte schon beim Bau vor über zehn Jahren z.B.

auf eine Tonfassade und verfolgt bis heute im Betrieb über eine

tiefgreifende Nachhaltigkeitsstrategie.

Die Publikumspreise mit weiterem Doppelgewinn sowie ein Special Award

Allein das Publikum entschied in den Kategorien "Das beliebteste Kleine" und

"Das beliebteste Große" im Zuge eines Online-Votings über die Gewinner.

Christoph Carnier, Präsident des Geschäftsreiseverbands VDR, überreichte die

Preise zum ersten Mal an die PM-AM Apartments in Dortmund und als

beliebtestes Großes an die Adapt Apartments in Berlin, die damit wiederum

zwei Preise an diesem Abend mit nach Hause nehmen konnten.

Überrascht zeigte sich auch der Gewinner des diesjährigen Special Awards,

den die Jury jedes Jahr an eine besondere Person, eine Initiative oder ein

besonderes Projekt vergibt. In diesem Jahr gewann den Preis Marc P. Werner,

Leiter der globalen Hotels, Leisure & Gaming Group bei Hogan Lovells. "Seit

über 30 Jahren verhandelt er Verträge für die Hotellerie. Seitdem er vor ein

paar Jahren auf das Serviced-Apartment-Segment aufmerksam wurde, fördert er

es in besonderer Weise mit Vorträgen und Artikeln und gibt dem Thema Raum in

seinen eigenen Hotelveranstaltungen. Marc P. Werner hat durch seine Arbeit

die Professionalität im Segment mitsteigern können", sagte Anett Gregorius.

SO!APART mit dem Motto "Neues Großdenken in einem schwierigen Marktumfeld"

Alle Preisträger wurden im feierlichen Rahmen am Abend des 22. November 2023

auf der SO!APART verkündet und geehrt. Die wichtigste Fachtagung für das

Serviced-Apartment-Segment im deutschsprachigen Raum fand dieses Jahr zum

11. Mal statt. Passend zum Motto "Neues Großdenken in einem schwierigen

Marktumfeld" kamen in Leipzig in den Felix Suiten am Augustusplatz die

wichtigsten Akteure im Serviced-Apartment-Segment zusammen, um gemeinsam

Wege für eine weitere Dynamik auszuloten. Die Union Investment und neworld

engagierten sich bei der Veranstaltung als "Partner exklusiv".

Weitere Informationen zur Fachtagung und Award-Verleihung unter

www.so-apart.de und www.soapart-insight.de.

Über Apartmentservice:

Experte, Pionier, Vordenker, Consultant, Buchungsplattform und Medium - der

360°-Blick auf das Spezialsegment Serviced Apartments: Apartmentservice ist

seit 2001 eine feste Branchengröße, berät Investoren, Projektentwickler und

Betreiber bei Neuentwicklungen, erstellt Machbarkeitsstudien und erhebt und

veröffentlicht die Kennzahlen des Serviced-Apartment-Segments in

Deutschland. Auf dem gleichnamigen Portal apartmentservice.de präsentiert

Apartmentservice als erste Buchungsplattform für Serviced Apartments mehr

als 120 Destinationen in Deutschland und der Welt. Die Apartmentservice

Gründerin und -Inhaberin Anett Gregorius ist als Branchenexpertin und

Botschafterin für den Megatrend Temporäres Wohnen auf zahlreichen

hochkarätigen Veranstaltungen als Rednerin und Moderatorin präsent. Einmal

im Jahr veranstaltet Apartmentservice die Fachtagung SO!APART, die sich seit

2013 zum wichtigsten Branchentreffen im deutschsprachigen Raum entwickelt

hat. 2021 hat das Unternehmen zudem das Fachmagazin SO!APART insight

gelauncht, das sich als hintergründiges und unabhängiges Digital-Medium für

alle Top-Akteure im Feld des Temporären Wohnens versteht.

Pressekontakt:

Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124, 50829 Köln

Tel. +49 (0) 221/29219282

Mobil +49 (0) 171/ 9335134

mail@ludwig-km.de

Unternehmenskontakt:

Apartmentservice

Raik Zepuntke

Berliner Allee 36, 13088 Berlin

Tel. +49 (0)30 96 06 09 49-26

raik.zepuntke@apartmentservice.de

